Преобразование эпохи в миллисекундах в LocalDate в Java 8

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Быстрый ответ

Если желаете конвертировать миллисекунды времени Epoch в LocalDate в Java 8, следуйте инструкциям ниже:

Инициализируйте объект Instant с использованием метода Instant.ofEpochMilli() , подав на вход миллисекунды. Преобразуйте Instant в объект ZonedDateTime , задав временную зону методом atZone() . Извлеките LocalDate , активировав метод toLocalDate() . Вот корректный пример кода:

Java Скопировать код LocalDate date = Instant.ofEpochMilli(epochMillis).atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate();

С использованием этого метода вы сможете получить объект LocalDate , представляющий дату в системной временной зоне на основании заданного количества миллисекунд времени Epoch.

Подробное объяснение и советы

Работая с датами и временем в Java, очень важно обращать внимание на часовые пояса и разбираться в различиях между разными типами даты и времени.

Варианты обращения с часовыми поясами

Опираясь на ZoneId.systemDefault() , вы ориентируетесь на системный часовой пояс. Учтите, что:

Системный часовой пояс может меняться, отчего могут возникнуть расхождения в зависимости от настроек системы.

Чтобы обеспечить однозначность результата независимо от настроек системы, рекомендуется задавать временную зону явным образом.

LocalDate подходит для операций с датами, однако, если вам необходимо работать и со временем, лучше выбирать LocalDateTime , который поддерживает работу как с датой, так и с временем без учета временной зоны.

Не путайте LocalDate с классом java.util.Date . LocalDate – это часть нового API для работы с датой и временем, введённого в Java 8. Он предназначен для использования только с датами. В свою очередь java.util.Date используется в старом API и предназначен для работы с датами, временем, а также временными зонами.

Определение числа дней с начала Эпохи Unix

Для определения количества дней с начала эпохи Unix используйте метод Duration.ofMillis(epochMillis).toDays() . Заметьте, что результат будет представлен в виде длительности, а не в виде LocalDate .

Если у вас есть объект Timestamp , то для получения LocalDateTime воспользуйтесь следующим кодом:

Java Скопировать код LocalDateTime dateTime = new Timestamp(epochMillis).toLocalDateTime();

Так вы сможете конвертировать миллисекунды времени Epoch в объект LocalDateTime .

Визуализация

Markdown Скопировать код Миллисекунды времени Epoch: 1609502400000L Этапы преобразования: 1. Создание объекта Instant: Instant.ofEpochMilli() // "Мгновение времени" 2. Задание часового пояса: atZone(ZoneId.systemDefault()) // "Зона по умолчанию" 3. Получение LocalDate: toLocalDate() // "Только дата, без времени" Результат: LocalDate 2021-01-01

Пошагово конвертируем миллисекунды времени Epoch в LocalDate .

Дополнительные указания и меры предосторожности

Учёт часового пояса при преобразовании

Для более точного контроля выборки используйте конкретный ZoneId вместо системного по умолчанию:

Java Скопировать код LocalDate date = Instant.ofEpochMilli(epochMillis).atZone(ZoneId.of("UTC")).toLocalDate();

Преобразование миллисекунд из времени Epoch без учета часового пояса

Если требуется непосредственное преобразование миллисекунд из времени Epoch в LocalDate без учёта временной зоны:

Java Скопировать код LocalDate epochDay = LocalDate.ofEpochDay(TimeUnit.MILLISECONDS.toDays(epochMillis));

При этом часовой пояс не будет учтён.

Особенности учета летнего времени и секунд

Будьте внимательны к особенностям использования летнего времени и каскадного изменения секунд. Правильный выбор ZoneId поможет корректно учитывать эти аспекты.

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