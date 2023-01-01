Преобразование эпохи в миллисекундах в LocalDate в Java 8#Java Core
Быстрый ответ
Если желаете конвертировать миллисекунды времени Epoch в
LocalDate в Java 8, следуйте инструкциям ниже:
- Инициализируйте объект
Instantс использованием метода
Instant.ofEpochMilli(), подав на вход миллисекунды.
- Преобразуйте
Instantв объект
ZonedDateTime, задав временную зону методом
atZone().
- Извлеките
LocalDate, активировав метод
toLocalDate(). Вот корректный пример кода:
LocalDate date = Instant.ofEpochMilli(epochMillis).atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate();
С использованием этого метода вы сможете получить объект
LocalDate, представляющий дату в системной временной зоне на основании заданного количества миллисекунд времени Epoch.
Подробное объяснение и советы
Работая с датами и временем в Java, очень важно обращать внимание на часовые пояса и разбираться в различиях между разными типами даты и времени.
Варианты обращения с часовыми поясами
Опираясь на
ZoneId.systemDefault(), вы ориентируетесь на системный часовой пояс. Учтите, что:
- Системный часовой пояс может меняться, отчего могут возникнуть расхождения в зависимости от настроек системы.
- Чтобы обеспечить однозначность результата независимо от настроек системы, рекомендуется задавать временную зону явным образом.
Когда может потребоваться LocalDateTime
LocalDate подходит для операций с датами, однако, если вам необходимо работать и со временем, лучше выбирать
LocalDateTime, который поддерживает работу как с датой, так и с временем без учета временной зоны.
Различия между LocalDate и java.util.Date
Не путайте
LocalDate с классом
java.util.Date.
LocalDate – это часть нового API для работы с датой и временем, введённого в Java 8. Он предназначен для использования только с датами. В свою очередь
java.util.Date используется в старом API и предназначен для работы с датами, временем, а также временными зонами.
Определение числа дней с начала Эпохи Unix
Для определения количества дней с начала эпохи Unix используйте метод
Duration.ofMillis(epochMillis).toDays(). Заметьте, что результат будет представлен в виде длительности, а не в виде
LocalDate.
Преобразование Timestamp в LocalDateTime
Если у вас есть объект
Timestamp, то для получения
LocalDateTime воспользуйтесь следующим кодом:
LocalDateTime dateTime = new Timestamp(epochMillis).toLocalDateTime();
Так вы сможете конвертировать миллисекунды времени Epoch в объект
LocalDateTime.
Визуализация
Миллисекунды времени Epoch: 1609502400000L
Этапы преобразования:
1. Создание объекта Instant: Instant.ofEpochMilli() // "Мгновение времени"
2. Задание часового пояса: atZone(ZoneId.systemDefault()) // "Зона по умолчанию"
3. Получение LocalDate: toLocalDate() // "Только дата, без времени"
Результат: LocalDate 2021-01-01
Пошагово конвертируем миллисекунды времени Epoch в
LocalDate.
Дополнительные указания и меры предосторожности
Учёт часового пояса при преобразовании
Для более точного контроля выборки используйте конкретный
ZoneId вместо системного по умолчанию:
LocalDate date = Instant.ofEpochMilli(epochMillis).atZone(ZoneId.of("UTC")).toLocalDate();
Преобразование миллисекунд из времени Epoch без учета часового пояса
Если требуется непосредственное преобразование миллисекунд из времени Epoch в
LocalDate без учёта временной зоны:
LocalDate epochDay = LocalDate.ofEpochDay(TimeUnit.MILLISECONDS.toDays(epochMillis));
При этом часовой пояс не будет учтён.
Особенности учета летнего времени и секунд
Будьте внимательны к особенностям использования летнего времени и каскадного изменения секунд. Правильный выбор
ZoneId поможет корректно учитывать эти аспекты.
Полезные материалы
- java.time (Java SE 8) — Подробное руководство по API даты и времени Java 8.
- LocalDate (Java SE 8) — Детали класса
LocalDate.
- Конвертер Epoch – Конвертер Unix Timestamp — Полезный инструмент для конвертации временных меток Epoch.
- Введение в Date/Time API Java 8 | Baeldung — Подробное руководство по использованию Date и Time API в Java 8.
- ZoneId (Java SE 8) — Руководство по работе с временными зонами.
- Instant (Java SE 8) — Описание работы с классом
Instantи его синхронизации с временными отметками.
Олеся Тарасова
Java-разработчик