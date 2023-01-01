Использование переменных окружения в файле application.yml

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Быстрый ответ

Да, файл application.yml поддерживает частное использование переменных окружения в Spring Boot, их можно вызвать при помощи записи формата ${ENV_VAR} . Вот пример:

yaml Скопировать код server: port: ${PORT:8080}

В данном примере переменная ${PORT} указывает на порт сервера. Если переменная PORT определена в окружении, то её значение переопределит порт. В противном случае будет использоваться значение по умолчанию — 8080 .

Можно также использовать значения переменных окружения посредством специфической нотации Spring, как это продемонстрировано в вышеуказанном примере.

Для более глубокого понимания работы плейсхолдеров можно обратиться к документации Spring Boot, где содержится всеобъемлющая информация о работе с application.yml .

Ваш помощник YAML — Переменные окружения

Оживающий огонь @Value

Аннотация @Value в Spring позволяет интегрировать переменные окружения непосредственно там, где они требуются:

Java Скопировать код @Value("${HOME_SWEET_HOME:/root}") // Это ваш домашний путь, если не указана переменная HOME_SWEET_HOME! private String homeDir;

Если переменной HOME_SWEET_HOME не существует, то по умолчанию будет использоваться /root .

Приоритет аргументов командной строки

Аргументы командной строки оказываются крайне полезными для интегрирования переменных, которые могут меняться, – они могут модифицировать настройки из application.yml :

shell Скопировать код java -jar myWildJar.jar --server.port=${PORT} // Пора выпустить невиданное! 🔥💪

План Б: системные умолчания

Запасные значения в application.yml служат своеобразной альтернативой, когда основные настройки отсутствуют:

yaml Скопировать код database: host: ${DB_HOST:localhost} // Где сердце, там и дом (или база данных). port: ${DB_PORT:3306}

Если переменные DB_HOST и DB_PORT не определены, на подмогу придут значения localhost и 3306 .

Помощь среды разработки

Среда разработки, такая как IntelliJ, предлагает функционал для работы с переменными окружения – это особый приоритетный доступ к окружению приложения.

Визуализация

Рассмотрим application.yml и переменные окружения как книгу рецептов и ингредиенты:

Markdown Скопировать код application.yml (т.е. Книга рецептов 📖): Переменные окружения (т.е. Ингредиенты 🍎🥦🍊): - TEMP: 'RoomTemp' - LIGHT: 'Shade' Результирующая конфигурация (т.е. Подав на стол блюдо 🍛): - temperature: ${TEMP} # RoomTemp - light: ${LIGHT} # Shade

application.yml использует переменные окружения для настройки служб, подобно тому, как рецепт перерабатывает ингредиенты в готовое блюдо.

Хранилище секретов

Безопасность секретной информации

Необходимо упускать из виду прямого указания чувствительных данных, вроде паролей или ключей API, в application.yml либо прямо в коде:

yaml Скопировать код shh-hide-it-here: myPassword: ${MY_PASSWORD} // Вы помните, что секреты следует хранить в секрете?

Переменные окружения обеспечивают конфиденциальность данных и облегчают замену учетных записей.

Привязка к файлам и профилям

Используйте профили и соответствующие им файлы application-{profile}.yml для более детального управления конфигурацией:

shell Скопировать код java -jar shinyApp.jar --spring.profiles.active=prod // Вот и пришло время продакшена!

Файлы, настроенные под конкретное окружение, предотвратят возможные ошибки.

Преодоление различий в окружениях

Особенности платформ и облачных провайдеров

Изучите особенности использования переменных окружения в контексте выбранной вами платформы или облачного провайдера.

Изоляция конфигурации

Практика хранения конфигурации независимо от кода способствует удобству обслуживания и гибкому управлению.

Создайте надежную систему

Тестирование способов интеграции и разрешения переменных окружения гарантирует их надежную работу в различных условиях, будь то локальная разработка или производственное развертывание.

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