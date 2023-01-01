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Решаем ошибку JPA: detached entity passed to persist
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Решаем ошибку JPA: detached entity passed to persist

#Java Core  #Hibernate/JPA  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Чтобы решить проблему PersistentObjectException, связанной с отсоединёнными сущностями, замените метод persist() на метод merge(). Метод persist() идеален для создания новых сущностей, в то время как merge() является универсальным решением и подходит как для новых, так и для ранее сохранённых сущностей, обеспечивая их повторное присоединение при необходимости.

Java
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entityManager.merge(entity);

Избежать данного исключения так же просто, как избежать проливания кофе в гоночном болиде. 🏎️

Пошаговый план для смены профессии

Что такое отсоединенные сущности?

Persist или Merge: принимаем решение 🤔

Понимание отличий между методами EntityManager.persist() и EntityManager.merge() может сэкономить вам массу времени на отладке. Метод persist() предназначен для первичного сохранения сущностей, тогда как merge() обеспечивает возможность повторного присоединения уже существующих сущностей.

CascadeType.MERGE — ваш незаметный спаситель 🦸

Выбор CascadeType.MERGE вместо PERSIST или ALL поможет избежать ошибок при сохранении отсоединённых сущностей. Не стоит использовать CascadeType.ALL, чтобы не нарушить целостность данных в базе.

Синхронизация двухсторонних ассоциаций — исправно забытый герой

Сохранение актуальности данных в двусторонних ассоциациях играет важнейшую роль. Синхронизируйте связи с обеих сторон, чтобы избежать исключения PersistentObjectException. Необходимо корректно настроить такие методы, как addChild и removeChild, для управления отношениями.

Используйте метод merge() для работы с отсоединёнными сущностями

При работе с отсоединёнными сущностями дайте предпочтение методу EntityManager.merge вместо persist. Если сомневаетесь в выборе, то отдайте предпочтение merge как проверенному решению. 😈

Визуализация

Возьмем пример магазина: товары перед выкладкой на витрину маркируются. PersistentObjectException похож на помощника магазина, который отказывается выкладывать товары без этикеток (что символизирует отсоединённые сущности).

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Полка (Контекст постоянства): [🏷️🍎, 🏷️🍊, 🏷️🍇] 
// Фрукт без этикетки? На моей смене такого не будет! – Контекст постоянства
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Попытка разместить на полке 🍈 без маркировки (отсоединённую сущность):
Помощник магазина (JPA): ❌ "Без этикетки товару на полке не место!"
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🏷️🍈 -> Чтобы поместить фрукт на полку:
1. Прикрепите к нему ярлык, если он новенький (EntityManager.persist).
2. Если ярлык уже есть, выставьте его на полку вновь (EntityManager.merge).

Самое важное в визуализации:

🚫 Фрукт без маркировки 🍈 -> Persist? Нет.
✅ Фрукт с маркировкой 🍈 -> Persist или Merge... Всё в порядке, продолжаем!

Лучшие практики управления состояниями сущности

Eager — это хорошо, но Lazy — лучше

Установка FetchType.LAZY для связей может заметно улучшить производительность. Это принцип работы Hibernate: «Я загружу данные только тогда, когда они действительно понадобятся».

Важность выбора метода доступа — поле или свойство?

Не стоит смешивать два метода доступа к полям и свойствам в одной сущности; лучше выбрать и использовать одну из стратегий.

Используйте save() или merge()

При сомнениях лучше использовать метод save() в репозиториях или merge() в EntityManager. Это как будто перед вами выбор: камень или ножницы, и у вас есть только камень.

Понимание жизненного цикла сущности

Позволяйте вашим сущностям проходить весь жизненный цикл, от временного к постоянному состоянию, не пытаясь сохранить их преждевременно с помощью persist.

Будьте внимательны к связям множество-к-одному и ассоциациям

Внимательно настраивайте связи многие-к-одному и другие ассоциации, чтобы избежать скрытых проблем в вашей конфигурации.

Полезные материалы

  1. EntityManager (Java(TM) EE 7 Specification APIs) — Подробно об persist().
  2. Руководство по типам каскадирования – Влад Михалча — Полезные советы от Влада Михалчи о каскадировании и сохранении.
  3. Java Persistence/EntityManager – Wikibooks — Открытый доступ к материалам по JPA EntityManager.
  4. Spring Data JPA — Официальное руководство Spring по сохранению сущностей в Spring Data JPA.
  5. Управление сущностями (Java EE 6 Tutorial) — Oracle предлагает подробное описание работы с сущностями.
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Рустам Мельников

Java-инженер

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