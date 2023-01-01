Решаем ошибку JPA: detached entity passed to persist

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Быстрый ответ

Чтобы решить проблему PersistentObjectException , связанной с отсоединёнными сущностями, замените метод persist() на метод merge() . Метод persist() идеален для создания новых сущностей, в то время как merge() является универсальным решением и подходит как для новых, так и для ранее сохранённых сущностей, обеспечивая их повторное присоединение при необходимости.

Java Скопировать код entityManager.merge(entity);

Избежать данного исключения так же просто, как избежать проливания кофе в гоночном болиде. 🏎️

Что такое отсоединенные сущности?

Persist или Merge: принимаем решение 🤔

Понимание отличий между методами EntityManager.persist() и EntityManager.merge() может сэкономить вам массу времени на отладке. Метод persist() предназначен для первичного сохранения сущностей, тогда как merge() обеспечивает возможность повторного присоединения уже существующих сущностей.

CascadeType.MERGE — ваш незаметный спаситель 🦸

Выбор CascadeType.MERGE вместо PERSIST или ALL поможет избежать ошибок при сохранении отсоединённых сущностей. Не стоит использовать CascadeType.ALL , чтобы не нарушить целостность данных в базе.

Синхронизация двухсторонних ассоциаций — исправно забытый герой

Сохранение актуальности данных в двусторонних ассоциациях играет важнейшую роль. Синхронизируйте связи с обеих сторон, чтобы избежать исключения PersistentObjectException . Необходимо корректно настроить такие методы, как addChild и removeChild , для управления отношениями.

Используйте метод merge() для работы с отсоединёнными сущностями

При работе с отсоединёнными сущностями дайте предпочтение методу EntityManager.merge вместо persist . Если сомневаетесь в выборе, то отдайте предпочтение merge как проверенному решению. 😈

Визуализация

Возьмем пример магазина: товары перед выкладкой на витрину маркируются. PersistentObjectException похож на помощника магазина, который отказывается выкладывать товары без этикеток (что символизирует отсоединённые сущности).

Markdown Скопировать код Полка (Контекст постоянства): [🏷️🍎, 🏷️🍊, 🏷️🍇] // Фрукт без этикетки? На моей смене такого не будет! – Контекст постоянства

plaintext Скопировать код Попытка разместить на полке 🍈 без маркировки (отсоединённую сущность): Помощник магазина (JPA): ❌ "Без этикетки товару на полке не место!"

Markdown Скопировать код 🏷️🍈 -> Чтобы поместить фрукт на полку: 1. Прикрепите к нему ярлык, если он новенький (EntityManager.persist). 2. Если ярлык уже есть, выставьте его на полку вновь (EntityManager.merge).

Самое важное в визуализации:

🚫 Фрукт без маркировки 🍈 -> Persist? Нет. ✅ Фрукт с маркировкой 🍈 -> Persist или Merge... Всё в порядке, продолжаем!

Лучшие практики управления состояниями сущности

Eager — это хорошо, но Lazy — лучше

Установка FetchType.LAZY для связей может заметно улучшить производительность. Это принцип работы Hibernate: «Я загружу данные только тогда, когда они действительно понадобятся».

Важность выбора метода доступа — поле или свойство?

Не стоит смешивать два метода доступа к полям и свойствам в одной сущности; лучше выбрать и использовать одну из стратегий.

Используйте save() или merge()

При сомнениях лучше использовать метод save() в репозиториях или merge() в EntityManager . Это как будто перед вами выбор: камень или ножницы, и у вас есть только камень.

Понимание жизненного цикла сущности

Позволяйте вашим сущностям проходить весь жизненный цикл, от временного к постоянному состоянию, не пытаясь сохранить их преждевременно с помощью persist .

Будьте внимательны к связям множество-к-одному и ассоциациям

Внимательно настраивайте связи многие-к-одному и другие ассоциации, чтобы избежать скрытых проблем в вашей конфигурации.

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