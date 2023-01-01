Решаем ошибку JPA: detached entity passed to persist#Java Core #Hibernate/JPA #Ошибки Java
Быстрый ответ
Чтобы решить проблему
PersistentObjectException, связанной с отсоединёнными сущностями, замените метод
persist() на метод
merge(). Метод
persist() идеален для создания новых сущностей, в то время как
merge() является универсальным решением и подходит как для новых, так и для ранее сохранённых сущностей, обеспечивая их повторное присоединение при необходимости.
entityManager.merge(entity);
Избежать данного исключения так же просто, как избежать проливания кофе в гоночном болиде. 🏎️
Что такое отсоединенные сущности?
Persist или Merge: принимаем решение 🤔
Понимание отличий между методами
EntityManager.persist() и
EntityManager.merge() может сэкономить вам массу времени на отладке. Метод
persist() предназначен для первичного сохранения сущностей, тогда как
merge() обеспечивает возможность повторного присоединения уже существующих сущностей.
CascadeType.MERGE — ваш незаметный спаситель 🦸
Выбор
CascadeType.MERGE вместо
PERSIST или
ALL поможет избежать ошибок при сохранении отсоединённых сущностей. Не стоит использовать
CascadeType.ALL, чтобы не нарушить целостность данных в базе.
Синхронизация двухсторонних ассоциаций — исправно забытый герой
Сохранение актуальности данных в двусторонних ассоциациях играет важнейшую роль. Синхронизируйте связи с обеих сторон, чтобы избежать исключения
PersistentObjectException. Необходимо корректно настроить такие методы, как
addChild и
removeChild, для управления отношениями.
Используйте метод
merge() для работы с отсоединёнными сущностями
При работе с отсоединёнными сущностями дайте предпочтение методу
EntityManager.merge вместо
persist. Если сомневаетесь в выборе, то отдайте предпочтение
merge как проверенному решению. 😈
Визуализация
Возьмем пример магазина: товары перед выкладкой на витрину маркируются.
PersistentObjectException похож на помощника магазина, который отказывается выкладывать товары без этикеток (что символизирует отсоединённые сущности).
Полка (Контекст постоянства): [🏷️🍎, 🏷️🍊, 🏷️🍇]
// Фрукт без этикетки? На моей смене такого не будет! – Контекст постоянства
Попытка разместить на полке 🍈 без маркировки (отсоединённую сущность):
Помощник магазина (JPA): ❌ "Без этикетки товару на полке не место!"
🏷️🍈 -> Чтобы поместить фрукт на полку:
1. Прикрепите к нему ярлык, если он новенький (EntityManager.persist).
2. Если ярлык уже есть, выставьте его на полку вновь (EntityManager.merge).
Самое важное в визуализации:
🚫 Фрукт без маркировки 🍈 -> Persist? Нет.
✅ Фрукт с маркировкой 🍈 -> Persist или Merge... Всё в порядке, продолжаем!
Лучшие практики управления состояниями сущности
Eager — это хорошо, но Lazy — лучше
Установка
FetchType.LAZY для связей может заметно улучшить производительность. Это принцип работы Hibernate: «Я загружу данные только тогда, когда они действительно понадобятся».
Важность выбора метода доступа — поле или свойство?
Не стоит смешивать два метода доступа к полям и свойствам в одной сущности; лучше выбрать и использовать одну из стратегий.
Используйте
save() или
merge()
При сомнениях лучше использовать метод
save() в репозиториях или
merge() в
EntityManager. Это как будто перед вами выбор: камень или ножницы, и у вас есть только камень.
Понимание жизненного цикла сущности
Позволяйте вашим сущностям проходить весь жизненный цикл, от временного к постоянному состоянию, не пытаясь сохранить их преждевременно с помощью
persist.
Будьте внимательны к связям множество-к-одному и ассоциациям
Внимательно настраивайте связи многие-к-одному и другие ассоциации, чтобы избежать скрытых проблем в вашей конфигурации.
Полезные материалы
- EntityManager (Java(TM) EE 7 Specification APIs) — Подробно об
persist().
- Руководство по типам каскадирования – Влад Михалча — Полезные советы от Влада Михалчи о каскадировании и сохранении.
- Java Persistence/EntityManager – Wikibooks — Открытый доступ к материалам по JPA EntityManager.
- Spring Data JPA — Официальное руководство Spring по сохранению сущностей в Spring Data JPA.
- Управление сущностями (Java EE 6 Tutorial) — Oracle предлагает подробное описание работы с сущностями.
Рустам Мельников
Java-инженер