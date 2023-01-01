Доступ к пользовательским системным переменным в Java#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Доступ к системным свойствам можно получить при помощи метода
System.getProperty("property_name"). Если речь идёт о переменных окружения, следует использовать
System.getenv("variable_name"). Ниже приведен пример:
String javaVersion = System.getProperty("java.version");
System.out.println("Версия Java: " + javaVersion); // Версия Java выводится на экран
Для вывода всех свойств или всех переменных окружения можно использовать
System.getProperties() и
System.getenv() соответственно. Однако важно точно знать имена переменных для обеспечения корректной работы программы. Заметьте, что
System.getProperty() и
System.getenv() дадут доступ к системным свойствам Java и переменным окружения соответственно.
Свойства системы и переменные окружения Шрёдингера
В Java предусмотрены два инструмента для работы с конфигурацией: системные свойства и переменные окружения. Системные свойства можно устанавливать при запуске JVM при помощи аргументов
-D<name>=<value> или программными средствами через
System.setProperty(), как бы намекая JVM на некоторые секреты.
Переменные окружения доступны через метод
System.getenv() и устанавливаются на уровне операционной системы. Их можно проверить при помощи команд
echo $VARIABLE (для Unix-подобных систем) или
echo %VARIABLE% (для Windows).
Для того чтобы предотвратить ошибки при работе с переменными, которые могут быть неопределёнными (null), в Java 8 был добавлен класс
Optional:
String dbEnvVar = Optional.ofNullable(System.getenv("DBE"))
.orElseThrow(() -> new IllegalStateException("Переменная окружения DBE не задана. Забыли указать?"));
Эта конструкция генерирует исключение в случае, если переменная не найдена. Учтите, что для обновления переменных окружения может потребоваться перезагрузка системы. К сожалению, Java не умеет предугадывать такие изменения.
В поисках надёжности: Безупречные практики программирования
Когда Null – это не то, что вам нужно
Мы должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам в программировании. Предварительная проверка на null значительно снижает вероятность ошибок при работе с переменными, которые могут не существовать:
String value = System.getenv("UNDEFINED_MAYBE");
if (value != null) {
// Значение найдено, можно его использовать 🎉
} else {
// Значение недоступно. К сожалению, операция не может быть выполнена 🙁
}
В этом случае
Optional повышает надёжность кода, позволяя предопределить поведение программы в случае отсутствия значения переменной.
Работать с System.getProperty() проще
System.getenv() позволяет получить значения переменных окружения, а
System.getProperty() дает доступ к системным свойствам:
String userHome = System.getProperty("user.home");
Можно устанавливать свойства при запуске JVM и получать их при помощи
System.getProperties(). Это похоже на взаимодействие с Java на основе "покажи мне мой набор переменных".
"Феникс" устаревших свойств
Функция
System.getenv(String) была устарела в прежних версиях Java, но снова стала актуальной начиная с Java SE 5. Важно всегда следить за последней документацией Java для получения актуальной информации. Это ваш незаменимый источник знаний о мире Java!
Визуализация
System.getenv("VARIABLE_NAME") // Подобно вопросу: "Эй, Система, можешь ты сказать, какие переменные сейчас доступны?"
Ваша навигация:
| Переменная | Значение |
| ---------------- | -------------- |
| JAVA_HOME | ⚓ (/usr/java/) |
| PATH | ⛵ (C:/bin;) |
| OS | ☁️ (Windows) |
Как звёзды в ночи помогают морякам определять курс, так и системные переменные направляют ваше приложение.
Сигналы тревоги: Устранение проблем и best practices
Проверьте прозрачность: Видимость переменных
Видимость переменной в системе всегда заслуживает внимания. Это подобно проверке: не забыли ли вы ключи на столе.
Разные системы – разные правила
Особенности операционных систем играют важную роль в процессе установки и доступа к переменным окружения.
Секреты должны быть надежно сохранены
При работе с переменными окружения стоит внимательно обращаться с вопросами безопасности, особенно если они содержат конфиденциальную информацию. Грандиозное мастерство программирования должно сопровождаться столь же грандиозной осторожностью.
Полезные материалы
- Управление переменными окружения в Java на DZone – эффективное использование переменных окружения.
- System (Java SE 11 & JDK 11) – официальная документация Oracle на
System.getenv.
- Подробнее о классе System в Java от DigitalOcean – полное руководство по классу System.
- Как получить переменные окружения в Java – Mkyong.com – практические советы по извлечению переменных окружения.
- Видеоурок на YouTube: Получение переменных окружения в Java – пошаговый гид по работе с системными переменными окружения в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик