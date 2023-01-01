Изучаем Ant path style patterns: правила и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для реализации поиска строк по шаблонам в стиле Ant в Java используется класс AntPathMatcher . Вот пример использования:

Java Скопировать код import org.springframework.util.AntPathMatcher; AntPathMatcher matcher = new AntPathMatcher(); boolean result = matcher.match("*.jpg", "photo.jpg"); // возвращает true, поскольку "photo.jpg" соответствует шаблону JPG

С помощью функции match мы смотрим, соответствует ли файл "photo.jpg" данному шаблону *.jpg , что полезно при обработке изображений JPG, фильтрации файлов или выполнении операций с путями в файловой системе.

Разбор символов подстановки

В контексте шаблонов пути Ant символы подстановки играют важную роль в контексте поиска соответствий в строках:

* соответствует любому количеству символов в одном сегменте пути.

соответствует любому количеству символов в одном сегменте пути. ** подходит для любого количества каталогов на любом уровне вложенности.

подходит для любого количества каталогов на любом уровне вложенности. ? соответствует одному любому символу.

Приведем несколько примеров:

Одинокий звездочка в действии

Предположим, вам нужно найти все текстовые файлы в папке:

Markdown Скопировать код Шаблон: '*.txt' будет соответствовать 'notes.txt', 'chapter1.txt', но игнорирует 'novel.pdf'.

Поиск во всех каталогах

Если нужно найти файл, где бы он ни находился в каталогах:

Markdown Скопировать код Шаблон: '**/README.md' поможет находить 'README.md' в любом месте, даже если он спрятан где-то в иерархии каталогов.

Точно подходящее одному символу

Иногда необходимо искать с учетом конкретного символа:

Markdown Скопировать код Шаблон: 'data_?.csv' подойдет для 'data_1.csv', 'data_2.csv', но не подойдет для 'data_10.csv'.

Работа с переменными и регулярными выражениями в путях

Использование переменных и регулярных выражений в шаблонах позволяет точно определить нужные сегменты пути:

Java Скопировать код boolean result = matcher.match("web/{section:[a-z]+}/{page}.html", "web/news/article.html"); // В данном случае {section:[a-z]+} захватывает только слова в нижнем регистре вместо 'section', а {page} – подставляет 'article'.

Практические примеры сценариев

Выборочное нахождение файлов

Если вам нужно получить все JavaScript файлы в директории static , именуемые по определенному шаблону:

Markdown Скопировать код Шаблон: 'static/*.min.js' обработает 'static/jquery.min.js', но игнорирует 'static/jquery.js'.

Поиск файлов на разных уровнях каталогов

Когда нужно найти файл, находящийся в каталогах различной глубины:

Markdown Скопировать код Шаблон: 'images/**/thumbnail/*.jpg' найдет 'images/events/2021/thumbnail/pic.jpg', несмотря на глубину вложенности.

Визуализация

Шаблоны пути в стиле Ant можно представить как индивидуальные знаки, указывающие правильное направление:

Markdown Скопировать код ODS: 🌸📁, 🌻📁, 🌷📁, 🏡📁 (каждый из которых представляет собой разные категории в пути разработчика)

Примеры шаблонов Ant:

Markdown Скопировать код 🐜✨ '**/*' -> Охватывает все файлы во всех каталогах 🐜✨ '**/*.java' -> Находит все Java файлы в любом месте 🐜✨ '🏡📁/*.java' -> Помогает найти Java файлы конкретно в корневой папке

Избегайте распространенных ошибок

Понимание области действия подстановочных символов

Легко забыть разницу между действием * и ** . Важно помнить, что * работает в пределах одного каталога, тогда как ** может переключаться между разными уровнями.

Различие в разделителях пути

Будьте внимательны к разности между обратными (/) и прямыми () слэшами. Они могут варьироваться в зависимости от операционной системы, что может влиять на ваши шаблоны.

Независимость от платформы

При работе с файловой системой в Java учтите, что поведение может отличаться в зависимости от операционной системы. Стройте свои шаблоны так, чтобы они были независимы от платформы.

Полезные советы и трюки

Использование API Java NIO

PathMatcher из Java NIO может значительно усилить возможности работы с файлами.

Преимущества AntPathMatcher от Spring

Для более эффективной работы с шаблонами рекомендуется использовать AntPathMatcher из Spring.

Изучение дополнительных материалов

Официальная документация и книги, такие как "Ant in Action", предлагают глубокое погружение в тему.

Полезные материалы