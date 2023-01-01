Изучаем Ant path style patterns: правила и примеры#Разное
Быстрый ответ
Для реализации поиска строк по шаблонам в стиле Ant в Java используется класс
AntPathMatcher. Вот пример использования:
import org.springframework.util.AntPathMatcher;
AntPathMatcher matcher = new AntPathMatcher();
boolean result = matcher.match("*.jpg", "photo.jpg"); // возвращает true, поскольку "photo.jpg" соответствует шаблону JPG
С помощью функции
match мы смотрим, соответствует ли файл "photo.jpg" данному шаблону
*.jpg, что полезно при обработке изображений JPG, фильтрации файлов или выполнении операций с путями в файловой системе.
Разбор символов подстановки
В контексте шаблонов пути Ant символы подстановки играют важную роль в контексте поиска соответствий в строках:
*соответствует любому количеству символов в одном сегменте пути.
**подходит для любого количества каталогов на любом уровне вложенности.
?соответствует одному любому символу.
Приведем несколько примеров:
Одинокий звездочка в действии
Предположим, вам нужно найти все текстовые файлы в папке:
Шаблон: '*.txt' будет соответствовать 'notes.txt', 'chapter1.txt', но игнорирует 'novel.pdf'.
Поиск во всех каталогах
Если нужно найти файл, где бы он ни находился в каталогах:
Шаблон: '**/README.md' поможет находить 'README.md' в любом месте, даже если он спрятан где-то в иерархии каталогов.
Точно подходящее одному символу
Иногда необходимо искать с учетом конкретного символа:
Шаблон: 'data_?.csv' подойдет для 'data_1.csv', 'data_2.csv', но не подойдет для 'data_10.csv'.
Работа с переменными и регулярными выражениями в путях
Использование переменных и регулярных выражений в шаблонах позволяет точно определить нужные сегменты пути:
boolean result = matcher.match("web/{section:[a-z]+}/{page}.html", "web/news/article.html");
// В данном случае {section:[a-z]+} захватывает только слова в нижнем регистре вместо 'section', а {page} – подставляет 'article'.
Практические примеры сценариев
Выборочное нахождение файлов
Если вам нужно получить все JavaScript файлы в директории
static, именуемые по определенному шаблону:
Шаблон: 'static/*.min.js' обработает 'static/jquery.min.js', но игнорирует 'static/jquery.js'.
Поиск файлов на разных уровнях каталогов
Когда нужно найти файл, находящийся в каталогах различной глубины:
Шаблон: 'images/**/thumbnail/*.jpg' найдет 'images/events/2021/thumbnail/pic.jpg', несмотря на глубину вложенности.
Визуализация
Шаблоны пути в стиле Ant можно представить как индивидуальные знаки, указывающие правильное направление:
ODS: 🌸📁, 🌻📁, 🌷📁, 🏡📁 (каждый из которых представляет собой разные категории в пути разработчика)
Примеры шаблонов Ant:
🐜✨ '**/*' -> Охватывает все файлы во всех каталогах
🐜✨ '**/*.java' -> Находит все Java файлы в любом месте
🐜✨ '🏡📁/*.java' -> Помогает найти Java файлы конкретно в корневой папке
Избегайте распространенных ошибок
Понимание области действия подстановочных символов
Легко забыть разницу между действием
* и
**. Важно помнить, что
* работает в пределах одного каталога, тогда как
** может переключаться между разными уровнями.
Различие в разделителях пути
Будьте внимательны к разности между обратными (/) и прямыми () слэшами. Они могут варьироваться в зависимости от операционной системы, что может влиять на ваши шаблоны.
Независимость от платформы
При работе с файловой системой в Java учтите, что поведение может отличаться в зависимости от операционной системы. Стройте свои шаблоны так, чтобы они были независимы от платформы.
Полезные советы и трюки
Использование API Java NIO
PathMatcher из Java NIO может значительно усилить возможности работы с файлами.
Преимущества AntPathMatcher от Spring
Для более эффективной работы с шаблонами рекомендуется использовать
AntPathMatcher из Spring.
Изучение дополнительных материалов
Официальная документация и книги, такие как "Ant in Action", предлагают глубокое погружение в тему.
Полезные материалы
- Работа с каталогами в Apache Ant — обширное руководство Apache Ant.
- Туториал: "Привет, мир!" с Apache Ant — доступное объяснение шаблонов Ant.
- Документация JDK 21 — официальная документация Java, которая включает информацию о FileSet и PatternSet.
- Ant in Action — полное руководство по работе с Ant.
- Примеры использования PatternSet в Java — сборник примеров кода.
- Создание простого build-файла — как правильно написать build-файл, используя шаблоны исключения и включения.
- Ant Build Scripts и подбор шаблонов — визуально доступное видео по использованию Ant и поиску по шаблону.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы