Смена дефолтного JDK в IntelliJ IDEA без перезагрузки

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Быстрый ответ

Для смены стандартной версии JDK в IntelliJ IDEA следует выполнить следующие действия:

Зайдите в: File > Structure... > Settings for New Projects > Project . В разделе Project SDK выберите нужную версию JDK или добавьте её через Add... , если выбранной версии не оказалось в списке.

Например, если требуется JDK 11, действия будут выглядеть так:

Java Скопировать код File > Structure... > Project Settings > Project SDK > [Select JDK 11 or Add...]

Эта настройка позволяет всем новым проектам использовать указанную JDK, что отменяет необходимость настройки JDK для каждого нового проекта вручную.

Пошаговая инструкция: простые шаги

Для версий до 2017.3 – есть отличия

Если у вас версия IntelliJ IDEA до 2017.3, то:

Выберите File > Other Settings > Structure for New Projects... чтобы изменить как Project SDK , так и Project language level .

Обновляйтесь для лучшей работы

Регулярно обновляйте IntelliJ IDEA для получения актуального функционала и комфортного переключения JDK. Благодаря этому вам будет проще следовать инструкциям, описанным ниже.

Используйте горячую комбинацию клавиш

Комбинация клавиш Ctrl+Alt+Shift+S откроет быстрый доступ к окну Project Structure , упростив и ускорив процесс смены JDK.

Поддерживайте соответствие уровня языка и версии JDK

Для повышения производительности работы убедитесь, что уровень языка вашего проекта соответствует версии JDK. Например, при использовании Java 8 выбирается 8 – Lambdas, type annotations etc. .

Проверяйте настройки компилятора

После настройки JDK следите за настройками компилятора Java, чтобы обеспечить использование всех преимуществ и улучшений новой версии вашими проектами.

Для Maven и Gradle

Для проектов, использующих Maven или Gradle, указывайте версию JDK в файле pom.xml или в сборочном файле. Это позволит синхронизировать уровень языка и предотвратит возникновение ошибок.

Визуализация

Смена JDK в IntelliJ IDEA напоминает выбор вида мороженого среди разнообразных вариантов:

Markdown Скопировать код | Выбор IDE 🍨 | |----------------------------| | Ваниль (JDK 8) | | Шоколад с мятой (JDK 11) 🌟 | | Клубника (JDK 17) |

Чтобы поменять "аромат" IDE:

Markdown Скопировать код 1. Откройте меню выбора 🍦 (Project Structure). 2. Сделайте свой выбор 🧊 (Project SDK). 3. Попробуйте новый вкус 🍨 (нажмите Apply, затем OK).

Наслаждайтесь работой в обновлённой IDE! 🎉

Дополнительное условие – установка нового JDK

Если вам нужна версия JDK, отсутствующая в менеджере IntelliJ IDEA:

Перейдите на официальный сайт Java или к OpenJDK и скачайте нужную версию. Разархивируйте скачанный JDK в подходящее место. В IntelliJ IDEA воспользуйтесь Мастером настройки для регистрации новой версии.

Bash Скопировать код # Профессиональный совет: Доверьтесь инструментам IDE! 💪 # Мастер настройки поможет экономить ваше время и нервы. Это отличное решение! ✨

Устранение проблем

JDK не отображается?

Убедитесь, что путь к JDK корректно указан в IntelliJ IDEA, зайдя в Project Structure > SDKs. При необходимости добавьте путь вручную.

Java Скопировать код // А JDK уже здесь, ожидая использования: "Я уже здесь!" 🙁

Возникли проблемы с импортированием проектов?

Постарайтесь оптимизировать настройки системы сборки проектов и системные настройки IntelliJ IDEA для идеальной совместимости с JDK.

Java Скопировать код // JDK обращается к проекту: "Доверьтесь мне, я – то, что вам нужно!" 💼

Не хватает наглядности?

Скриншоты и подробные инструкции станут незаменимыми помощниками в процессе настройки.

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