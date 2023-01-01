Смена дефолтного JDK в IntelliJ IDEA без перезагрузки#Разное
Быстрый ответ
Для смены стандартной версии JDK в IntelliJ IDEA следует выполнить следующие действия:
- Зайдите в:
File > Structure... > Settings for New Projects > Project.
- В разделе
Project SDKвыберите нужную версию JDK или добавьте её через
Add..., если выбранной версии не оказалось в списке.
Например, если требуется JDK 11, действия будут выглядеть так:
File > Structure... > Project Settings > Project SDK > [Select JDK 11 or Add...]
Эта настройка позволяет всем новым проектам использовать указанную JDK, что отменяет необходимость настройки JDK для каждого нового проекта вручную.
Пошаговая инструкция: простые шаги
Для версий до 2017.3 – есть отличия
Если у вас версия IntelliJ IDEA до 2017.3, то:
- Выберите
File > Other Settings > Structure for New Projects...чтобы изменить как
Project SDK, так и
Project language level.
Обновляйтесь для лучшей работы
Регулярно обновляйте IntelliJ IDEA для получения актуального функционала и комфортного переключения JDK. Благодаря этому вам будет проще следовать инструкциям, описанным ниже.
Используйте горячую комбинацию клавиш
Комбинация клавиш
Ctrl+Alt+Shift+S откроет быстрый доступ к окну
Project Structure, упростив и ускорив процесс смены JDK.
Поддерживайте соответствие уровня языка и версии JDK
Для повышения производительности работы убедитесь, что уровень языка вашего проекта соответствует версии JDK. Например, при использовании Java 8 выбирается
8 – Lambdas, type annotations etc..
Проверяйте настройки компилятора
После настройки JDK следите за настройками компилятора Java, чтобы обеспечить использование всех преимуществ и улучшений новой версии вашими проектами.
Для Maven и Gradle
Для проектов, использующих Maven или Gradle, указывайте версию JDK в файле
pom.xml или в сборочном файле. Это позволит синхронизировать уровень языка и предотвратит возникновение ошибок.
Визуализация
Смена JDK в IntelliJ IDEA напоминает выбор вида мороженого среди разнообразных вариантов:
| Выбор IDE 🍨 |
|----------------------------|
| Ваниль (JDK 8) |
| Шоколад с мятой (JDK 11) 🌟 |
| Клубника (JDK 17) |
Чтобы поменять "аромат" IDE:
1. Откройте меню выбора 🍦 (Project Structure).
2. Сделайте свой выбор 🧊 (Project SDK).
3. Попробуйте новый вкус 🍨 (нажмите Apply, затем OK).
Наслаждайтесь работой в обновлённой IDE! 🎉
Дополнительное условие – установка нового JDK
Если вам нужна версия JDK, отсутствующая в менеджере IntelliJ IDEA:
- Перейдите на официальный сайт Java или к OpenJDK и скачайте нужную версию.
- Разархивируйте скачанный JDK в подходящее место.
- В IntelliJ IDEA воспользуйтесь Мастером настройки для регистрации новой версии.
# Профессиональный совет: Доверьтесь инструментам IDE! 💪
# Мастер настройки поможет экономить ваше время и нервы. Это отличное решение! ✨
Устранение проблем
JDK не отображается?
Убедитесь, что путь к JDK корректно указан в IntelliJ IDEA, зайдя в Project Structure > SDKs. При необходимости добавьте путь вручную.
// А JDK уже здесь, ожидая использования: "Я уже здесь!" 🙁
Возникли проблемы с импортированием проектов?
Постарайтесь оптимизировать настройки системы сборки проектов и системные настройки IntelliJ IDEA для идеальной совместимости с JDK.
// JDK обращается к проекту: "Доверьтесь мне, я – то, что вам нужно!" 💼
Не хватает наглядности?
Скриншоты и подробные инструкции станут незаменимыми помощниками в процессе настройки.
Полезные материалы
- SDKs | Документация IntelliJ IDEA — официальное руководство по настройке JDK.
- Настройка JDK в IntelliJ IDEA – поддержка JetBrains на YouTube — видеоурок от JetBrains.
- Reddit – Смена Project SDK — обсуждение проблем конфигурации JDK в сообществе.
- Mkyong.com Учебник: Настройка или изменение версии Java (JDK) в IntelliJ IDEA — пошаговое руководство.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы