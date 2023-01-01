Создание составного ключа через JPA и Hibernate в Java

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Быстрый ответ

Стандартным способом сопоставления составного ключа в JPA является использование аннотации @Embeddable для класса ключа и @EmbeddedId — для главной сущности. Вот наглядный пример:

Java Скопировать код @Embeddable public class CompositeKey implements Serializable { private Long partOne; private Long partTwo; // стандартные геттеры и сеттеры // реализация методов equals и hashCode } @Entity public class MyEntity { @EmbeddedId private CompositeKey id; // остальные поля нашей сущности... }

Данная методология гарантирует уникальность возможных вариаций экземпляров.

Рассматриваем

Класс CompositeKey должен обязательно буть опубликован и реализовать спецификацию Serializable . К тому же, он должен объявлять общедоступный конструктор без каких-либо аргументов. Таковы условия для корректного взаимодействия с Hibernate.

При организации работы с ключами, крайне важно реализовать методы equals() и hashCode() . Именно от них зависит корректность работы всей JPA.

Запросы в JPQL при использовании @EmbeddedId будут немного отличаться, теперь вам придется обрабатывать вложенные объекты.

Практические преимущества и особенности

Использование @EmbeddedId эффективно с точки зрения представления сущности в объектной модели и работы с двунаправленными отношениями. Однако, при внедрении ленивой загрузки в Hibernate следует быть аккуратными: это может повлиять на сравнение объектов. Удачно реализованный equals() устойчив к используемым прокси-классам.

Визуализация

Сопоставление составного ключа с JPA и Hibernate ассоциируется с подобием конструктора, где:

Блок 1 (🧱🏷️): {field1: 'ValueA', field2: 'ValueB'}

Блок 2 (🧱🏷️): {field1: 'ValueC', field2: 'ValueD'}

Применив @EmbeddedId или @IdClass, мы собираем конструктор, создавая уникальную структуру:

Башня из составного ключа (🏢🧱🧱): [Блок 1 + Блок 2]

Стабильное "здание" — наша сущность с составным ключом, — возможно построить только при аккуратной укладке каждого "блока".

Работа со составными ключами на практике

Автоматическое сопоставление при помощи сред разработки

Для автоматического генерирования классов с @Embeddable возможно использовать инструменты разработки, это избавит от необходимости ручного кодирования.

Реализация принципа Лисков в equals()

Следуйте принципу подстановки Лисков при реализации equals() . Это поможет поддерживать целостность иерархии классов, особенно важно это при наследовании и работе со составными ключами.

Сопоставимость отношений посредством @ManyToOne и @JoinColumns

При наличии отношений между сущностью, использующей составной ключ, и другими сущностями применяют аннотации @ManyToOne и @JoinColumns . Они облегчают связывание объектов в ORM.

Java Скопировать код @Embeddable public class CompositeKey implements Serializable { //... @ManyToOne @JoinColumns({ @JoinColumn(name = "FOREIGN_KEY_PART1", referencedColumnName = "ID_PART1"), @JoinColumn(name = "FOREIGN_KEY_PART2", referencedColumnName = "ID_PART2") }) private OtherEntity relatedEntity; }

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