Сравнение строк в Java: assertEquals vs String.equals()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Метод assertEquals в Java — это надежный инструмент, который успешно применяется при сравнении примитивных типов данных. Если сравниваемые объекты правильно реализуют метод equals() , результат будет верным. При сравнении массивов стоит использовать метод assertArrayEquals . Если вы работаете с типами float и double , учтите погрешность, связанную с числами с плавающей точкой, и определите допустимую дельту.

Java Скопировать код assertEquals(42, result); // Проверяем "смысл жизни" assertEquals("expected", actual); // Сравниваем две составляющие одного целого assertEquals(new YourFancyObject("expected"), actual); // Сравниваем объекты assertArrayEquals(new int[]{1, 2, 3}, actualArray); // Проверяем равенство массивов assertEquals(3.14159, actualPi, 0.001); // Учтем неточность числа Пи

Завершение

Сравнение объектов

Метод assertEquals применяется к объектам, таким как строки. Это позволяет считать разные экземпляры с одинаковым содержимым равными. assertEquals использует внутри себя метод .equals() .

Разница между идентичностью и эквивалентностью

Идентичность, которую проверяет оператор == , отличается от эквивалентности, определенной через метод .equals() . Первый сравнивает места в памяти, где хранятся сравниваемые объекты, в то время как второй сравнивает содержимое объектов. assertEquals обеспечивает проверку равенства объектов независимо от их расположения в памяти.

Интернирование строк в Java

Интернирование строк в Java может создать иллюзию неверного сравнения при использовании оператора == для сравнения строк-литералов, поскольку они интернируются по умолчанию. В такой ситуации следует использовать assertEquals , который применяет метод .equals() для сравнения содержимого строк.

Собственные классы и метод equals

При проверке объектов, разработанных вами, важно убедиться в корректной реализации метода equals() . Это поможет избежать неприятных сюрпризов при тестировании. Внимательно следите за использованием метода assertArrayEquals при сравнении массивов, так как он подробно проверяет каждый элемент массива.

Визуализация

Можно представить процесс тестирования как работу точных весов (⚖️), где assertEquals(expected, actual) обеспечивает баланс:

Markdown Скопировать код | Тестовый случай | Результат | | ----------------------------- | ------------------------- | | Равные значения | Достигнута гармония (✅) | | Разные значения | Раскол: дисбаланс (❌) | | Сопоставление с плавающей точкой | Нужна точность (🔍) |

Тест раскрывает "разницу в весе" между ожидаемым и фактическим результатами. Если баланс нарушен, это сигнализирует о несоответствии (❌). В случаях с плавающей точкой требуется особенное внимание к точности сравнения (🔍).

Полезные материалы