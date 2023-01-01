Сравнение и извлечение данных из Date и Gregorian Calendar в Java

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Быстрый ответ

Допустим, вам требуется быстро извлечь и сравнить элементы даты. Здесь представлен способ реализации этого:

Java Скопировать код Calendar cal = new GregorianCalendar(); cal.setTime(new Date()); // Преобразование Date в Calendar. int year = cal.get(Calendar.YEAR); // Получение года. int month = cal.get(Calendar.MONTH); // Получение месяца, где январь равен 0. int day = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); // Получение числа месяца. // Пускай anotherCal – это объект GregorianCalendar. boolean sameYear = year == anotherCal.get(Calendar.YEAR); boolean sameMonth = month == anotherCal.get(Calendar.MONTH); boolean sameDay = day == anotherCal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

Заметка: метод get() класса Calendar обеспечивает возможность простого извлечения YEAR, MONTH, DAYOFMONTH. Не забывайте о том, что отсчёт месяцев начинается с нуля.

Используйте

С приходом Java 8 java.time.LocalDate стал основным инструментом для работы с датами.

Java Скопировать код LocalDate localDate = new Date().toInstant() .atZone(ZoneId.systemDefault()) .toLocalDate(); // Преобразовываем Date в LocalDate для удобства сравнения. LocalDate anotherDate = LocalDate.of(2021, Month.JANUARY, 25); boolean isSameDay = localDate.isEqual(anotherDate); // Проверяем, равны ли даты.

Обращайте внимание на временные зоны, они могут внести путаницу.

Хотите узнать разницу между датами?

Если вы хотите знать разницу между датами, java.time.Period поможет определить её без необходимости в ручном производстве вычислений.

Java Скопировать код Period period = Period.between(anotherDate, localDate); // Вычисление разницы между датами. System.out.printf("Разница составляет %d лет, %d месяцев и %d дней", period.getYears(), period.getMonths(), period.getDays());

Таким образом, java.time упрощает работу с датами.

Календарный год – это не всегда просто год!

При форматировании даты с помощью SimpleDateFormat следите за правилами для обозначения года. Используйте yyyy для календарного года и YYYY для недели в году.

Java Скопировать код SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); // Корректное обозначение формата. String dateString = sdf.format(new Date()); // Получаем отформатированную дату.

Недельная дата может ввести в заблуждение, поэтому будьте бдительны.

Визуализация

Если провести сравнение Date и GregorianCalendar в Java, то можно сделать такую аналогию:

Markdown Скопировать код 🚲: (Одноколёсный велосипед): Часы(12), Минуты(30), Секунды(45) ⤷ Извлечение: Date date = new Date(); int year = date.getYear() + 1900; 🏎️: (Спорткар): Год(2021), Месяц(4), День(26) ⤷ Сравнение: GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar(); cal.set(Calendar.YEAR, year); cal.set(Calendar.MONTH, month);

Одноколёсный велосипед и спорткар — оба средства передвижения по времени, но их функциональность и возможности отличаются.

Код, который простоит испытание времени

Когда вы пишете код, придерживайтесь принципов устойчивости и адаптивности. Воспользуйтесь функционалом пакета java.time.* , который поможет написать код, продолжительность жизни которого будет долгой.

Переходите на LocalDate , отказываясь от Date .

на , отказываясь от . Замените Calendar.get() на более современные методы LocalDate .

на более современные методы . Указывайте ZoneId ясно и точно.

ясно и точно. Обеспечивайте точность с использованием Period и Duration для предотвращения возникновения ошибок.

Соблюдая эти принципы, вы сможете создать код, который будет чистым и лёгким для поддержки.

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