Сравнение и извлечение данных из Date и Gregorian Calendar в Java#Java Core
Быстрый ответ
Допустим, вам требуется быстро извлечь и сравнить элементы даты. Здесь представлен способ реализации этого:
Calendar cal = new GregorianCalendar();
cal.setTime(new Date()); // Преобразование Date в Calendar.
int year = cal.get(Calendar.YEAR); // Получение года.
int month = cal.get(Calendar.MONTH); // Получение месяца, где январь равен 0.
int day = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); // Получение числа месяца.
// Пускай anotherCal – это объект GregorianCalendar.
boolean sameYear = year == anotherCal.get(Calendar.YEAR);
boolean sameMonth = month == anotherCal.get(Calendar.MONTH);
boolean sameDay = day == anotherCal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
Заметка: метод
get() класса
Calendar обеспечивает возможность простого извлечения YEAR, MONTH, DAYOFMONTH. Не забывайте о том, что отсчёт месяцев начинается с нуля.
Используйте
С приходом Java 8
java.time.LocalDate стал основным инструментом для работы с датами.
LocalDate localDate = new Date().toInstant()
.atZone(ZoneId.systemDefault())
.toLocalDate(); // Преобразовываем Date в LocalDate для удобства сравнения.
LocalDate anotherDate = LocalDate.of(2021, Month.JANUARY, 25);
boolean isSameDay = localDate.isEqual(anotherDate); // Проверяем, равны ли даты.
Обращайте внимание на временные зоны, они могут внести путаницу.
Хотите узнать разницу между датами?
Если вы хотите знать разницу между датами,
java.time.Period поможет определить её без необходимости в ручном производстве вычислений.
Period period = Period.between(anotherDate, localDate); // Вычисление разницы между датами.
System.out.printf("Разница составляет %d лет, %d месяцев и %d дней",
period.getYears(), period.getMonths(), period.getDays());
Таким образом, java.time упрощает работу с датами.
Календарный год – это не всегда просто год!
При форматировании даты с помощью
SimpleDateFormat следите за правилами для обозначения года. Используйте
yyyy для календарного года и
YYYY для недели в году.
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); // Корректное обозначение формата.
String dateString = sdf.format(new Date()); // Получаем отформатированную дату.
Недельная дата может ввести в заблуждение, поэтому будьте бдительны.
Визуализация
Если провести сравнение
Date и
GregorianCalendar в Java, то можно сделать такую аналогию:
🚲: (Одноколёсный велосипед): Часы(12), Минуты(30), Секунды(45)
⤷ Извлечение: Date date = new Date();
int year = date.getYear() + 1900;
🏎️: (Спорткар): Год(2021), Месяц(4), День(26)
⤷ Сравнение: GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar();
cal.set(Calendar.YEAR, year);
cal.set(Calendar.MONTH, month);
Одноколёсный велосипед и спорткар — оба средства передвижения по времени, но их функциональность и возможности отличаются.
Код, который простоит испытание времени
Когда вы пишете код, придерживайтесь принципов устойчивости и адаптивности. Воспользуйтесь функционалом пакета
java.time.*, который поможет написать код, продолжительность жизни которого будет долгой.
- Переходите на
LocalDate, отказываясь от
Date.
- Замените
Calendar.get()на более современные методы
LocalDate.
- Указывайте
ZoneIdясно и точно.
- Обеспечивайте точность с использованием
Periodи
Durationдля предотвращения возникновения ошибок.
Соблюдая эти принципы, вы сможете создать код, который будет чистым и лёгким для поддержки.
Полезные материалы
- Date (Java Platform SE 8) — официальная документация по
java.util.Dateот Oracle.
- GregorianCalendar (Java Platform SE 8) — подробная информация о
GregorianCalendar.
- Использование java.util.Date — инструкция по освоению
java.util.Date.
- Java – Дата и время — комплексное руководство по работе с датами и временем в Java.
- Как сравнить даты в Java — советы по сравнению дат в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик