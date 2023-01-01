Выбор между long и int, Integer и Long в Java API

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Быстрый ответ

В большинстве случаев вы будете использовать int , если ваши данные не превышают 2^31-1 . Если речь идет о больших числах, то стоит применять long . Классы-обертки Integer и Long полезны при использовании коллекций, таких как ArrayList и HashMap , а также когда нужна возможность присваивания null и доступность дополнительных методов. Если важна производительность, используйте примитивы, для разнообразия функциональности используйте объектные типы данных.

Java Скопировать код // Количество жизней у кота int catLives = 9; // Если каждый житель Земли даст вам по пять long worldPopulationHighFives = 7800000000L; // Сбор данных о встречаемости цифр в числе Пи List<Integer> digitFrequencyOfPi = new ArrayList<>();

Опираясь на производительность, уделите преимущество примитивам, а для деления функционала – классам-оберткам.

Исследование использования памяти и производительности

Примитивы или оберточные классы стоит выбирать исходя из требований к затратам памяти и производительности вашего приложения. Примитивы используют меньше памяти, что может существенно повышать производительность, особенно при работе с массивами данных.

Вот пример того, как массив примитивов и ArrayList объектов различаются в использовании памяти и исполнении кода:

Java Скопировать код int[] fibonacci = new int[1000]; // Экономия как у кота получившего собственную коробку List<Integer> fibonacciList = new ArrayList<>(1000); // Удобство как у кота, получившего вечерний ужин

Особенности использования null и вызова методов

Работа с null

Обертки Integer и Long допускают null в качестве значения, что становится существенным в случаях, когда значение может быть не определено или отсутствует, а также когда есть возможность возвращения опционального результата.

Копирование при передаче в методы

Передача значения в метод в Java происходит по значению. Это означает, что при передаче объекта в метод вы работаете не с самим объектом, а с его копией – точно так же, как кот, который смотрит на свое отражение в зеркале.

Продвинутые сценарии использования

Важность точных расчетов

В случае работы с крупными числами или когда требуется точность расчетов — например, при научных и финансовых вычислениях — используйте long .

Универсальность оберток

Классы-обертки наследуют много методов от класса Object , включая функции сравнения и поиска. Это делает их универсальными, как кот, весело играющий со своим хвостом.

Важность документации

При создании API или внешнего интерфейса выбор между int , long , Integer и Long может быть критическим. Всегда стоит документировать типы данных, чтобы другие разработчики понимали причины вашего выбора.

Визуализация

Выбор типа данных в Java можно сравнить с выбором транспортного средства для путешествия:

Markdown Скопировать код | Java Type | Транспорт | Сценарий использования | | ----------- | ------------ | ---------------------------------- | | **int** | 🚗 Легковой автомобиль | Для обычного использования: быстро и | | | | эффективно; подходит для большинства| | | | ситуаций. | | **long** | 🚛 Грузовик | для работы с большими числами или | | | | сложными вычислениями. | | **Integer** | 🚗 Автомобиль с инструментарием| Когда требуются | | | | объектные особенности или | | | | поддержка null. | | **Long** | 🚛 Грузовик с инструментарием | Для значительных задач, требующих| | | | объектные возможности. |

Выбирайте разумно: 🚗 для быстрой разработки, 🚛 для работы с "тяжеловесами", 🔧 когда нужны объекты.

Обращение с «большими котами»: BigInteger

Если даже long не справляется с вашей задачей, например, в криптографии, BigInteger предоставит практически неограниченные математические возможности. Это как большая коробка для всегда любопытного кота!

Java Скопировать код BigInteger fatCat = new BigInteger("12345678901234567890");

Опыт YouTube: обновление счетчиков

YouTube стал известным благодаря обновлению своего счетчика просмотров до использования long , благодаря чему клип Gangnam Style смог превысить ограничение размера счетчика без сбоев!

Поиск альтернатив

Если даже Long (с максимумом 2^63-1 ) оказывается ограничивающим, рассмотрите выбор в пользу BigDecimal для работы с очень большими числами или числами, требующими точных вычислений. Помните, иногда нужно изменить подход, как, например, когда вы пытаетесь склонить кота слезть с клавиатуры.

Завершение: Будьте гибкими

Аналогично коту, который всегда приземляется на ноги, было бы неплохо, чтобы ваш код был устойчив к изменениям. Не Integer , ни long нельзя назвать универсальным решением. Тщательно обдумывайте текущие и возможные будущие требования к числовым данным в вашем приложении и выбирайте типы данных осознанно.

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