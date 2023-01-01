Указание версии компилятора Java в pom.xml: решение ошибок

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Быстрый ответ

Для задания версии Java компилятора в pom.xml в проектах Maven, в настройках maven-compiler-plugin необходимо указать параметры source и target .

Для этого добавьте следующий участок кода в блок <plugins> :

xml Скопировать код <plugin> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.8.1</version> <!-- актуальная версия на момент написания статьи --> <configuration> <source>1.8</source> <!-- Версия Java для исходного кода --> <target>1.8</target> <!-- Версия Java для скомпилированных классов --> </configuration> </plugin>

Также в разделе <properties> файла pom.xml следует определить свойства maven.compiler.source и maven.compiler.target :

xml Скопировать код <properties> <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source> <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target> </properties>

После внесения этих изменений Maven будет компилировать ваш проект с использованием Java 1.8.

Подробно о maven-compiler-plugin

Работа с разными версиями

maven-compiler-plugin по умолчанию может использовать разные значения source и target . Например, версия 3.8.0 по умолчанию задает их как 1.6 . Чтобы тут не возникло неожиданностей, рекомендуется явно задавать версию плагина:

xml Скопировать код <plugin> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.8.1</version> <!-- Фиксируем версию для стабильности --> </plugin>

Использование параметра release

C JDK 9 добавили параметр release , что позволяет компилировать код для определенной версии Java более эффективно. Это особенно полезно при переходе на новой версии, например, Java 11 или 17:

xml Скопировать код <configuration> <release>11</release> <!-- объединяет возможности параметров source и target --> </configuration>

Упрощение кросс-компиляции

При проведении кросс-компиляции необходимо обратить внимание на параметры source, target и дополнительные опции JVM в конфигурации maven-compiler-plugin . Важно проверить результат, чтобы гарантировать безупречное функционирование:

xml Скопировать код <configuration> <source>1.8</source> <target>1.8</target> <compilerArgs> <arg>-Xlint:unchecked</arg> <!-- для обработки предупреждений --> </compilerArgs> </configuration>

Визуализация

Настройка версии Java компилятора в pom.xml похожа на выбор кофе:

Markdown Скопировать код | Версия Java компилятора | Тип кофе | Особенности | | ----------------------- | ---------- | ------------- | | JDK 1.6 | Эспрессо | Для быстрых задач на устаревших системах | | JDK 1.7 | Капучино | Баланс для постепенной модернизации | | JDK 1.8 | Американо | Хорошая совместимость для существующего кода | | JDK 11 | Латте | Современный стек для разработки | | JDK 17 | Мокко | Новейшие функции для стабильности проектов |

Выбор версии похож на приготовление идеального кофе, приносящего заряд для работы и успешный старт дня!

Отбор зерен для POM-кофе

Как и для кофе, для проверки правильности задания конфигурации используйте команду Effective POM:

Bash Скопировать код mvn help:effective-pom

Согласованность уровня кафеина

После изменений в pom.xml убедитесь, что настройки вашей среды разработки (IDE) соответствуют этим изменениям, используя функцию "Обновить проект" или "Реимпорт".

Детальная настройка и устранение проблем

Аспекты настройки плагина

Детализацию конфигурации компилятора следует разместить в разделе build>plugins>plugin>configuration вашего pom.xml . Точная настройка гарантирует стабильную работу проекта:

xml Скопировать код <plugins> <plugin> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <configuration> <!-- Здесь указываются все параметры для настройки версии Java компилятора --> </configuration> </plugin> </plugins>

Определение версии Maven

Чтобы избежать расхождений в версиях Maven между разработчиками и CI-серверами, явно укажите ее в pom.xml :

xml Скопировать код <prerequisites> <maven>3.6.3</maven> </prerequisites>

Работа с процессом ветвления

В некоторых случаях, включая старые проекты, может потребоваться выделить отдельный процесс для Java компилятора:

xml Скопировать код <configuration> <fork>true</fork> <!-- Отделяем компиляцию в отдельный процесс --> </configuration>

Уточнение вопросов обработки обобщений и аннотаций

Каждая версия Java улучшает обработку обобщений и аннотаций. Если вы столкнулись с такими проблемами, убедитесь, что ваш JDK соответствует необходимым требованиям.

Полезные материалы