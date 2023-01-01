Указание версии компилятора Java в pom.xml: решение ошибок#Java Core #Ошибки Java #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для задания версии Java компилятора в
pom.xml в проектах Maven, в настройках
maven-compiler-plugin необходимо указать параметры
source и
target.
Для этого добавьте следующий участок кода в блок
<plugins>:
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.1</version> <!-- актуальная версия на момент написания статьи -->
<configuration>
<source>1.8</source> <!-- Версия Java для исходного кода -->
<target>1.8</target> <!-- Версия Java для скомпилированных классов -->
</configuration>
</plugin>
Также в разделе
<properties> файла
pom.xml следует определить свойства
maven.compiler.source и
maven.compiler.target:
<properties>
<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>
После внесения этих изменений Maven будет компилировать ваш проект с использованием Java 1.8.
Подробно о maven-compiler-plugin
Работа с разными версиями
maven-compiler-plugin по умолчанию может использовать разные значения
source и
target. Например, версия 3.8.0 по умолчанию задает их как
1.6. Чтобы тут не возникло неожиданностей, рекомендуется явно задавать версию плагина:
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.1</version> <!-- Фиксируем версию для стабильности -->
</plugin>
Использование параметра release
C JDK 9 добавили параметр
release, что позволяет компилировать код для определенной версии Java более эффективно. Это особенно полезно при переходе на новой версии, например, Java 11 или 17:
<configuration>
<release>11</release> <!-- объединяет возможности параметров source и target -->
</configuration>
Упрощение кросс-компиляции
При проведении кросс-компиляции необходимо обратить внимание на параметры source, target и дополнительные опции JVM в конфигурации
maven-compiler-plugin. Важно проверить результат, чтобы гарантировать безупречное функционирование:
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
<compilerArgs>
<arg>-Xlint:unchecked</arg> <!-- для обработки предупреждений -->
</compilerArgs>
</configuration>
Визуализация
Настройка версии Java компилятора в
pom.xml похожа на выбор кофе:
| Версия Java компилятора | Тип кофе | Особенности |
| ----------------------- | ---------- | ------------- |
| JDK 1.6 | Эспрессо | Для быстрых задач на устаревших системах |
| JDK 1.7 | Капучино | Баланс для постепенной модернизации |
| JDK 1.8 | Американо | Хорошая совместимость для существующего кода |
| JDK 11 | Латте | Современный стек для разработки |
| JDK 17 | Мокко | Новейшие функции для стабильности проектов |
Выбор версии похож на приготовление идеального кофе, приносящего заряд для работы и успешный старт дня!
Отбор зерен для POM-кофе
Как и для кофе, для проверки правильности задания конфигурации используйте команду Effective POM:
mvn help:effective-pom
Согласованность уровня кафеина
После изменений в
pom.xml убедитесь, что настройки вашей среды разработки (IDE) соответствуют этим изменениям, используя функцию "Обновить проект" или "Реимпорт".
Детальная настройка и устранение проблем
Аспекты настройки плагина
Детализацию конфигурации компилятора следует разместить в разделе
build>plugins>plugin>configuration вашего
pom.xml. Точная настройка гарантирует стабильную работу проекта:
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>
<!-- Здесь указываются все параметры для настройки версии Java компилятора -->
</configuration>
</plugin>
</plugins>
Определение версии Maven
Чтобы избежать расхождений в версиях Maven между разработчиками и CI-серверами, явно укажите ее в
pom.xml:
<prerequisites>
<maven>3.6.3</maven>
</prerequisites>
Работа с процессом ветвления
В некоторых случаях, включая старые проекты, может потребоваться выделить отдельный процесс для Java компилятора:
<configuration>
<fork>true</fork> <!-- Отделяем компиляцию в отдельный процесс -->
</configuration>
Уточнение вопросов обработки обобщений и аннотаций
Каждая версия Java улучшает обработку обобщений и аннотаций. Если вы столкнулись с такими проблемами, убедитесь, что ваш JDK соответствует необходимым требованиям.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик