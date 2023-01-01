Чтение и разбор JSON из URL в Java: упрощаем код

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// Обрабатываем все типы исключений (IOException и InterruptedException) try { HttpResponse<String> response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString()); try (JsonReader jsonReader = Json.createReader(new StringReader(response.body()))) { JsonObject json = jsonReader.readObject(); System.out.println(json); } } catch (IOException | InterruptedException e) { e.printStackTrace(); // Здесь можно дополнить обработку исключений }