Настройка пути контекста в Spring Boot: решение проблемы

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Быстрый ответ

Чтобы присвоить контекстный путь вашему приложению Spring Boot, установите параметр server.servlet.context-path в application.properties или application.yml .

Для application.properties пропишите следующее:

ini Скопировать код server.servlet.context-path=/myapp

Для application.yml установка будет выглядеть так:

yaml Скопировать код server: servlet: context-path: /myapp

Таким образом, ваше приложение будет доступно по адресу http://localhost:8080/myapp .

Продвинутые советы и хитрости

Изменение порта сервера: Чтобы выбрать альтернативный порт для вашего приложения, задайте параметр server.port :

ini Скопировать код server.port=9090

Развертывание в контейнеры: Обратите внимание, что параметр server.servlet.context-path не функционирует, если приложение разворачивается на внешнем сервере, например, на Tomcat. Для задания контекстного пути в этом случае используйте конфигурацию сервера.

Изменение пути DispatcherServlet: С помощью параметра server.servlet.path вы можете задать путь для DispatcherServlet . Это не то же самое, что контекстный путь, но это позволяет изменить маршрут для запросов к основному сервлету.

Настройка через EmbeddedServletContainerCustomizer: Если вам требуется настройка SSL или работы с несколькими коннекторами, воспользуйтесь EmbeddedServletContainerCustomizer . Это инструмент для детальной настройки веб-сервера.

Тестирование: Не забывайте тестировать приложение. Только так вы сможете обнаружить ошибки, которые могут стать причиной сбоев в работе системы.

Визуализация

Представьте, что ваше приложение Spring Boot — это дом (🏠) в гигантском мегаполисе Интернета.

Markdown Скопировать код 🌐 Интернет | |--🏠 (Ваше приложение Spring Boot)

Присвоение контекстного пути можно сравнить с присваиванием адреса вашему дому:

Markdown Скопировать код 🌐 Интернет | |--🛣️ /myapp |--🏠 (Ваше приложение Spring Boot)

Теперь у приложения есть свой уникальный адрес ( server.servlet.context-path=/myapp ), и все "интернет-гости" могут его легко найти.

yaml Скопировать код spring: application: name: MyApp servlet: context-path: /myapp # Элегантный адрес вашего приложения

Особые случаи и возможные подводные камни

Развертывание на внешний Tomcat: Параметр server.context-path не будет работать, если вы размещаете приложение на внешнем сервере Tomcat. Вместо него используйте файл META-INF/context.xml в WAR-пакете.

Работа с YAML-свойствами: Стремитесь к ясности и не делайте лишних отступов в YAML-файлах:

yaml Скопировать код spring: application: name: myapp servlet: context-path: /myapp

Переопределение свойств при запуске: Запускаете приложение с помощью java -jar myapp.jar ? Вы можете указать порт и контекстный путь прямо в командной строке: --server.port=9090 --server.servlet.context-path=/myapi .

Версия Spring Boot: Если настройки не применяются, проверьте, что вы используете правильные имена свойств для текущей версии Spring Boot.

Точки доступа Actuator: Не забывайте, что при использовании Spring Boot Actuator, server.servlet.context-path также влияет на точки управления. Поэтому, при необходимости, обновите их пути.

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