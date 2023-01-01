Исключение кода из анализа Sonar: способы и примеры

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Быстрый ответ

Чтобы исключить определённый код из анализа SonarLint/SonarQube, используйте аннотацию @SuppressWarnings("squid:RuleID") для классов или методов, либо комментарий //NOSONAR для игнорирования конкретной строки.

Java Скопировать код // Исключение проверки правила для метода или класса @SuppressWarnings("squid:1234") // Правило №1234: Не допускаем написание некачественного кода! public void method() { //... ваш код здесь } // Исключение анализа определённой строки int var = 0; //NOSONAR Не беспокойтесь, здесь всё в порядке.

Где найти и как подавить правило

Для подавления предупреждений SonarQube необходимо узнать ID правила. Откройте SonarQube, пройдите в раздел проблем и кликните на ссылающемся правиле. ID будет вверху, например, squid:S00112 . Вписывайте его в аннотацию супрессора!

Использование комментария //NOSONAR

В некоторых случаях использование @SuppressWarnings может быть избыточным. Если вы хотите исключить отдельную строку, вполне достаточно //NOSONAR . Однако, будьте осмотрительны: необдуманное применение этого комментария может привести к проблемам.

Аннотации на страже качества кода

Аннотация @SuppressFBWarnings позволяет не только исключить код из анализа Sonar, но и аргументировать причину исключения. Она была создана для FindBugs, но прекрасно справляется и с Sonar.

Java Скопировать код @SuppressFBWarnings(value = "ID", justification = "Обоснование исключения этой части кода")

Исключение целых директорий из анализа

Если ваш проект состоит из множества модулей и аннотирование каждого класса или метода не является возможным, вы можете настроить Sonar так, чтобы он исключал из анализа определённые файлы или директории. Это помогает поддерживать порядок в коде и позволяет Sonar сосредоточиться на реальных проблемах.

properties Скопировать код # В файле sonar-project.properties sonar.exclusions=**/gen/**/*,**/*Mock*.java

Визуализация

Можно сравнить отключение Sonar для определённого кода с выключением сигнализации в определённом зале музея:

Markdown Скопировать код Система охраны музея 🚨: [Зал скульптур, Галерея картин, Зал древних реликвий, Зал современного искусства 👩‍🎤]

Игнорирование Sonar 🤫: [Галерея картин]

Markdown Скопировать код До: 🚨🖼️🚨⚱️🚨💡 После: 🖼️🚨⚱️🚨💡 # Теперь Sonar 'не видит' Галерею картин. Но что, если случится кража?

Важно осторожно использовать //NOSONAR . Непродуманное применение этого метода может стать причиной серьёзных проблем.

Мастерство корректных исключений

Правильное определение области исключения

Выбирайте область исключения обдуманно: обширные фильтры могут упустить проблемы, в то время как точечное исключение поможет сохранить качество кода.

Постоянный контроль исключений

Постоянно пересматривайте актуальность подавляемых предупреждений — с течением времени они могут утратить свою необходимость.

CI/CD — помощник в определении исключений

В рамках автоматизированных процессов (CI/CD) исключайте автогенерированный код и сторонние библиотеки, чтобы упор делался на анализ оригинального кода.

Внимание, опасности!

Не следует злоупотреблять комментарием //NOSONAR

Бездумное применение к чересчур большому числу строк //NOSONAR может создать иллюзию безошибочного кода, скрывая реальные проблемы.

Аргументированные исключения

Имểйте аргументацию для каждого исключения. В противном случае, в будущем это может затруднить поддержку и рефакторинг кода.

Качество проекта

Подавленные правила не отменяют критерии качества проекта. Проблемы, которые вы "заглушили", всё равно могут влиять на оценку проекта в рамках критериев качества SonarQube, если они присутствуют в настройках качественного профиля.

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