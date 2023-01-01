Работа с интерфейсами Kotlin: правильная инициализация

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Быстрый ответ

В Kotlin интерфейсы не имеют конструкторов и не способны создавать экземпляры сами по себе. Они выступают в качестве шаблонов для классов, которые обязаны их реализовывать, предлагая конкретные реализации абстрактных методов, предусмотренных интерфейсом. Вот наглядный пример:

kotlin Скопировать код interface MyInterface { fun myFunction() } class MyClass : MyInterface { override fun myFunction() { println("Пришло время действовать!") } } val myObject = MyClass() myObject.myFunction()

Помните: определите класс, который должен реализовывать интерфейс, а затем инициализируйте класс, создав его экземпляр.

Дружба интерфейса и лямбды: Преобразования SAM

Единственный абстрактный метод: секретный ингредиент interface Kotlin

Kotlin обеспечивает эффективную реализацию интерфейсов благодаря Преобразованию SAM (Single Abstract Method), что дает возможность использовать лямбду вместо интерфейса с одиночным методом.

kotlin Скопировать код fun interface ClickListener { fun onClick(view: View) } val clickListener = ClickListener { view -> println("Бах! Нажата view!") }

Используйте трюк с fun interface для единичного абстрактного метода

fun interface в Kotlin используется для определения интерфейса с одним абстрактным методом, что облегчает работу с подобными интерфейсами.

kotlin Скопировать код fun interface Transformer<T> { fun transform(source: T): T } val doubler = Transformer<Int> { it * 2 }

Использование анонимных объектов: для многогранных личностей interface

Если интерфейс описывает множество методов, Kotlin предлагает использовать анонимные объекты для реализации таких интерфейсов.

kotlin Скопировать код interface ComplexInterface { fun doSomething() fun doSomethingElse() } val complexObject = object : ComplexInterface { override fun doSomething() { //... давайте испечем торт! } override fun doSomethingElse() { //... и съедим его тоже! } }

Осмысление синтаксиса: Реализация и Инстанцирование

Ключевое слово override : обязательно при реализации

Для реализации интерфейса в Kotlin обязательно нужно использовать override . Если избежать этого, вы столкнётесь с ошибками.

kotlin Скопировать код class ConcreteClass : MyInterface { override fun myFunction() { // сладше сахара: Реализация } }

Правильный синтаксис — мощное оружие: создание экземпляра interface

Непосредственное создание экземпляров интерфейсов в Kotlin не допускается; соблюдайте синтаксис, так как Kotlin основан на понимании его правил.

fun interface : Интерфейсы с одним методом

Для интерфейсов с одним методом в Kotlin корректно использовать fun interface . Просто определите лямбду, и ваш интерфейс готов к использованию.

kotlin Скопировать код fun interface Action { fun run() } val action = Action { println("Running...") }

Визуализация

Интерфейсы в Kotlin (и Java) не имеют конструкторов по следующим причинам:

Markdown Скопировать код // Интерфейс против Класса в Kotlin Интерфейс (📃): [Определение протокола] Класс (🏠): [Выполнение протокола + Предоставление реализации]

Определение интерфейса похоже на составление меню:

Markdown Скопировать код 📃: [Метод A, Метод B, Метод C]

Создание класса – это как работа шеф-повара, который готовит блюда в соответствии c меню:

Markdown Скопировать код 🏠: [ Реализация Метода A, Метода B, Метода C]

Меню без шеф-повара ни к чему не приведет.

Markdown Скопировать код 🚫📃🔑🚪: [Без Ключа, Без Двери, Без Дома!]

Ошибки из-за синтаксиса: Распространенное неверное понимание

Четкость синтаксиса: двухлезвенный меч

Точность программирования обусловлена синтаксисом. Попытки создать экземпляр интерфейса без соблюдения необходимого синтаксиса вызовут ошибки.

Ключевое слово object : универсальный помощник

В Kotlin object – мощный инструмент, позволяющий создавать синглтоны, компаньон-объекты, а также анонимные объекты.

Подсказки IDE: двухлезвенный меч

IDE – прекрасные помощники, однако их подсказки могут быть как полезными, так и вводящими в заблуждение. Важно использовать их осознанно.

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