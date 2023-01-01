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Использование метода any() в Mockito для типа Foo[]
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Использование метода any() в Mockito для типа Foo[]

#Java Core  #Тесты Java  
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Быстрый ответ

Для эффективного и безошибочного тестирования в Mockito рекомендуется использовать any(Class<T> clazz). Этот метод эффективно помогает избежать проблем с кастом типов, в особенности при взаимодействии с обобщёнными классами. К примеру, в случае если метод ожидает на вход объект типа List<String>, следует использовать any(List.class) для адекватной имитации поведения.

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when(mock.someMethodYouWantToMock(any(List.class))).thenReturn(expectedResult);
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В поисках "сокровища" – метод

Метод any() в Mockito – это универсальный инструмент, который позволяет игнорировать детали аргументов для замещённых методов. Он незаменим, когда важен именно сам факт вызова метода, а не детали передаваемых данных. Ведь часто эффективность использования инструмента важнее, чем сам объект его применения, не так ли?

Когда типы и обобщения вступают в игру

Метод any() без проблем принимает аргументы любых типов. Но при работе с обобщёнными типами желательнее использовать any(Class<T> clazz), что позволяет избежать неких сложностей и обеспечить типовую безопасность. Устаревший метод anyObject() уже не рекомендуют использовать из-за его потенциальной уязвимости к непредвиденным ситуациям.

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// Метод 'anyObject()' уже устарел и больше не является популярным
verify(mock).aRandomMethod(any(MyClass.class));

Помните о автоупаковке: Чтобы избежать проблем, связанных с автоупаковкой и возможных недоразумений, используйте специализированные сопоставители, такие как anyInt().

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// Мы хотим минимизировать вероятность неприятных сюрпризов...
verify(mock).someMethodWithPrimitiveArg(anyInt());

Работа с массивами и интерфейсами

Иногда приходится выбирать между типом массива и проверкой на вызов метода. В подобных ситуациях выручит метод isA():

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// Используйте isA(), чтобы избежать несоответствий
verify(mock).methodWithArrayArg(isA(Foo[].class));

Обновления и новинки в Mockito

Следить за выпуском новых версий и обновлениями – это и есть поддержка актуальности и работоспособности своего кода. Matchers ушли в прошлое, на их замену пришли ArgumentMatchers, которые претендуют на звание нового стандарта в использовании библиотеки.

Визуализация

Представьте использование метода any() в Mockito как возможность получить из увлекательной игры мешок с сюрпризами:

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Каждый мешок (🛍️) – ящик Пандоры, наполненный **ЧЕМ УГОДНО**, что только можно придумать.
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when(myMock.aRandomMethod(any())).thenReturn("Получен мешок с сюрпризом!");

Применение any() в Mockito можно представить следующим образом:

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🛍️[?] => 🤹‍♂️ => "Получен мешок с сюрпризом!"

Универсальный метод any() делает каждый мешок идентичным по внешнему виду, вне зависимости от того, что внутри.

За кулисами метода any():

Преимущества статических импортов

Статические импорты значительно улучшают читаемость и сжатость кода, освобождая от необходимости прописывать полный путь org.mockito.ArgumentMatchers.any.

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import static org.mockito.Mockito.*;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.*;

// Так гораздо проще и понятнее.
verify(mock).someLoremIpsumMethod(any());

Между точностью и предположениями

Метод any() особенно полезен, когда конкретные параметры метода не имеют значения. Но иногда требуется точность. В этом случае идеальными матчерами становятся eq(), argThat() и другие.

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// Ваши тесты станут ещё надежнее и понятнее.
when(mock.someMethod(eq("expected"))).thenReturn("response");

Документация и лучшие практики Mockito

Для написания актуальных тестов важно быть в курсе последних обновлений и документации по Mockito.

Тёмная сторона any()

Проблемы с обобщенными типами

Из-за особенностей Java, связанных со стиранием типов в обобщениях, важно использовать any(Class<T> clazz) для конкретизации типов в тестах.

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// Всегда есть смысл быть уверенным в том, с кем имеешь дело.
when(mock.someMethod(any(List.class))).thenReturn("response");

Искушение беспечности

Не стоит злоупотреблять универсальностью any(). Желательно выбирать наиболее конкретные сопоставители для повышения точности ваших тестов.

Полезные материалы

  1. Что такое имитирование? – Живое обсуждение на Stack Overflow.
  2. ArgumentMatchers – Обстоятельное руководство по сопоставителям аргументов от Mockito.
  3. Подробное руководство по использованию сопоставителя any() от Baeldung.
  4. Сравнение сопоставителей any() и конкретных аргументов на Stack Overflow.
  5. DZone – Как создавать пользовательские сопоставители в Mockito.
  6. Модульное тестирование с использованием Mockito – Подробный урок от Vogella.
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Какой метод рекомендуется использовать в Mockito для работы с обобщёнными классами?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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