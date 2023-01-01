Использование метода any() в Mockito для типа Foo[]#Java Core #Тесты Java
Быстрый ответ
Для эффективного и безошибочного тестирования в Mockito рекомендуется использовать
any(Class<T> clazz). Этот метод эффективно помогает избежать проблем с кастом типов, в особенности при взаимодействии с обобщёнными классами. К примеру, в случае если метод ожидает на вход объект типа
List<String>, следует использовать
any(List.class) для адекватной имитации поведения.
when(mock.someMethodYouWantToMock(any(List.class))).thenReturn(expectedResult);
В поисках "сокровища" – метод
Метод
any() в Mockito – это универсальный инструмент, который позволяет игнорировать детали аргументов для замещённых методов. Он незаменим, когда важен именно сам факт вызова метода, а не детали передаваемых данных. Ведь часто эффективность использования инструмента важнее, чем сам объект его применения, не так ли?
Когда типы и обобщения вступают в игру
Метод
any() без проблем принимает аргументы любых типов. Но при работе с обобщёнными типами желательнее использовать
any(Class<T> clazz), что позволяет избежать неких сложностей и обеспечить типовую безопасность. Устаревший метод
anyObject() уже не рекомендуют использовать из-за его потенциальной уязвимости к непредвиденным ситуациям.
// Метод 'anyObject()' уже устарел и больше не является популярным
verify(mock).aRandomMethod(any(MyClass.class));
Помните о автоупаковке: Чтобы избежать проблем, связанных с автоупаковкой и возможных недоразумений, используйте специализированные сопоставители, такие как
anyInt().
// Мы хотим минимизировать вероятность неприятных сюрпризов...
verify(mock).someMethodWithPrimitiveArg(anyInt());
Работа с массивами и интерфейсами
Иногда приходится выбирать между типом массива и проверкой на вызов метода. В подобных ситуациях выручит метод
isA():
// Используйте isA(), чтобы избежать несоответствий
verify(mock).methodWithArrayArg(isA(Foo[].class));
Обновления и новинки в Mockito
Следить за выпуском новых версий и обновлениями – это и есть поддержка актуальности и работоспособности своего кода.
Matchers ушли в прошлое, на их замену пришли
ArgumentMatchers, которые претендуют на звание нового стандарта в использовании библиотеки.
Визуализация
Представьте использование метода
any() в Mockito как возможность получить из увлекательной игры мешок с сюрпризами:
Каждый мешок (🛍️) – ящик Пандоры, наполненный **ЧЕМ УГОДНО**, что только можно придумать.
when(myMock.aRandomMethod(any())).thenReturn("Получен мешок с сюрпризом!");
Применение
any() в Mockito можно представить следующим образом:
🛍️[?] => 🤹♂️ => "Получен мешок с сюрпризом!"
Универсальный метод
any() делает каждый мешок идентичным по внешнему виду, вне зависимости от того, что внутри.
За кулисами метода
any():
Преимущества статических импортов
Статические импорты значительно улучшают читаемость и сжатость кода, освобождая от необходимости прописывать полный путь
org.mockito.ArgumentMatchers.any.
import static org.mockito.Mockito.*;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.*;
// Так гораздо проще и понятнее.
verify(mock).someLoremIpsumMethod(any());
Между точностью и предположениями
Метод
any() особенно полезен, когда конкретные параметры метода не имеют значения. Но иногда требуется точность. В этом случае идеальными матчерами становятся
eq(),
argThat() и другие.
// Ваши тесты станут ещё надежнее и понятнее.
when(mock.someMethod(eq("expected"))).thenReturn("response");
Документация и лучшие практики Mockito
Для написания актуальных тестов важно быть в курсе последних обновлений и документации по Mockito.
Тёмная сторона
any()
Проблемы с обобщенными типами
Из-за особенностей Java, связанных со стиранием типов в обобщениях, важно использовать
any(Class<T> clazz) для конкретизации типов в тестах.
// Всегда есть смысл быть уверенным в том, с кем имеешь дело.
when(mock.someMethod(any(List.class))).thenReturn("response");
Искушение беспечности
Не стоит злоупотреблять универсальностью
any(). Желательно выбирать наиболее конкретные сопоставители для повышения точности ваших тестов.
Полезные материалы
- Что такое имитирование? – Живое обсуждение на Stack Overflow.
- ArgumentMatchers – Обстоятельное руководство по сопоставителям аргументов от Mockito.
- Подробное руководство по использованию сопоставителя
any()от Baeldung.
- Сравнение сопоставителей
any()и конкретных аргументов на Stack Overflow.
- DZone – Как создавать пользовательские сопоставители в Mockito.
- Модульное тестирование с использованием Mockito – Подробный урок от Vogella.
Олеся Тарасова
Java-разработчик