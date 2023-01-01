Использование метода any() в Mockito для типа Foo[]

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Быстрый ответ

Для эффективного и безошибочного тестирования в Mockito рекомендуется использовать any(Class<T> clazz) . Этот метод эффективно помогает избежать проблем с кастом типов, в особенности при взаимодействии с обобщёнными классами. К примеру, в случае если метод ожидает на вход объект типа List<String> , следует использовать any(List.class) для адекватной имитации поведения.

Java Скопировать код when(mock.someMethodYouWantToMock(any(List.class))).thenReturn(expectedResult);

В поисках "сокровища" – метод

Метод any() в Mockito – это универсальный инструмент, который позволяет игнорировать детали аргументов для замещённых методов. Он незаменим, когда важен именно сам факт вызова метода, а не детали передаваемых данных. Ведь часто эффективность использования инструмента важнее, чем сам объект его применения, не так ли?

Когда типы и обобщения вступают в игру

Метод any() без проблем принимает аргументы любых типов. Но при работе с обобщёнными типами желательнее использовать any(Class<T> clazz) , что позволяет избежать неких сложностей и обеспечить типовую безопасность. Устаревший метод anyObject() уже не рекомендуют использовать из-за его потенциальной уязвимости к непредвиденным ситуациям.

Java Скопировать код // Метод 'anyObject()' уже устарел и больше не является популярным verify(mock).aRandomMethod(any(MyClass.class));

Помните о автоупаковке: Чтобы избежать проблем, связанных с автоупаковкой и возможных недоразумений, используйте специализированные сопоставители, такие как anyInt() .

Java Скопировать код // Мы хотим минимизировать вероятность неприятных сюрпризов... verify(mock).someMethodWithPrimitiveArg(anyInt());

Работа с массивами и интерфейсами

Иногда приходится выбирать между типом массива и проверкой на вызов метода. В подобных ситуациях выручит метод isA() :

Java Скопировать код // Используйте isA(), чтобы избежать несоответствий verify(mock).methodWithArrayArg(isA(Foo[].class));

Обновления и новинки в Mockito

Следить за выпуском новых версий и обновлениями – это и есть поддержка актуальности и работоспособности своего кода. Matchers ушли в прошлое, на их замену пришли ArgumentMatchers , которые претендуют на звание нового стандарта в использовании библиотеки.

Визуализация

Представьте использование метода any() в Mockito как возможность получить из увлекательной игры мешок с сюрпризами:

Markdown Скопировать код Каждый мешок (🛍️) – ящик Пандоры, наполненный **ЧЕМ УГОДНО**, что только можно придумать.

Java Скопировать код when(myMock.aRandomMethod(any())).thenReturn("Получен мешок с сюрпризом!");

Применение any() в Mockito можно представить следующим образом:

Markdown Скопировать код 🛍️[?] => 🤹‍♂️ => "Получен мешок с сюрпризом!"

Универсальный метод any() делает каждый мешок идентичным по внешнему виду, вне зависимости от того, что внутри.

За кулисами метода any() :

Преимущества статических импортов

Статические импорты значительно улучшают читаемость и сжатость кода, освобождая от необходимости прописывать полный путь org.mockito.ArgumentMatchers.any .

Java Скопировать код import static org.mockito.Mockito.*; import static org.mockito.ArgumentMatchers.*; // Так гораздо проще и понятнее. verify(mock).someLoremIpsumMethod(any());

Между точностью и предположениями

Метод any() особенно полезен, когда конкретные параметры метода не имеют значения. Но иногда требуется точность. В этом случае идеальными матчерами становятся eq() , argThat() и другие.

Java Скопировать код // Ваши тесты станут ещё надежнее и понятнее. when(mock.someMethod(eq("expected"))).thenReturn("response");

Документация и лучшие практики Mockito

Для написания актуальных тестов важно быть в курсе последних обновлений и документации по Mockito.

Тёмная сторона any()

Проблемы с обобщенными типами

Из-за особенностей Java, связанных со стиранием типов в обобщениях, важно использовать any(Class<T> clazz) для конкретизации типов в тестах.

Java Скопировать код // Всегда есть смысл быть уверенным в том, с кем имеешь дело. when(mock.someMethod(any(List.class))).thenReturn("response");

Искушение беспечности

Не стоит злоупотреблять универсальностью any() . Желательно выбирать наиболее конкретные сопоставители для повышения точности ваших тестов.

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