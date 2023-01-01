Преобразование CamelCase в удобочитаемый формат в Java

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Быстрый ответ

Для преобразования текста в формате CamelCase в удобочитаемый вид на языке Java, необходимо разделить строку по заглавным буквам (исключая первую), после чего сделать первую букву результата заглавной:

Java Скопировать код String camel = "CamelCaseText"; String readable = camel.replaceAll("(?!^)([A-Z])", " $1"); // добавляем пробел перед каждой заглавной буквой readable = Character.toUpperCase(readable.charAt(0)) + readable.substring(1);// преобразуем первую букву в заглавную

В результате строка "CamelCaseText" преобразуется в "Camel Case Text".

Решение общих проблем преобразования CamelCase

Преобразование CamelCase в удобочитаемый формат может приводить к некоторым трудностям, вот некоторые из них:

Сочетания вместе с числами: Необходимо таким образом адаптировать ваше регулярное выражение, чтобы оно учитывало цифры в CamelCase.

Java Скопировать код // Можем ли мы работать с CamelCase и числами одновременно? String camelWithNumber = "CamelCase2Words"; String readable = camelWithNumber.replaceAll("(?!^)([A-Z]|[0-9]+)", " $1"); // мы разделяем строки с числами и заглавные буквы

Сохранение акронимов: Аббревиатуры должны быть сохранены в их исходном регистре.

Java Скопировать код // HTTP – это не просто слово, это акроним! String camelWithAcronym = "HTTPRequest"; String readable = camelWithAcronym.replaceAll("(?!^)([A-Z][a-z])", " $1"); // специально обрабатываем места, где после заглавной буквы идёт строчная

Подчёркивания и специальные символы: В зависимости от требований, они могут быть частью читаемого текста или выполнять роль разделителей.

Java Скопировать код // Подчёркивание как герой удобства чтения строк String camelWithUnderscore = "Complex_Name_Resolver"; String readable = camelWithUnderscore.replaceAll("(_ID$)', ' '").replace('_', ' '); // эффективная обработка подчёркиваний

Качество превосходит скорость: Главный упор следует делать на улучшение читаемости вместо максимизации производительности.

Используйте StringUtils для более глубокого контроля

Подробнее настройте преобразование, используя функции StringUtils.splitByCharacterTypeCamelCase и StringUtils.capitalize из пакета Apache Commons Lang:

Java Скопировать код import org.apache.commons.lang3.StringUtils; // StringUtils облегчит выполнение вашей задачи String camel = "CamelCaseExample"; String[] words = StringUtils.splitByCharacterTypeCamelCase(camel); // разделяем строку на слова String readable = StringUtils.join(words, ' '); // объединяем слова в предложение readable = StringUtils.capitalize(readable); // делаем первую букву заглавной

Эта комбинация функций упрощает процесс разбиения строки на слова и преобразования первой буквы в заглавную.

Используйте инфлектор для обработки сложных случаев

Инфлектор – это отличный инструмент для выполняемых преобразований, учитывающий удобочитаемость. Метод humanize из класса org.modeshape.common.text.Inflector может быть очень полезным:

Java Скопировать код import org.modeshape.common.text.Inflector; Inflector inflector = new Inflector(); String camel = "employee_id"; // Инфлектор не просто преобразовывает строки – он словно обеспечивает им отдых на курорте String readable = inflector.humanize(camel); // обрабатываются подчёркивания, удаляется "_id" и так далее

Для получения необходимых JAR-файлов используйте Maven-артефакт org.modeshape:modeshape-common и репозиторий JBoss.

Создайте собственный инструмент для работы с CamelCase

Вы можете создать свой метод, идеально отвечающий вашим специфическим потребностям:

Java Скопировать код public class CamelCaseUtil { public static String toHumanReadable(String camelCase) { String readable = camelCase.replaceAll( String.format("%s|%s|%s", "(?<=[A-Z])(?=[A-Z][a-z])", // переход от одной заглавной буквы к другой, за которой следует строчная "(?<=[^A-Z])(?=[A-Z])", // переход от строчной к заглавной букве "(?<=[A-Za-z])(?=[^A-Za-z])" // переход от буквы к не-букве ), " " ); // Снова прибегаем к помощи функции StringUtils return StringUtils.capitalize(readable.trim()); // добавляем заглавную букву после удаления начальных и конечных пробелов } }

Мы применяем регулярные выражения с позитивными и негативными опережающими утверждениями для точного выделения переходных мест в строке.

Визуализация

Преобразование из формата CamelCase в удобочитаемый формат можно представить как разделение каждого слова на отдельное пространство:

Markdown Скопировать код CamelCase: CustomerServiceManager Удобочитаемый вид: Customer Service Manager

Визуализируйте это как поток слов, прибывающих на языковую станцию, где каждая заглавная буква является сигналом (🚦) для комфортной остановки слов:

Markdown Скопировать код Языковая станция: 🚂== Customer Service Manager 🚦

Поезд 🚂 приносит слова, склееные вместе, когда они входят на станцию 🚦, между ними образуются пробелы.

Основывайтесь на тестировании при подходе к задаче

Тестируйте ваш метод в различных ситуациях с использованием JUnit для обеспечения его правильной работы:

Java Скопировать код import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals; import org.junit.jupiter.api.Test; public class CamelCaseUtilTest { @Test public void testToHumanReadable() { // Три теста пошли в бар... assertEquals("Camel Case Util", CamelCaseUtil.toHumanReadable("CamelCaseUtil")); // И все три теста успешно завершились. Конец шутки. assertEquals("Camel Case 123", CamelCaseUtil.toHumanReadable("CamelCase123")); assertEquals("HTTP Request", CamelCaseUtil.toHumanReadable("HTTPRequest")); } }

Такое тестирование станет надёжной защитой вашего метода от непредвиденных сценариев в рабочем окружении.

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