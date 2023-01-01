Как проверить установлен ли Java SDK на Mac: консольный метод

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Быстрый ответ

Для проверки наличия Java JDK на вашем Mac введите следующую команду:

javac -version

в окно терминала. Если вы увидите данные о версии, это будет говорить о наличии JDK. Если же никакого результата или появится сообщение об ошибке, скорее всего, JDK не установлен.

Тщательная проверка

Для детального обзора установленных версий JDK воспользуйтесь командой:

/usr/libexec/java_home -V

Эта команда покажет все версии JDK, установленные на вашей системе. Это отличный способ проверить, если у вас установлено несколько версий.

Если вам требуется работать с определенной версией JDK, указать ее можно так:

/usr/libexec/java_home -v <версия>

В результате вы получите путь к директории с установленной версией JDK. Это пригодится для настройки переменных окружения или конфигурации проекта.

Визуализация

Проверка на практике: javac -version

Bash Скопировать код javac – это инструмент разработчика, аналогично ножу у шеф-повара -version – это аналог рецепту в кулинарной книге

Острый ли ваш "нож" ( javac )? Какой "рецепт" ( -version ) он использует?

Bash Скопировать код Обнаружено: 🍳👨‍🍳 – Ваш Mac готов к разработке на Java! Не обнаружено: 💭🤷‍♂️ – Пришло время настроить среду разработки Java!

Основная идея: Каким мастер повару пригодятся надежные инструменты, так и для эффективной разработки на Java необходим JDK!

Решение распространенных проблем

Молчаливая проверка

Иногда требуется проверить наличие JDK, не выводя информацию в терминал:

Bash Скопировать код /usr/libexec/java_home >/dev/null

Эта команда подтвердит наличие JDK, при этом оставаясь "незаметной". Иногда это удобно при написании скриптов или автоматизации процессов.

Условное выполнение

После проверки установки JDK вы можете выполнить дополнительные действия или выдать предупреждение в случае ошибки:

Bash Скопировать код javac -version && echo "JDK готово!" || echo "Установите JDK перед продолжением!"

При наличии javac будет выведено "JDK готово!", в противном случае – предупреждение.

Проверка местоположения Java Compiler

Чтобы увидеть путь до исполняемого файла javac , используйте команду:

Bash Скопировать код which javac

Путь /usr/bin/javac подтверждает, что установка была выполнена правильно и JDK находится в стандартной директории.

Ручной обход директорий

Если вы предпочитаете проверить содержимое вручную, перейдите в /Library/Java/JavaVirtualMachines/ . Здесь хранятся папки с установленными версиями JDK.

Продвинутые советы для опытных

Управление версиями JDK при помощи jenv

Java-разработчикам, занимающимся разными проектами, которые требуют различных версий JDK, будет удобно использовать jenv для упрощения переключения между версиями.

Нет JDK? Установите его!

Если вы обнаружили, что javac отсутствует, обратитесь на Adoptium или установите JDK через Homebrew:

Bash Скопировать код brew install openjdk

Эта команда установит последнюю версию OpenJDK на вашу систему.

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