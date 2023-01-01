Устранение внешних отступов у кнопок в Android: решение

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Быстрый ответ

Если вам нужно удалить нежелательные внутренние поля в кнопках на Android, установите атрибуты minWidth , minHeight и padding в значение 0dp в XML-описании кнопки:

xml Скопировать код <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Кнопка" android:minWidth="0dp" android:minHeight="0dp" android:padding="0dp"/>

Это позволит устранить лишнее пространство, оставив только то, что необходимо для корректного отображения текста на кнопке.

Рассмотрим подробнее: настройка XML атрибутов

Управление размерами с помощью minWidth и minHeight

Вы можете легко устранить избыточные отступы для элемента Button , просто задав minWidth и minHeight равными 0dp . Таким образом, размер кнопки будет определяться исключительно содержимым.

xml Скопировать код <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Кнопка" android:minWidth="0dp" android:minHeight="0dp" android:padding="0dp"/>

Работа с MaterialButton

Если вы предпочитаете использовать MaterialButton взамен обычной кнопки, то с можно скорректировать отступы при помощи атрибутов insetTop и insetBottom .

xml Скопировать код <com.google.android.material.button.MaterialButton ... android:insetTop="0dp" android:insetBottom="0dp" ... />

Настройка расположения элементов

Если кнопка не занимает нужный объем пространства, проверьте значения layout_width и layout_height . Установив layout_width в значение "match_parent" , вы позволите кнопке занять всё доступное горизонтальное пространство.

xml Скопировать код <Button android:layout_width="match_parent" ... />

Эффектная стилизация при помощи пользовательских фонов

Если вам хочется дать кнопке особый вид и убрать стандартные отступы и тени, определите пользовательский фон.

xml Скопировать код <Button ... android:background="@drawable/custom_button_bg" ... />

Убедитесь, что пользовательский фон соответствует размерам и отступам кнопки, чтобы она идеально вписывалась в дизайн вашего интерфейса.

Визуализация

Так же как в мастерской портного удаляем лишние отступы для достижения элегантного и аккуратного вида графического интерфейса:

Markdown Скопировать код **До изменений**: [🧥👔⬜️🔘⬜️👔🧥] – Кнопка с нежелательными отступами выглядит громоздко. **После изменений**: [🧥👔🔘👔🧥] – Теперь кнопки без отступов выглядят в меру и привлекательно.

Если бы преобразование кнопки можно было сравнить с работой портного, код выглядел бы так:

Markdown Скопировать код **В стиле портного (Код)**:

xml <Button

android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Пора отступам!" android:background="@drawable/button_background" android:minHeight="0dp" android:minWidth="0dp" android:padding="0dp"/>

**Результат**: 🧥👔🔘👔🧥 – Ваша кнопка теперь выглядит как сшитый на заказ элемент гардероба в графическом интерфейсе! ## Продвинутые техники контроля отступов: нетривиальные подходы ### Применение отрицательных отступов Когда стандартные методы оказываются бессильны, а вокруг кнопки всё ещё остаётся пространство, вы можете воспользоваться отрицательными отступами. Однако будьте внимательны – это может повлечь за собой проблемы.

xml <Button

... android:layout_marginLeft="-4dp" android:layout_marginRight="-4dp" ... />

### Сделайте текст кнопки более заметным с помощью `textColor` Не забывайте настраивать цвет текста через `textColor`, чтобы ваши кнопки были яркими и заметными на общем фоне.

xml <Button

... android:textColor="#FFFFFF" ... />