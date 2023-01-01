Решение ошибки adb no permissions на Linux: udev rules#Android #Установка софта
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с проблемами разрешений при использовании команды
adb devices, сначала стоит попробовать перезапустить adb с правами администратора:
sudo adb kill-server && sudo adb start-server
Если это решение не помогло, то следующим шагом может быть создание нового правила udev для вашего Android-устройства:
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="VENDOR_ID", MODE="0666", GROUP="plugdev"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/51-android-usb.rules
Не забудьте заменить
VENDOR_ID на идентификатор производителя вашего устройства. После создания правила, известите систему о внесенных изменениях:
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
Заключительным шагом будет отключение и повторное подключение устройства. Затем введите
adb devices, и проблема с разрешениями должна быть устранена.
А что если быстрый ответ не помог?
Не стоит беспокоиться, мы еще не исчерпали все возможности! Введите команду
lsusb, чтобы убедиться в том, что ваше устройство обнаружено системой:
lsusb
С помощью этой команды вы определите идентификаторы производителя и продукта.
Отправьте команду, получите результаты
В выводе команды
lsusb найдите нужный вам производитель и продукт Android устройства. Пример вывода, где
18d1 – это нужный нам
VENDOR_ID:
Bus 002 Device 003: ID 18d1:4ee7 Google Inc.
Создавайте, применяйте и торжествуйте!
Теперь создайте правило udev, которое предоставит доступ к
adb:
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", MODE="0666", GROUP="plugdev"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/51-android.rules
Не забудьте применить созданное правило:
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
Подтвердите извлечение устройства
Завершите процесс, проверив список устройств adb:
adb devices
Если ваше устройство отображается в списке, значит, проблема успешно устранена!
Визуализация
Создание и обновление правил udev — это ключевые шаги, позволяющие решить проблемы с adb. Можно провести аналогию с открытием запертой двери:
|Шаг
|Результат
|🔑 Создание правила udev
|Дверь закрыта
|🚪 Обновление udev
|Взгляд направлен на закрытую дверь
|⁉️ Проверка ответа adb
|Дверь по-прежнему закрыта
Использование подходящего ключа приведет к достижению цели:
Сначала: 🚪🔐🙍♂️ (Перед пользователем закрытая дверь и ключ) После: 🚪🔓🏃♂️ (Дверь открыта, и пользователь входит внутрь)
Не опускайте руки! Вот способы противостоять проблеме
Режим передачи файлов/MTP
Для стабильной работы ADB советуем переключить ваше устройство в режим передачи файлов или MTP.
Используйте другой кабель
Качественный кабель может играть важную роль в работе adb!
adb и «Бар Гениев»
Обязательно используйте последнюю версию
adb.
Секреты «воскрешения»
Перезагрузка adb
В крайнем случае можно и перезапустить сервис
adb:
adb kill-server && adb start-server
Проверка соединений
Еще можно попробовать переподключить устройство – старый добрый способ «выключить и включить заново».
Перезагрузка системы
Иногда перезапуск системы может стать решением множества проблем.
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android