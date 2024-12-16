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Microsoft представила новую функцию для обмена файлами между iPhone и ПК с Windows

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16 Дек 2024
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Новости IT

Microsoft представила новую функцию для обмена файлами между iPhone и ПК с Windows

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Содержание

Microsoft анонсировала новую функцию для обмена файлами между iPhone и Windows, аналогичную AirDrop в экосистеме Apple.

Главное:

  • Microsoft представила новую функцию для обмена файлами между iPhone и Windows ПК.
  • Теперь пользователи iPhone могут использовать приложение Link to Windows в сочетании с Phone Link.
  • Функция пока доступна только для бета-тестеров Windows Insider.

Новая функция обмена файлами

Microsoft анонсировала возможность обмена файлами между iPhone и компьютерами под управлением Windows. Это функция стала частью приложения Phone Link и позволяет пользователям легко передавать документы, фотографии и другие файлы, что напоминает механизм AirDrop в экосистеме Apple. Обмен файлами между устройствами разных производителей всегда был сложной задачей, и появление этой функции значительно упростит его как для обычных пользователей, так и для специалистов.

Для использования новой возможности пользователям необходимо обновить iPhone до iOS версии 16 или выше и установить актуальную версию приложения Link to Windows. Также требуется обновление приложения Phone Link на компьютере. Установив нужные версии, пользователи могут не только обмениваться файлами, но и получать уведомления и звонки на ПК.

Упрощение взаимодействия между устройствами

Всего несколько шагов — и файлы можно отправлять между устройствами. Достаточно найти файл на iPhone, зажать его пальцем и выбрать опцию «Поделиться» — далее выбрать приложение Link to Windows. Появится меню для выбора ПК, на который необходимо отправить файл. Это интуитивно понятный процесс, что делает его доступным для пользователей любого уровня технических знаний.

По данным исследований, около 40% пользователей смартфонов сталкиваются с проблемами при обмене данными между разными платформами. Поэтому появление такой функции, как Link to Windows, представляется особенно актуальным. Помимо обмена, пользователи могут активировать получение уведомлений с iPhone и использовать ПК для управления звонками, что добавляет еще большее удобство в повседневную жизнь.

Перспективы для будущего

Расширение возможностей Phone Link — это стратегический шаг для Microsoft в борьбе за популярность среди пользователей, предпочитающих устройства Apple. На фоне растущей конкуренции, инициатива, направленная на улучшение кроссплатформенных взаимодействий, может помочь компании укрепить свои позиции на рынке.

Исследования показывают, что к 2025 году ожидается рост числа кроссплатформенных приложений на 20%. Это также свидетельствует о растущем интересе пользователей к таким решениям, что может привести к дальнейшим инвестициям Microsoft в развитие интеграции с продуктами Apple и других производителей. На фоне текущих изменений, пользователи могут ожидать появления новых функций и усовершенствований в будущем, что ожидаемо в эпоху цифровой трансформации.

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