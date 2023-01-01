There is или There are: правила использования конструкций в английском#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на уровне А2 и выше
- Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснить грамматику
Все желающие улучшить свои навыки в использовании конструкций "There is/There are"
Конструкции "There is/There are" кажутся простыми, но регулярно становятся камнем преткновения даже у продвинутых студентов английского языка. Я постоянно наблюдаю, как учащиеся делают типичные ошибки: "There is three books on the table" вместо правильного "There are three books on the table". Пора раз и навсегда разобраться с этими коварными фразами! В этой статье мы разложим по полочкам все правила и нюансы использования конструкций, которые помогут вам уверенно описывать наличие предметов и явлений на английском языке. 📚✨
Базовые правила использования There is/There are
Конструкции "There is" и "There are" используются в английском языке для указания на существование или наличие чего-либо. По сути, они означают "есть", "имеется", "находится" или "существует".
Основное правило таково:
- There is используется с существительными в единственном числе и неисчисляемыми существительными
- There are используется с существительными во множественном числе
Например:
- There is a book on the table. — На столе (есть/лежит) книга.
- There is some milk in the fridge. — В холодильнике есть немного молока.
- There are three cats in the garden. — В саду (есть/находятся) три кошки.
Важно понимать, что в этих конструкциях "there" не означает "там". Это часть грамматической конструкции, указывающей на существование предмета. Для сравнения:
- "There is a book" = "Есть книга" (о существовании)
- "The book is there" = "Книга находится там" (о местоположении)
Алексей, преподаватель английского языка Помню случай с моей студенткой Марией, которая никак не могла понять разницу между "there is/are" и просто указанием на местоположение. Она постоянно говорила "The book there is on the table" вместо "There is a book on the table". Я придумал простое упражнение: каждый раз, когда она входила в класс, я просил её описать, что есть в комнате, используя правильную конструкцию. Через две недели таких тренировок она полностью избавилась от этой ошибки. Иногда простая регулярная практика решает проблемы лучше, чем часы теоретических объяснений! 🧠
В вопросительных предложениях порядок слов меняется:
- Is there a book on the table? — На столе есть книга?
- Are there any students in the classroom? — В классе есть студенты?
В отрицательных предложениях добавляется частица "not":
- There is not (isn't) a cat in the room. — В комнате нет кошки.
- There are not (aren't) any people at the party. — На вечеринке нет людей.
Согласование конструкций с существительными
Правильное согласование "There is/There are" с существительными критически важно для грамматически верной речи. Рассмотрим основные правила и особые случаи. 🔍
|Тип существительного
|Используемая конструкция
|Пример
|Единственное число (исчисляемое)
|There is
|There is a cat under the table.
|Множественное число (исчисляемое)
|There are
|There are five people waiting.
|Неисчисляемое (вода, сахар, время)
|There is
|There is water in the bottle.
|Собирательное (в ед. числе)
|There is
|There is a team working on the project.
При работе с существительными необходимо обращать внимание на несколько особых случаев:
- С парными предметами: несмотря на то, что такие существительные имеют форму множественного числа, они обозначают один предмет:
- There are scissors on the desk. — На столе лежат ножницы.
- There are jeans in the wardrobe. — В шкафу есть джинсы.
- Со словами "a lot of", "plenty of", "some", "any": форма глагола зависит от того, исчисляемое или неисчисляемое существительное следует за ними:
- There is a lot of milk in the fridge. (неисчисляемое)
- There are a lot of books on the shelf. (исчисляемое множественное)
Важно также обратить внимание на конструкции с перечислениями:
- Когда первое существительное в единственном числе: There is a book, two notebooks and several pens on the desk.
- Когда первое существительное во множественном числе: There are two notebooks, a book and several pens on the desk.
Однако в современном разговорном английском это правило часто не соблюдается строго, и форма глагола выбирается по логике всего перечисления, а не только по первому элементу.
There is/There are в разных временах и ситуациях
Одна из сложностей английской грамматики — использование конструкций "There is/There are" в различных временных формах. Давайте разберём, как эти конструкции трансформируются в разных временах. 🕒
|Время
|Утвердительная форма
|Вопросительная форма
|Отрицательная форма
|Present Simple
|There is/are
|Is/Are there?
|There is/are not (isn't/aren't)
|Past Simple
|There was/were
|Was/Were there?
|There was/were not (wasn't/weren't)
|Present Perfect
|There has/have been
|Has/Have there been?
|There has/have not been (hasn't/haven't been)
|Future Simple
|There will be
|Will there be?
|There will not be (won't be)
Примеры использования в разных временах:
- Present Simple (настоящее простое):
- There is a dog in the yard. — Во дворе есть собака.
- There are two restaurants in this area. — В этом районе есть два ресторана.
- Past Simple (прошедшее простое):
- There was a castle here 100 years ago. — Здесь был замок 100 лет назад.
- There were many people at the concert yesterday. — Вчера на концерте было много людей.
- Present Perfect (настоящее совершенное):
- There has been an accident on the highway. — На шоссе произошла авария.
- There have been several attempts to solve this problem. — Было несколько попыток решить эту проблему.
- Future Simple (будущее простое):
- There will be a meeting tomorrow. — Завтра будет собрание.
- There won't be any classes next week. — На следующей неделе занятий не будет.
Конструкция может использоваться и с модальными глаголами:
- There must be a solution to this problem. — Должно быть решение этой проблемы.
- There might be some tickets available for tonight's show. — Возможно, есть билеты на сегодняшнее шоу.
- There should be enough food for everyone. — Должно хватить еды для всех.
Ирина, методист курсов английского языка Я часто сталкиваюсь с проблемой, когда студенты не могут перейти от простых "There is/There are" к использованию этих конструкций в других временах. Помню случай с группой бизнесменов, которым нужно было срочно подготовиться к международной конференции. Они могли сказать "There is one branch in Moscow", но терялись, когда нужно было рассказать о планах: "There will be three new branches next year". Мы создали карточки с разными временными формами и играли в ассоциации, связывая каждую форму с определённым цветом. Через две недели интенсивных занятий они свободно использовали все временные формы в презентациях. Визуальные ассоциации и геймификация творят чудеса! 🎮
Особые случаи и распространенные ошибки
При использовании конструкций "There is/There are" есть ряд особых случаев и типичных ловушек, о которых нужно знать. Давайте рассмотрим их подробнее. ⚠️
1. Сложности с количественными выражениями:
- "A number of" всегда требует множественного числа:
- ✅ There are a number of issues to discuss. — Есть ряд вопросов для обсуждения.
- ❌ There is a number of issues to discuss.
- "The number of" требует единственного числа:
- ✅ There is the number of students registered. — Есть число зарегистрированных студентов.
- ❌ There are the number of students registered.
2. Проблемы с существительными, которые выглядят как множественное число, но не являются им:
- News, economics, physics, mathematics:
- ✅ There is good news for you. — Для тебя есть хорошие новости.
- ❌ There are good news for you.
3. Согласование с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными:
- ✅ There is some water in the glass. (неисчисляемое)
- ✅ There is a glass of water on the table. (единственное число)
- ✅ There are three glasses of water on the table. (множественное число)
4. Ошибки с усечёнными формами в разговорной речи:
- ✅ There's a cat on the roof. (единственное число)
- ❌ There's two cats on the roof. (распространённая ошибка даже среди носителей)
- ✅ There're two cats on the roof. (правильная сокращённая форма)
- ✅ There are two cats on the roof. (полная форма)
5. Конструкция "There exists":
Иногда вместо "There is" используется более формальная конструкция "There exists", особенно в академических и научных текстах:
- There exists a solution to this equation. — Существует решение для этого уравнения.
- There exist several theories about dark matter. — Существует несколько теорий о тёмной материи.
6. Путаница с конструкцией "It is":
- "There is/are" — указывает на существование чего-либо:
- There is a book on the table. — На столе есть книга.
- "It is" — указывает на известный предмет или явление, описывает его:
- It is a good book. — Это хорошая книга.
7. Согласование в длинных перечислениях:
Особенно сложным бывает согласование, когда в перечислении есть и единственное, и множественное число:
- ✅ There are five books, a magazine and a newspaper on the table.
- ✅ There is a magazine, a newspaper and five books on the table.
В формальном английском форма глагола должна согласовываться с первым существительным в списке, но в современном разговорном английском часто используют множественное число, если хотя бы одно существительное в списке стоит во множественном числе.
Упражнения для закрепления навыка
Теория без практики мало что даёт, поэтому предлагаю несколько упражнений для закрепления навыков использования конструкций "There is/There are". Выполняйте их последовательно, от простого к сложному. 🏋️♂️
Упражнение 1: Заполните пропуски, используя There is или There are
- ____ a pen on the desk.
- ____ three books in my bag.
- ____ some milk in the fridge.
- ____ many students in our class.
- ____ a lot of traffic today.
Ответы: 1. There is; 2. There are; 3. There is; 4. There are; 5. There is
Упражнение 2: Превратите утвердительные предложения в вопросительные и отрицательные
- There is a cat in the garden. → ? → -
- There are two windows in this room. → ? → -
- There is some coffee left. → ? → -
Ответы:
- Is there a cat in the garden? There isn't a cat in the garden.
- Are there two windows in this room? There aren't two windows in this room.
- Is there any coffee left? There isn't any coffee left.
Упражнение 3: Составьте предложения с There is/There are в разных временах
- a meeting / tomorrow (future simple)
- many people / at the concert / last night (past simple)
- problems / with your computer / lately (present perfect)
Возможные ответы:
- There will be a meeting tomorrow.
- There were many people at the concert last night.
- There have been problems with your computer lately.
Упражнение 4: Исправьте ошибки в следующих предложениях
- There's five students in the classroom.
- There are a book on the shelf.
- Is there any messages for me?
- There were a lot of traffic yesterday.
- There's been many problems with this device.
Исправленные предложения:
- There are five students in the classroom.
- There is a book on the shelf.
- Are there any messages for me?
- There was a lot of traffic yesterday.
- There have been many problems with this device.
Упражнение 5: Переведите предложения с русского на английский
- В нашем городе есть три кинотеатра.
- На столе был стакан воды.
- В следующем году будет много новых проектов.
- В этой комнате есть компьютер?
- В холодильнике нет молока.
Возможные переводы:
- There are three cinemas in our city.
- There was a glass of water on the table.
- There will be many new projects next year.
- Is there a computer in this room?
- There isn't any milk in the fridge./There is no milk in the fridge.
Упражнение 6: Опишите картинку, используя конструкции There is/There are
Выберите любую картинку комнаты или пейзажа и опишите, что на ней изображено, используя конструкции There is/There are в разных временах. Постарайтесь использовать не менее 7-10 предложений.
Например: "There is a large table in the center of the room. There are four chairs around it. There is a vase with flowers on the table..."
Упражнение 7: Применение в реальных ситуациях
Опишите своё рабочее место или комнату, используя конструкции There is/There are. Затем расскажите, что там было 5 лет назад и что, по вашему мнению, будет через 5 лет.
Изучение конструкций "There is/There are" — это не просто усвоение ещё одного грамматического правила. Это важнейший инструмент для описания мира вокруг нас на английском языке. Мы используем эти конструкции ежедневно, рассказывая о наличии предметов, явлений, описывая помещения, ситуации и факты. Регулярная практика и внимание к нюансам согласования сделают использование этих конструкций автоматическим навыком, позволяя вам сосредоточиться на смысле сказанного, а не на грамматике. Продолжайте тренироваться, замечайте эти конструкции в англоязычных текстах и разговорах — и вскоре вы будете использовать их так же естественно, как родной язык.