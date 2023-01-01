There is или There are: правила использования конструкций в английском

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык на уровне А2 и выше
  • Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснить грамматику

  • Все желающие улучшить свои навыки в использовании конструкций "There is/There are"

    Конструкции "There is/There are" кажутся простыми, но регулярно становятся камнем преткновения даже у продвинутых студентов английского языка. Я постоянно наблюдаю, как учащиеся делают типичные ошибки: "There is three books on the table" вместо правильного "There are three books on the table". Пора раз и навсегда разобраться с этими коварными фразами! В этой статье мы разложим по полочкам все правила и нюансы использования конструкций, которые помогут вам уверенно описывать наличие предметов и явлений на английском языке. 📚✨

Базовые правила использования There is/There are

Конструкции "There is" и "There are" используются в английском языке для указания на существование или наличие чего-либо. По сути, они означают "есть", "имеется", "находится" или "существует".

Основное правило таково:

  • There is используется с существительными в единственном числе и неисчисляемыми существительными
  • There are используется с существительными во множественном числе

Например:

  • There is a book on the table. — На столе (есть/лежит) книга.
  • There is some milk in the fridge. — В холодильнике есть немного молока.
  • There are three cats in the garden. — В саду (есть/находятся) три кошки.

Важно понимать, что в этих конструкциях "there" не означает "там". Это часть грамматической конструкции, указывающей на существование предмета. Для сравнения:

  • "There is a book" = "Есть книга" (о существовании)
  • "The book is there" = "Книга находится там" (о местоположении)

Алексей, преподаватель английского языка Помню случай с моей студенткой Марией, которая никак не могла понять разницу между "there is/are" и просто указанием на местоположение. Она постоянно говорила "The book there is on the table" вместо "There is a book on the table". Я придумал простое упражнение: каждый раз, когда она входила в класс, я просил её описать, что есть в комнате, используя правильную конструкцию. Через две недели таких тренировок она полностью избавилась от этой ошибки. Иногда простая регулярная практика решает проблемы лучше, чем часы теоретических объяснений! 🧠

В вопросительных предложениях порядок слов меняется:

  • Is there a book on the table? — На столе есть книга?
  • Are there any students in the classroom? — В классе есть студенты?

В отрицательных предложениях добавляется частица "not":

  • There is not (isn't) a cat in the room. — В комнате нет кошки.
  • There are not (aren't) any people at the party. — На вечеринке нет людей.
Пошаговый план для смены профессии

Согласование конструкций с существительными

Правильное согласование "There is/There are" с существительными критически важно для грамматически верной речи. Рассмотрим основные правила и особые случаи. 🔍

Тип существительного Используемая конструкция Пример
Единственное число (исчисляемое) There is There is a cat under the table.
Множественное число (исчисляемое) There are There are five people waiting.
Неисчисляемое (вода, сахар, время) There is There is water in the bottle.
Собирательное (в ед. числе) There is There is a team working on the project.

При работе с существительными необходимо обращать внимание на несколько особых случаев:

  1. С парными предметами: несмотря на то, что такие существительные имеют форму множественного числа, они обозначают один предмет:
    • There are scissors on the desk. — На столе лежат ножницы.
    • There are jeans in the wardrobe. — В шкафу есть джинсы.
  2. Со словами "a lot of", "plenty of", "some", "any": форма глагола зависит от того, исчисляемое или неисчисляемое существительное следует за ними:
    • There is a lot of milk in the fridge. (неисчисляемое)
    • There are a lot of books on the shelf. (исчисляемое множественное)

Важно также обратить внимание на конструкции с перечислениями:

  • Когда первое существительное в единственном числе: There is a book, two notebooks and several pens on the desk.
  • Когда первое существительное во множественном числе: There are two notebooks, a book and several pens on the desk.

Однако в современном разговорном английском это правило часто не соблюдается строго, и форма глагола выбирается по логике всего перечисления, а не только по первому элементу.

There is/There are в разных временах и ситуациях

Одна из сложностей английской грамматики — использование конструкций "There is/There are" в различных временных формах. Давайте разберём, как эти конструкции трансформируются в разных временах. 🕒

Время Утвердительная форма Вопросительная форма Отрицательная форма
Present Simple There is/are Is/Are there? There is/are not (isn't/aren't)
Past Simple There was/were Was/Were there? There was/were not (wasn't/weren't)
Present Perfect There has/have been Has/Have there been? There has/have not been (hasn't/haven't been)
Future Simple There will be Will there be? There will not be (won't be)

Примеры использования в разных временах:

  1. Present Simple (настоящее простое):
    • There is a dog in the yard. — Во дворе есть собака.
    • There are two restaurants in this area. — В этом районе есть два ресторана.
  2. Past Simple (прошедшее простое):
    • There was a castle here 100 years ago. — Здесь был замок 100 лет назад.
    • There were many people at the concert yesterday. — Вчера на концерте было много людей.
  3. Present Perfect (настоящее совершенное):
    • There has been an accident on the highway. — На шоссе произошла авария.
    • There have been several attempts to solve this problem. — Было несколько попыток решить эту проблему.
  4. Future Simple (будущее простое):
    • There will be a meeting tomorrow. — Завтра будет собрание.
    • There won't be any classes next week. — На следующей неделе занятий не будет.

Конструкция может использоваться и с модальными глаголами:

  • There must be a solution to this problem. — Должно быть решение этой проблемы.
  • There might be some tickets available for tonight's show. — Возможно, есть билеты на сегодняшнее шоу.
  • There should be enough food for everyone. — Должно хватить еды для всех.

Ирина, методист курсов английского языка Я часто сталкиваюсь с проблемой, когда студенты не могут перейти от простых "There is/There are" к использованию этих конструкций в других временах. Помню случай с группой бизнесменов, которым нужно было срочно подготовиться к международной конференции. Они могли сказать "There is one branch in Moscow", но терялись, когда нужно было рассказать о планах: "There will be three new branches next year". Мы создали карточки с разными временными формами и играли в ассоциации, связывая каждую форму с определённым цветом. Через две недели интенсивных занятий они свободно использовали все временные формы в презентациях. Визуальные ассоциации и геймификация творят чудеса! 🎮

Особые случаи и распространенные ошибки

При использовании конструкций "There is/There are" есть ряд особых случаев и типичных ловушек, о которых нужно знать. Давайте рассмотрим их подробнее. ⚠️

1. Сложности с количественными выражениями:

  • "A number of" всегда требует множественного числа:
  • ✅ There are a number of issues to discuss. — Есть ряд вопросов для обсуждения.
  • ❌ There is a number of issues to discuss.
  • "The number of" требует единственного числа:
  • ✅ There is the number of students registered. — Есть число зарегистрированных студентов.
  • ❌ There are the number of students registered.

2. Проблемы с существительными, которые выглядят как множественное число, но не являются им:

  • News, economics, physics, mathematics:
  • ✅ There is good news for you. — Для тебя есть хорошие новости.
  • ❌ There are good news for you.

3. Согласование с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными:

  • ✅ There is some water in the glass. (неисчисляемое)
  • ✅ There is a glass of water on the table. (единственное число)
  • ✅ There are three glasses of water on the table. (множественное число)

4. Ошибки с усечёнными формами в разговорной речи:

  • ✅ There's a cat on the roof. (единственное число)
  • ❌ There's two cats on the roof. (распространённая ошибка даже среди носителей)
  • ✅ There're two cats on the roof. (правильная сокращённая форма)
  • ✅ There are two cats on the roof. (полная форма)

5. Конструкция "There exists":

Иногда вместо "There is" используется более формальная конструкция "There exists", особенно в академических и научных текстах:

  • There exists a solution to this equation. — Существует решение для этого уравнения.
  • There exist several theories about dark matter. — Существует несколько теорий о тёмной материи.

6. Путаница с конструкцией "It is":

  • "There is/are" — указывает на существование чего-либо:
  • There is a book on the table. — На столе есть книга.
  • "It is" — указывает на известный предмет или явление, описывает его:
  • It is a good book. — Это хорошая книга.

7. Согласование в длинных перечислениях:

Особенно сложным бывает согласование, когда в перечислении есть и единственное, и множественное число:

  • ✅ There are five books, a magazine and a newspaper on the table.
  • ✅ There is a magazine, a newspaper and five books on the table.

В формальном английском форма глагола должна согласовываться с первым существительным в списке, но в современном разговорном английском часто используют множественное число, если хотя бы одно существительное в списке стоит во множественном числе.

Упражнения для закрепления навыка

Теория без практики мало что даёт, поэтому предлагаю несколько упражнений для закрепления навыков использования конструкций "There is/There are". Выполняйте их последовательно, от простого к сложному. 🏋️‍♂️

Упражнение 1: Заполните пропуски, используя There is или There are

  1. ____ a pen on the desk.
  2. ____ three books in my bag.
  3. ____ some milk in the fridge.
  4. ____ many students in our class.
  5. ____ a lot of traffic today.

Ответы: 1. There is; 2. There are; 3. There is; 4. There are; 5. There is

Упражнение 2: Превратите утвердительные предложения в вопросительные и отрицательные

  1. There is a cat in the garden. → ? → -
  2. There are two windows in this room. → ? → -
  3. There is some coffee left. → ? → -

Ответы:

  • Is there a cat in the garden? There isn't a cat in the garden.
  • Are there two windows in this room? There aren't two windows in this room.
  • Is there any coffee left? There isn't any coffee left.

Упражнение 3: Составьте предложения с There is/There are в разных временах

  1. a meeting / tomorrow (future simple)
  2. many people / at the concert / last night (past simple)
  3. problems / with your computer / lately (present perfect)

Возможные ответы:

  • There will be a meeting tomorrow.
  • There were many people at the concert last night.
  • There have been problems with your computer lately.

Упражнение 4: Исправьте ошибки в следующих предложениях

  1. There's five students in the classroom.
  2. There are a book on the shelf.
  3. Is there any messages for me?
  4. There were a lot of traffic yesterday.
  5. There's been many problems with this device.

Исправленные предложения:

  • There are five students in the classroom.
  • There is a book on the shelf.
  • Are there any messages for me?
  • There was a lot of traffic yesterday.
  • There have been many problems with this device.

Упражнение 5: Переведите предложения с русского на английский

  1. В нашем городе есть три кинотеатра.
  2. На столе был стакан воды.
  3. В следующем году будет много новых проектов.
  4. В этой комнате есть компьютер?
  5. В холодильнике нет молока.

Возможные переводы:

  • There are three cinemas in our city.
  • There was a glass of water on the table.
  • There will be many new projects next year.
  • Is there a computer in this room?
  • There isn't any milk in the fridge./There is no milk in the fridge.

Упражнение 6: Опишите картинку, используя конструкции There is/There are

Выберите любую картинку комнаты или пейзажа и опишите, что на ней изображено, используя конструкции There is/There are в разных временах. Постарайтесь использовать не менее 7-10 предложений.

Например: "There is a large table in the center of the room. There are four chairs around it. There is a vase with flowers on the table..."

Упражнение 7: Применение в реальных ситуациях

Опишите своё рабочее место или комнату, используя конструкции There is/There are. Затем расскажите, что там было 5 лет назад и что, по вашему мнению, будет через 5 лет.

Изучение конструкций "There is/There are" — это не просто усвоение ещё одного грамматического правила. Это важнейший инструмент для описания мира вокруг нас на английском языке. Мы используем эти конструкции ежедневно, рассказывая о наличии предметов, явлений, описывая помещения, ситуации и факты. Регулярная практика и внимание к нюансам согласования сделают использование этих конструкций автоматическим навыком, позволяя вам сосредоточиться на смысле сказанного, а не на грамматике. Продолжайте тренироваться, замечайте эти конструкции в англоязычных текстах и разговорах — и вскоре вы будете использовать их так же естественно, как родной язык.

