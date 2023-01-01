5 методов JavaScript для получения текущего URL веб-страницы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

веб-разработчики, желающие улучшить свои навыки в JavaScript

студенты курсов по веб-разработке, ищущие практические примеры

профессионалы, работающие с одностраничными приложениями и SEO-оптимизацией Код, которому нужен текущий URL страницы – это как водитель без навигатора в незнакомом городе. Вы можете ехать, но понятия не имеете, где находитесь! Между тем, умение получить и обработать URL становится критически важным навыком для создания динамических веб-приложений. Правильная работа с адресной строкой позволяет реализовать условную логику, настроить аналитику и персонализировать пользовательский опыт. Разберём 5 профессиональных методов, которые помогут вашему коду точно знать, на какой странице он выполняется. 🧭

Что такое URL и зачем его получать в JavaScript

URL (Uniform Resource Locator) – это адрес ресурса в интернете. По сути, это строка, которая указывает, где находится веб-страница, изображение или другой ресурс. Каждый URL имеет определённую структуру, позволяющую браузеру точно определить, что и откуда загружать.

Типичный URL выглядит так:

https://example.com:443/path/page.html?param=value#section

Где:

https:// – протокол

– протокол example.com – доменное имя

– доменное имя :443 – порт (опционально)

– порт (опционально) /path/page.html – путь к ресурсу

– путь к ресурсу ?param=value – параметры запроса

– параметры запроса #section – якорь или фрагмент

Алексей Петров, Lead Frontend Developer Однажды мы разрабатывали многоязычный сайт с динамической сменой контента. Пользователи жаловались, что при копировании URL и отправке его друзьям открывалась страница с неправильным языком. Проблема заключалась в том, что мы не учитывали URL при инициализации приложения. Мы использовали базовый JavaScript для получения URL и парсинга языкового параметра: JS Скопировать код const url = window.location.href; const langParam = new URLSearchParams(window.location.search).get('lang'); После внедрения этого простого решения система начала корректно определять предпочтительный язык из URL, что повысило конверсию на 23% за первый месяц. Никогда не недооценивайте силу правильной работы с URL-адресами!

Зачем же получать URL в JavaScript? Вот несколько ключевых причин:

Причина Практическое применение Условная логика Выполнение разного кода в зависимости от текущей страницы Аналитика Отслеживание переходов пользователей между страницами Динамическая навигация Построение меню с выделением активного пункта Сохранение состояния Передача параметров между страницами через URL SEO-оптимизация Создание семантически правильных URL для поисковых систем

Теперь, когда мы понимаем важность URL, давайте разберёмся с методами его получения в JavaScript. 🔍

Метод window.location.href и его особенности

Самый популярный и прямолинейный способ получить текущий URL страницы — использовать свойство window.location.href . Этот метод возвращает полный URL-адрес текущей страницы в виде строки.

JS Скопировать код const currentUrl = window.location.href; console.log(currentUrl); // https://example.com/path/page.html?param=value#section

Преимущества window.location.href :

Простота использования — один вызов свойства

Полная строка URL со всеми компонентами

Широкая поддержка браузерами (работает даже в старых версиях)

Возможность не только получать, но и устанавливать значение для перенаправления

Особенности и нюансы этого метода важно учитывать при разработке:

Особенность Описание Когда это важно Перезагрузка страницы При присваивании нового значения location.href происходит полная перезагрузка страницы В SPA (одностраничных приложениях), где желательно избегать перезагрузок Кэширование Не учитывает изменения URL через History API без перезагрузки В приложениях с динамическим изменением URL Кодировка символов Возвращает URL с закодированными спецсимволами При необходимости работы с URL, содержащими специальные символы Безопасность Потенциально может использоваться для фишинга при неправильном применении В приложениях с повышенными требованиями к безопасности

Для практического применения, вот пример функции, которая проверяет, находится ли пользователь на определённой странице:

JS Скопировать код function isOnPageType(pageType) { const currentUrl = window.location.href; return currentUrl.includes(`/${pageType}/`); } // Использование if (isOnPageType('products')) { // Загрузить специфичную для страницы продуктов функциональность loadProductSpecificFeatures(); }

Этот метод настолько фундаментален, что стал стандартом де-факто для большинства задач, связанных с получением URL. Однако иногда требуется более гранулярный контроль над отдельными частями URL — здесь на помощь приходят альтернативные свойства объекта window.location. 🔗

Альтернативные свойства объекта window.location

Объект window.location — это настоящая сокровищница для работы с URL. Он предлагает гораздо больше, чем просто свойство href . Давайте рассмотрим его ключевые свойства, которые дают доступ к отдельным компонентам текущего URL.

Представим, что текущий URL: https://example.com:443/path/page.html?param=value#section

JS Скопировать код // Протокол с двоеточием и слешами console.log(window.location.protocol); // "https:" // Имя хоста (домен) console.log(window.location.hostname); // "example.com" // Порт console.log(window.location.port); // "443" // Хост (домен + порт, если указан) console.log(window.location.host); // "example.com:443" // Путь console.log(window.location.pathname); // "/path/page.html" // Строка запроса с начальным знаком вопроса console.log(window.location.search); // "?param=value" // Хеш (якорь) с начальным символом # console.log(window.location.hash); // "#section" // Происхождение (протокол + домен + порт) console.log(window.location.origin); // "https://example.com:443"

Эти свойства позволяют работать с конкретными частями URL без необходимости парсить полный адрес. Вот основные сценарии применения:

window.location.pathname : идеально для роутинга в SPA-приложениях

: идеально для роутинга в SPA-приложениях window.location.search : используется для получения параметров запроса

: используется для получения параметров запроса window.location.hash : помогает управлять якорями и навигацией внутри страницы

: помогает управлять якорями и навигацией внутри страницы window.location.origin: удобно для формирования абсолютных URL при обращении к API

Марина Соколова, Frontend Architect В одном из проектов для крупного e-commerce мы столкнулись с проблемой: при переходе между категориями товаров фильтры сбрасывались, что раздражало пользователей. Нам нужно было сохранять состояние фильтров между переходами. Решение пришло через грамотное использование URL-параметров. Мы реализовали систему, которая отслеживала состояние фильтров и обновляла URL через History API: JS Скопировать код function updateFiltersInUrl(filters) { const url = new URL(window.location); // Очищаем существующие параметры фильтров for(const key of url.searchParams.keys()) { if(key.startsWith('filter_')) { url.searchParams.delete(key); } } // Добавляем новые параметры Object.entries(filters).forEach(([key, value]) => { if (value) { url.searchParams.set(`filter_${key}`, value); } }); // Обновляем URL без перезагрузки страницы history.pushState({}, '', url); } После внедрения этого подхода показатели конверсии выросли на 18%, а время, проведённое пользователями на сайте, увеличилось в среднем на 3 минуты. Это наглядно показало, насколько важно грамотно работать с URL для создания бесшовного пользовательского опыта.

Давайте рассмотрим пример создания "умной" навигации, которая выделяет текущий раздел сайта:

JS Скопировать код function highlightCurrentSection() { const currentPath = window.location.pathname; const navLinks = document.querySelectorAll('nav a'); navLinks.forEach(link => { // Получаем путь из href ссылки const linkPath = new URL(link.href).pathname; // Проверяем, соответствует ли текущий путь пути ссылки if (currentPath === linkPath) { link.classList.add('active'); } else { link.classList.remove('active'); } }); } // Вызываем функцию при загрузке страницы document.addEventListener('DOMContentLoaded', highlightCurrentSection);

Использование конкретных свойств window.location делает код более читаемым и целенаправленным. Вместо сложных операций парсинга строки URL вы работаете непосредственно с нужной вам частью адреса. 📍

Получение URL через document.URL и history API

Помимо window.location существуют и другие методы получения URL в JavaScript. Два наиболее заметных альтернативных подхода — это использование document.URL и взаимодействие с History API.

Рассмотрим document.URL — это свойство возвращает полный URL текущего документа:

JS Скопировать код const currentUrl = document.URL; console.log(currentUrl); // https://example.com/path/page.html?param=value#section

На первый взгляд, document.URL кажется идентичным window.location.href , однако есть важные различия:

document.URL — это свойство только для чтения, в отличие от window.location.href

— это свойство только для чтения, в отличие от Оно не предоставляет методов для навигации или изменения адреса

В очень редких случаях может содержать более актуальную информацию о URL

History API предоставляет доступ к истории браузера и, что особенно важно для нас, к текущему URL через объект window.location . Однако его истинная сила заключается в возможности изменять URL без перезагрузки страницы:

JS Скопировать код // Получение текущего состояния (включая URL) const currentState = history.state; // Добавление нового URL в историю без перезагрузки страницы history.pushState({page: 2}, "Title", "/new-url"); // После этой операции window.location.href уже будет отражать новый URL console.log(window.location.href); // https://example.com/new-url

Сравнение методов получения URL:

Метод Только чтение Обновляется при использовании History API Лучше всего подходит для window.location.href Нет Да Общего использования и навигации document.URL Да Да Только чтения URL без возможности навигации history.state Да Да Работы с историей и состоянием приложения

Вот пример практического использования History API для создания SPA-навигации:

JS Скопировать код function navigateTo(url, updateHistory = true) { // Загрузить контент для URL (например, через AJAX) loadContent(url).then(content => { // Обновить содержимое страницы document.getElementById('app').innerHTML = content; // Обновить URL в адресной строке без перезагрузки if (updateHistory) { history.pushState({ path: url }, '', url); } }); } // Обработка нажатия на кнопку "назад" в браузере window.addEventListener('popstate', (event) => { // Получаем URL из текущего состояния history const currentUrl = window.location.pathname; // Загружаем содержимое для этого URL без обновления истории navigateTo(currentUrl, false); }); // Обработка клика по ссылкам document.addEventListener('click', (event) => { if (event.target.tagName === 'A') { event.preventDefault(); navigateTo(event.target.getAttribute('href')); } });

Этот подход позволяет создавать плавную навигацию в одностраничных приложениях, при этом сохраняя возможность использования стандартных браузерных функций, таких как кнопки "назад" и "вперёд". 🧩

Парсинг и манипуляция URL-параметрами в JavaScript

Получить URL — это только половина дела. Часто требуется извлечь из него параметры запроса, которые следуют после знака вопроса, или манипулировать частями URL. JavaScript предлагает несколько мощных инструментов для этой задачи.

Самый современный и удобный способ — использовать интерфейс URLSearchParams :

JS Скопировать код // Допустим, URL: https://example.com/search?query=javascript&limit=10 // Получаем строку параметров const queryString = window.location.search; // "?query=javascript&limit=10" // Создаем объект URLSearchParams const urlParams = new URLSearchParams(queryString); // Получаем отдельные параметры const query = urlParams.get('query'); // "javascript" const limit = urlParams.get('limit'); // "10" // Проверяем наличие параметра const hasCategory = urlParams.has('category'); // false // Получаем все значения для параметра (если их несколько) const tags = urlParams.getAll('tag'); // Вернет массив значений // Перебираем все параметры for (const [key, value] of urlParams) { console.log(`${key}: ${value}`); }

Для более сложных операций с URL существует интерфейс URL :

JS Скопировать код // Создаем URL-объект из строки const url = new URL('https://example.com/search?query=javascript&limit=10'); // Получаем и изменяем отдельные компоненты console.log(url.hostname); // "example.com" url.pathname = '/api/search'; // Работаем с параметрами через searchParams (это объект URLSearchParams) url.searchParams.append('page', '1'); url.searchParams.set('limit', '20'); url.searchParams.delete('query'); // Получаем обновленный URL в виде строки console.log(url.href); // "https://example.com/api/search?limit=20&page=1"

Для обратной совместимости со старыми браузерами иногда приходится использовать ручной парсинг:

JS Скопировать код function getQueryParam(param) { const queryString = window.location.search; const urlParams = new URLSearchParams(queryString); return urlParams.get(param); } // Или старый вариант, если URLSearchParams не поддерживается function getQueryParamLegacy(param) { const searchParams = window.location.search.substring(1).split('&'); for (let i = 0; i < searchParams.length; i++) { const pair = searchParams[i].split('='); if (pair[0] === param) { return decodeURIComponent(pair[1] || ''); } } return null; }

Практические сценарии использования парсинга URL-параметров:

Персонализация контента на основе UTM-меток в маркетинговых кампаниях

Фильтрация и сортировка данных без перезагрузки страницы

Запоминание состояния пользовательского интерфейса между сессиями

Реализация функций шеринга со специфическими параметрами

Многоязычные сайты с указанием языка в URL

Вот пример функции для построения URL с обновленными параметрами:

JS Скопировать код function buildUrlWithParams(baseUrl, params) { const url = new URL(baseUrl); // Очищаем существующие параметры, если нужно // url.search = ''; // Добавляем новые параметры Object.entries(params).forEach(([key, value]) => { if (value !== null && value !== undefined) { url.searchParams.set(key, value); } }); return url.toString(); } // Пример использования const newUrl = buildUrlWithParams( 'https://example.com/products', { category: 'electronics', sort: 'price-asc', page: 2 } ); // Результат: https://example.com/products?category=electronics&sort=price-asc&page=2

Манипуляция URL-параметрами — это мощный инструмент для создания удобных и интуитивно понятных веб-интерфейсов. При правильном использовании он позволяет реализовать сложную логику навигации и фильтрации без необходимости хранить состояние на сервере. 🛠️