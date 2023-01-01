20+ английских фраз о жаре: от базовых до идиоматических

Для кого эта статья:

Для людей, изучающих английский язык, желающих улучшить разговорные навыки.

Для туристов, планирующих поездки в англоязычные страны, особенно в тёплое время года.

Для преподавателей английского языка, ищущих примеры и материалы для уроков на тему погоды. Представьте ситуацию: вы прилетели в Лондон, Нью-Йорк или Сидней, а там — неожиданные +35°C. Вокруг англоговорящие люди, и вам срочно нужно пожаловаться на жару, но в голове крутится лишь банальное "It's hot". Звучит знакомо? Умение грамотно обсуждать погоду — не просто светская беседа, а важный социальный навык в англоязычной среде. Особенно когда столбик термометра ползёт вверх! Давайте разберём более 20 аутентичных английских выражений о жаре, которые позволят вам звучать естественно в любой ситуации — от делового разговора до неформальной встречи у бассейна. 🌞

Основные способы сказать "жарко" на английском языке

Английский язык предлагает множество вариаций для выражения высокой температуры. Начнём с базовых слов и фраз, которые стоит знать каждому изучающему язык.

Английское выражение Русский перевод Контекст использования It's hot Жарко Универсальное выражение для описания жаркой погоды It's really hot Очень жарко Усиленная версия предыдущего выражения It's warm Тепло Для описания приятной, не чрезмерной теплой погоды It's boiling Кипяток (очень жарко) Разговорное выражение для сильной жары It's scorching Обжигающе жарко Описывает очень высокую температуру, часто с палящим солнцем It's sweltering Душно и жарко Используется для описания влажной жары It's burning hot Жарко, как в огне Для экстремально высоких температур

Особенно важно уметь правильно использовать эти выражения в зависимости от интенсивности жары. Например, если на улице +22°C, то уместнее сказать "It's warm today", а не "It's scorching". А вот когда температура зашкаливает за +35°C, англичане скорее всего скажут "It's absolutely boiling!" или "It's scorching hot today!"

Помните, что в английском языке существует чёткое разделение между словами "hot" (горячий, жаркий) и "warm" (тёплый). Это не синонимы, как иногда ошибочно полагают русскоговорящие студенты. "Warm" обозначает комфортное тепло, а "hot" — жару, которая может вызывать дискомфорт.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с опытом работы в Великобритании Когда я только переехала в Лондон, случилась редкая для Англии жара — около +30°C. Все местные жители только и говорили об этом. Я, привыкшая к российскому лету, сначала не понимала такого ажиотажа и просто говорила "It's hot". Мои британские коллеги смотрели на меня с некоторым удивлением, пока один из них не объяснил: "Anna, it's not just hot, it's absolutely sweltering! We're melting here!" Тогда я поняла, что англичане любят "приукрашивать" разговоры о погоде, используя яркие выражения. Это помогло мне быстрее влиться в коллектив — стоило мне начать использовать выражения вроде "It's boiling hot" или "I'm absolutely roasting", как меня стали воспринимать гораздо теплее. Разговоры о погоде — это настоящий социальный клей в британском обществе!

Разговорные фразы о жаркой погоде для повседневного общения

В повседневной речи носители английского языка редко ограничиваются простым "It's hot". Они используют разнообразные идиоматические выражения и эмоциональные обороты, чтобы передать свои ощущения от жары. Вот наиболее употребляемые разговорные фразы:

"I'm melting!" (Я таю!) — эмоциональное выражение сильного дискомфорта от жары.

(Я таю!) — эмоциональное выражение сильного дискомфорта от жары. "I'm sweating buckets" (Я потею вёдрами) — очень образное выражение, означающее сильное потоотделение из-за жары.

(Я потею вёдрами) — очень образное выражение, означающее сильное потоотделение из-за жары. "It's a real scorcher today" (Сегодня настоящее пекло) — типичная фраза для особенно жаркого дня.

(Сегодня настоящее пекло) — типичная фраза для особенно жаркого дня. "I'm roasting" (Я жарюсь) — выражение сильного перегрева организма.

(Я жарюсь) — выражение сильного перегрева организма. "This heat is killing me" (Эта жара меня убивает) — жалоба на невыносимую жару.

(Эта жара меня убивает) — жалоба на невыносимую жару. "I could fry an egg on the sidewalk" (На тротуаре можно яичницу жарить) — гиперболическое выражение, описывающее экстремальную жару.

(На тротуаре можно яичницу жарить) — гиперболическое выражение, описывающее экстремальную жару. "It's too hot to handle" (Слишком жарко, чтобы справиться) — выражает, что жара превышает возможности человека её переносить.

Эти фразы помогут вам звучать более естественно и аутентично при общении с носителями языка. Представьте себе, насколько более живой станет ваша речь, когда вместо скучного "It's very hot today" вы скажете "It's such a scorcher today, I'm absolutely melting!" 🥵

Важно также учитывать, что в разных англоязычных странах могут быть свои особенности в обсуждении жары. Например, австралийцы, привыкшие к высоким температурам, могут использовать фразу "It's a stinker today" (Сегодня жуткая жара/духота), которая редко встречается в британском или американском английском.

Интенсивность жары: от "теплого" до "невыносимого"

Английский язык предлагает богатую палитру выражений, позволяющих точно передать различные степени жары — от приятного тепла до невыносимого зноя. Разберёмся в нюансах их использования.

Степень интенсивности Английские выражения Примеры использования Приятное тепло Mild, pleasant, comfortably warm It's comfortably warm today, perfect for a picnic. Заметное тепло Quite warm, rather hot It's quite warm for April, isn't it? Жарко Hot, really hot, pretty hot It's really hot today. Let's go to the beach! Очень жарко Boiling, scorching, blazing It's absolutely boiling outside. I can't even think straight! Невыносимая жара Unbearable, stifling, oppressive, brutal The oppressive heat makes it impossible to stay outside for more than a few minutes.

Для более тонкой передачи интенсивности ощущений можно использовать усилители: extremely, incredibly, unbelievably, unbearably. Например: "It's incredibly hot today" звучит гораздо сильнее, чем просто "It's hot today".

Обратите внимание на градацию терминов в зависимости от контекста:

Для описания комфортной теплой погоды: "It's pleasantly warm" (+18-22°C) Для дней, когда уже жарко, но терпимо: "It's quite hot today" (+25-28°C) Для по-настоящему жаркой погоды: "It's scorching hot" или "It's boiling hot" (+30-35°C) Для экстремальной жары: "It's unbearably hot" или "The heat is brutal today" (свыше +35°C)

Использование правильной градации поможет вам точнее передать свои ощущения и продемонстрирует хорошее владение языковыми нюансами. 🌡️

Максим Соколов, путешественник и блогер Моё первое путешествие в Дубай в августе стало настоящим испытанием — температура достигала +45°C в тени! Я был уверен, что фразы "It's very hot" будет достаточно для описания этого пекла. Но мой гид-англичанин Джеймс с улыбкой заметил, что я сильно преуменьшаю. "Mate, this isn't just 'very hot', this is absolutely brutal, hellish heat! We're practically being cooked alive!" — сказал он. Тогда я осознал, как важно правильно выбирать интенсивность выражений. На следующий день я уже щеголял фразами вроде "This scorching heat is absolutely unbearable" и "I've never experienced such oppressive temperatures before". Джеймс был впечатлён и даже записал несколько моих фраз для своих будущих клиентов из России. Это показало мне, что даже в таком простом, казалось бы, разговоре о погоде есть множество нюансов, которые могут либо выдать в вас иностранца, либо, наоборот, заставить носителей языка воспринимать вас как "своего".

Идиоматические выражения о жаре в английском языке

Английский язык богат идиомами и метафорическими выражениями для описания жары, которые делают речь более живой и выразительной. Давайте рассмотрим самые яркие и употребимые из них:

"Hot as hell" (жарко как в аду) — очень интенсивное выражение для описания экстремальной жары.

(жарко как в аду) — очень интенсивное выражение для описания экстремальной жары. "Hot enough to fry an egg on the sidewalk" (достаточно жарко, чтобы пожарить яйцо на тротуаре) — образное описание сильной жары.

(достаточно жарко, чтобы пожарить яйцо на тротуаре) — образное описание сильной жары. "The heat is on" (жара наступила/началась) — может использоваться как в прямом смысле о погоде, так и в переносном о напряжённой ситуации.

(жара наступила/началась) — может использоваться как в прямом смысле о погоде, так и в переносном о напряжённой ситуации. "To be in a hot spot" (быть в жаркой точке) — находиться в месте с очень высокой температурой.

(быть в жаркой точке) — находиться в месте с очень высокой температурой. "Like a furnace" (как в печи) — сравнение с горячей печью для описания очень жаркого места.

(как в печи) — сравнение с горячей печью для описания очень жаркого места. "Hotter than July" (жарче, чем в июле) — идиома для описания особенно жаркого дня, даже если это не июль.

(жарче, чем в июле) — идиома для описания особенно жаркого дня, даже если это не июль. "It's like an oven out there" (там как в духовке) — сравнение с раскалённой духовкой.

(там как в духовке) — сравнение с раскалённой духовкой. "Dog days of summer" (собачьи дни лета) — идиома для обозначения самых жарких летних дней.

Интересно, что многие из этих выражений имеют глубокие исторические корни. Например, "dog days of summer" происходит ещё от древних римлян, которые связывали самые жаркие дни года с появлением Сириуса (Собачьей звезды) на небе.

Использование идиоматических выражений в вашей речи не только сделает её более аутентичной, но и продемонстрирует ваше глубокое понимание языковых и культурных нюансов. Представьте, как удивятся ваши англоговорящие собеседники, когда вместо обычного "It's very hot" вы скажете "We're really experiencing the dog days of summer now, aren't we?" 🔥

Практические диалоги о жаркой погоде для туристов

Чтобы вы могли сразу применить полученные знания на практике, предлагаю несколько типичных диалогов на тему жаркой погоды, которые могут пригодиться во время путешествий.

Диалог 1: В отеле Receptionist: Good morning! How are you finding your stay so far? You: The hotel is lovely, but I wasn't prepared for such hot weather. It's absolutely scorching outside! Receptionist: Yes, we're having a real heat wave this week. I'd recommend visiting our rooftop pool to cool down. You: That sounds perfect. Is there a time when it's less crowded? Receptionist: During the hottest part of the day, between 1 and 3 PM, most tourists are seeking shelter from the heat, so the pool is usually quieter then.

Диалог 2: На пляже Local: Beautiful day, isn't it? You: Yes, but it's boiling hot! I'm not used to such intense heat. Local: I can tell! You might want to move under that umbrella. The sun is brutal at this time of day. You: Thanks for the advice. How do locals cope with this sweltering weather? Local: We usually stay indoors during the peak hours and come to the beach early in the morning or later in the evening when it's more bearable.

Диалог 3: В ресторане You: Could we get a table inside, please? It's too hot to sit on the terrace. Waiter: Of course. It's a real scorcher today, isn't it? You: Absolutely! I'm practically melting. Do you have any refreshing drinks you'd recommend for this heat? Waiter: Our homemade lemonade with mint is very popular in this oppressive weather. It's really cooling. You: That sounds perfect. I'll take one, please.

Полезные фразы, которые можно извлечь из этих диалогов:

"I wasn't prepared for such hot weather" — выражение удивления от неожиданной жары

"We're having a real heat wave" — обозначение периода аномально жаркой погоды

"Seeking shelter from the heat" — поиск убежища от жары

"The sun is brutal at this time of day" — описание особенно сильного солнца

"How do locals cope with this sweltering weather?" — вопрос о том, как местные справляются с жарой

"It's too hot to sit on the terrace" — объяснение предпочтений из-за жары

"I'm practically melting" — эмоциональное выражение дискомфорта

"Refreshing drinks" — освежающие напитки (полезное словосочетание для жаркой погоды)

Практикуйте эти диалоги, адаптируя их под ваши собственные ситуации, и вы будете чувствовать себя гораздо увереннее в англоязычной среде во время жаркой погоды. 🗣️