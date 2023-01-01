Haven't в английском языке: употребление, правила, сравнение с hasn't

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и методисты

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в грамматике английского языка Отрицательные формы в английском часто становятся камнем преткновения для изучающих язык. "Haven't" — одна из тех грамматических конструкций, которая кажется простой, но вызывает множество вопросов. Когда её использовать? С какими лицами? Чем она отличается от "hasn't"? Если вы когда-либо сталкивались с этими вопросами или просто хотите систематизировать свои знания, эта статья — именно то, что вам нужно. Разберём все нюансы использования "haven't" с практическими примерами, которые помогут вам легко применять эту форму в речи. 📚

Что такое haven't в английской грамматике

"Haven't" — это сокращённая форма от "have not", которая используется для образования отрицательных предложений в Present Perfect Tense (настоящем совершенном времени) и иногда в качестве основного глагола в значении "не иметь".

В грамматическом смысле "haven't" является вспомогательным глаголом с частицей отрицания, встроенной в его форму. Эта конструкция значительно упрощает построение отрицательных предложений в английском языке.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Марией. Она постоянно избегала использования Present Perfect в разговоре, предпочитая более простые времена. Когда я спросила почему, она призналась: "Я всегда путаюсь с 'have' и 'has', а когда нужно добавлять 'not', становится совсем страшно". Мы начали с базового правила: I, you, we, they + haven't; he, she, it + hasn't. Затем перешли к регулярной практике с карточками, где Мария должна была быстро выбирать правильную форму. Через две недели она уже свободно использовала обе формы, а через месяц перестала задумываться над выбором.

Структура предложения с "haven't" обычно выглядит так:

Подлежащее + haven't + причастие прошедшего времени (Past Participle) + остальные члены предложения

Пример: I haven't seen this movie. (Я не видел этот фильм.)

Важно понимать, что "haven't" используется только с определенными лицами и числами:

Лицо/число Полная форма Сокращенная форма I (я) have not haven't You (ты/вы) have not haven't We (мы) have not haven't They (они) have not haven't

В отличие от многих других языков, в английском отрицание формируется не с помощью отдельной частицы перед глаголом, а через специальные вспомогательные конструкции, что делает "haven't" незаменимым элементом для правильного построения отрицательных предложений. 🔤

Правила употребления haven't в Present Perfect

Present Perfect — одно из самых функциональных времен в английском языке, а "haven't" служит ключевым элементом для формирования его отрицательных форм. Разберем основные правила использования:

Структура отрицания: Подлежащее + haven't + Past Participle + дополнения Согласование с лицами: "Haven't" используется с I, you, we, they Связь с настоящим: Действие, которое началось в прошлом, но имеет результат или продолжается в настоящем Употребление с наречиями: Часто встречается с ever, never, yet, already, just, recently

Present Perfect с "haven't" используется в следующих контекстах:

Когда говорим о действии, которое не завершилось к настоящему моменту: I haven't finished my homework yet.

Для описания опыта, которого нет: They haven't visited Paris.

Когда речь о недавних событиях: We haven't received any news since yesterday.

Для обозначения действий, длящихся определенный период: You haven't called me for three weeks.

Тип использования Пример с haven't Перевод Незавершенное действие I haven't completed the project. Я не завершил проект. Отсутствие опыта We haven't tried sushi before. Мы не пробовали суши раньше. Недавнее событие They haven't arrived yet. Они еще не приехали. Длящееся действие You haven't practiced for months! Ты не практиковался месяцами!

Особое внимание стоит уделить наречиям, которые часто сопровождают "haven't" в Present Perfect. Они помогают точнее передать значение и временной контекст высказывания:

Yet (еще не) — употребляется в конце предложения: I haven't read that book yet.

(еще не) — употребляется в конце предложения: I haven't read that book yet. Never (никогда) — ставится между "haven't" и причастием: We haven't never been to London.

(никогда) — ставится между "haven't" и причастием: We haven't never been to London. Ever (когда-либо) — используется в вопросах: Haven't you ever wondered why?

(когда-либо) — используется в вопросах: Haven't you ever wondered why? Since/for (с/в течение) — указывает на продолжительность: They haven't spoken for years.

Помните, что в отрицательных предложениях с Present Perfect нельзя использовать Simple Past (простое прошедшее время). Это распространенная ошибка среди изучающих английский: ❌ I didn't see her today (неверно, если день еще не закончился). ✓ I haven't seen her today (правильно). 🕒

Haven't vs hasn't: в чём разница

Одна из самых распространенных ошибок при изучении английского — неправильный выбор между "haven't" и "hasn't". Хотя обе формы выражают отрицание в Present Perfect, они применяются к разным лицам и числам.

Ключевое правило заключается в следующем:

Haven't (have not) используется с подлежащими I, you, we, they

(have not) используется с подлежащими I, you, we, they Hasn't (has not) используется с подлежащими he, she, it

Эта разница отражает общее правило согласования глагола "to have" с лицами и числами в Present Simple:

Лицо/число Утвердительная форма Отрицательная форма Сокращение I (я) have have not haven't You (ты/вы) have have not haven't He/She/It (он/она/оно) has has not hasn't We (мы) have have not haven't They (они) have have not haven't

Сравним примеры использования:

I haven't seen that movie. (Я не видел этот фильм.)

She hasn't seen that movie. (Она не видела этот фильм.)

They haven't called us back. (Они не перезвонили нам.)

The dog hasn't eaten its food. (Собака не съела свою еду.)

Важно помнить, что существительные в единственном числе требуют использования "hasn't", а во множественном — "haven't":

The student hasn't submitted his assignment. (Студент не сдал свое задание.)

The students haven't submitted their assignments. (Студенты не сдали свои задания.)

Михаил Соколов, методист по английскому языку На своих курсах я заметил интересную особенность: студенты-начинающие часто используют "haven't" как универсальную отрицательную форму для всех лиц. Это происходит потому, что "haven't" звучит в речи носителей чаще. С одной из групп мы провели эксперимент. Я попросил их неделю намеренно использовать только правильные формы отрицаний в Present Perfect. Результаты были удивительными — большинство признались, что начали "слышать" разницу между "haven't" и "hasn't" в речи носителей языка, хотя раньше этого не замечали. Ключ к правильному использованию — создать автоматизм через многократное повторение в контексте, а не через заучивание правил. Когда мозг привыкает к правильным шаблонам, выбор между "haven't" и "hasn't" происходит инстинктивно.

Особое внимание стоит уделить коллективным существительным, которые могут восприниматься как единственное или множественное число в зависимости от контекста:

The team hasn't agreed on a strategy. (Команда как единое целое)

The team haven't made up their minds. (Члены команды как отдельные личности — в британском варианте английского)

Помните, что в американском английском коллективные существительные почти всегда рассматриваются как единственное число, требуя "hasn't". 🇺🇸 🇬🇧

Типичные случаи использования haven't в речи

Форма "haven't" активно используется в разговорной и письменной речи в различных ситуациях. Рассмотрим основные контексты, где её применение наиболее естественно и оправдано:

Отрицание завершения действия I haven't finished my assignment yet. (Я ещё не закончил своё задание.)

We haven't received the package. (Мы не получили посылку.) Описание отсутствия опыта You haven't tasted real Italian pizza until you've been to Naples. (Ты не пробовал настоящую итальянскую пиццу, пока не побывал в Неаполе.)

They haven't experienced winter in Russia. (Они не испытали, что такое зима в России.) Выражение продолжающегося состояния I haven't slept well for weeks. (Я не спал хорошо уже несколько недель.)

We haven't heard from him since June. (Мы ничего не слышали о нём с июня.) В вопросах с "Why" Why haven't you called me? (Почему ты мне не позвонил?)

Why haven't they responded to our email? (Почему они не ответили на наше письмо?) В разговорных выражениях и идиомах I haven't got a clue. (Понятия не имею.)

You haven't seen anything yet! (Ты ещё ничего не видел!)

Особенно часто "haven't" встречается в следующих речевых ситуациях:

Выражение упрека или недовольства : You haven't even tried to understand me!

: You haven't even tried to understand me! При объяснении причин : I'm late because I haven't found my keys.

: I'm late because I haven't found my keys. В вежливых отказах : I'm sorry, but I haven't had time to review your proposal.

: I'm sorry, but I haven't had time to review your proposal. Для создания контраста: I've been to Paris, but I haven't visited the Eiffel Tower.

В разговорном английском "haven't" часто употребляется в сочетании с модальным значением глагола "have" 🗣:

I haven't got any money on me. (У меня нет с собой денег.)

We haven't got much time left. (У нас осталось мало времени.)

They haven't got a car. (У них нет машины.)

Важно отметить, что в британском английском конструкция "haven't got" более распространена, чем в американском, где чаще говорят просто "don't have". Тем не менее, обе формы считаются правильными и широко используются. 🌎

Практические примеры предложений с haven't

Чтобы закрепить понимание и использование "haven't", рассмотрим практические примеры в различных контекстах. Эти фразы можно использовать как шаблоны для построения собственных предложений. 🔍

Повседневные ситуации:

I haven't had breakfast yet. (Я ещё не завтракал.)

We haven't met before, have we? (Мы раньше не встречались, не так ли?)

You haven't told me your name. (Ты не сказал мне своё имя.)

They haven't arrived at the party. (Они не прибыли на вечеринку.)

I haven't seen this TV show. (Я не видел этот телесериал.)

Профессиональная среда:

I haven't received your report. (Я не получил твой отчёт.)

We haven't considered that option. (Мы не рассматривали этот вариант.)

You haven't completed the training course. (Ты не закончил курс обучения.)

They haven't implemented the new system yet. (Они ещё не внедрили новую систему.)

I haven't had a chance to review your proposal. (У меня не было возможности просмотреть ваше предложение.)

Академическая сфера:

I haven't written my essay yet. (Я ещё не написал своё эссе.)

We haven't covered that topic in class. (Мы не рассматривали эту тему на уроке.)

You haven't submitted your assignment on time. (Ты не сдал своё задание вовремя.)

They haven't prepared for the exam properly. (Они не подготовились к экзамену должным образом.)

I haven't understood the concept fully. (Я не полностью понял концепцию.)

Обратите внимание на использование "haven't" с различными временными маркерами:

Временной маркер Пример Комментарий Yet (ещё не) I haven't decided yet. Подразумевает, что действие произойдёт в будущем Never (никогда) We haven't never been to Spain. Абсолютное отрицание опыта Since (с...) They haven't spoken since the argument. Указывает на момент начала ситуации For (в течение...) You haven't visited us for ages. Указывает на продолжительность Recently (в последнее время) I haven't felt well recently. Относится к недавнему прошлому до настоящего момента

Практические упражнения:

Попробуйте преобразовать следующие утвердительные предложения в отрицательные с "haven't":

I have seen that movie. → I haven't seen that movie. We have finished our homework. → We haven't finished our homework. You have met my sister before. → You haven't met my sister before. They have replied to our invitation. → They haven't replied to our invitation. I have been to Australia. → I haven't been to Australia.

Для лучшего усвоения материала рекомендуется составлять собственные предложения с "haven't" и практиковать их в повседневной речи. Начните с простых конструкций и постепенно усложняйте их, добавляя различные временные маркеры и контексты. 📝