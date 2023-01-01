Be able to: как овладеть конструкцией для идеального английского

Люди, стремящиеся расширить свои грамматические знания и улучшить навыки общения на английском языке Владение конструкцией "be able to" открывает новые горизонты в английском языке, позволяя выражать возможности и способности с нюансами, недоступными при использовании только "can". Эта грамматическая конструкция — один из тех инструментов, который разделяет начинающих от продвинутых пользователей языка. Многие студенты застревают на базовом применении "can", не раскрывая полный потенциал выражения возможностей в английском. Пришло время разобраться с этой конструкцией раз и навсегда, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно в любой ситуации. 🔍

Конструкция be able to: значение и основные правила

Конструкция "be able to" представляет собой сочетание глагола "be" в соответствующей форме, прилагательного "able" и инфинитива с частицей "to". В переводе на русский язык она обозначает "быть в состоянии", "мочь", "иметь возможность" или "быть способным" что-либо сделать.

Основное значение этой конструкции — выражение физической или умственной способности совершить действие. В отличие от модального глагола "can", "be able to" может использоваться во всех временах английского языка, что делает её универсальным инструментом для выражения возможностей.

Рассмотрим основные правила использования данной конструкции:

Глагол "be" изменяется в зависимости от лица, числа и времени (am/is/are/was/were/will be и т.д.)

После "be" всегда следует "able" без изменений

После "able" всегда следует инфинитив с частицей "to"

В вопросительных предложениях глагол "be" выносится на первое место

В отрицательных предложениях отрицание "not" ставится после глагола "be"

Примеры базового использования:

I am able to speak three languages. (Я могу говорить на трёх языках.)

She is not able to attend the meeting today. (Она не может присутствовать на собрании сегодня.)

Are you able to help me with this task? (Ты можешь помочь мне с этим заданием?)

Данная конструкция особенно полезна, когда мы хотим подчеркнуть успешное выполнение действия, несмотря на трудности, или когда нам необходимо использовать формы, недоступные для модального глагола "can".

Елена Петрова, преподаватель английского языка Помню случай с одной из моих студенток, Марией. Она готовилась к международному экзамену и постоянно использовала "can" во всех контекстах. Её речь звучала однообразно и не всегда точно передавала смысл. Мы начали целенаправленно практиковать "be able to" в разных временах. Через месяц тренировок её языковой оценочный балл вырос на 0.5 пункта только благодаря правильному использованию этой конструкции! Экзаменаторы отметили "разнообразие грамматических структур" в её речи — именно то, чего ей не хватало раньше. Этот случай показывает, как важно выходить за рамки базовых конструкций при изучении языка.

Формы be able to в разных временах английского языка

Одно из главных преимуществ конструкции "be able to" заключается в её способности использоваться во всех временах английского языка. Это делает её незаменимой для выражения возможностей в контекстах, где модальный глагол "can" не может быть использован. Рассмотрим формы "be able to" в различных временах с примерами.

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple I am able to <br> He/She/It is able to <br> We/You/They are able to I am not able to <br> He/She/It is not able to <br> We/You/They are not able to Am I able to?<br>Is he/she/it able to?<br>Are we/you/they able to? Past Simple I/He/She/It was able to <br> We/You/They were able to I/He/She/It was not able to <br> We/You/They were not able to Was I/he/she/it able to?<br>Were we/you/they able to? Future Simple I/We/You/He/She/It/They will be able to I/We/You/He/She/It/They will not be able to Will I/we/you/he/she/it/they be able to?

Примеры использования в различных временных формах:

Present Perfect : She has been able to solve this problem. (Она смогла решить эту проблему.)

: They had been able to finish the project before the deadline. (Они смогли закончить проект до крайнего срока.)

: I am not being able to concentrate today. (Я не могу сосредоточиться сегодня.)

: By next year, we will have been able to expand our business to Europe. (К следующему году мы сможем расширить наш бизнес до Европы.)

: If I studied harder, I would be able to pass the exam. (Если бы я учился усерднее, я бы смог сдать экзамен.)

Важно отметить, что в Present Continuous и Past Continuous формах конструкция "be able to" используется редко, так как она обычно описывает состояние или общую способность, а не процесс. Однако такие формы возможны в определённых контекстах.

Использование правильных временных форм "be able to" значительно повышает точность выражения мыслей и расширяет грамматический арсенал говорящего. 🕒

Be able to vs can: в чём разница и когда что применять

Хотя "be able to" и "can/could" часто используются взаимозаменяемо, между ними существуют важные различия, которые необходимо понимать для точного выражения мыслей на английском языке.

Критерий Be able to Can/Could Временные формы Может использоваться во всех временах Ограничен Present Simple (can) и Past Simple (could) Инфинитив Используется с "to" (to be able to do) Используется без "to" (can do) Выражение успешного результата Часто используется для подчеркивания успешного преодоления трудностей Обычно просто указывает на возможность Использование с модальными глаголами Может комбинироваться с модальными глаголами Не может комбинироваться с другими модальными глаголами

Рассмотрим ключевые ситуации, когда предпочтительно использовать одну конструкцию вместо другой:

Когда нужно использовать "be able to" вместо "can": В любом времени кроме Present Simple и Past Simple: "I will be able to help you tomorrow." (Я смогу помочь тебе завтра.)

После модальных глаголов: "You might be able to solve this problem." (Возможно, ты сможешь решить эту проблему.)

Для выражения совершившейся единичной возможности в прошлом: "Despite the difficulties, she was able to complete the marathon." (Несмотря на трудности, она смогла пробежать марафон.)

В инфинитивных конструкциях: "I hope to be able to speak fluent English by next year." (Я надеюсь уметь свободно говорить по-английски к следующему году.) Когда лучше использовать "can/could" вместо "be able to": Для выражения общих способностей в настоящем: "I can swim." (Я умею плавать.) — звучит естественнее, чем "I am able to swim."

Для выражения разрешения: "Can I leave now?" (Можно мне уйти сейчас?) — предпочтительнее, чем "Am I able to leave now?"

Для выражения теоретической возможности: "Earthquakes can be devastating." (Землетрясения могут быть разрушительными.)

Для выражения спонтанных решений: "I can help you with that right now." (Я могу помочь тебе с этим прямо сейчас.)

Сравнение на конкретных примерах:

"Yesterday I couldn't solve the problem." (общая неспособность) vs "Yesterday I wasn't able to solve the problem." (конкретная неудача)

"She could swim across the lake when she was young." (общая способность в прошлом) vs "She was able to swim across the lake yesterday." (конкретное успешное достижение)

Правильное разграничение использования "be able to" и "can/could" позволяет точнее передавать смысловые оттенки и делает речь более естественной и грамматически разнообразной. 🧠

Особые случаи использования конструкции be able to

Конструкция "be able to" имеет несколько особых случаев применения, которые важно знать для корректного использования английского языка. Эти нюансы часто упускаются из виду при изучении языка, но именно они отличают продвинутых пользователей от начинающих.

Михаил Соколов, переводчик-синхронист На одной международной конференции я столкнулся с интересной ситуацией. Докладчик рассказывал о преодолении технических сложностей: "We weren't able to solve the issue with the standard approach, but finally, we were able to find a workaround." Пытаясь передать эту мысль, я автоматически перевёл первую часть как "Мы не могли решить проблему...", но это исказило смысл. Спикер говорил не о длительной неспособности, а о конкретной неудачной попытке, за которой последовал успех. Подобные нюансы критически важны в профессиональном переводе. С тех пор я всегда обращаю внимание на контекст использования "be able to" и "could" при работе с английским.

Рассмотрим несколько особых случаев использования "be able to":

Для выражения преодоления препятствий Когда мы хотим подчеркнуть, что субъект смог что-то сделать, несмотря на трудности, "was/were able to" предпочтительнее, чем "could". Пример: "The firefighters were able to rescue everyone from the burning building." (Пожарным удалось спасти всех из горящего здания.) В сочетании с Perfect Infinitive "Be able to" может использоваться с Perfect Infinitive для выражения возможности, которая была, но не реализовалась. Пример: "I would have been able to help you if you had called me." (Я бы смог помочь тебе, если бы ты позвонил мне.) В устойчивых выражениях "to be able to afford" (иметь возможность позволить себе что-то): "I'm not able to afford a new car right now." (Я не могу позволить себе новую машину сейчас.)

"to be able to stand" (выносить, терпеть): "I'm not able to stand this noise anymore." (Я больше не могу терпеть этот шум.) В отрицательных контекстах прошедшего времени В отрицательных предложениях в прошедшем времени "wasn't/weren't able to" и "couldn't" часто взаимозаменяемы, но "wasn't/weren't able to" может подчеркивать конкретную неудавшуюся попытку, а не общую неспособность. Пример: "I wasn't able to attend the meeting yesterday." (Я не смог присутствовать на вчерашнем собрании.) В конструкциях с wish "Be able to" часто используется в конструкциях с "wish" для выражения сожаления о неспособности сделать что-то. Пример: "I wish I were able to help you more." (Жаль, что я не могу помочь тебе больше.)

Важные нюансы для запоминания:

Форма "was/were able to" особенно часто используется в историях и повествованиях о прошлом для обозначения успешного результата конкретного действия.

В разговорной речи "managed to" часто используется как синоним "was/were able to" для подчеркивания преодоления трудностей: "He managed to finish the race despite his injury." (Ему удалось закончить гонку несмотря на травму.)

В научных и технических текстах "be able to" часто предпочтительнее "can", так как звучит более формально и точно.

Мастерство использования этих особых случаев "be able to" значительно повышает точность и естественность вашей речи на английском языке. 🎯

Практические ситуации для применения be able to

Практическое применение конструкции "be able to" в повседневной жизни помогает закрепить её использование и развить языковую интуицию. Рассмотрим различные ситуации, где эта конструкция особенно уместна и эффективна.

Деловое общение:

Планирование встреч и проектов: "I will be able to submit the report by Friday." (Я смогу предоставить отчет к пятнице.)

Обсуждение навыков и компетенций: "Our team is able to handle complex projects." (Наша команда способна справляться со сложными проектами.)

Переговоры: "We should be able to reach an agreement by the end of this meeting." (Мы должны быть в состоянии достичь соглашения к концу этого собрания.)

Выражение будущих возможностей: "After the training, employees will be able to use the new software." (После тренинга сотрудники смогут использовать новое программное обеспечение.)

Академическая среда:

Постановка учебных целей: "By the end of this course, students will be able to analyze complex texts." (К концу этого курса студенты смогут анализировать сложные тексты.)

Описание достижений: "She has been able to improve her writing skills significantly." (Ей удалось значительно улучшить свои навыки письма.)

Самооценка: "I haven't been able to understand this concept yet." (Я пока не смог понять эту концепцию.)

Повседневные разговоры:

Планирование встреч: "Will you be able to join us for dinner on Saturday?" (Ты сможешь присоединиться к нам на ужин в субботу?)

Обсуждение прошлых достижений: "Were you able to find the book I recommended?" (Ты смог найти книгу, которую я рекомендовал?)

Выражение возможностей: "I might be able to help you with your homework." (Я, возможно, смогу помочь тебе с домашним заданием.)

Путешествия и новый опыт:

Преодоление языкового барьера: "After three months in France, I was able to communicate in basic French." (После трёх месяцев во Франции я смог общаться на базовом французском.)

Адаптация к новой среде: "How soon will you be able to adjust to the time difference?" (Как скоро ты сможешь привыкнуть к разнице во времени?)

Практические упражнения для закрепления:

Чтобы улучшить навык использования "be able to", попробуйте следующие упражнения:

Замена "can/could" на "be able to": Возьмите текст с многочисленными употреблениями "can/could" и попробуйте заменить их на "be able to" там, где это уместно. Дневник возможностей: Записывайте ежедневно три предложения, используя "be able to" в разных временных формах, описывая что вы смогли сделать, что сможете сделать в будущем, и что вы не смогли сделать. Диалоговая практика: Создайте диалоги, где вы обсуждаете ваши способности и возможности, используя различные формы "be able to". "Если бы..." сценарии: Составьте условные предложения с "be able to": "If I knew more languages, I would be able to work internationally." (Если бы я знал больше языков, я бы мог работать на международном уровне.)

Регулярная практика в этих контекстах поможет вам автоматизировать использование конструкции "be able to" и сделать вашу речь более естественной и грамматически разнообразной. 🌟