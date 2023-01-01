They и them: главные отличия и правила использования в английском#Изучение английского
Для многих изучающих английский язык местоимения "they" и "them" становятся настоящим камнем преткновения. В этих невинных словах скрывается не только базовая грамматика, но и целый пласт культурных норм современного англоязычного общества. Мы разберем, почему эти местоимения так важны, когда одно заменяет другое, и как их правильное использование может сделать вашу речь не только грамматически корректной, но и уважительной по отношению к собеседникам. 🔍 Откройте для себя тонкости употребления, о которых не рассказывают в стандартных учебниках!
Them и they: основные грамматические функции
Местоимения "they" и "them" относятся к личным местоимениям третьего лица множественного числа в английском языке. Их основные функции строго разграничены в грамматической структуре предложения, что является фундаментальным аспектом правильной английской речи.
"They" функционирует как субъектное местоимение — оно выступает в роли подлежащего в предложении, то есть выполняет действие. "Them" является объектным местоимением — оно принимает действие на себя, выступая в качестве прямого или косвенного дополнения.
|Местоимение
|Грамматическая функция
|Пример
|They
|Субъект (подлежащее)
|They are studying English.
|Them
|Объект (дополнение)
|I gave them my books.
|They
|Определитель (в сочетании с глаголом)
|They have completed the task.
|Them
|После предлога
|I was talking about them.
Основное различие между ними заключается в их позиции в предложении и отношении к глаголу. "They" инициирует действие, в то время как "them" испытывает действие на себе.
Например:
- They visited the museum yesterday. (Они посетили музей вчера.) — "They" является подлежащим, выполняющим действие "visited".
- I saw them at the museum yesterday. (Я видел их в музее вчера.) — "Them" является объектом действия "saw".
Понимание этой базовой дифференциации создает основу для корректного использования обоих местоимений в различных грамматических конструкциях. 🧠 Этот фундаментальный навык необходим для построения грамматически правильных предложений и эффективной коммуникации на английском языке.
Светлана Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Однажды на моем продвинутом курсе русскоязычная студентка, готовящаяся к международной конференции, постоянно путала "they" и "them" в своих презентациях. "Я знаю правила, но в стрессовой ситуации всё путается," — призналась она. Мы разработали мнемоническую систему: "they" связывается с "действуют" (заканчивается на "y" как "activity"), а "them" — с "получают" (содержит "m" как "получаeм").
На конференции она безупречно представила свой доклад по нейролингвистике. "Когда я начинала нервничать, я просто спрашивала себя — кто действует, а кто получает действие? И сразу выбирала правильное местоимение," — поделилась она позже. Эта простая ассоциация стала ключом к уверенному выступлению перед международной аудиторией.
Субъектное местоимение they в предложениях
Местоимение "they" функционирует исключительно как субъект предложения, занимая позицию подлежащего. Это определяет его стратегическую роль в построении английских предложений и влияет на согласование с глаголами.
Основные случаи употребления "they" как субъектного местоимения:
- Прямое указание на группу людей или предметов: They arrived late to the meeting. (Они прибыли на встречу поздно.)
- Замена существительного во множественном числе: The students were excited. They had passed their exams. (Студенты были в восторге. Они сдали свои экзамены.)
- В составе безличных конструкций: They say learning languages improves cognitive functions. (Говорят, что изучение языков улучшает когнитивные функции.)
- Для указания на неопределенные лица: They have built a new shopping center downtown. (Они построили новый торговый центр в центре города.) — подразумевается, что какие-то неуказанные лица совершили это действие.
При использовании "they" как подлежащего следует учитывать особенности согласования с глаголом. В настоящем времени глагол должен соответствовать форме множественного числа: "They walk" (не "They walks").
Важно также отметить, что "they" часто используется в анафорических конструкциях, когда местоимение отсылает к ранее упомянутому существительному:
- The participants completed the survey. They found the questions interesting. (Участники заполнили опрос. Они нашли вопросы интересными.)
В конструкциях с союзами, когда "they" является частью составного подлежащего, также соблюдаются правила согласования множественного числа:
- Neither the teacher nor they were prepared for the discussion. (Ни учитель, ни они не были готовы к обсуждению.)
Точное понимание функции "they" как субъектного местоимения предотвращает типичные ошибки и способствует формированию грамматически корректной английской речи. 📝 Практика распознавания субъектных функций в предложениях значительно повышает уровень владения языком.
Объектное местоимение them: правила употребления
"Them" служит объектным местоимением третьего лица множественного числа и используется исключительно в позициях, где местоимение выступает в роли объекта действия. Точное применение "them" требует понимания синтаксических функций и позиционных ограничений.
Рассмотрим ключевые случаи употребления "them":
- В качестве прямого дополнения: I invited them to the party. (Я пригласил их на вечеринку.)
- В качестве косвенного дополнения: She gave them some advice. (Она дала им совет.)
- После предлогов: The gift is from them. (Подарок от них.) / I am talking about them. (Я говорю о них.)
- В сравнительных конструкциях: She is taller than them. (Она выше, чем они.)
- В эмфатических конструкциях: It was them who suggested the idea. (Именно они предложили эту идею.)
|Синтаксическая роль
|Пример использования "them"
|Грамматический анализ
|Прямое дополнение
|We met them yesterday.
|"Them" принимает действие "met" напрямую
|Косвенное дополнение
|I offered them help.
|"Them" получает "help" от действия "offered"
|После предлога
|The responsibility lies with them.
|"Them" следует за предлогом "with"
|В инфинитивных конструкциях
|I asked them to wait.
|"Them" является объектом глагола "asked" и субъектом инфинитива "to wait"
Критически важно избегать распространенных ошибок, связанных с неправильным использованием "them":
❌ Неверно: Them went to the store. (Неправильное использование объектного местоимения в роли подлежащего) ✅ Верно: They went to the store. (Корректное использование субъектного местоимения)
❌ Неверно: Between you and them, I prefer them. (Несогласованное использование в одном контексте) ✅ Верно: Between you and them, I prefer them. (Последовательное использование)
Тонкое различие между "they" и "them" проявляется особенно ярко в сложных грамматических конструкциях, таких как герундиальные обороты:
- I appreciate them taking the time to help. (Я ценю, что они нашли время помочь.)
Мастерство использования "them" в правильных синтаксических позициях демонстрирует высокий уровень владения английской грамматикой и способствует точности выражения мысли. 🎯 Это умение особенно ценно при академическом письме и деловой коммуникации.
Алексей Соколов, лингвист и переводчик
Работая над переводом сложного юридического документа для международного суда, я столкнулся с проблемой, которая могла стоить моему клиенту миллионы долларов. В ключевой фразе договора использовалось местоимение "them", и от точной интерпретации его референта зависел исход дела.
"Parties of the first part shall notify them of any changes in financial status" — эта формулировка создавала неоднозначность. К кому относилось "them" — к третьим лицам или к самим сторонам? Проанализировав синтаксическую структуру всего документа, я обнаружил, что в 18 из 19 случаев "them" относилось к ранее определенной группе инвесторов, но не к сторонам договора. Этот лингвистический анализ стал ключевым аргументом в суде, который поддержал позицию моего клиента.
С тех пор я всегда подчеркиваю своим студентам: "Понимание референтных связей местоимений — это не просто грамматика, иногда это вопрос миллионов долларов."
Them и they в различных временных формах
Употребление местоимений "they" и "them" в различных временных формах требует понимания их взаимодействия с глагольными конструкциями. Несмотря на то что сами местоимения не изменяются при смене времени, их корректное использование напрямую связано с правильным выбором временных форм глаголов.
Рассмотрим взаимодействие местоимений "they" и "them" с основными временными группами:
Настоящие времена:
- Present Simple: They work in finance. (Они работают в финансовой сфере.)
- Present Continuous: They are working on a new project. I'm helping them. (Они работают над новым проектом. Я помогаю им.)
- Present Perfect: They have visited Paris. The experience changed them. (Они посетили Париж. Этот опыт изменил их.)
Прошедшие времена:
- Past Simple: They arrived late. The manager scolded them. (Они прибыли поздно. Менеджер отругал их.)
- Past Continuous: They were studying when I called them. (Они учились, когда я позвонил им.)
- Past Perfect: They had finished the work before I reached them. (Они завершили работу до того, как я связался с ними.)
Будущие времена:
- Future Simple: They will attend the conference. I will join them. (Они будут присутствовать на конференции. Я присоединюсь к ним.)
- Future Continuous: They will be working on the project. I'll try not to disturb them. (Они будут работать над проектом. Я постараюсь не беспокоить их.)
- Future Perfect: They will have completed the task by the time we contact them. (Они завершат задачу к тому времени, когда мы свяжемся с ними.)
Особые случаи, требующие внимания при использовании "they" и "them":
Условные предложения: If they study harder, they will pass the exam. (Если они будут усерднее учиться, они сдадут экзамен.) I would help them if they asked me. (Я бы помог им, если бы они попросили меня.)
Пассивные конструкции: They were invited to the ceremony. (Они были приглашены на церемонию.) — "they" как субъект пассивной конструкции. The award was given to them. (Награда была вручена им.) — "them" как дополнение в пассивной конструкции.
Модальные глаголы: They should consider the consequences. (Они должны учитывать последствия.) You can rely on them. (Вы можете положиться на них.)
Точное понимание взаимодействия местоимений с временными формами глаголов способствует созданию грамматически корректных и логически связных высказываний. 🕰️ Этот навык особенно ценен при повествовании, где точность временных отношений критически важна для адекватного восприятия информации.
Гендерно-нейтральное использование they и them
Гендерно-нейтральное использование местоимений "they" и "them" представляет собой эволюцию в английской грамматике, отражающую социокультурные изменения в обществе. Исторически, эта практика имеет глубокие корни в английском языке, однако в последние десятилетия приобрела особую актуальность.
Существуют несколько основных сценариев гендерно-нейтрального использования "they" и "them":
- Для референции к лицу неопределенного пола: Everyone should bring their notebook. (Каждый должен принести свою тетрадь.)
- При отсутствии информации о гендерной идентичности: Someone left their umbrella. (Кто-то оставил свой зонтик.)
- Для уважительного обращения к небинарным персонам: Alex said they would join us later. (Алекс сказал(а), что присоединится к нам позже.)
- Для избегания гендерных стереотипов: A good doctor always listens to their patients. (Хороший врач всегда слушает своих пациентов.)
Грамматическое согласование при использовании гендерно-нейтрального "they/them" имеет свои особенности:
- Глагольное согласование: Несмотря на то что местоимение относится к одному лицу, используются глагольные формы множественного числа: "They are coming" (не "They is coming").
- Рефлексивные формы: Используется форма "themselves": "They bought it for themselves" (Они купили это для себя).
- Притяжательные формы: Используется "their" и "theirs": "Their opinion matters" (Их мнение важно), "The decision is theirs" (Решение за ними).
Следует отметить, что авторитетные языковые институции, включая American Psychological Association (APA) и Chicago Manual of Style, признали гендерно-нейтральное использование "they" и "them" грамматически корректным. В 2019 году словарь Merriam-Webster объявил гендерно-нейтральное "they" словом года, подчеркивая значимость этого лингвистического развития.
Практические рекомендации по гендерно-нейтральному использованию:
- Если вы знаете предпочтительные местоимения человека, используйте именно их.
- При необходимости обратиться к лицу с неизвестной гендерной идентификацией, "they/them" является наиболее инклюзивным вариантом.
- В формальной письменной коммуникации можно использовать конструкции, избегающие необходимости гендерной спецификации: "The applicant should submit their documents" вместо "He/she should submit his/her documents".
- При редактировании текста обращайте внимание на последовательность использования местоимений для одного и того же референта.
Навык корректного гендерно-нейтрального использования "they" и "them" демонстрирует языковую компетентность и культурную осведомленность, что особенно ценно в международной коммуникации и профессиональной среде. 🌈 Этот аспект грамматики становится всё более значимым в академическом письме, журналистике и деловой коммуникации.
Правильное использование местоимений "they" и "them" — это не просто грамматическое упражнение, а инструмент точной и уважительной коммуникации. Понимание субъектно-объектных отношений в предложении формирует основу для безупречной английской речи, а знание нюансов гендерно-нейтрального употребления демонстрирует вашу лингвистическую гибкость и культурную компетентность. Овладейте этими тонкостями — и вы не только избежите распространенных ошибок, но и сможете выразить свои мысли максимально точно, независимо от контекста или аудитории.