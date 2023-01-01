Have и has в английском: правила, отличия, примеры и нюансы

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к собеседованиям на английском языке Правильное использование глаголов have и has — один из тех камней преткновения, который заставляет студентов часами ломать голову над упражнениями. Путаница с этими формами способна превратить безупречное эссе в набор грамматических ошибок или подорвать уверенность во время важного собеседования на английском. Многие учащиеся интуитивно чувствуют разницу, но не могут сформулировать чёткие правила использования. Давайте разберём эту тему до мельчайших деталей, чтобы вы больше никогда не сомневались, какую форму выбрать в том или ином предложении. 🧠

Основные правила использования have и has в английском

Глаголы have и has — это две формы одного и того же глагола в настоящем простом времени (Present Simple). Правильный выбор между ними зависит от подлежащего в предложении. Основное правило звучит так: has используется с третьим лицом единственного числа (he, she, it), а have — со всеми остальными лицами и числами.

Давайте рассмотрим базовую схему использования:

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо I have We have 2-е лицо You have You have 3-е лицо He/She/It has They have

Важно понимать, что выбор между have и has определяется не только личными местоимениями, но и существительными в роли подлежащего:

The book has an interesting plot. (Книга имеет интересный сюжет.) — Существительное в единственном числе.

an interesting plot. (Книга имеет интересный сюжет.) — Существительное в единственном числе. The students have new textbooks. (У студентов новые учебники.) — Существительное во множественном числе.

new textbooks. (У студентов новые учебники.) — Существительное во множественном числе. My brother has a new car. (У моего брата новая машина.) — Третье лицо, единственное число.

a new car. (У моего брата новая машина.) — Третье лицо, единственное число. His sisters have blue eyes. (У его сестёр голубые глаза.) — Третье лицо, множественное число.

Также следует помнить о собирательных существительных, которые, несмотря на множественное значение, считаются единственным числом:

The team has won the championship. (Команда выиграла чемпионат.)

won the championship. (Команда выиграла чемпионат.) The government has announced new policies. (Правительство объявило о новой политике.)

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

На своих занятиях я часто сталкиваюсь с тем, что даже продвинутые студенты путаются в формах have и has. Один из моих студентов, Алексей, готовился к собеседованию в международную компанию. Во время репетиции я заметила, что он постоянно неправильно использовал эти формы: "My department have five people" или "The company have branches abroad". После того как мы разобрали правило и сделали несколько упражнений, Алексей создал для себя мысленную карточку: "Если я могу заменить подлежащее на he, she или it — использую has". На собеседовании он ни разу не ошибся в этих формах, что произвело положительное впечатление на работодателя. Иногда простые мнемонические приёмы работают лучше всего!

Разница между have и has: когда какую форму применять

Чтобы глубже понять разницу между have и has, давайте рассмотрим более сложные случаи их употребления и нюансы, которые вызывают затруднения у изучающих английский язык. 🤔

Основное правило мы уже знаем: has — для третьего лица единственного числа, have — для всех остальных случаев. Однако на практике возникает множество нестандартных ситуаций.

1. Сложные подлежащие

Когда подлежащее состоит из нескольких слов или включает в себя определительные конструкции, важно правильно идентифицировать главное слово:

The girl with the flowers has arrived. (Девушка с цветами прибыла.) — Главное слово "girl", единственное число.

arrived. (Девушка с цветами прибыла.) — Главное слово "girl", единственное число. My friend and his sister have moved to London. (Мой друг и его сестра переехали в Лондон.) — Два подлежащих, соединенных союзом "and".

2. Имена собственные

Имена собственные (люди, компании, страны) следуют тем же правилам:

John has a new job. (У Джона новая работа.)

a new job. (У Джона новая работа.) Microsoft has released a new operating system. (Microsoft выпустила новую операционную систему.)

released a new operating system. (Microsoft выпустила новую операционную систему.) The United States has a diverse culture. (Соединенные Штаты имеют разнообразную культуру.)

3. Неопределённые местоимения

С неопределёнными местоимениями ситуация следующая:

Форма Местоимения Примеры have both, few, many, several, all Both of them have blue eyes.<br>Many people have tried and failed. has each, either, neither, one, everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody, no one, nobody Each student has a textbook.<br>Everyone has the right to education.

4. Особые случаи

С некоторыми словами и выражениями могут возникать сложности:

A number of students have passed the exam. (Ряд студентов сдал экзамен.) — Здесь подразумевается множество студентов.

passed the exam. (Ряд студентов сдал экзамен.) — Здесь подразумевается множество студентов. The number of students has increased this year. (Количество студентов увеличилось в этом году.) — Здесь говорится о самом числе как о единице.

increased this year. (Количество студентов увеличилось в этом году.) — Здесь говорится о самом числе как о единице. None of them has/have finished yet. (Никто из них еще не закончил.) — Допускаются оба варианта, хотя в формальном контексте часто предпочитают has.

Использование have и has в настоящем времени с примерами

Настоящее время — это основная область применения форм have и has. В Present Simple они выполняют несколько ключевых функций, которые необходимо понимать для правильного использования. 📚

1. Обозначение обладания или принадлежности

Самое распространённое значение глагола have/has — указание на то, что кто-то чем-то владеет или обладает:

I have a cat. (У меня есть кошка.)

a cat. (У меня есть кошка.) She has two brothers. (У неё два брата.)

two brothers. (У неё два брата.) They have a beautiful house in the countryside. (У них красивый дом за городом.)

a beautiful house in the countryside. (У них красивый дом за городом.) The company has three branches in Europe. (У компании есть три филиала в Европе.)

2. Выражение отношений и связей

Have/has используется для обозначения различных отношений между людьми:

I have an appointment at 3 p.m. (У меня встреча в 3 часа дня.)

an appointment at 3 p.m. (У меня встреча в 3 часа дня.) She has many friends. (У неё много друзей.)

many friends. (У неё много друзей.) We have a good relationship with our neighbors. (У нас хорошие отношения с соседями.)

3. Описание характеристик, качеств и особенностей

С помощью have/has мы описываем внешние и внутренние качества:

He has blue eyes. (У него голубые глаза.)

blue eyes. (У него голубые глаза.) The house has three bedrooms. (В доме три спальни.)

three bedrooms. (В доме три спальни.) You have a good sense of humor. (У тебя хорошее чувство юмора.)

a good sense of humor. (У тебя хорошее чувство юмора.) This flower has a wonderful smell. (Этот цветок имеет чудесный аромат.)

4. Выражение регулярных действий и опыта

В некоторых устойчивых выражениях have/has обозначает действия:

I have breakfast at 7 a.m. every day. (Я завтракаю в 7 утра каждый день.)

breakfast at 7 a.m. every day. (Я завтракаю в 7 утра каждый день.) She has a shower twice a day. (Она принимает душ два раза в день.)

a shower twice a day. (Она принимает душ два раза в день.) They have dinner together on Sundays. (По воскресеньям они ужинают вместе.)

5. Выражение долга, необходимости или обязательства

Have/has может выражать необходимость выполнения чего-либо:

I have to finish this report by tomorrow. (Я должен закончить этот отчёт к завтрашнему дню.)

to finish this report by tomorrow. (Я должен закончить этот отчёт к завтрашнему дню.) She has to visit her doctor next week. (Ей нужно посетить врача на следующей неделе.)

to visit her doctor next week. (Ей нужно посетить врача на следующей неделе.) We have to be more careful in the future. (Мы должны быть более осторожными в будущем.)

Сергей Иванов, методист по английскому языку

Я разработал серию упражнений для своих студентов после того, как заметил типичную ошибку: многие интуитивно использовали have и has правильно в базовых ситуациях, но терялись в идиоматических выражениях. Один из моих студентов, Михаил, работал с американскими клиентами по телефону. Он часто употреблял фразы вроде "I has no idea" или "She have a point", что звучало непрофессионально. Мы создали для него список из 20 часто используемых в бизнес-коммуникации выражений с have/has и отработали их до автоматизма. Через месяц тренировок Михаил сообщил, что американские коллеги отметили улучшение его английского. Иногда фокусировка на конкретных языковых паттернах, особенно в профессиональном контексте, даёт более быстрые результаты, чем изучение абстрактных правил.

Have и has в вопросах и отрицаниях: особенности построения

Построение вопросительных и отрицательных предложений с глаголами have и has имеет ряд особенностей и вариаций, зависящих от стиля английского языка (британский или американский) и степени формальности общения. 🔍

1. Отрицательные предложения

В отрицательных предложениях существует два основных способа построения:

a) Формальный способ с использованием вспомогательного глагола do/does:

I do not have a car. (У меня нет машины.)

a car. (У меня нет машины.) She does not have time for this. (У неё нет времени на это.)

time for this. (У неё нет времени на это.) They do not have any children. (У них нет детей.)

b) Менее формальный способ с использованием сокращённых форм:

I don't have a car.

a car. She doesn't have time for this.

time for this. They don't have any children.

c) Британский вариант с haven't/hasn't (особенно в разговорной речи):

I haven't a car. (У меня нет машины.) — В британском английском.

a car. (У меня нет машины.) — В британском английском. She hasn't any time for this. (У неё нет времени на это.) — В британском английском.

2. Вопросительные предложения

Аналогично отрицаниям, вопросы с have/has можно строить несколькими способами:

a) С использованием вспомогательного глагола do/does (особенно в американском английском):

Do you have a brother? (У тебя есть брат?)

you a brother? (У тебя есть брат?) Does she have enough experience? (У неё достаточно опыта?)

she enough experience? (У неё достаточно опыта?) Do they have any pets? (У них есть домашние животные?)

b) С инверсией подлежащего и сказуемого (чаще в британском английском):

Have you a brother? (У тебя есть брат?) — В британском английском.

you a brother? (У тебя есть брат?) — В британском английском. Has she enough experience? (У неё достаточно опыта?) — В британском английском.

3. Специальные вопросы

При построении специальных вопросов (начинающихся с вопросительных слов what, who, where, when, why, how) используются те же принципы:

What kind of car do you have? (Какая у тебя машина?)

(Какая у тебя машина?) How many sisters does he have? (Сколько у него сестёр?)

(Сколько у него сестёр?) What has she done with my book? (Что она сделала с моей книгой?)

4. Различия в использовании have got и have

В британском английском часто используется конструкция have got для выражения обладания:

I have got a new phone. (У меня есть новый телефон.)

a new phone. (У меня есть новый телефон.) She has got three children. (У неё трое детей.)

Отрицания и вопросы с have got:

I haven't got a car. (У меня нет машины.)

a car. (У меня нет машины.) Has she got any siblings? (У неё есть братья или сёстры?)

В американском английском чаще используется просто have с вспомогательным глаголом do/does для вопросов и отрицаний.

5. Типичные ошибки и как их избежать

Наиболее распространённые ошибки при построении вопросов и отрицаний с have/has:

❌ She has not a car. (Неправильно в современном английском)

a car. (Неправильно в современном английском) ✅ She does not have a car. / She hasn't got a car. (Правильно)

a car. / She a car. (Правильно) ❌ Has he a new job? (Устаревающая форма)

he a new job? (Устаревающая форма) ✅ Does he have a new job? / Has he got a new job? (Современные формы)

Have/has в разных временах и грамматических конструкциях

Глаголы have и has используются не только как самостоятельные глаголы, но и как вспомогательные в различных временах и грамматических конструкциях. Понимание этих ролей критически важно для полного освоения английской грамматики. 🕒

1. Have/Has как вспомогательный глагол для образования Perfect Tenses

В совершенных временах (Perfect Tenses) have/has используются как вспомогательные глаголы в сочетании с причастием прошедшего времени (Participle II):

Present Perfect:

I have worked here for five years. (Я работаю здесь пять лет.)

here for five years. (Я работаю здесь пять лет.) She has visited Paris twice. (Она посетила Париж дважды.)

Past Perfect:

I had finished my homework before dinner. (Я закончил домашнее задание до ужина.)

my homework before dinner. (Я закончил домашнее задание до ужина.) They had never seen such a beautiful sunset. (Они никогда не видели такого красивого заката.)

Future Perfect:

By next month, I will have completed this project. (К следующему месяцу я закончу этот проект.)

this project. (К следующему месяцу я закончу этот проект.) She will have graduated by the time we arrive. (Она уже закончит университет к тому времени, когда мы приедем.)

2. Have/Has в модальных конструкциях

Have также используется в различных модальных выражениях:

have to (должен, необходимо):

I have to go now. (Я должен идти сейчас.)

go now. (Я должен идти сейчас.) She has to finish this report today. (Она должна закончить этот отчёт сегодня.)

had better (лучше бы):

You had better take an umbrella. (Тебе лучше взять зонт.)

take an umbrella. (Тебе лучше взять зонт.) We had better start earlier tomorrow. (Нам лучше начать раньше завтра.)

3. Have/Has в сложных грамматических конструкциях

Causative have (каузативная конструкция):

I had my hair cut yesterday. (Вчера я подстриглась/подстригся.)

yesterday. (Вчера я подстриглась/подстригся.) They are having their house painted. (Они заказали покраску своего дома.)

Perfect Infinitive (совершенный инфинитив):

I am happy to have met you. (Я рад познакомиться с тобой.)

you. (Я рад познакомиться с тобой.) She claims to have worked in five different countries. (Она утверждает, что работала в пяти разных странах.)

4. Сравнение have/has в разных временах

Время Форма Пример Present Simple have/has I have a dog.<br>She has a car. Past Simple had I had a dog when I was a child.<br>She had a car last year. Future Simple will have I will have more time next week.<br>She will have a new car soon. Present Continuous am/is/are having I am having lunch now.<br>She is having a meeting. Past Continuous was/were having I was having dinner when you called.<br>They were having an argument.

5. Идиоматические выражения с have/has

В английском языке существует множество устойчивых выражений с глаголом have:

have a good time — хорошо проводить время

— хорошо проводить время have a word with someone — поговорить с кем-то

— поговорить с кем-то have something in mind — иметь что-то в виду

— иметь что-то в виду have an eye for — иметь чутьё на что-то

— иметь чутьё на что-то have a say in — иметь право голоса в чём-то

— иметь право голоса в чём-то have one's heart set on — очень хотеть чего-то

6. Важные нюансы при использовании have/has в разных временах

В Perfect Continuous Tenses: I have been waiting for an hour. (Я жду уже час.)

for an hour. (Я жду уже час.) В пассивном залоге с Perfect Tenses: The letter has been sent . (Письмо было отправлено.)

. (Письмо было отправлено.) В условных предложениях: If I had known about it earlier, I would have helped. (Если бы я знал об этом раньше, я бы помог.)

Мастерство использования have и has — не просто технический навык грамматики, а важный показатель языковой компетенции. Овладение всеми нюансами этих форм в разных контекстах открывает дорогу к беглой и грамотной речи. Регулярная практика в использовании have и has в различных временах и конструкциях — ключ к успеху. Помните, что даже опытные носители языка когда-то начинали с этих базовых грамматических правил. Закрепите полученные знания на практике, и вскоре выбор между have и has станет для вас таким же естественным, как дыхание.