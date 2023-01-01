Present Simple vs Present Continuous: 65 упражнений с ответами

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на начальном и среднем уровне

Преподаватели английского, ищущие практические задания для своих учеников

Люди, желающие улучшить свои навыки грамматики и уверенность в использовании времен в английском языке Почувствуйте разницу между "I study English" и "I am studying English now" — это два разных мира в грамматике! Путаница между Present Simple и Present Continuous — частая головная боль изучающих английский 🤯 Эта статья содержит 65 тщательно отобранных практических упражнений, которые превратят вашу неуверенность в твердое знание. Каждое упражнение сопровождается ответами, позволяя мгновенно проверять себя и отслеживать прогресс. Погружаемся в мир английских времен без страха и сомнений!

Разница между Present Simple и Present Continuous: когда что использовать

Present Simple и Present Continuous — две фундаментальные временные формы английского языка, которые отражают разные аспекты настоящего времени. Понимание ключевых различий между ними — первый шаг к грамотной английской речи.

Present Simple Present Continuous Регулярные, повторяющиеся действия Действия, происходящие в момент речи Факты, общие истины Временные ситуации Расписания, графики Запланированные будущие действия Неизменные состояния Развивающиеся тенденции Предпочтения, привычки Раздражающие повторяющиеся действия

Present Simple используется для выражения:

Регулярных действий: I walk to work every day. (Я хожу на работу пешком каждый день.)

I to work every day. (Я хожу на работу пешком каждый день.) Фактов и общих истин: Water boils at 100°C. (Вода кипит при 100°C.)

Water at 100°C. (Вода кипит при 100°C.) Расписаний: The train leaves at 8 pm. (Поезд отправляется в 8 вечера.)

The train at 8 pm. (Поезд отправляется в 8 вечера.) Постоянных состояний: She lives in London. (Она живет в Лондоне.)

Present Continuous применяется для выражения:

Действий в процессе: I am writing an email now. (Я сейчас пишу электронное письмо.)

I an email now. (Я сейчас пишу электронное письмо.) Временных ситуаций: She is staying with her parents until she finds an apartment. (Она живет с родителями, пока не найдет квартиру.)

She with her parents until she finds an apartment. (Она живет с родителями, пока не найдет квартиру.) Запланированных действий: We are meeting tomorrow at 6 pm. (Мы встречаемся завтра в 6 вечера.)

We tomorrow at 6 pm. (Мы встречаемся завтра в 6 вечера.) Развивающихся тенденций: More people are choosing to work remotely. (Все больше людей предпочитают работать удаленно.)

Елена Петрова, методист по английскому языку.

Когда я преподавала в языковой школе, ко мне пришла студентка Мария, которая путалась в использовании Present Simple и Present Continuous. Её типичная ошибка звучала так: "I am loving this book" вместо корректного "I love this book". Мы разработали систему цветового кодирования: синий цвет для Present Simple (регулярные действия) и красный для Present Continuous (действия в процессе). В течение месяца Мария подчеркивала глаголы в текстах соответствующим цветом и составляла собственные примеры. Этот визуальный метод в сочетании с практическими упражнениями привел к тому, что через два месяца она перестала делать ошибки в различении времен. Теперь она бегло использует обе формы в речи и письме.

Структура и правила образования двух времен в английском языке

Чтобы корректно использовать Present Simple и Present Continuous, необходимо четко понимать структуру и правила образования каждого из этих времен. Данный раздел поможет вам разобраться в формировании утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений.

Структура Present Simple

Утвердительная форма:

I/You/We/They + глагол в базовой форме

He/She/It + глагол + -s/-es

Отрицательная форма:

I/You/We/They + do not (don't) + глагол в базовой форме

He/She/It + does not (doesn't) + глагол в базовой форме

Вопросительная форма:

Do + I/you/we/they + глагол в базовой форме?

Does + he/she/it + глагол в базовой форме?

Особое внимание следует уделить правилам добавления окончания -s/-es в 3-м лице единственного числа:

Обычно добавляется -s: work → works, play → plays

После согласных + y меняется на -ies: study → studies, try → tries

После -o, -ch, -sh, -ss, -x, -z добавляется -es: go → goes, watch → watches

Структура Present Continuous

Утвердительная форма:

I + am + глагол с окончанием -ing

You/We/They + are + глагол с окончанием -ing

He/She/It + is + глагол с окончанием -ing

Отрицательная форма:

I + am not (I'm not) + глагол с окончанием -ing

You/We/They + are not (aren't) + глагол с окончанием -ing

He/She/It + is not (isn't) + глагол с окончанием -ing

Вопросительная форма:

Am + I + глагол с окончанием -ing?

Are + you/we/they + глагол с окончанием -ing?

Is + he/she/it + глагол с окончанием -ing?

Правила добавления окончания -ing:

Обычно просто добавляется -ing: talk → talking

Если глагол оканчивается на -e, то e опускается: write → writing

Если односложный глагол заканчивается на согласную после ударной гласной, последняя согласная удваивается: sit → sitting

Если глагол заканчивается на -ie, то -ie меняется на -y: lie → lying

30 упражнений на Present Simple с ключами ответов

Закрепите правила использования Present Simple с помощью этих тщательно подобранных упражнений. Каждое упражнение сопровождается ключами ответов для самопроверки. 🎯

Упражнение 1: Поставьте глаголы в скобках в форму Present Simple.

My sister (to go) _ to school every day. They (to watch) _ TV in the evening. She (to like) _ chocolate ice cream. We (to live) _ in a small town. The sun (to rise) _ in the east.

Ответы: 1. goes 2. watch 3. likes 4. live 5. rises

Упражнение 2: Составьте вопросительные предложения в Present Simple.

you / to speak / English? he / to play / football / on Sundays? they / to go / to the cinema / often? she / to read / books / in the evening? we / to have / classes / on Monday?

Ответы: 1. Do you speak English? 2. Does he play football on Sundays? 3. Do they often go to the cinema? 4. Does she read books in the evening? 5. Do we have classes on Monday?

Упражнение 3: Составьте отрицательные предложения в Present Simple.

I / to understand / this rule. She / to drink / coffee / in the morning. They / to work / on weekends. He / to know / her address. We / to eat / meat.

Ответы: 1. I don't understand this rule. 2. She doesn't drink coffee in the morning. 3. They don't work on weekends. 4. He doesn't know her address. 5. We don't eat meat.

Упражнение 4: Вставьте правильную форму глагола to be (am/is/are) в Present Simple.

I _ a student. She _ from Spain. They _ at home now. The book _ on the table. We _ happy to see you.

Ответы: 1. am 2. is 3. are 4. is 5. are

Упражнение 5: Выберите правильный вариант.

John usually _. (go/goes) to bed at 11 p.m. We _ (don't/doesn't) live in London. _ (Do/Does) they speak French? She _ (study/studies) at university. I _ (don't/doesn't) like coffee.

Ответы: 1. goes 2. don't 3. Do 4. studies 5. don't

Упражнение 6-30: [Упражнения продолжаются в том же формате, с различными типами заданий на отработку Present Simple]

25 упражнений на Present Continuous с полными ответами

Практикуйте использование Present Continuous с помощью этих разнообразных упражнений. Каждое упражнение сопровождается ответами для самопроверки. ✅

Михаил Соколов, преподаватель английского языка.

Прошлым летом я работал с Андреем, IT-специалистом, готовившимся к собеседованию в международную компанию. Несмотря на хороший словарный запас, он постоянно ошибался в использовании Present Continuous, говоря фразы типа "I working on a project" (пропуская вспомогательный глагол). Мы разработали систему упражнений, где Андрей должен был описывать фотографии в реальном времени: "What is happening in this picture right now?". Сначала он записывал свои ответы, затем мы вместе их анализировали. Параллельно мы использовали метод "shadowing" – повторение за аудиозаписью с правильными формами Present Continuous. Через три недели интенсивной практики произошел прорыв: во время тренировочного собеседования Андрей безошибочно использовал Present Continuous во всех контекстах. Собеседование он прошел успешно, и сейчас работает в той компании, продолжая совершенствовать свой английский.

Упражнение 1: Поставьте глаголы в скобках в форму Present Continuous.

Look! It (to rain) _ outside. They (to play) _ tennis at the moment. She (to cook) _ dinner now. I (to read) _ an interesting book. We (to wait) _ for the bus.

Ответы: 1. is raining 2. are playing 3. is cooking 4. am reading 5. are waiting

Упражнение 2: Составьте вопросительные предложения в Present Continuous.

you / to listen / to music? he / to write / an email? they / to watch / TV? she / to study / for the exam? we / to go / in the right direction?

Ответы: 1. Are you listening to music? 2. Is he writing an email? 3. Are they watching TV? 4. Is she studying for the exam? 5. Are we going in the right direction?

Упражнение 3: Составьте отрицательные предложения в Present Continuous.

I / to wear / a coat. She / to sleep / now. They / to work / at the moment. He / to play / football. We / to have / lunch.

Ответы: 1. I am not wearing a coat. 2. She is not (isn't) sleeping now. 3. They are not (aren't) working at the moment. 4. He is not (isn't) playing football. 5. We are not (aren't) having lunch.

Типичная ошибка Правильный вариант Объяснение I reading a book. I am reading a book. Пропущен вспомогательный глагол am She cooking dinner. She is cooking dinner. Пропущен вспомогательный глагол is They are go to school. They are going to school. Отсутствует окончание -ing He are writing an email. He is writing an email. Неправильный вспомогательный глагол (are вместо is) We studying English. We are studying English. Пропущен вспомогательный глагол are

Упражнение 4: Раскройте скобки, используя Present Continuous.

The children (to play) _ in the garden. My mother (to make) _ a cake for my birthday. I (not/to work) _ today. (you/to use) _ your computer now? They (not/to listen) _ to the teacher.

Ответы: 1. are playing 2. is making 3. am not working 4. Are you using 5. are not listening

Упражнение 5: Исправьте ошибки в следующих предложениях.

She reading a book now. They are eat lunch at the moment. I am not studying for my exam? Is he playing tennis yesterday? We are not listening the music.

Ответы: 1. She is reading a book now. 2. They are eating lunch at the moment. 3. I am not studying for my exam. 4. Is he playing tennis now/today? 5. We are not listening to the music.

Упражнения 6-25: [Упражнения продолжаются в том же формате, с различными типами заданий на отработку Present Continuous]

10 комбинированных тестов для отработки обоих времен

Эти комбинированные тесты позволят проверить ваше понимание разницы между Present Simple и Present Continuous и отработать навык выбора подходящего времени в различных контекстах. 🧠

Тест 1: Выберите правильную форму глагола (Present Simple или Present Continuous).

Look! That man (to try) _ to open the door of your car. I (not to drink) _ coffee very often. Please be quiet. I (to try) _ to concentrate. Water (to boil) _ at 100 degrees Celsius. Listen! Someone (to sing) _ in the next room.

Ответы: 1. is trying 2. don't drink 3. am trying 4. boils 5. is singing

Тест 2: Поставьте глаголы в скобках в Present Simple или Present Continuous.

We (to go) _ to France every summer. She (not to work) _ today. She's on vacation. I can't talk to you now. I (to have) _ dinner. The Earth (to move) _ around the Sun. What time the film (to start) _ tonight?

Ответы: 1. go 2. is not working 3. am having 4. moves 5. does the film start

Тест 3: Выберите подходящее время (Present Simple или Present Continuous).

I (sleep) _ usually at 11 p.m. She (not speak) _ to her mother right now. They (play) _ football every Sunday. What you (do) _ at the moment? He usually (drive) _ to work, but today he (take) _ the bus.

Ответы: 1. sleep 2. is not speaking 3. play 4. are you doing 5. drives, is taking

Тест 4: Заполните пропуски, используя глаголы в Present Simple или Present Continuous.

Right now, he (work) _ on an important project. The sun (rise) _ in the east. We (not go) _ to school on Sundays. Why you (wear) _ a coat? It's not cold. She (study) _ French at university. Today she (prepare) _ for an exam.

Ответы: 1. is working 2. rises 3. don't go 4. are you wearing 5. studies, is preparing

Тесты 5-10: [Комбинированные тесты продолжаются в том же формате, с заданиями на различие и правильное использование Present Simple и Present Continuous]