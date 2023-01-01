Used to, be used to, get used to: три конструкции английского языка

Лингвисты и любители языка, интересующиеся грамматическими конструкциями и их правильным использованием Вы когда-нибудь замечали, как англоговорящие люди с легкостью рассказывают о своих привычках, прошлом опыте или процессе адаптации? Секрет их беглой речи — мастерское владение конструкциями с "used to". Эти грамматические структуры часто вызывают затруднения у изучающих английский, создавая настоящую головоломку из похожих форм с разным значением. Сегодня мы раскроем все тайны этих конструкций, разложим по полочкам их применение и вооружим вас практическими примерами, чтобы вы больше никогда не путались в том, как правильно использовать "used to", "be used to" и "get used to". 🔍

Конструкция "used to": основные правила применения

Конструкция "used to" относится к прошедшему времени и используется для описания действий или состояний, которые были регулярными или постоянными в прошлом, но сейчас не происходят. Эта конструкция помогает рассказать о бывших привычках, состояниях или регулярных действиях.

Основная формула: Subject + used to + инфинитив без "to"

Например:

I used to play football every weekend. (Я раньше играл в футбол каждые выходные.)

She used to live in Paris. (Она раньше жила в Париже.)

They used to visit their grandparents every summer. (Они раньше навещали бабушку с дедушкой каждое лето.)

Обратите внимание, что "used to" имеет только форму прошедшего времени. Нет формы настоящего или будущего времени для этой конструкции. Для образования отрицаний и вопросов существуют две возможные формы:

Тип предложения Формальная форма Разговорная форма Отрицание I did not use to work here. I didn't use to work here. Вопрос Did you use to live in London? Used you to live in London?

Важно понимать, что "used to" всегда указывает на контраст между прошлым и настоящим. Когда вы говорите "I used to smoke", вы подразумеваете, что больше не курите.

Елена Петрова, преподаватель английского с 12-летним стажем На своих уроках я часто сталкиваюсь с одной и той же проблемой: студенты путают произношение "used to" с "use to" в отрицательных и вопросительных формах. Я разработала простой мнемонический прием. Я прошу их представить, что "d" в слове "used" — это дверь в прошлое. В утвердительных предложениях дверь открыта (used to), а в отрицаниях и вопросах с did — дверь закрыта, и "d" переходит к вспомогательному глаголу (did use to). Этот прием помог десяткам моих студентов запомнить правильную форму раз и навсегда!

Различия между "used to" и "be used to": когда что использовать

Несмотря на схожесть в написании, конструкции "used to" и "be used to" имеют совершенно разные значения и применяются в разных ситуациях. Давайте разберемся, как их различать и правильно использовать. 🤔

Конструкция Значение Структура Пример used to Регулярные действия в прошлом, которые больше не происходят Subject + used to + infinitive I used to walk to school. be used to Быть привычным к чему-то, считать что-то обычным Subject + am/is/are/was/were + used to + noun/gerund I am used to walking long distances.

Ключевое различие заключается в том, что после "be used to" всегда следует существительное или герундий (глагол с окончанием -ing), а не инфинитив.

Конструкция "be used to" может использоваться во всех временах:

Настоящее время: I am used to waking up early. (Я привык рано вставать.)

Прошедшее время: She was used to the noise of the city. (Она привыкла к городскому шуму.)

Будущее время: They will be used to the cold weather soon. (Скоро они привыкнут к холодной погоде.)

Помните, что "be used to" описывает состояние привычки, а не процесс привыкания. Для описания процесса используется конструкция "get used to", о которой мы поговорим далее.

Формы конструкции "to get used to" в разных временах

Конструкция "to get used to" описывает процесс привыкания к чему-либо. В отличие от "be used to", которая указывает на состояние уже существующей привычки, "get used to" фокусируется на самом процессе адаптации. 🔄

Базовая структура: Subject + get/gets/got/have got/will get + used to + noun/gerund

Рассмотрим, как эта конструкция работает в разных временах:

Present Simple: I get used to cold showers quickly. (Я быстро привыкаю к холодному душу.)

Present Continuous: I am getting used to waking up early. (Я постепенно привыкаю рано вставать.)

Past Simple: She got used to the new schedule after a month. (Она привыкла к новому расписанию через месяц.)

Past Continuous: He was getting used to the local food when he fell ill. (Он привыкал к местной еде, когда заболел.)

Present Perfect: They have gotten/got used to the climate. (Они привыкли к климату.)

Future Simple: You will get used to it eventually. (В конце концов ты к этому привыкнешь.)

Важно помнить, что после "get used to" всегда следует существительное или герундий, как и в случае с "be used to". Это помогает отличать эту конструкцию от "used to", где используется инфинитив без "to".

Сравните:

I used to drink coffee every morning. (Я раньше пил кофе каждое утро.) – регулярное действие в прошлом

I am used to drinking coffee every morning. (Я привык пить кофе каждое утро.) – устоявшаяся привычка

I am getting used to drinking tea instead of coffee. (Я привыкаю пить чай вместо кофе.) – процесс формирования новой привычки

Александр Иванов, лингвист и автор учебных пособий Когда я переехал в Лондон для научной стажировки, мне пришлось столкнуться с множеством новых реалий: левостороннее движение, особенности британской кухни, местный акцент и, конечно, знаменитая английская погода. Первые две недели я постоянно промокал, забывая зонт. "I'm still getting used to carrying an umbrella everywhere," — повторял я своим новым коллегам. Через месяц я с удивлением поймал себя на мысли, что автоматически проверяю прогноз погоды каждое утро и беру зонт даже в солнечный день. "Now I can say I am used to the British weather," — с гордостью сообщил я на кафедральном собрании. Этот личный опыт стал для меня идеальной иллюстрацией разницы между процессом привыкания (get used to) и состоянием привычки (be used to), которую я теперь использую при объяснении этих грамматических конструкций.

Употребление "used to" с разными типами глаголов

Конструкция "used to" может сочетаться с различными типами глаголов, что делает ее универсальным инструментом для описания прошлых привычек и состояний. Рассмотрим особенности ее использования с разными категориями глаголов. 📚

1. Глаголы действия Наиболее часто "used to" используется с глаголами, обозначающими конкретные действия:

I used to play tennis professionally. (Я раньше профессионально играл в теннис.)

She used to cook dinner for the whole family. (Она раньше готовила ужин для всей семьи.)

We used to go camping every summer. (Мы раньше ходили в походы каждое лето.)

2. Глаголы состояния "Used to" также хорошо сочетается с глаголами, обозначающими состояния или ситуации:

He used to be very shy. (Он раньше был очень застенчивым.)

I used to believe in Santa Claus. (Я раньше верил в Санта-Клауса.)

They used to have a big house in the country. (У них раньше был большой дом за городом.)

3. Глаголы восприятия и чувств

I used to love horror movies. (Я раньше любил фильмы ужасов.)

She used to hate getting up early. (Она раньше ненавидела рано вставать.)

They used to think that the Earth was flat. (Они раньше думали, что Земля плоская.)

4. Модальные глаголы Интересно отметить, что "used to" редко используется с модальными глаголами. Вместо "used to can" (что неправильно) следует использовать "used to be able to":

I used to be able to run 10 kilometers without stopping. (Я раньше мог пробежать 10 километров без остановки.)

She used to have to work on weekends. (Ей раньше приходилось работать по выходным.)

Обратите внимание, что некоторые сочетания "used to" с глаголами могут создавать двусмысленность. Например, "I am used to running" может означать как "я привык бегать" (be used to + герундий), так и "меня используют для бега" (be + used + to-infinitive). Контекст обычно помогает различать эти значения.

Распространенные ошибки при использовании "used to"

Конструкции с "used to" часто становятся источником ошибок даже для продвинутых изучающих английский язык. Давайте рассмотрим наиболее типичные ошибки и способы их избежать. ⚠️

1. Путаница в написании "used to" и "use to" в отрицаниях и вопросах

Ошибка: She didn't used to like coffee. ❌

Правильно: She didn't use to like coffee. ✅

She didn't use to like coffee. ✅ Объяснение: В отрицательных предложениях с "did" форма "used" меняется на "use", так как вспомогательный глагол "did" уже указывает на прошедшее время.

2. Неправильное использование "used to" для описания недавнего прошлого

Ошибка: I used to go to the gym yesterday. ❌

Правильно: I went to the gym yesterday. ✅

I went to the gym yesterday. ✅ Объяснение: "Used to" применяется для описания продолжительных или повторяющихся действий в прошлом, а не для единичных событий.

3. Использование "used to" в настоящем или будущем времени

Ошибка: I use to go swimming every Monday. ❌

Правильно: I go swimming every Monday. ✅

I go swimming every Monday. ✅ Объяснение: Конструкция "used to" существует только в прошедшем времени.

4. Путаница между "used to" и "be used to"

Ошибка: I used to work long hours (когда имеется в виду "я привык к долгим рабочим часам"). ❌

Правильно: I am used to working long hours. ✅

I am used to working long hours. ✅ Объяснение: "Used to" описывает прошлые привычки, тогда как "be used to" означает "быть привыкшим к чему-то" в любом времени.

5. Неправильная форма после "be/get used to"

Ошибка: She is used to drive on the left. ❌

Правильно: She is used to driving on the left. ✅

She is used to driving on the left. ✅ Объяснение: После "be/get used to" должен следовать герундий или существительное, а не инфинитив.

6. Использование предлога "with" вместо "to" после "used"

Ошибка: I am not used with cold weather. ❌

Правильно: I am not used to cold weather. ✅

I am not used to cold weather. ✅ Объяснение: После "be/get used" всегда следует предлог "to", а не "with" или другие предлоги.

Чтобы избежать этих ошибок, полезно запомнить три основных типа конструкций и их структуры:

"used to + инфинитив" = прошлые привычки

"be used to + герундий/существительное" = устоявшаяся привычка

"get used to + герундий/существительное" = процесс привыкания