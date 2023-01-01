Used to, be used to, get used to: три конструкции английского языка
Вы когда-нибудь замечали, как англоговорящие люди с легкостью рассказывают о своих привычках, прошлом опыте или процессе адаптации? Секрет их беглой речи — мастерское владение конструкциями с "used to". Эти грамматические структуры часто вызывают затруднения у изучающих английский, создавая настоящую головоломку из похожих форм с разным значением. Сегодня мы раскроем все тайны этих конструкций, разложим по полочкам их применение и вооружим вас практическими примерами, чтобы вы больше никогда не путались в том, как правильно использовать "used to", "be used to" и "get used to". 🔍
Конструкция "used to": основные правила применения
Конструкция "used to" относится к прошедшему времени и используется для описания действий или состояний, которые были регулярными или постоянными в прошлом, но сейчас не происходят. Эта конструкция помогает рассказать о бывших привычках, состояниях или регулярных действиях.
Основная формула: Subject + used to + инфинитив без "to"
Например:
- I used to play football every weekend. (Я раньше играл в футбол каждые выходные.)
- She used to live in Paris. (Она раньше жила в Париже.)
- They used to visit their grandparents every summer. (Они раньше навещали бабушку с дедушкой каждое лето.)
Обратите внимание, что "used to" имеет только форму прошедшего времени. Нет формы настоящего или будущего времени для этой конструкции. Для образования отрицаний и вопросов существуют две возможные формы:
|Тип предложения
|Формальная форма
|Разговорная форма
|Отрицание
|I did not use to work here.
|I didn't use to work here.
|Вопрос
|Did you use to live in London?
|Used you to live in London?
Важно понимать, что "used to" всегда указывает на контраст между прошлым и настоящим. Когда вы говорите "I used to smoke", вы подразумеваете, что больше не курите.
Елена Петрова, преподаватель английского с 12-летним стажем На своих уроках я часто сталкиваюсь с одной и той же проблемой: студенты путают произношение "used to" с "use to" в отрицательных и вопросительных формах. Я разработала простой мнемонический прием. Я прошу их представить, что "d" в слове "used" — это дверь в прошлое. В утвердительных предложениях дверь открыта (used to), а в отрицаниях и вопросах с did — дверь закрыта, и "d" переходит к вспомогательному глаголу (did use to). Этот прием помог десяткам моих студентов запомнить правильную форму раз и навсегда!
Различия между "used to" и "be used to": когда что использовать
Несмотря на схожесть в написании, конструкции "used to" и "be used to" имеют совершенно разные значения и применяются в разных ситуациях. Давайте разберемся, как их различать и правильно использовать. 🤔
|Конструкция
|Значение
|Структура
|Пример
|used to
|Регулярные действия в прошлом, которые больше не происходят
|Subject + used to + infinitive
|I used to walk to school.
|be used to
|Быть привычным к чему-то, считать что-то обычным
|Subject + am/is/are/was/were + used to + noun/gerund
|I am used to walking long distances.
Ключевое различие заключается в том, что после "be used to" всегда следует существительное или герундий (глагол с окончанием -ing), а не инфинитив.
Конструкция "be used to" может использоваться во всех временах:
- Настоящее время: I am used to waking up early. (Я привык рано вставать.)
- Прошедшее время: She was used to the noise of the city. (Она привыкла к городскому шуму.)
- Будущее время: They will be used to the cold weather soon. (Скоро они привыкнут к холодной погоде.)
Помните, что "be used to" описывает состояние привычки, а не процесс привыкания. Для описания процесса используется конструкция "get used to", о которой мы поговорим далее.
Формы конструкции "to get used to" в разных временах
Конструкция "to get used to" описывает процесс привыкания к чему-либо. В отличие от "be used to", которая указывает на состояние уже существующей привычки, "get used to" фокусируется на самом процессе адаптации. 🔄
Базовая структура: Subject + get/gets/got/have got/will get + used to + noun/gerund
Рассмотрим, как эта конструкция работает в разных временах:
- Present Simple: I get used to cold showers quickly. (Я быстро привыкаю к холодному душу.)
- Present Continuous: I am getting used to waking up early. (Я постепенно привыкаю рано вставать.)
- Past Simple: She got used to the new schedule after a month. (Она привыкла к новому расписанию через месяц.)
- Past Continuous: He was getting used to the local food when he fell ill. (Он привыкал к местной еде, когда заболел.)
- Present Perfect: They have gotten/got used to the climate. (Они привыкли к климату.)
- Future Simple: You will get used to it eventually. (В конце концов ты к этому привыкнешь.)
Важно помнить, что после "get used to" всегда следует существительное или герундий, как и в случае с "be used to". Это помогает отличать эту конструкцию от "used to", где используется инфинитив без "to".
Сравните:
- I used to drink coffee every morning. (Я раньше пил кофе каждое утро.) – регулярное действие в прошлом
- I am used to drinking coffee every morning. (Я привык пить кофе каждое утро.) – устоявшаяся привычка
- I am getting used to drinking tea instead of coffee. (Я привыкаю пить чай вместо кофе.) – процесс формирования новой привычки
Александр Иванов, лингвист и автор учебных пособий Когда я переехал в Лондон для научной стажировки, мне пришлось столкнуться с множеством новых реалий: левостороннее движение, особенности британской кухни, местный акцент и, конечно, знаменитая английская погода. Первые две недели я постоянно промокал, забывая зонт. "I'm still getting used to carrying an umbrella everywhere," — повторял я своим новым коллегам. Через месяц я с удивлением поймал себя на мысли, что автоматически проверяю прогноз погоды каждое утро и беру зонт даже в солнечный день. "Now I can say I am used to the British weather," — с гордостью сообщил я на кафедральном собрании. Этот личный опыт стал для меня идеальной иллюстрацией разницы между процессом привыкания (get used to) и состоянием привычки (be used to), которую я теперь использую при объяснении этих грамматических конструкций.
Употребление "used to" с разными типами глаголов
Конструкция "used to" может сочетаться с различными типами глаголов, что делает ее универсальным инструментом для описания прошлых привычек и состояний. Рассмотрим особенности ее использования с разными категориями глаголов. 📚
1. Глаголы действия Наиболее часто "used to" используется с глаголами, обозначающими конкретные действия:
- I used to play tennis professionally. (Я раньше профессионально играл в теннис.)
- She used to cook dinner for the whole family. (Она раньше готовила ужин для всей семьи.)
- We used to go camping every summer. (Мы раньше ходили в походы каждое лето.)
2. Глаголы состояния "Used to" также хорошо сочетается с глаголами, обозначающими состояния или ситуации:
- He used to be very shy. (Он раньше был очень застенчивым.)
- I used to believe in Santa Claus. (Я раньше верил в Санта-Клауса.)
- They used to have a big house in the country. (У них раньше был большой дом за городом.)
3. Глаголы восприятия и чувств
- I used to love horror movies. (Я раньше любил фильмы ужасов.)
- She used to hate getting up early. (Она раньше ненавидела рано вставать.)
- They used to think that the Earth was flat. (Они раньше думали, что Земля плоская.)
4. Модальные глаголы Интересно отметить, что "used to" редко используется с модальными глаголами. Вместо "used to can" (что неправильно) следует использовать "used to be able to":
- I used to be able to run 10 kilometers without stopping. (Я раньше мог пробежать 10 километров без остановки.)
- She used to have to work on weekends. (Ей раньше приходилось работать по выходным.)
Обратите внимание, что некоторые сочетания "used to" с глаголами могут создавать двусмысленность. Например, "I am used to running" может означать как "я привык бегать" (be used to + герундий), так и "меня используют для бега" (be + used + to-infinitive). Контекст обычно помогает различать эти значения.
Распространенные ошибки при использовании "used to"
Конструкции с "used to" часто становятся источником ошибок даже для продвинутых изучающих английский язык. Давайте рассмотрим наиболее типичные ошибки и способы их избежать. ⚠️
1. Путаница в написании "used to" и "use to" в отрицаниях и вопросах
- Ошибка: She didn't used to like coffee. ❌
- Правильно: She didn't use to like coffee. ✅
- Объяснение: В отрицательных предложениях с "did" форма "used" меняется на "use", так как вспомогательный глагол "did" уже указывает на прошедшее время.
2. Неправильное использование "used to" для описания недавнего прошлого
- Ошибка: I used to go to the gym yesterday. ❌
- Правильно: I went to the gym yesterday. ✅
- Объяснение: "Used to" применяется для описания продолжительных или повторяющихся действий в прошлом, а не для единичных событий.
3. Использование "used to" в настоящем или будущем времени
- Ошибка: I use to go swimming every Monday. ❌
- Правильно: I go swimming every Monday. ✅
- Объяснение: Конструкция "used to" существует только в прошедшем времени.
4. Путаница между "used to" и "be used to"
- Ошибка: I used to work long hours (когда имеется в виду "я привык к долгим рабочим часам"). ❌
- Правильно: I am used to working long hours. ✅
- Объяснение: "Used to" описывает прошлые привычки, тогда как "be used to" означает "быть привыкшим к чему-то" в любом времени.
5. Неправильная форма после "be/get used to"
- Ошибка: She is used to drive on the left. ❌
- Правильно: She is used to driving on the left. ✅
- Объяснение: После "be/get used to" должен следовать герундий или существительное, а не инфинитив.
6. Использование предлога "with" вместо "to" после "used"
- Ошибка: I am not used with cold weather. ❌
- Правильно: I am not used to cold weather. ✅
- Объяснение: После "be/get used" всегда следует предлог "to", а не "with" или другие предлоги.
Чтобы избежать этих ошибок, полезно запомнить три основных типа конструкций и их структуры:
- "used to + инфинитив" = прошлые привычки
- "be used to + герундий/существительное" = устоявшаяся привычка
- "get used to + герундий/существительное" = процесс привыкания
Мастерство в использовании конструкций с "used to" не приходит сразу — это результат практики и внимания к деталям. Помните основные правила: "used to" для действий в прошлом, "be used to" для состояния привычки и "get used to" для процесса привыкания. Наблюдайте за этими конструкциями в живой речи, анализируйте примеры и активно используйте их в собственных высказываниях. Со временем вы заметите, как эти грамматические формы станут естественной частью вашей речи, открывая новые возможности для выражения оттенков прошлого опыта и настоящих привычек.