15 эффективных упражнений для изучения глагола to be в 3 классе
Для кого эта статья:
- Родители третьеклассников
- Учителя английского языка начальных классов
Репетиторы по английскому языку для детей
Овладение глаголом to be – ключевой момент в изучении английского языка для третьеклассников. Это фундаментальный навык, без которого невозможно построить даже простейшее предложение. Родители и учителя часто сталкиваются с проблемой: как объяснить ребенку разницу между am, is и are так, чтобы он не только понял, но и запомнил правила. Предлагаю 15 эффективных упражнений, которые превратят скучную грамматику в увлекательное приключение. Эти задания проверены на практике и гарантированно помогут вашему ученику уверенно использовать глагол to be в речи и письме. 🚀
Что такое глагол to be и почему он важен для 3 класса
Глагол to be в английском языке – настоящий грамматический фундамент. Для учеников 3 класса он становится первым серьезным знакомством с английской грамматикой. Этот глагол имеет три основные формы в настоящем времени: am, is и are.
В отличие от русского языка, где мы можем сказать "Я ученик" без глагола, в английском это невозможно – обязательно нужно использовать "I am a pupil". Именно эта особенность часто вызывает трудности у русскоговорящих детей.
|Местоимение
|Форма глагола to be
|Пример
|I
|am
|I am a student.
|He/She/It
|is
|She is smart.
|You/We/They
|are
|They are happy.
Почему так важно освоить этот глагол именно в 3 классе? Во-первых, он используется для построения базовых конструкций, описывающих состояние, характеристики и местоположение. Во-вторых, без него невозможно изучение более сложных времен – Present Continuous, Past Simple и других. В-третьих, правильное использование am/is/are показывает уровень грамматической грамотности ребенка.
Екатерина Петрова, учитель английского языка Когда я начала преподавать в третьих классах, заметила закономерность: дети, уверенно владеющие глаголом to be, гораздо быстрее осваивают другие аспекты английской грамматики. Помню мальчика Мишу, который постоянно путал is и are. Мы выполняли специальные упражнения каждый урок, и через месяц он не только перестал делать ошибки, но и сам стал помогать одноклассникам. Этот случай показал мне, насколько важно уделять особое внимание базовым глаголам с самого начала обучения.
Базовые упражнения с формами am, is, are для начинающих
Начинать освоение глагола to be нужно с простых, но эффективных упражнений, которые помогут ребенку увидеть закономерности и запомнить правила использования каждой формы. 📝
1. Заполни пропуски Предложите ребенку предложения с пропущенными формами глагола to be:
- I ___ a pupil.
- She ___ my friend.
- They ___ at school.
- We ___ happy.
- He ___ smart.
2. Соединение частей предложений Создайте два столбика: в первом – подлежащие с формой глагола to be, во втором – окончания предложений. Задача ребенка – правильно соединить части.
- I am | at the zoo
- She is | very tall
- We are | friends
- They are | playing football
- He is | a good pupil
3. Исправление ошибок Подготовьте предложения с намеренно допущенными ошибками:
- I is a boy. (Правильно: I am a boy.)
- They is happy. (Правильно: They are happy.)
- She am a teacher. (Правильно: She is a teacher.)
- We is at home. (Правильно: We are at home.)
- You am my friend. (Правильно: You are my friend.)
4. Трансформация предложений Предложите ребенку изменить предложения, заменив подлежащее:
- I am a student. → She ___
- They are at school. → He ___
- She is happy. → We ___
5. Составление вопросов Научите ребенка превращать утвердительные предложения в вопросительные:
- She is a doctor. → Is she a doctor?
- They are at home. → Are they at home?
- I am late. → Am I late?
Игровые задания am is are для детей с картинками
Визуализация – мощный инструмент в изучении языка для младших школьников. Игровые задания с картинками не только делают процесс обучения увлекательным, но и помогают формировать устойчивые ассоциации. 🖼️
6. Карточки "Кто это?" Подготовьте карточки с изображениями различных персонажей (мальчик, девочка, учитель, группа детей). Ребенок должен составить предложение о каждом, используя правильную форму глагола to be:
- This is a boy. He is tall.
- These are children. They are playing.
7. Игра "Где находится?" Используйте картинки с различными местами и персонажами. Ребенок должен сказать, где находится персонаж, используя конструкцию с to be:
- The cat is under the table.
- The birds are on the tree.
- I am in the classroom.
8. "Верно/неверно" с картинками Покажите ребенку картинку и сделайте утверждение о ней, используя am/is/are. Ребенок должен определить, верно ли утверждение:
- Картинка: красный мяч. Утверждение: "It is blue." (Неверно)
- Картинка: два кота. Утверждение: "They are cats." (Верно)
9. Угадай, кто я? Ребенок выбирает карточку с изображением профессии или животного, не показывая другим. Затем он дает подсказки, используя конструкции с am/is/are:
- "I am big. I am grey. I am from Africa." (Слон)
- "She is in a hospital. She is in a white coat." (Доктор)
Марина Соколова, репетитор по английскому языку Работая с третьеклассницей Соней, я заметила, что ей сложно запоминать правила использования am/is/are. Традиционные упражнения вызывали у нее скуку. Тогда я придумала игру: мы вырезали из журналов разные картинки и наклеивали их на карточки. Для каждой карточки Соня составляла предложение с правильной формой глагола to be. Если предложение было верным, она получала звездочку. К концу месяца у нее была целая коллекция звездочек, а главное – она перестала путать формы глагола. Эта игра настолько понравилась Соне, что она начала сама создавать новые карточки дома и показывать их младшему брату, объясняя ему правила.
10. "Кто это на картинке?" Используйте семейные фотографии ребенка или изображения известных персонажей. Попросите составить предложения о каждом человеке:
- This is my mother. She is kind.
- These are my grandparents. They are old.
Интерактивные упражнения по английскому для младших классов
Современные дети привыкли к интерактивности. Использование движения, технологий и командных игр делает процесс изучения глагола to be динамичным и запоминающимся. 🎮
|Тип упражнения
|Навыки, которые развивает
|Время проведения
|Физические активности
|Запоминание через движение, реакция
|5-10 минут
|Цифровые игры
|Визуальное восприятие, скорость реакции
|10-15 минут
|Групповые упражнения
|Коммуникация, сотрудничество
|15-20 минут
11. "Встань в правильный круг" Разделите пространство на три зоны с надписями "am", "is", "are". Называйте различные предложения с пропущенной формой глагола to be, а дети должны быстро встать в соответствующую зону:
- "I ___ happy" (дети должны встать в зону "am")
- "They ___ at school" (дети должны встать в зону "are")
- "She ___ my friend" (дети должны встать в зону "is")
12. Цифровые карточки Используйте приложения для создания цифровых карточек с предложениями, где нужно выбрать правильную форму глагола to be. Ребенок свайпом выбирает правильный ответ и сразу получает обратную связь.
13. Командная игра "Собери предложение" Разделите детей на команды. Каждой команде выдайте набор карточек со словами, из которых нужно составить грамматически правильные предложения с am/is/are. Команда, которая быстрее и правильнее справится с заданием, побеждает.
Глагол to be в упражнениях для домашней практики
Регулярная практика дома – залог успешного освоения глагола to be. Предложите родителям эти упражнения для закрепления материала в домашних условиях. 🏠
14. Дневник с использованием am/is/are Предложите ребенку вести короткий дневник на английском языке, описывая каждый день с использованием глагола to be:
- Today I am happy.
- My mom is at work.
- My friends are at school.
15. Создание семейного постера Ребенок создает постер своей семьи с фотографиями и подписями, используя различные формы глагола to be:
- This is my dad. He is tall.
- These are my grandparents. They are kind.
- I am 9 years old.
Помимо этих упражнений, рекомендуйте родителям:
- Использовать глагол to be в повседневных беседах на английском: "Are you hungry?", "I am tired"
- Играть в настольные игры на английском, где нужно составлять предложения
- Смотреть короткие мультфильмы на английском с субтитрами, обращая внимание на использование am/is/are
- Читать простые английские книги с ребенком, выделяя предложения с глаголом to be
- Практиковать короткие диктанты с предложениями, содержащими различные формы глагола
Эти 15 упражнений – не просто набор заданий, а система, которая поможет третьекласснику уверенно освоить одну из самых важных грамматических тем английского языка. Помните, что регулярность важнее продолжительности занятий: лучше заниматься по 15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю. Превратите изучение am, is, are в весёлую игру – и результаты не заставят себя ждать!