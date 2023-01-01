15 эффективных упражнений для изучения глагола to be в 3 классе

Для кого эта статья:

Родители третьеклассников

Учителя английского языка начальных классов

Репетиторы по английскому языку для детей Овладение глаголом to be – ключевой момент в изучении английского языка для третьеклассников. Это фундаментальный навык, без которого невозможно построить даже простейшее предложение. Родители и учителя часто сталкиваются с проблемой: как объяснить ребенку разницу между am, is и are так, чтобы он не только понял, но и запомнил правила. Предлагаю 15 эффективных упражнений, которые превратят скучную грамматику в увлекательное приключение. Эти задания проверены на практике и гарантированно помогут вашему ученику уверенно использовать глагол to be в речи и письме. 🚀

Что такое глагол to be и почему он важен для 3 класса

Глагол to be в английском языке – настоящий грамматический фундамент. Для учеников 3 класса он становится первым серьезным знакомством с английской грамматикой. Этот глагол имеет три основные формы в настоящем времени: am, is и are.

В отличие от русского языка, где мы можем сказать "Я ученик" без глагола, в английском это невозможно – обязательно нужно использовать "I am a pupil". Именно эта особенность часто вызывает трудности у русскоговорящих детей.

Местоимение Форма глагола to be Пример I am I am a student. He/She/It is She is smart. You/We/They are They are happy.

Почему так важно освоить этот глагол именно в 3 классе? Во-первых, он используется для построения базовых конструкций, описывающих состояние, характеристики и местоположение. Во-вторых, без него невозможно изучение более сложных времен – Present Continuous, Past Simple и других. В-третьих, правильное использование am/is/are показывает уровень грамматической грамотности ребенка.

Екатерина Петрова, учитель английского языка Когда я начала преподавать в третьих классах, заметила закономерность: дети, уверенно владеющие глаголом to be, гораздо быстрее осваивают другие аспекты английской грамматики. Помню мальчика Мишу, который постоянно путал is и are. Мы выполняли специальные упражнения каждый урок, и через месяц он не только перестал делать ошибки, но и сам стал помогать одноклассникам. Этот случай показал мне, насколько важно уделять особое внимание базовым глаголам с самого начала обучения.

Базовые упражнения с формами am, is, are для начинающих

Начинать освоение глагола to be нужно с простых, но эффективных упражнений, которые помогут ребенку увидеть закономерности и запомнить правила использования каждой формы. 📝

1. Заполни пропуски Предложите ребенку предложения с пропущенными формами глагола to be:

I ___ a pupil.

She ___ my friend.

They ___ at school.

We ___ happy.

He ___ smart.

2. Соединение частей предложений Создайте два столбика: в первом – подлежащие с формой глагола to be, во втором – окончания предложений. Задача ребенка – правильно соединить части.

I am | at the zoo

She is | very tall

We are | friends

They are | playing football

He is | a good pupil

3. Исправление ошибок Подготовьте предложения с намеренно допущенными ошибками:

I is a boy. (Правильно: I am a boy.)

They is happy. (Правильно: They are happy.)

She am a teacher. (Правильно: She is a teacher.)

We is at home. (Правильно: We are at home.)

You am my friend. (Правильно: You are my friend.)

4. Трансформация предложений Предложите ребенку изменить предложения, заменив подлежащее:

I am a student. → She ___

They are at school. → He ___

She is happy. → We ___

5. Составление вопросов Научите ребенка превращать утвердительные предложения в вопросительные:

She is a doctor. → Is she a doctor?

They are at home. → Are they at home?

I am late. → Am I late?

Игровые задания am is are для детей с картинками

Визуализация – мощный инструмент в изучении языка для младших школьников. Игровые задания с картинками не только делают процесс обучения увлекательным, но и помогают формировать устойчивые ассоциации. 🖼️

6. Карточки "Кто это?" Подготовьте карточки с изображениями различных персонажей (мальчик, девочка, учитель, группа детей). Ребенок должен составить предложение о каждом, используя правильную форму глагола to be:

This is a boy. He is tall.

These are children. They are playing.

7. Игра "Где находится?" Используйте картинки с различными местами и персонажами. Ребенок должен сказать, где находится персонаж, используя конструкцию с to be:

The cat is under the table.

The birds are on the tree.

I am in the classroom.

8. "Верно/неверно" с картинками Покажите ребенку картинку и сделайте утверждение о ней, используя am/is/are. Ребенок должен определить, верно ли утверждение:

Картинка: красный мяч. Утверждение: "It is blue." (Неверно)

Картинка: два кота. Утверждение: "They are cats." (Верно)

9. Угадай, кто я? Ребенок выбирает карточку с изображением профессии или животного, не показывая другим. Затем он дает подсказки, используя конструкции с am/is/are:

"I am big. I am grey. I am from Africa." (Слон)

"She is in a hospital. She is in a white coat." (Доктор)

Марина Соколова, репетитор по английскому языку Работая с третьеклассницей Соней, я заметила, что ей сложно запоминать правила использования am/is/are. Традиционные упражнения вызывали у нее скуку. Тогда я придумала игру: мы вырезали из журналов разные картинки и наклеивали их на карточки. Для каждой карточки Соня составляла предложение с правильной формой глагола to be. Если предложение было верным, она получала звездочку. К концу месяца у нее была целая коллекция звездочек, а главное – она перестала путать формы глагола. Эта игра настолько понравилась Соне, что она начала сама создавать новые карточки дома и показывать их младшему брату, объясняя ему правила.

10. "Кто это на картинке?" Используйте семейные фотографии ребенка или изображения известных персонажей. Попросите составить предложения о каждом человеке:

This is my mother. She is kind.

These are my grandparents. They are old.

Интерактивные упражнения по английскому для младших классов

Современные дети привыкли к интерактивности. Использование движения, технологий и командных игр делает процесс изучения глагола to be динамичным и запоминающимся. 🎮

Тип упражнения Навыки, которые развивает Время проведения Физические активности Запоминание через движение, реакция 5-10 минут Цифровые игры Визуальное восприятие, скорость реакции 10-15 минут Групповые упражнения Коммуникация, сотрудничество 15-20 минут

11. "Встань в правильный круг" Разделите пространство на три зоны с надписями "am", "is", "are". Называйте различные предложения с пропущенной формой глагола to be, а дети должны быстро встать в соответствующую зону:

"I ___ happy" (дети должны встать в зону "am")

"They ___ at school" (дети должны встать в зону "are")

"She ___ my friend" (дети должны встать в зону "is")

12. Цифровые карточки Используйте приложения для создания цифровых карточек с предложениями, где нужно выбрать правильную форму глагола to be. Ребенок свайпом выбирает правильный ответ и сразу получает обратную связь.

13. Командная игра "Собери предложение" Разделите детей на команды. Каждой команде выдайте набор карточек со словами, из которых нужно составить грамматически правильные предложения с am/is/are. Команда, которая быстрее и правильнее справится с заданием, побеждает.

Глагол to be в упражнениях для домашней практики

Регулярная практика дома – залог успешного освоения глагола to be. Предложите родителям эти упражнения для закрепления материала в домашних условиях. 🏠

14. Дневник с использованием am/is/are Предложите ребенку вести короткий дневник на английском языке, описывая каждый день с использованием глагола to be:

Today I am happy.

My mom is at work.

My friends are at school.

15. Создание семейного постера Ребенок создает постер своей семьи с фотографиями и подписями, используя различные формы глагола to be:

This is my dad. He is tall.

These are my grandparents. They are kind.

I am 9 years old.

Помимо этих упражнений, рекомендуйте родителям:

Использовать глагол to be в повседневных беседах на английском: "Are you hungry?", "I am tired"

Играть в настольные игры на английском, где нужно составлять предложения

Смотреть короткие мультфильмы на английском с субтитрами, обращая внимание на использование am/is/are

Читать простые английские книги с ребенком, выделяя предложения с глаголом to be

Практиковать короткие диктанты с предложениями, содержащими различные формы глагола