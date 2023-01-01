Английские относительные местоимения: как правильно перевести который

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Переводчики и специалисты, работающие с текстами на английском языке Перевод русского местоимения «который» на английский язык часто вызывает замешательство даже у продвинутых студентов. Неудивительно — ведь в английском существует целая система относительных местоимений: who, which, that, когда каждое имеет свои правила и нюансы применения. Ошибка в выборе может полностью изменить смысл предложения или сделать его неграмотным. Эта статья разложит по полочкам, когда и какое местоимение использовать, чтобы ваши тексты звучали профессионально и естественно для носителей языка. 🔍

Относительные местоимения в английском языке

Относительные местоимения в английском языке выполняют критическую функцию — они связывают главное предложение с зависимым придаточным, добавляя информацию об объекте или субъекте основного предложения. В отличие от русского языка, где универсальное «который» меняется только по родам, числам и падежам, английская система требует учета характеристик определяемого слова.

Относительные местоимения в английском языке включают:

Who — используется для людей (в функции подлежащего)

— используется для людей (в функции подлежащего) Whom — используется для людей (в функции дополнения)

— используется для людей (в функции дополнения) Which — используется для неодушевленных предметов и животных

— используется для неодушевленных предметов и животных That — может использоваться как для людей, так и для предметов

— может использоваться как для людей, так и для предметов Whose — выражает принадлежность (чей)

Выбор правильного местоимения определяется тремя ключевыми факторами:

Фактор Описание Влияние на выбор Одушевленность Определяемое слово — человек или предмет People → who/whom/that<br>Things → which/that Тип придаточного Определительное или ограничительное Ограничительное → who/which/that<br>Неограничительное → who/which (не that) Синтаксическая функция Роль местоимения в придаточном предложении Подлежащее → who/which/that<br>Дополнение → whom/which/that (часто опускается)

Елена Антонова, преподаватель английского языка высшей категории Помню, как студентка на экзамене перевела предложение: "Человек, которого я видел вчера, оказался моим соседом" как "The man which I saw yesterday turned out to be my neighbor". Лицо экзаменатора вытянулось — девушка превратила человека в предмет одним неверным словом. После этого случая я разработала мнемонические приемы для своих студентов: "WHO — для тех, кто дышит и говорит; WHICH — для того, что молчит". Этот простой прием снизил количество ошибок на 70% уже через месяц занятий. Самое интересное, что студенты начали замечать подобные ошибки в речи даже носителей языка, особенно в разговорной речи, где границы правил становятся размытыми.

Who, which, that: когда и как использовать

Правильный выбор относительного местоимения часто является камнем преткновения для изучающих английский. Рассмотрим детально каждое местоимение и контексты его использования.

Who — используется исключительно по отношению к людям:

The woman who lives next door is a doctor. (Женщина, которая живет по соседству — врач.)

Students who study regularly tend to get better grades. (Студенты, которые регулярно учатся, обычно получают лучшие оценки.)

Which — применяется к неодушевленным предметам и иногда к животным:

The book which I bought yesterday is very interesting. (Книга, которую я купил вчера, очень интересная.)

The car which was parked outside has been towed. (Машина, которая была припаркована снаружи, была отбуксирована.)

That — универсальное местоимение, которое может относиться как к людям, так и к предметам:

The man that I met yesterday is a famous actor. (Человек, которого я встретил вчера — известный актер.)

The book that is on the table belongs to me. (Книга, которая лежит на столе, принадлежит мне.)

Стоит отметить особый случай, когда относительное местоимение можно опустить. Это происходит, если местоимение выступает в роли дополнения, а не подлежащего в придаточном предложении:

The man (whom/that) I met yesterday is a famous actor. (Человек, которого я встретил вчера — известный актер.)

The book (which/that) I bought yesterday is very interesting. (Книга, которую я купил вчера, очень интересная.)

Однако если относительное местоимение является подлежащим в придаточном предложении, его нельзя опустить:

The woman who/that lives next door is a doctor. (Нельзя опустить)

The car which/that was parked outside has been towed. (Нельзя опустить)

Особенности использования конструкций that и which

Тонкость в использовании местоимений that и which часто ускользает от внимания изучающих язык, но именно это различие может значительно повлиять на смысл высказывания. Ключевая разница заключается в типе придаточного определительного предложения — ограничительном или неограничительном. 🔑

Тип придаточного Местоимение Пунктуация Пример Ограничительное<br>(Restrictive) that или which Без запятых The book that/which is on the table is mine. Неограничительное<br>(Non-restrictive) which (не that!) С запятыми The book, which was published in 1997, became a bestseller.

Ограничительные придаточные (Restrictive clauses) предоставляют существенную информацию, необходимую для идентификации объекта. Без этой информации непонятно, о чем именно идет речь:

The movie that we saw last night was terrible. (Конкретный фильм среди многих)

The house that has a red roof is mine. (Конкретный дом с определенной характеристикой)

Неограничительные придаточные (Non-restrictive clauses) предоставляют дополнительную информацию, которая не является критичной для идентификации объекта. Эта информация может быть опущена без потери смысла основного предложения:

My house, which was built in 1990, needs a new roof. (Дом уже идентифицирован как "мой", дополнительная информация о годе постройки)

Paris, which is the capital of France, attracts millions of tourists. (Париж уже идентифицирован, дополнительная информация о его статусе)

В британском английском часто используют which для обоих типов придаточных, но в американском английском строго придерживаются разделения: that для ограничительных и which для неограничительных придаточных.

Михаил Дорохов, редактор научных публикаций Работая над переводом международных научных статей, я столкнулся с интересным случаем. Автор написал: "The experiment that was conducted under controlled conditions yielded significant results." Американский рецензент отклонил статью, настаивая на замене на "The experiment, which was conducted under controlled conditions, yielded significant results." Разница казалась незначительной, но оказалось, что в первом варианте подразумевалось, что было несколько экспериментов, и только один проводился в контролируемых условиях. Во втором варианте речь шла о единственном эксперименте, с дополнительным уточнением об условиях. Эта маленькая запятая и выбор между that/which полностью меняли интерпретацию научных данных! С тех пор я с особым вниманием отношусь к этому грамматическому нюансу, ведь в научном контексте точность выражения критически важна.

Одушевленность и выбор правильного местоимения

Одушевленность определяемого существительного — фундаментальный фактор при выборе относительного местоимения в английском языке. В отличие от русского, где «который» универсально, в английском строго разграничивают одушевленные и неодушевленные объекты.

Для одушевленных существительных (преимущественно людей) используются:

Who — когда местоимение является подлежащим в придаточном предложении: The teacher who explained the topic clearly deserves recognition. (Учитель, который ясно объяснил тему, заслуживает признания.)

— когда местоимение является подлежащим в придаточном предложении: The teacher who explained the topic clearly deserves recognition. (Учитель, который ясно объяснил тему, заслуживает признания.) Whom — когда местоимение является дополнением (более формальный стиль): The candidate whom they selected has impressive qualifications. (Кандидат, которого они выбрали, имеет впечатляющую квалификацию.)

— когда местоимение является дополнением (более формальный стиль): The candidate whom they selected has impressive qualifications. (Кандидат, которого они выбрали, имеет впечатляющую квалификацию.) That — универсальная альтернатива (неформальный стиль): The person that called earlier left a message. (Человек, который звонил ранее, оставил сообщение.)

Для неодушевленных существительных (предметы, абстрактные понятия, явления) используются:

Which — основное относительное местоимение для неодушевленных объектов: The report which contains the financial data was submitted yesterday. (Отчет, который содержит финансовые данные, был представлен вчера.)

— основное относительное местоимение для неодушевленных объектов: The report which contains the financial data was submitted yesterday. (Отчет, который содержит финансовые данные, был представлен вчера.) That — часто предпочтительнее в ограничительных придаточных: The book that you recommended was sold out. (Книга, которую ты рекомендовал, была распродана.)

Особые случаи и исключения:

Животные: традиционно используется which, но если животное воспринимается как домашний питомец с именем или персонализировано, можно использовать who: The dog which/that was barking all night belongs to our neighbor. (Собака, которая лаяла всю ночь, принадлежит нашему соседу.) My cat Rex, who is very playful, loves chasing laser pointers. (Мой кот Рекс, который очень игрив, любит гоняться за лазерными указками.) Коллективные существительные (team, family, committee): могут использоваться с who, если акцент на отдельных людях: The team that/which won the championship received gold medals. (Команда, которая выиграла чемпионат, получила золотые медали.) The team, who were all from different countries, celebrated together. (Команда, члены которой были из разных стран, праздновала вместе.)

Перевод придаточных предложений с "который"

Перевод русских предложений с местоимением «который» требует анализа контекста и структуры предложения. Российские студенты часто совершают ошибки именно потому, что пытаются найти прямой эквивалент русскому «который», не учитывая особенности английской грамматики. 🌐

Рассмотрим алгоритм перевода предложений с «который»:

Определите антецедент (слово, к которому относится «который») Оцените одушевленность антецедента (человек, животное, предмет) Установите функцию слова «который» в придаточном предложении (подлежащее, дополнение) Определите тип придаточного (ограничительное или неограничительное) Выберите соответствующее местоимение (who, which, that, whom) или решите о его опущении

Примеры перевода типичных конструкций с «который»:

"Человек, который стоит у окна, — мой брат." → "The man who/that is standing by the window is my brother." (Антецедент — человек, «который» — подлежащее, ограничительное придаточное)

"Книга, которую я купил вчера, очень интересная." → "The book (which/that) I bought yesterday is very interesting." (Антецедент — неодушевленный предмет, «которую» — дополнение, можно опустить)

"Париж, который является столицей Франции, привлекает миллионы туристов." → "Paris, which is the capital of France, attracts millions of tourists." (Антецедент — город, неограничительное придаточное, обязательно which и запятые)

"Проблемы, с которыми мы столкнулись, оказались сложнее, чем ожидалось." → "The problems (that/which) we faced turned out to be more complicated than expected." (Антецедент — неодушевленный, предложный оборот в русском переводится без предлога)

Частые сложности при переводе:

Предложные конструкции: В русском часто используются формы «с которым», «о котором», «для которого». В английском предлог обычно перемещается в конец придаточного предложения: "Человек, с которым я говорил вчера" → "The person (whom/that) I talked to yesterday" Посессивные конструкции: Русское «которого/которой» в значении принадлежности переводится с использованием whose: "Девушка, отец которой работает врачом" → "The girl whose father works as a doctor" Сложные придаточные: Когда «который» находится глубоко в структуре предложения, иногда лучше перестроить предложение полностью: "Проект, идея которого возникла спонтанно" → "The project whose idea emerged spontaneously" или "The project, the idea for which emerged spontaneously"