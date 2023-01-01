15 удивительных фактов об английском языке, которые поразят вас

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Любители английского языка и лингвистики

Студенты и преподаватели языковых курсов

Люди, интересующиеся культурой и историей языков Английский язык — настоящая сокровищница удивительных фактов и невероятных языковых феноменов! За своей кажущейся простотой он скрывает бездну лингвистических загадок, способных поразить даже опытных филологов. От непредсказуемых правил произношения до исторических курьезов — английский никогда не перестает удивлять. Погрузившись в эти 15 поразительных языковых фактов, вы не просто обогатите свой кругозор, но и взглянете на привычные слова и выражения совершенно по-новому. Готовы открыть для себя то, о чем молчат стандартные учебники? 🌟

Английский язык, на котором сегодня говорит более 1,5 миллиарда человек, хранит множество секретов и неожиданностей. Вот 15 фактов, которые заставят вас взглянуть на него по-новому:

Самое длинное слово без гласных — "rhythms" (ритмы). В нем целых шесть согласных подряд и ни одной гласной (если не считать "y", выполняющую роль полугласной). "I am" — самое короткое полное предложение в английском языке. Всего два символа, но содержит и подлежащее, и сказуемое! Слово "set" имеет 464 определения в Оксфордском словаре английского языка, что делает его словом с самым большим количеством значений. Только 4% слов английского языка следуют всем правилам произношения. Это объясняет, почему изучающим язык так сложно освоить чтение. В среднем каждые 98 минут в английском языке появляется новое слово. Это примерно 14,7 слов в день или около 5400 слов в год. Английский язык заимствовал слова из более чем 350 языков мира, что делает его одним из самых разнообразных языков планеты. "Goodbye" произошло от фразы "God be with ye" (Да пребудет с тобой Бог), которая со временем сократилась до привычного нам прощания. До XIX века в английском существовало местоимение "thou" (ты), которое использовалось для обращения к одному человеку, в то время как "you" было формой множественного числа. Слово "OK" — одно из самых узнаваемых слов в мире. По одной из версий, оно возникло как сокращение от "oll korrect" — намеренно искаженного написания "all correct" (всё правильно). В английском языке существует около 200,000 активно используемых слов, но обычный носитель языка знает и использует лишь около 20,000-30,000 из них. Слово "nerd" (ботаник, зануда) впервые появилось в книге доктора Сьюза "If I Ran the Zoo" в 1950 году. "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" — самое длинное слово в английском языке, состоящее из 45 букв. Оно обозначает легочное заболевание, вызванное вдыханием очень мелкой кремниевой пыли. Диалект Кокни известен своим рифмованным сленгом, где фразы заменяются словами, рифмующимися с ними. Например, "stairs" (лестница) может называться "apples and pears". Слово "queue" (очередь) — единственное слово в английском, которое произносится так же, даже если убрать последние четыре буквы. Около 4000 слов в английском языке содержат немую букву, например, "knife" (нож), "psychology" (психология), "island" (остров).

На моем первом уроке в языковой школе преподаватель решил сразить нас наповал. "Произнесите слово 'ghoti'", — попросил он. Мы пытались: "готи", "гхоти", "джоти"... Он улыбнулся и сказал: "Это произносится как 'fish' (рыба)". Когда мы потребовали объяснений, он раскрыл карты: "gh" произносится как "f" в слове "enough", "o" как "i" в "women", а "ti" как "sh" в "nation". Этот пример, придуманный ещё Бернардом Шоу, навсегда изменил моё отношение к английскому произношению. Я понял, что этот язык — не просто набор правил, а живой организм с собственными причудами и историей. Антон Соловьёв, преподаватель английского языка

Лингвистические парадоксы и странности английского

Английский язык полон противоречий и уникальных феноменов, которые ставят в тупик даже его носителей. Рассмотрим некоторые из самых интересных лингвистических парадоксов:

Автологические и гетерологические слова. Слово "короткое" действительно короткое (автологическое), а слово "длинное" не является длинным (гетерологическое). В английском "pentasyllabic" (пятисложный) содержит ровно пять слогов — идеальный пример автологического слова! 📚

Контрадиктоны — слова, которые могут означать свою противоположность. Например, "sanction" может означать как "разрешение", так и "наказание", а "dust" может означать "покрывать пылью" и "удалять пыль".

Оксюмороны — сочетания противоположных по смыслу слов: "deafening silence" (оглушающая тишина), "living dead" (живые мертвецы), "open secret" (открытый секрет).

Лингвистический парадокс Пример Объяснение Слова с противоположным себе значением Cleave Может означать "разделять" и "прилепляться" Непроизносимые буквы Knight, psychology Содержат буквы, которые не произносятся Одинаковое написание, разное произношение Read [ri:d] / [red] Произносится по-разному в зависимости от времени Одинаковое произношение, разное написание There/their/they're Омофоны с разным значением и написанием

Необъяснимые правила порядка прилагательных. В английском языке прилагательные должны следовать в определенном порядке: мнение, размер, возраст, форма, цвет, происхождение, материал, предназначение. Носители языка интуитивно знают это правило и никогда не скажут "green small ancient Chinese vase" вместо "small ancient green Chinese vase".

Фразы, которые нельзя перевести дословно. "It's raining cats and dogs" (льет как из ведра), "break a leg" (ни пуха, ни пера), "kick the bucket" (сыграть в ящик) — все эти идиоматические выражения теряют смысл при дословном переводе.

Составные слова с неочевидным произношением. Слово "cupboard" произносится как ['kʌbəd], а не [kʌp'bɔːd], что можно было бы ожидать, глядя на его написание.

Вспоминаю случай с моим студентом Алексом, который готовился к важному выступлению на международной конференции. За день до события он пришел ко мне в панике: "В моей презентации фраза 'I saw a man eating fish' — это неоднозначно? Я имею в виду человека, который ест рыбу, а не рыбу, поедающую человека!" Мы рассмеялись, но затем провели целый час, разбирая подобные двусмысленности в английском языке. Это был момент озарения для Алекса, который понял, что интонация и контекст в английском значат не меньше, чем сами слова. С тех пор он стал гораздо внимательнее к своим формулировкам и даже сделал двусмысленности темой одной из своих успешных презентаций по лингвистике. Елена Березина, лингвист-консультант

История формирования английского: неожиданные повороты

История английского языка полна неожиданных поворотов и интригующих событий, которые определили его современный облик. Этот лингвистический путь от германского диалекта до мирового языка общения насчитывает более 1500 лет драматических изменений.

Английский начался не в Англии. Прародители современного английского — англы, саксы и юты — пришли с территорий современной Германии и Дании в V веке нашей эры. Их диалекты слились в древнеанглийский (англосаксонский) язык, который был бы практически непонятен современному англоговорящему человеку. 🌍

Французское вторжение. После нормандского завоевания 1066 года французский стал языком знати, а английский — языком простолюдинов. Это привело к уникальной ситуации: многие животные имеют англосаксонские названия (cow, pig, sheep), а мясо из них — французские (beef, pork, mutton), поскольку крестьяне разводили животных, а аристократы их ели.

Великий сдвиг гласных. Между 1350 и 1700 годами произошло радикальное изменение в произношении гласных звуков, что превратило среднеанглийский в ранний современный английский. Этот процесс объясняет, почему в английском такое несоответствие между написанием и произношением.

Шекспир изобрел около 1700 слов, которые мы до сих пор используем, включая "assassination", "lonely", "generous" и даже "eyeball". Он не просто писал на английском — он активно создавал его.

Первый английский словарь был составлен Робертом Каудри в 1604 году и содержал всего 2500 "трудных слов". А первый действительно полный словарь Сэмюэля Джонсона появился лишь в 1755 году.

Американский английский мог стать официально другим языком. После Американской революции Бенджамин Франклин предлагал реформу, которая бы радикально изменила американское правописание. Хотя некоторые его идеи были приняты (например, color вместо colour), большинство радикальных изменений не произошло.

Древнеанглийский период (450-1100): Язык, похожий больше на немецкий, с сильным влиянием скандинавских языков из-за вторжений викингов. Среднеанглийский период (1100-1500): Сильное французское влияние, упрощение грамматики, утрата родов существительных. Ранний современный английский (1500-1800): Стандартизация языка, колониальное распространение, начало глобализации английского. Современный английский (1800-настоящее время): Технологические, научные термины, заимствования из множества языков, диалектное разнообразие.

Интересный факт: До XVIII века буква "s" в печатных текстах часто выглядела как "f" (точнее, как длинная s — ſ). Поэтому слово "kiss" выглядело как "kiſs". Это не была другая буква, а просто типографский вариант написания.

Период Ключевые события Лингвистические изменения Пример текста Древнеанглийский (450-1100) Англосаксонское вторжение, викинги Сложная система склонений, грамматических родов "Hwæt! We Gardena in geardagum" Среднеанглийский (1100-1500) Нормандское завоевание Французские заимствования, упрощение склонений "Whan that Aprille with his shoures soote" Ранний современный (1500-1800) Книгопечатание, эпоха Шекспира Великий сдвиг гласных, стандартизация "To be, or not to be, that is the question" Современный (1800-настоящее) Промышленная революция, интернет Технические термины, глобализация "I just downloaded the app to my smartphone"

Культурный контекст: как мир влиял на английский язык

Английский язык — настоящий культурный хамелеон, впитавший в себя влияния со всего мира. Его словарный состав отражает бесчисленные контакты с другими цивилизациями, торговыми путями и историческими событиями.

Кулинарные заимствования показывают географию британской колониальной империи и культурного обмена: "curry" (карри) из тамильского языка, "ketchup" (кетчуп) из китайского, "yogurt" (йогурт) из турецкого, "chocolate" (шоколад) из ацтекского. 🍲

Арабское наследие в английском гораздо значительнее, чем многие осознают. Слова "algebra", "algorithm", "alcohol", "coffee" и даже "magazine" имеют арабское происхождение.

Индийский вклад включает повседневные слова, такие как "jungle", "pajamas", "shampoo", "bungalow" и "veranda".

Японские заимствования стали особенно популярными в XX веке: "karaoke", "emoji", "tsunami", "ninja", "karate", "sushi" и многие другие.

Русский след в английском представлен такими словами, как "vodka", "troika", "intelligentsia", "mammoth", "sputnik" и "glasnost".

Культурное значение идиом. Многие английские идиомы отражают исторические реалии:

"To pass with flying colors" (пройти с блеском) — от морской традиции кораблей-победителей возвращаться с развевающимися флагами.

"Saved by the bell" (спасен в последний момент) — происходит от боксерских поединков, где звонок может спасти проигрывающего боксера.

"To bite the bullet" (стиснуть зубы) — от военной практики давать солдатам пулю, чтобы кусать ее во время болезненных операций без анестезии.

"Raining cats and dogs" (льет как из ведра) — возможно, происходит от времен, когда тела мертвых животных после сильных дождей оказывались на улицах.

Английский как язык-гибрид. Примерно 60% английской лексики имеет латинские или французские корни, 25% — германские, а остальные 15% заимствованы из более чем 350 других языков.

Географические открытия обогатили язык названиями новых растений, животных и явлений. Например, "kangaroo" (кенгуру) пришло из языка австралийских аборигенов, а "hurricane" (ураган) — из языка карибских индейцев.

Технологическая революция продолжает трансформировать язык, создавая новые слова и выражения: "to google", "to unfriend", "selfie", "hashtag", "binge-watching".

Английский язык продолжает эволюционировать, впитывая новые культурные влияния. Появление интернета ускорило этот процесс, демократизировав создание неологизмов и распространение заимствований. Сегодня слова из одного языка могут стать частью английского буквально за несколько месяцев благодаря социальным медиа и глобальной культуре.

Занимательные сведения о грамматике и произношении

Грамматика и произношение английского языка — настоящий лингвистический аттракцион, где логика часто уступает место историческому случаю и языковой эволюции. Вот некоторые удивительные факты, которые покажут вам английский с неожиданной стороны:

"Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo" — грамматически правильное предложение в английском языке. Оно использует слово "buffalo" в трех значениях: город Буффало, животное буйвол и глагол "запугивать". Перевести его можно примерно так: "Бизоны из Буффало, которых запугивают другие бизоны из Буффало, сами запугивают бизонов из Буффало". 🐃

В английском 8 различных способов произнести буквосочетание "ough":

though (как "o" в "go") — хотя

through (как "oo" в "too") — через

tough (как "uff" в "stuff") — жесткий

thorough (как "uh" в "about") — тщательный

thought (как "aw" в "law") — мысль

bough (как "ow" в "cow") — сук

cough (как "off" в "offer") — кашель

hiccough (как "up" в "cup") — икота

Исключения из правил. "I before E except after C" (I перед E, кроме случаев после C) — знаменитое правило правописания с множеством исключений: "weird", "science", "efficient", "sufficient" и другие.

Множественное число существительных — особая головная боль для изучающих язык. В то время как большинство слов просто добавляют "s" или "es", существуют особые случаи:

Единственное число Множественное число Правило man, woman men, women Изменение гласного внутри слова child, ox children, oxen Добавление -en fish, deer fish, deer Форма не меняется criterion, phenomenon criteria, phenomena Греческие заимствования на -on/-a cactus, focus cacti/cactuses, foci/focuses Латинские заимствования на -us/-i

Глагол "to be" (быть) — единственный глагол в английском языке, который спрягается сразу по трем разным корням: am, is, are (от древних индоевропейских корней).

Английское произношение настолько непредсказуемо, что существует знаменитое стихотворение "The Chaos" (Хаос) Герарда Нолста Тренити, демонстрирующее нелогичность произношения английских слов. Оно начинается так:

Dearest creature in creation, Study English pronunciation. I will teach you in my verse Sounds like corpse, corps, horse, and worse.

Фразовые глаголы — особая категория глаголов, которые меняют значение в зависимости от предлога. Например, "give" (давать) может превратиться в:

give up (сдаться)

give in (уступить)

give away (выдать, раздать)

give off (испускать)

give out (раздавать, выходить из строя)

Странные правила произношения чисел. В числах от 13 до 19 ударение падает на второй слог (thir-TEEN), но в десятках от 20 до 90 — на первый (TWEN-ty). Кроме того, в американском английском слово "lieutenant" произносится как [lu:'tenənt], а в британском — [lef'tenənt].

Непроизносимые буквы в английском не просто многочисленны, они еще и имеют исторические причины. Например, "knight" раньше произносилось с отчетливым "k" и "gh" (примерно как "к-нихт"), но произношение изменилось, а написание сохранилось.