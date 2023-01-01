5 сложных правил образования прилагательных в английском языке

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык на продвинутом уровне

Преподаватели и лингвисты, заинтересованные в углубленном изучении морфологии прилагательных

Переводчики и профессионалы, работающие с английским языком, стремящиеся улучшить свои навыки коммуникации Прилагательные — это не просто части речи, а мощные инструменты для создания выразительного и точного английского языка. Но за кажущейся простотой скрываются лингвистические головоломки, способные запутать даже опытных учеников. Чем глубже вы погружаетесь в тонкости образования прилагательных в английском языке, тем яснее становится: здесь действуют правила, о которых не пишут в базовых учебниках. Эти пять непростых закономерностей — ключ к мастерству описания, который отличает обычного говорящего от истинного знатока языка. 🔍

Тайны суффиксального образования прилагательных

Суффиксы — это не просто окончания, а целые смысловые модули, превращающие обычные слова в прилагательные. Настоящий лингвистический эксперт различает нюансы между суффиксами и применяет их с безупречной точностью.

Суффиксы в английском языке делятся на несколько категорий в зависимости от оттенка значения, который они привносят в слово:

-able/-ible — обозначают возможность (readable — читаемый, flexible — гибкий)

— обозначают возможность (readable — читаемый, flexible — гибкий) -ful — указывает на наличие качества (beautiful — красивый, careful — осторожный)

— указывает на наличие качества (beautiful — красивый, careful — осторожный) -less — обозначает отсутствие качества (careless — небрежный, homeless — бездомный)

— обозначает отсутствие качества (careless — небрежный, homeless — бездомный) -ish — придает значение "немного похожий" (childish — детский, reddish — красноватый)

— придает значение "немного похожий" (childish — детский, reddish — красноватый) -ic/-ical — относящийся к определенной области (economic/economical, historic/historical)

Особое внимание следует уделить последней паре суффиксов: -ic/-ical. Их различие — одна из самых тонких граней английской морфологии. Например, "economic" относится к экономике как науке или области, а "economical" означает "экономный, экономичный".

Суффикс Происхождение слова Изменение значения Примеры -ous Латинское -osus Обилие качества dangerous, humorous -al Латинское -alis Относящийся к national, seasonal -ive Латинское -ivus Тенденция к действию creative, passive -y Англосаксонское Качество или состояние sunny, lucky -ent/-ant Латинское причастие Выполняющий действие different, important

Алексей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на моем продвинутом курсе студентка настойчиво спорила, что "historic" и "historical" — абсолютные синонимы. Чтобы доказать разницу, я предложил ей провести эксперимент: в течение недели записывать все встреченные в аутентичных текстах случаи употребления этих прилагательных. Через семь дней она вернулась с блокнотом, полным примеров, и сама сформулировала правило: "historic" описывает знаменательное событие, а "historical" — просто относящееся к истории. "A historic meeting" — встреча, меняющая ход истории, а "a historical document" — просто старый документ. Этот подход "лингвистической полевой работы" я теперь рекомендую всем своим студентам.

Префиксы в английских прилагательных: не так просто

Если суффиксы меняют часть речи или добавляют оттенки значения, то префиксы кардинально трансформируют смысл слова, часто на противоположный. Однако в английском языке префиксы демонстрируют удивительную полисемию — многозначность, которую необходимо учитывать.

Наиболее распространенные префиксы, модифицирующие прилагательные:

un- — отрицание (happy → unhappy, safe → unsafe)

— отрицание (happy → unhappy, safe → unsafe) in-/im-/il-/ir- — отрицание, зависит от первой буквы корня (possible → impossible, logical → illogical)

— отрицание, зависит от первой буквы корня (possible → impossible, logical → illogical) dis- — противоположность (honest → dishonest, loyal → disloyal)

— противоположность (honest → dishonest, loyal → disloyal) mis- — неправильно (informed → misinformed, leading → misleading)

— неправильно (informed → misinformed, leading → misleading) over- — излишне (confident → overconfident, protective → overprotective)

— излишне (confident → overconfident, protective → overprotective) under- — недостаточно (developed → underdeveloped, paid → underpaid)

— недостаточно (developed → underdeveloped, paid → underpaid) pre- — до (historic → prehistoric, determined → predetermined)

— до (historic → prehistoric, determined → predetermined) post- — после (war → postwar, modern → postmodern)

— после (war → postwar, modern → postmodern) inter- — между (national → international, personal → interpersonal)

— между (national → international, personal → interpersonal) multi- — много (cultural → multicultural, lingual → multilingual)

Тонкость заключается в том, что не все прилагательные могут принимать любой префикс. Например, мы говорим "illegal" (не "unlegal"), "impossible" (не "unpossible"). Более того, иногда одно и то же прилагательное с разными префиксами приобретает совершенно разные значения.

Например, сравните:

Прилагательное С префиксом un- С префиксом in- valuable unvaluable (не имеющий ценности) invaluable (бесценный, неоценимый) flammable unflammable (устаревшая форма) inflammable (воспламеняющийся) habitable unhabitable (редко используется) inhabitable (непригодный для жилья)

Особого внимания заслуживает феномен двойного отрицания в прилагательных. Иногда сложные прилагательные с двумя отрицательными элементами не становятся положительными. Например, "not uncommon" не означает просто "common", а скорее "достаточно распространенный, но не полностью".

Изучение префиксов требует системного подхода: группировать прилагательные по принимаемым префиксам и регулярно проверять себя, используя словарь для подтверждения правильности образованных форм. 📚

Конверсия частей речи: слова-хамелеоны

Одной из наиболее элегантных особенностей английского языка является его способность к конверсии — использованию одного и того же слова в качестве разных частей речи без изменения формы. В контексте прилагательных это создаёт целый класс слов-хамелеонов, которые меняют свою грамматическую природу в зависимости от синтаксического окружения.

Существует несколько типовых моделей конверсии, связанных с прилагательными:

Существительное → Прилагательное : key (ключ) → key (ключевой), stone (камень) → stone (каменный)

: key (ключ) → key (ключевой), stone (камень) → stone (каменный) Глагол → Прилагательное : select (выбирать) → select (избранный), release (выпускать) → release (выпускной)

: select (выбирать) → select (избранный), release (выпускать) → release (выпускной) Прилагательное → Существительное : rich (богатый) → the rich (богачи), poor (бедный) → the poor (бедняки)

: rich (богатый) → the rich (богачи), poor (бедный) → the poor (бедняки) Прилагательное → Глагол: clear (ясный) → to clear (прояснять), dry (сухой) → to dry (сушить)

Екатерина Михайлова, лингвист-переводчик В начале своей карьеры переводчика я попала на международную техническую конференцию. Доклад был насыщен терминологией, и в какой-то момент я услышала фразу "We need to perfect the process before launch." Я перевела: "Нам нужно идеальное состояние процесса перед запуском". Аудитория выглядела озадаченной. Позже коллега объяснил, что здесь "perfect" — не прилагательное "идеальный", а глагол "совершенствовать", образованный путем конверсии. Правильный перевод был: "Нам нужно усовершенствовать процесс перед запуском". Этот случай изменил мой подход к работе — теперь я всегда анализирую синтаксическую роль слова в предложении, прежде чем выбирать значение.

Определить, в какой роли выступает слово, помогают маркеры:

Слово является прилагательным, если перед ним стоит наречие степени (very, quite, extremely)

Если слово имеет при себе определенный артикль и стоит во множественном числе (the rich), это субстантивированное прилагательное

Если слово стоит непосредственно перед существительным и описывает его качество, это прилагательное

Если перед словом стоит частица to или оно имеет окончание -s/-ed/-ing, это глагол

Особую сложность представляют случаи, когда слово может быть как прилагательным, так и причастием. Например:

boring — может быть:

прилагательным: "This is a boring book" (Это скучная книга)

причастием настоящего времени: "The lecturer was boring us with endless statistics" (Лектор утомлял нас бесконечной статистикой)

interested — может быть:

прилагательным: "I am interested in linguistics" (Я интересуюсь лингвистикой)

причастием прошедшего времени: "The topic interested the audience" (Тема заинтересовала аудиторию)

Для уверенного владения этим аспектом грамматики необходимо развивать синтаксическое чутье — умение определять роль слова по его положению в предложении и окружающим маркерам. 🧠

Составные прилагательные: особенности формирования

Составные прилагательные представляют собой комбинацию двух или более слов, функционирующих как единое прилагательное. Они позволяют с лаконичной точностью передать сложные характеристики, которые иначе потребовали бы громоздких описательных конструкций.

Основные типы составных прилагательных включают:

Прилагательное + Существительное : high-quality, old-fashioned, full-time

: high-quality, old-fashioned, full-time Существительное + Прилагательное : world-famous, tax-free, bullet-proof

: world-famous, tax-free, bullet-proof Существительное + Причастие настоящего времени : peace-loving, time-consuming, heart-breaking

: peace-loving, time-consuming, heart-breaking Существительное + Причастие прошедшего времени : sun-dried, hand-made, heart-broken

: sun-dried, hand-made, heart-broken Наречие + Причастие : well-known, highly-developed, fast-moving

: well-known, highly-developed, fast-moving Числительное + Существительное : five-star, two-hour, ten-page

: five-star, two-hour, ten-page Прилагательное + Причастие: fresh-baked, wide-spread, new-born

Одной из самых сложных задач при использовании составных прилагательных является правильное написание — с дефисом или без. Существуют общие принципы:

Составные прилагательные, стоящие перед существительным, обычно пишутся через дефис: "a well-known fact" (но "the fact is well known") Если первый элемент — наречие, оканчивающееся на -ly, дефис обычно не ставится: "highly developed country" Составные прилагательные с числительными всегда пишутся через дефис: "a six-year-old child" Составные прилагательные, обозначающие цвет, обычно пишутся через дефис: "sky-blue eyes", "reddish-brown hair" Устоявшиеся составные прилагательные могут писаться слитно: "widespread", "outstanding"

Еще одна тонкость — согласование частей составного прилагательного. Например, в составных прилагательных с числительными существительное всегда стоит в единственном числе: "a three-mile walk" (не "three-miles walk").

Особенно интересны случаи, когда составное прилагательное образовано от идиомы или фразеологизма:

off-the-cuff — импровизированный (от идиомы "off the cuff" — без подготовки)

— импровизированный (от идиомы "off the cuff" — без подготовки) out-of-the-box — нестандартный, инновационный (от идиомы "think outside the box")

— нестандартный, инновационный (от идиомы "think outside the box") fly-by-night — недолговечный, ненадежный (от выражения, описывающего кого-то, кто быстро исчезает)

Такие составные прилагательные особенно ценны для создания выразительного, идиоматически насыщенного языка, но требуют глубокого понимания культурного контекста. 🌟

Исключения и нерегулярные формы: как их запомнить

Английские прилагательные, как и многие другие аспекты языка, пестрят исключениями, которые не подчиняются общим правилам. Эти лингвистические аномалии часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых изучающих язык. Вместо того, чтобы воспринимать их как досадное неудобство, стоит рассматривать нерегулярные формы как отражение богатой истории языка и его эволюции.

Наиболее заметные группы исключений включают:

Нерегулярные формы степеней сравнения : good – better – best; bad – worse – worst; far – farther/further – farthest/furthest

: good – better – best; bad – worse – worst; far – farther/further – farthest/furthest Прилагательные, меняющие значение в зависимости от позиции : concerned, involved, present

: concerned, involved, present Прилагательные, образованные от неправильных глаголов : thought (от think), wrought (от work в устаревшем значении)

: thought (от think), wrought (от work в устаревшем значении) Заимствованные прилагательные, сохраняющие иностранные формы множественного числа : criterion – criteria, phenomenon – phenomena

: criterion – criteria, phenomenon – phenomena Прилагательные, образующие пары с противоположным значением от разных корней: good-bad, big-small (а не "unbig")

Для эффективного запоминания исключений можно использовать следующие методы:

Контекстное запоминание: изучайте исключения не изолированно, а в составе фраз или предложений Группировка по категориям: объединяйте исключения в логические группы (например, все прилагательные с нерегулярными формами сравнения) Этимологический анализ: понимание происхождения слова часто помогает объяснить его нерегулярную форму Мнемонические приемы: создавайте запоминающиеся ассоциации или рифмы Визуализация: для визуалов полезно создавать ментальные карты или диаграммы

Особое внимание следует уделить прилагательным, которые меняют значение в зависимости от позиции относительно существительного:

Прилагательное Перед существительным После существительного concerned the concerned parents (обеспокоенные родители) the parents concerned (те самые родители) present the present situation (текущая ситуация) the members present (присутствующие члены) proper a proper meal (надлежащая еда) the meal proper (сама еда, а не закуски) responsible a responsible person (ответственный человек) the person responsible (виновный человек) involved an involved explanation (сложное объяснение) the people involved (вовлеченные люди)

Запоминание исключений требует регулярной практики и постоянного повторения. Полезно вести личный словарь исключений, регулярно просматривая и дополняя его новыми примерами из прочитанных текстов или услышанных диалогов. 📝