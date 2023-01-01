Python и Markdown: автоматизация обработки контента для разработчиков

def update_frontmatter(md_file, new_metadata): with open(md_file, 'r', encoding='utf-8') as f: content = f.read() # Проверяем, есть ли уже frontmatter if content.startswith('---

'): # Находим конец frontmatter second_delimiter = content.find('---

', 4) if second_delimiter != -1: # Извлекаем текущий frontmatter и основной контент frontmatter = content[4:second_delimiter].strip() main_content = content[second_delimiter+4:] # Парсим текущий frontmatter current_metadata = {} for line in frontmatter.split('

'): if ':' in line: key, value = line.split(':', 1) current_metadata[key.strip()] = value.strip() # Обновляем метаданные current_metadata.update(new_metadata) # Формируем новый frontmatter new_frontmatter = '---

' for key, value in current_metadata.items(): new_frontmatter += f"{key}: {value}

" new_frontmatter += '---

' # Собираем обновленный файл updated_content = new_frontmatter + main_content else: # Некорректный формат frontmatter, добавляем новый updated_content = f"---

" for key, value in new_metadata.items(): updated_content += f"{key}: {value}

" updated_content += f"---



{content}" else: # Frontmatter отсутствует, добавляем новый updated_content = f"---

" for key, value in new_metadata.items(): updated_content += f"{key}: {value}

" updated_content += f"---



{content}" with open(md_file, 'w', encoding='utf-8') as f: f.write(updated_content) return True # Пример использования update_frontmatter('post.md', {'date': '2023-05-15', 'author': 'John Doe'})