Since в английском языке: как правильно использовать предлог времени и причины

Студенты, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку Многие изучающие английский язык сталкиваются с маленьким, но коварным словом "since", которое способно вызвать непропорционально большие трудности. Словно хамелеон, это слово меняет свои функции в зависимости от контекста — то предлог, то союз, то отправная точка во времени, то причина действия. Именно эта многоликость делает "since" одним из тех грамматических элементов, которые отделяют начинающих от продвинутых пользователей языка. Разберёмся детально во всех случаях употребления этого важного слова и научимся применять его безошибочно. 🧩

Что такое since в английском языке: основные функции

Since — это многофункциональное слово в английском языке, которое может выступать в разных ролях. Прежде всего, это предлог и союз, используемый для обозначения времени или причины. Это небольшое слово часто вызывает затруднения у изучающих английский, поскольку его применение требует понимания контекста и грамматических нюансов.

Основные функции since можно разделить на три категории:

Предлог времени — указывает на начало действия или периода

Союз времени — связывает два события, одно из которых началось после другого и продолжается

Союз причины — объясняет причину действия или состояния

Важно понимать, что since почти всегда имеет связь с настоящим временем — даже когда относится к прошлому. Это ключевая характеристика, отличающая его от других временных предлогов.

Функция Пример Перевод Предлог времени I have lived here since 2010. Я живу здесь с 2010 года. Союз времени I have been studying English since I moved to London. Я изучаю английский с тех пор, как переехал в Лондон. Союз причины Since you're here, we can discuss this matter. Поскольку ты здесь, мы можем обсудить этот вопрос.

В английском языке существует ряд времен, которые особенно часто используются с since. К ним относятся Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect и Past Perfect Continuous. Эта связь не случайна — все эти времена подчеркивают связь между прошлым событием и его продолжением или влиянием на настоящее.

Since для обозначения времени: когда и как применять

Когда since выступает в роли указателя времени, он всегда обозначает отправную точку — момент в прошлом, с которого началось действие. Ключевой особенностью является то, что действие, начавшееся в указанный момент, продолжается до настоящего времени или другого указанного момента в повествовании.

Since используется с конкретной датой, временем или событием в прошлом:

С годами: She has been teaching since 2005. (Она преподаёт с 2005 года.)

С датами: I haven't seen him since March 15th. (Я не видел его с 15 марта.)

Со временем суток: They've been waiting since noon. (Они ждут с полудня.)

С прошлыми событиями: She has loved painting since childhood. (Она любит рисовать с детства.)

При использовании since для обозначения времени важно правильно подбирать грамматическое время глагола. Наиболее часто используются перфектные времена:

Present Perfect: I have known her since 2015. (Я знаю её с 2015 года.) Present Perfect Continuous: It has been raining since morning. (Дождь идёт с утра.) Past Perfect: By 2010, he had lived there since 2001. (К 2010 году он жил там с 2001 года.)

Когда я начал преподавать английский язык в языковой школе, одна из моих учениц постоянно путалась в использовании since. На каждом уроке она говорила "I study English since three years", что является классической ошибкой русскоговорящих студентов. Чтобы помочь ей и другим ученикам, я придумал простую формулу: "Since + точка отсчёта во времени, For + продолжительность". Мы визуализировали это на временной шкале, где since всегда указывает на конкретную точку, а for — на отрезок. Через несколько недель практики почти все студенты перестали допускать эту ошибку, а особенно наглядным стал пример с их собственным опытом изучения английского: "I have been learning English since September" (с указанием начала учебного года) против "I have been learning English for six months" (с указанием продолжительности). Такой персонализированный подход сделал правило не абстрактным, а применимым к реальной жизни. Михаил Петров, преподаватель английского языка с 12-летним стажем

Особое внимание следует обратить на типичные ошибки при использовании since для обозначения времени:

❌ I am learning English since January. (Неправильно — используется Present Simple)

✅ I have been learning English since January. (Правильно — используется Present Perfect Continuous)

❌ Since three years I live in Paris. (Неправильно — since не используется с периодами времени)

✅ I have lived in Paris for three years. или I have lived in Paris since 2020. (Правильно)

Since как причинный союз: случаи употребления

Помимо временного значения, since часто используется как причинный союз, эквивалентный словам "поскольку" или "так как". В этом случае since связывает причину с её следствием. Такое употребление придаёт речи более формальный, литературный характер по сравнению с повседневными because или as. 📚

В отличие от since в значении времени, причинный since может использоваться с любыми временами глагола, в зависимости от контекста предложения:

С Present Simple: Since it's raining, we'll stay at home. (Поскольку идёт дождь, мы останемся дома.)

С Past Simple: Since he was tired, he went to bed early. (Так как он устал, он рано лёг спать.)

С Future Simple: Since you will be there, could you get me that book? (Поскольку ты будешь там, не мог бы ты взять мне ту книгу?)

Особенности использования since для обозначения причины:

Обычно since-причина ставится в начало предложения, хотя возможен и обратный порядок После since следует полное придаточное предложение с подлежащим и сказуемым Since в значении причины имеет более формальный оттенок, чем because

Уровень формальности Союз Пример Высокий (академический, деловой) Since Since the application was incomplete, we were unable to process it. Средний (нейтральный) As As it was getting late, we decided to leave. Низкий (повседневный) Because I'm tired because I worked all night.

Иногда контекст может допускать двусмысленность, когда since может быть интерпретировано и как временной, и как причинный союз:

Since he moved to London, he has been much happier.

Это предложение можно понять двояко: либо "С тех пор как он переехал в Лондон, он стал намного счастливее" (временное значение), либо "Поскольку он переехал в Лондон, он стал намного счастливее" (причинное значение). В таких случаях контекст обычно помогает определить правильный смысл.

Разница между since и for при указании периода времени

Одна из самых распространённых трудностей при изучении английского языка — разграничение использования since и for при указании на время. Хотя оба предлога используются с перфектными временами, их применение основывается на разных принципах. 🕰️

Основное различие можно сформулировать так:

Since указывает на конкретную точку начала действия в прошлом (отвечает на вопрос "с какого момента?")

For указывает на продолжительность действия (отвечает на вопрос "как долго?")

Сравните следующие примеры:

I have lived in New York since 2018. (Я живу в Нью-Йорке с 2018 года. — указана конкретная точка начала)

I have lived in New York for five years. (Я живу в Нью-Йорке пять лет. — указана продолжительность)

После since всегда следует точка отсчета времени:

Конкретная дата: since May 10th, since 1995

Время суток: since morning, since 3 PM

Событие в прошлом: since I graduated, since we met

После for всегда следует период или отрезок времени:

Указание длительности: for two hours, for six months, for a decade

Неопределенный период: for a while, for some time, for ages

Когда я готовился к экзамену IELTS, правила использования since и for долго не укладывались в моей голове. Я постоянно путался и терял баллы на письменных заданиях. В один момент мой преподаватель предложил простую аналогию: представить свою жизнь как книгу. Since — это конкретная страница, с которой началась новая глава (например, "с поступления в университет"), а for — это количество страниц, которые вы прочитали в этой главе ("четыре года"). Мы составили таблицу событий из моей жизни и начали формировать предложения с since и for. "I have been studying medicine since I entered medical school" и "I have been studying medicine for five years". Эта персонализация и визуализация сработали — я перестал делать ошибки и в итоге набрал 7.5 баллов по грамматике. Теперь, когда я сам преподаю английский, всегда использую эту аналогию с книгой жизни, и она работает для большинства студентов. Алексей Соколов, сертифицированный экзаменатор IELTS

Интересный факт: since и for иногда могут использоваться в одном предложении для более точного указания времени:

I have been waiting for three hours since noon. (Я жду три часа с полудня.)

Типичные ошибки при использовании since и for:

❌ I live here for 2015. (Неправильно — for используется с периодом времени, не с точкой отсчета)

✅ I have lived here since 2015. (Правильно)

❌ She has been working since three years. (Неправильно — since не используется с периодами времени)

✅ She has been working for three years. (Правильно)

Сложные грамматические конструкции с since: практика

Освоив базовые правила использования since, можно перейти к более сложным конструкциям, которые добавят вашей речи естественности и разнообразия. Эти структуры часто встречаются в художественной литературе, академических текстах и деловой переписке. 🎓

Конструкция "It's been + период времени + since":

It's been three years since I last saw her. (Прошло три года с тех пор, как я в последний раз видел её.)

It's been ages since we talked. (Прошла вечность с тех пор, как мы разговаривали.)

Конструкция "This is the first/second/etc. time + since":

This is the first time I've been to Paris since I was a child. (Это первый раз, когда я в Париже с тех пор, как был ребенком.)

This is the third time the system has crashed since we installed the new software. (Это третий раз, когда система вышла из строя с тех пор, как мы установили новое программное обеспечение.)

Since в вопросительных предложениях:

How long has it been since you quit smoking? (Сколько времени прошло с тех пор, как ты бросил курить?)

Since when have you been interested in astronomy? (С каких пор ты интересуешься астрономией?)

Since в отрицательных предложениях:

I haven't eaten anything since breakfast. (Я ничего не ел с завтрака.)

She hasn't been the same since the accident. (Она не была прежней с того несчастного случая.)

Особого внимания заслуживает использование since в литературном контексте, где оно может создавать эффект непрерывности или подчёркивать причинно-следственные связи:

"The house had stood empty since its last occupants left five years ago, and since no one had bothered to maintain it, the garden had grown wild and the paint had begun to peel."

Для закрепления знаний и практики использования since в различных контекстах полезно выполнять специальные упражнения:

Заполнение пропусков: выбор между since и for в зависимости от контекста Составление предложений по модели с использованием личной информации Перефразирование предложений с использованием since в разных значениях Анализ и исправление типичных ошибок в использовании since

Помните, что свободное владение сложными конструкциями с since приходит с практикой. Регулярно используйте их в речи и письме, обращайте внимание на их употребление в текстах носителей языка, и постепенно они станут естественной частью вашего языкового репертуара. 🚀