Google Colab: бесплатная лаборатория ML с GPU прямо в браузере
Для кого эта статья:
- Новички в программировании и машинном обучении
- Студенты и преподаватели, изучающие анализ данных
Профессионалы, заинтересованные в использовании облачных вычислений для своих проектов
Google Colab открывает мир высокопроизводительных вычислений и машинного обучения даже тем, кто только делает первые шаги в программировании. Представьте: мощный инструмент с доступом к GPU и TPU, полностью бесплатный и не требующий установки — всё прямо в браузере. Многие новички тратят недели на настройку локальной среды для Python-проектов, когда можно начать кодировать за считанные минуты. Эта статья проведёт вас от первого знакомства с Colab до использования его продвинутых возможностей, сохраняя ваше время и нервы. 🚀
Что такое Google Colab и почему его стоит использовать
Google Colab (полное название – Google Colaboratory) — это бесплатный облачный сервис от Google, построенный на основе Jupyter Notebook. Он позволяет писать и выполнять код на Python в браузере, не требуя настройки локального окружения. Фактически, это ваша полноценная лаборатория для экспериментов с кодом, данными и машинным обучением — прямо в облаке.
Разработан Colab был исходно для исследователей в области машинного обучения, но быстро стал популярен среди студентов, преподавателей и профессионалов благодаря простоте использования и мощным возможностям. 💻
Александр Ивушкин, преподаватель курса "Введение в Data Science":
Когда я только начинал вести курс по анализу данных три года назад, установка необходимого софта была настоящей головной болью для студентов. Некоторые приходили с Windows, другие с Mac, были даже пользователи Linux. На каждой лекции первые 15 минут уходили на решение проблем с окружением.
Всё изменилось, когда мы перешли на Google Colab. Теперь студенты открывают браузер, и мы сразу начинаем работать над реальными задачами. Особенно впечатляющим был случай с Марией, которая пришла на курс с очень старым ноутбуком. На локальной машине обучение моделей занимало у неё часы, а с бесплатным GPU от Colab — минуты. Она смогла завершить свой выпускной проект по распознаванию изображений, который считала невозможным из-за технических ограничений.
Давайте рассмотрим ключевые преимущества Google Colab, которые делают его идеальным инструментом для новичков:
- Нулевая настройка — всё работает сразу после авторизации в Google-аккаунте
- Бесплатный доступ к GPU и TPU — вычислительные мощности, которые обычно стоят немалых денег
- Предустановленные библиотеки — большинство популярных пакетов Python для анализа данных уже доступны
- Интеграция с Google Drive — удобное хранение и доступ к файлам
- Совместная работа — возможность делиться ноутбуками и работать над ними вместе, как в Google Docs
- Markdown поддержка — возможность форматировать текст для создания документации прямо в ноутбуке
|Характеристика
|Локальная разработка
|Google Colab
|Время настройки окружения
|1-3 часа
|2 минуты
|Стоимость GPU
|От $300 (покупка)
|Бесплатно
|Доступность с разных устройств
|Только с основного компьютера
|С любого устройства с браузером
|Риск потери данных из-за сбоя
|Высокий
|Низкий (автосохранение)
|Требования к устройству
|Высокие
|Минимальные
Colab особенно полезен, когда вы только начинаете свой путь в программировании и анализе данных, так как позволяет сфокусироваться на обучении, а не на борьбе с техническими проблемами. Давайте перейдём к практике и создадим наш первый ноутбук. 🔍
Первые шаги в Google Colab: создание и настройка ноутбука
Начать работу с Google Colab проще, чем вы думаете. Для этого потребуется только аккаунт Google и интернет-соединение. Следуйте этой пошаговой инструкции:
- Вход в Google Colab — откройте https://colab.research.google.com/ и войдите в свой Google-аккаунт.
- Создание нового ноутбука — нажмите на "Файл" → "Создать новый блокнот" (или используйте шаблоны на стартовой странице).
- Переименование — кликните на "Безымянный0.ipynb" вверху страницы и дайте блокноту информативное название.
- Сохранение — нажмите Ctrl+S (или Cmd+S на Mac) или выберите "Файл" → "Сохранить копию на Google Drive".
После создания ноутбука вы увидите интерфейс, где можно добавлять и выполнять код. Основные элементы интерфейса:
- Ячейки — базовые блоки для ввода кода или текста
- Меню ячейки — позволяет переключать тип ячейки между кодом и текстом (Markdown)
- Кнопка выполнения — запускает код в выбранной ячейке (также можно использовать Shift+Enter)
- Главное меню — доступ к инструментам, настройкам и дополнительным функциям
Давайте создадим простой пример для проверки, что всё работает. Добавьте в ячейку следующий код и запустите его:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Генерация данных
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)
# Построение графика
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x, y, 'r-', linewidth=2)
plt.title('Синусоида')
plt.grid(True)
plt.show()
print("Мой первый ноутбук в Google Colab работает!")
После выполнения вы увидите график синусоиды и сообщение об успешном запуске. Поздравляем — вы сделали первый шаг в мир Colab! 🎉
Для начинающих пользователей важно понимать несколько основных особенностей работы с Colab:
|Особенность
|Что нужно знать
|Состояние сессии
|Переменные сохраняются между ячейками, но при отключении все данные в памяти теряются
|Время бездействия
|После 90 минут бездействия сессия может быть автоматически отключена
|Хранение файлов
|Файлы во временном хранилище удаляются при отключении, важно сохранять данные на Google Drive
|Выполнение ячеек
|Порядок выполнения имеет значение: если вы запустите ячейку 5 до ячейки 3, могут возникнуть ошибки
|Ресурсы
|Бесплатная версия имеет ограничения по времени использования GPU (обычно 12 часов, затем нужно переподключение)
Теперь, когда ваш ноутбук создан и настроен, давайте перейдём к изучению основных функций и возможностей Colab, которые сделают вашу работу более эффективной. 📝
Основные функции и особенности Google Colab для новичков
Овладение основными функциями Google Colab значительно повысит вашу продуктивность. Рассмотрим ключевые особенности, которые должен знать каждый новичок:
1. Типы ячеек и их использование
В Colab существует два основных типа ячеек:
- Код — для написания и выполнения Python-кода
- Текст (Markdown) — для документации, пояснений и форматированного текста
Переключаться между типами ячеек можно через выпадающее меню в верхней части ячейки или с помощью сочетаний клавиш: Ctrl+M Y (код) и Ctrl+M M (Markdown).
2. Управление выполнением кода
- Запуск ячейки: Shift+Enter или кнопка ▶️
- Запуск всех ячеек: "Среда выполнения" → "Выполнить все"
- Остановка выполнения: "Среда выполнения" → "Прервать выполнение"
- Перезапуск сессии: "Среда выполнения" → "Перезапустить среду выполнения"
3. Установка библиотек и импорт пакетов
Хотя Colab предустанавливает множество популярных библиотек (NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow), иногда требуется установить дополнительные пакеты:
!pip install package_name # Установка новой библиотеки
!pip list # Просмотр установленных библиотек
Обратите внимание на восклицательный знак перед командой — он указывает, что команда выполняется в системной оболочке, а не как Python-код.
4. Работа с файлами и данными
В Colab есть несколько способов работы с файлами:
- Загрузка с компьютера:
from google.colab import files
uploaded = files.upload() # Откроется диалог выбора файла
- Загрузка из интернета:
!wget https://адрес_файла # Загрузка файла по URL
- Подключение к Google Drive (наиболее удобный вариант для долгосрочного хранения):
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive') # Подключение Google Drive
# Теперь можно обращаться к файлам:
data = pd.read_csv('/content/drive/My Drive/dataset.csv')
5. Использование переменных окружения и магических команд
Colab поддерживает специальные "магические команды", начинающиеся с %, которые расширяют возможности обычного Python:
%matplotlib inline— отображение графиков прямо в ноутбуке
%time— измерение времени выполнения ячейки
%cd— изменение рабочей директории
%%capture— подавление вывода ячейки (полезно для шумных операций)
Дмитрий Соколов, Data Scientist:
Помню свой первый проект по анализу временных рядов для предсказания продаж. Я пытался настроить все необходимые библиотеки на домашнем компьютере почти неделю. Конфликты версий, отсутствие GPU для ускорения обучения — проблемы накапливались как снежный ком.
Коллега посоветовал перенести проект в Google Colab, и я был поражён. За 10 минут я настроил всё окружение, а модели, которые локально обучались часами, в Colab с GPU завершали работу за минуты.
Ключевым открытием стала работа с файлами через Google Drive. Я структурировал папки с данными и моделями, настроил периодическое сохранение чекпоинтов. Даже когда Colab отключался из-за ограничения времени работы, я мог продолжить с последней сохранённой точки. Этот подход полностью изменил моё представление о том, как должна быть организована работа с машинным обучением.
6. Интерактивные визуализации
Colab предлагает интерактивные визуализации, которые отлично подходят для исследования данных:
import numpy as np
import pandas as pd
from google.colab import widgets
# Создаём демо-данные
df = pd.DataFrame({
'x': np.random.randn(100),
'y': np.random.randn(100),
'size': np.random.randint(10, 100, 100)
})
# Интерактивный scatter plot
from bokeh.plotting import figure, show, output_notebook
from bokeh.models import HoverTool
output_notebook()
p = figure(tools="pan,wheel_zoom,box_zoom,reset,hover")
p.circle('x', 'y', size='size', source=df)
show(p)
7. Доступ к аппаратному ускорению (GPU/TPU)
Одно из главных преимуществ Colab — возможность бесплатно использовать GPU и TPU для ускорения вычислений:
- Перейдите в меню "Среда выполнения" → "Сменить среду выполнения"
- В поле "Тип ускорителя" выберите GPU или TPU
- Нажмите "Сохранить"
Проверить доступность GPU можно так:
import tensorflow as tf
print("Используется GPU:", tf.test.is_gpu_available()) # Для TensorFlow 1.x
print("Используется GPU:", len(tf.config.list_physical_devices('GPU')) > 0) # Для TensorFlow 2.x
Освоив эти базовые функции, вы заложите прочную основу для дальнейшего изучения и использования Google Colab. В следующем разделе мы рассмотрим, как применять эти знания для решения практических задач машинного обучения. 🧠
Практическое применение Google Colab в машинном обучении
Google Colab изначально проектировался для задач машинного обучения, и именно здесь раскрывается его полный потенциал. Давайте рассмотрим практические примеры применения Colab в различных сценариях машинного обучения, от базовых до продвинутых. 🤖
1. Создание базовой модели классификации
Начнем с классического примера — классификации изображений с использованием набора данных MNIST (рукописные цифры). Этот пример показывает, как легко создать и обучить модель в Colab:
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers, models
import matplotlib.pyplot as plt
# Загрузка данных
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
# Предобработка данных
train_images = train_images.reshape((60000, 28, 28, 1)).astype('float32') / 255
test_images = test_images.reshape((10000, 28, 28, 1)).astype('float32') / 255
# Создание модели
model = models.Sequential([
layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
layers.MaxPooling2D((2, 2)),
layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
layers.MaxPooling2D((2, 2)),
layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
layers.Flatten(),
layers.Dense(64, activation='relu'),
layers.Dense(10, activation='softmax')
])
# Компиляция модели
model.compile(optimizer='adam',
loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
# Обучение модели
history = model.fit(train_images, train_labels, epochs=5,
validation_data=(test_images, test_labels))
# Визуализация результатов обучения
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(history.history['accuracy'], label='Точность на обучающей выборке')
plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Точность на проверочной выборке')
plt.xlabel('Эпоха')
plt.ylabel('Точность')
plt.legend()
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(history.history['loss'], label='Потери на обучающей выборке')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Потери на проверочной выборке')
plt.xlabel('Эпоха')
plt.ylabel('Потери')
plt.legend()
plt.show()
2. Перенос обучения (Transfer Learning)
Одна из самых мощных техник в машинном обучении — использование предобученных моделей. Colab с GPU ускорителем делает этот процесс быстрым и эффективным:
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.applications import MobileNetV2
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
from tensorflow.keras import layers, models
# Создание базовой модели из предобученной MobileNetV2
base_model = MobileNetV2(weights='imagenet', include_top=False, input_shape=(224, 224, 3))
base_model.trainable = False # Замораживаем базовую модель
# Добавляем наши слои поверх предобученной модели
model = models.Sequential([
base_model,
layers.GlobalAveragePooling2D(),
layers.Dense(128, activation='relu'),
layers.Dropout(0.2),
layers.Dense(5, activation='softmax') # 5 классов в нашей задаче
])
# Компиляция
model.compile(
optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.0001),
loss='categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy']
)
# Генераторы данных с аугментацией
train_datagen = ImageDataGenerator(
rescale=1./255,
rotation_range=20,
width_shift_range=0.2,
height_shift_range=0.2,
shear_range=0.2,
zoom_range=0.2,
horizontal_flip=True,
fill_mode='nearest'
)
# Здесь должен быть ваш путь к тренировочным данным
# Например, при подключенном Google Drive:
# '/content/drive/My Drive/datasets/flowers/train'
3. Обработка естественного языка (NLP)
Colab отлично подходит для задач NLP, особенно с использованием современных трансформеров:
!pip install transformers
import numpy as np
import pandas as pd
from transformers import BertTokenizer, TFBertForSequenceClassification
import tensorflow as tf
# Загрузка токенизатора и модели
tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained('bert-base-uncased')
model = TFBertForSequenceClassification.from_pretrained('bert-base-uncased')
# Пример текстов для анализа тональности
texts = ["I love this product, it's amazing!",
"This movie was terrible, waste of time",
"The restaurant was okay, nothing special"]
# Подготовка данных для BERT
inputs = tokenizer(texts, padding=True, truncation=True, return_tensors="tf")
# Получение прогнозов
outputs = model(inputs)
predictions = tf.nn.softmax(outputs.logits, axis=-1)
# Вывод результатов
print("Тексты и их предсказанные тональности:")
for i, text in enumerate(texts):
print(f"Текст: {text}")
print(f"Позитивность: {predictions[i][1].numpy():.4f}")
print("-" * 50)
4. Компьютерное зрение с использованием предобученных моделей
Задачи распознавания объектов на изображениях легко решаются с помощью предобученных моделей:
!pip install tensorflow-hub
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
from PIL import Image
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files
# Загрузка изображения
uploaded = files.upload() # Выберите изображение на вашем компьютере
image_path = next(iter(uploaded))
# Загрузка модели для распознавания объектов
detector = hub.load("https://tfhub.dev/google/faster_rcnn/openimages_v4/inception_resnet_v2/1")
# Предобработка изображения
image = Image.open(image_path)
image_np = np.array(image)
input_tensor = tf.convert_to_tensor(image_np)[tf.newaxis, ...]
# Получение предсказаний
result = detector(input_tensor)
# Визуализация результатов
plt.figure(figsize=(15, 15))
plt.imshow(image_np)
for i in range(min(10, len(result["detection_boxes"][0]))):
score = result["detection_scores"][0][i].numpy()
if score > 0.5: # Отображаем только с уверенностью > 50%
box = result["detection_boxes"][0][i].numpy()
class_name = result["detection_class_entities"][0][i].numpy().decode("utf-8")
# Рисуем рамку
height, width, _ = image_np.shape
ymin, xmin, ymax, xmax = box
left, right = xmin * width, xmax * width
top, bottom = ymin * height, ymax * height
plt.gca().add_patch(plt.Rectangle((left, top), right – left, bottom – top,
fill=False, edgecolor='red', linewidth=2))
plt.text(left, top, f'{class_name}: {score:.2f}',
bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.7))
plt.axis('off')
plt.show()
В таблице ниже приведены типичные задачи машинного обучения и рекомендации по их реализации в Colab:
|Задача
|Рекомендуемые библиотеки
|Особенности в Colab
|Классификация изображений
|TensorFlow/Keras, PyTorch
|Используйте GPU, предобработка и аугментация данных критически важны
|Обработка текста
|Transformers, NLTK, spaCy
|Сохраняйте токенизаторы и модели на Google Drive для повторного использования
|Табличные данные
|scikit-learn, XGBoost, LightGBM
|Фокусируйтесь на инженерии признаков и перекрестной валидации
|Временные ряды
|Prophet, statsmodels, LSTM
|Визуализация с помощью интерактивных графиков важна для анализа
|Генеративные модели
|TensorFlow GAN, PyTorch
|Требуют длительного обучения, используйте сохранение чекпоинтов
Теперь, когда мы разобрали практические примеры, давайте перейдем к продвинутым возможностям Google Colab, которые помогут вам выжать максимум из этой платформы. 📊
Продвинутые возможности и советы по работе с Google Colab
После освоения основ Google Colab пора изучить его продвинутые возможности, которые помогут вам эффективнее решать сложные задачи и обойти ограничения бесплатной версии. 🔥
1. Оптимизация использования ресурсов
- Мониторинг ресурсов — используйте меню "Среда выполнения" → "Мониторинг ресурсов" для отслеживания использования памяти и GPU.
- Очистка памяти — регулярно освобождайте неиспользуемую память:
import gc
gc.collect()
# Для TensorFlow:
tf.keras.backend.clear_session()
# Для PyTorch:
import torch
torch.cuda.empty_cache()
- Отключение ячеек — используйте опцию "Исключить ячейку из среды выполнения" (в меню ячейки) для кода, который не нужно выполнять постоянно, например, для визуализации.
2. Эффективная работа с большими данными
- Генераторы данных — для работы с датасетами, которые не помещаются в память:
def data_generator(file_path, batch_size=32):
while True:
chunk = pd.read_csv(file_path, chunksize=batch_size)
for mini_batch in chunk:
X = mini_batch.drop('target', axis=1).values
y = mini_batch['target'].values
yield (X, y)
# Использование генератора
model.fit(data_generator('/content/drive/My Drive/large_dataset.csv'),
steps_per_epoch=1000,
epochs=5)
- Сохранение промежуточных результатов — для длительных вычислений:
# Сохранение модели
model.save('/content/drive/My Drive/my_model.h5')
# Сохранение промежуточных данных
import pickle
with open('/content/drive/My Drive/processed_data.pkl', 'wb') as f:
pickle.dump(processed_data, f)
# Загрузка данных позже
with open('/content/drive/My Drive/processed_data.pkl', 'rb') as f:
processed_data = pickle.load(f)
3. Автоматизация и планирование
Одно из ограничений Colab — сессия может быть прервана после периода бездействия или после 12 часов использования GPU. Вот решения:
- Автоматические чекпоинты — регулярно сохраняйте прогресс:
from tensorflow.keras.callbacks import ModelCheckpoint
checkpoint = ModelCheckpoint(
'/content/drive/My Drive/model_checkpoint.h5',
monitor='val_loss',
save_best_only=True,
verbose=1
)
model.fit(X_train, y_train,
epochs=100,
callbacks=[checkpoint])
- Обход ограничения времени — предотвращение автоматического отключения с помощью JavaScript:
%%javascript
function ClickConnect(){
console.log("Clicked connect button");
document.querySelector("colab-connect-button").click()
}
setInterval(ClickConnect, 60000)
Однако помните, что постоянное использование этого метода может привести к ограничениям со стороны Google.
4. Интеграция с другими сервисами
- GitHub — клонирование и работа с репозиториями:
!git clone https://github.com/username/repository.git
!cd repository && git pull # Обновление репозитория
- Kaggle — доступ к соревновательным датасетам:
!pip install kaggle
!mkdir -p ~/.kaggle
!echo '{"username":"your_username","key":"your_key"}' > ~/.kaggle/kaggle.json
!chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json
!kaggle competitions download -c competition-name
!unzip competition-name.zip
5. Настройка пользовательского интерфейса
- Интерактивные виджеты — для создания динамических пользовательских интерфейсов:
from ipywidgets import interact, FloatSlider
@interact(learning_rate=FloatSlider(min=0.001, max=0.1, step=0.001, value=0.01))
def train_with_lr(learning_rate):
model = create_model(lr=learning_rate)
history = model.fit(X_train, y_train, epochs=5, validation_split=0.2)
plt.plot(history.history['val_accuracy'])
plt.title(f'Validation Accuracy with LR={learning_rate}')
plt.show()
return model
- Пользовательские ячейки форм — для сбора входных данных:
#@title Настройка параметров модели
model_type = "CNN" #@param ["CNN", "RNN", "Transformer"]
learning_rate = 0.001 #@param {type:"number", min:0.0001, max:0.1, step:0.0001}
use_dropout = True #@param {type:"boolean"}
6. Сравнение тарифных планов Colab
|Возможность
|Colab (бесплатный)
|Colab Pro
|Colab Pro+
|Доступ к GPU
|Ограниченный, K80
|Приоритетный, T4/P100
|Премиальный, V100
|Доступ к TPU
|Ограниченный
|Приоритетный
|Премиальный
|RAM
|~12 ГБ
|~25 ГБ
|~32 ГБ
|Время выполнения
|12 часов максимум
|24 часа максимум
|24 часа максимум
|Отключение при неактивности
|~90 минут
|~180 минут
|~240 минут
|Стоимость
|Бесплатно
|$9.99/месяц
|$49.99/месяц
7. Советы для продвинутых пользователей
- Смешанная точность — ускорение обучения с минимальной потерей точности:
# Для TensorFlow
from tensorflow.keras.mixed_precision import experimental as mixed_precision
policy = mixed_precision.Policy('mixed_float16')
mixed_precision.set_global_policy(policy)
- Тонкая настройка гиперпараметров — автоматизированный поиск оптимальных параметров:
!pip install keras-tuner
import kerastuner as kt
def build_model(hp):
model = tf.keras.Sequential()
model.add(tf.keras.layers.Dense(
units=hp.Int('units', min_value=32, max_value=512, step=32),
activation='relu'))
model.add(tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax'))
model.compile(
optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(
hp.Float('learning_rate', min_value=1e-4, max_value=1e-2, sampling='log')),
loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
return model
tuner = kt.Hyperband(
build_model,
objective='val_accuracy',
max_epochs=10,
directory='my_dir',
project_name='intro_to_kt')
tuner.search(x_train, y_train, epochs=50, validation_data=(x_val, y_val))
best_model = tuner.get_best_models(num_models=1)[0]
- Профилирование кода — выявление узких мест в производительности:
%%time
# Ваш код здесь
# Для более детального профилирования:
%load_ext tensorboard
%load_ext tensorflow
# Для TensorFlow:
@tf.function
def train_step(images, labels):
with tf.GradientTape() as tape:
predictions = model(images, training=True)
loss = loss_object(labels, predictions)
gradients = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
return loss
# Профилирование с TensorBoard
tf.summary.trace_on(graph=True, profiler=True)
# Запуск функции
train_step(test_images[:1], test_labels[:1])
# Сохранение логов
with writer.as_default():
tf.summary.trace_export(name="model_trace", step=0)
# Запуск TensorBoard
%tensorboard --logdir logs/
Овладев этими продвинутыми техниками, вы сможете максимально эффективно использовать Google Colab для решения сложных задач машинного обучения и анализа данных, обходя ограничения бесплатной версии и оптимизируя процесс разработки. 🚀
Google Colab — это не просто инструмент, а целая экосистема для экспериментов с данными и алгоритмами. Начиная с простого создания ноутбука и заканчивая тонкой настройкой сложных моделей машинного обучения с GPU-ускорением — Colab предлагает все необходимое в одном месте. Главное его достоинство — доступность: вам не нужно тратить тысячи долларов на мощное оборудование или часы на настройку окружения. Весь потенциал современных вычислительных технологий доступен прямо в браузере, по первому требованию. Независимо от того, делаете ли вы первые шаги в программировании или работаете над серьезным исследовательским проектом — Google Colab открывает перед вами безграничные возможности для творчества, экспериментов и роста.