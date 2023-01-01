Present Continuous: 50 примеров для живого английского общения

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Учащиеся английского языка на начальном и среднем уровне
  • Преподаватели английского языка, ищущие методы преподавания грамматики

  • Подготовка к международным экзаменам, таким как IELTS и TOEFL

    Изучение английского языка без понимания Present Continuous — все равно что пытаться описать происходящее вокруг с завязанными глазами. Это грамматическое время — ключ к выражению действий, происходящих прямо сейчас, планов на ближайшее будущее и даже раздражающих привычек других людей. Владение Present Continuous мгновенно поднимает уровень речи от начального до уверенного среднего. Давайте разберем 50 практических примеров с переводом, которые можно сразу же применить в реальном общении или использовать для подготовки к экзаменам IELTS и TOEFL. 🔍

Что такое Present Continuous и когда его использовать

Present Continuous (или Present Progressive) — это время в английском языке, которое используется для описания действий, происходящих в момент речи или около него. В отличие от Present Simple, которое описывает регулярные, повторяющиеся действия, Present Continuous фокусируется на процессе, происходящем здесь и сейчас. 🕒

Рассмотрим основные случаи использования Present Continuous:

  1. Действия, происходящие прямо сейчас: "I am reading a book" (Я читаю книгу [прямо сейчас])
  2. Временные ситуации: "She is living with her parents until she finds an apartment" (Она живет с родителями, пока не найдет квартиру)
  3. Запланированные действия в ближайшем будущем: "We are meeting Tom at 6 pm" (Мы встречаемся с Томом в 6 вечера)
  4. Развивающиеся ситуации и тенденции: "The climate is changing rapidly" (Климат быстро меняется)
  5. Повторяющиеся действия, которые раздражают говорящего: "He is always losing his keys" (Он постоянно теряет ключи)

Елена Максимова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Когда я только начинала преподавать, студенты часто путали Present Continuous с Present Simple. Помню одного ученика, Сергея, который упорно говорил "I go to the cinema now" вместо правильного "I am going to the cinema now". Чтобы помочь ему и другим учащимся, я разработала простую визуализацию: Present Simple — это фотография регулярного действия, а Present Continuous — видеозапись происходящего прямо сейчас.

На следующем уроке я принесла две карточки: на одной было написано "Every day I drink coffee" с изображением календаря, а на другой — "I am drinking coffee right now" с изображением секундомера. После этого урока Сергей больше никогда не путал эти времена и через полгода сдал международный экзамен на отличный балл.

Есть глаголы, которые обычно не используются в Present Continuous. Их называют глаголами состояния (state verbs):

Категория Примеры глаголов Пример употребления
Мыслительные процессы think, know, understand, believe, remember I think (NOT: I am thinking) she is right.
Чувства и эмоции love, hate, like, want, prefer She loves (NOT: is loving) chocolate.
Восприятие see, hear, smell, taste I see (NOT: I am seeing) a bird in the tree.
Обладание have, own, belong, possess They have (NOT: are having) a beautiful house.

Однако важно помнить, что некоторые из этих глаголов могут использоваться в Present Continuous, когда они обозначают действия, а не состояния: "I am having lunch" (Я обедаю) — здесь "have" означает действие "принимать пищу", а не обладание.

Структура построения предложений в Present Continuous

Present Continuous формируется по четкой формуле, которая работает без исключений. Понимание этой структуры — фундамент для правильного использования времени в речи и письме. 📝

Формула построения утвердительных предложений:

Подлежащее + am/is/are + глагол с окончанием -ing + остальная часть предложения
  • I am working. (Я работаю.)
  • You/We/They are studying. (Ты/Мы/Они учатся.)
  • He/She/It is sleeping. (Он/Она/Оно спит.)

Важно правильно образовывать форму глагола с окончанием -ing. Существуют определенные правила добавления этого окончания:

Правило Пример Исключения
Для большинства глаголов просто добавляется -ing work → working, play → playing
Если глагол оканчивается на -e, то -e опускается перед -ing write → writing, make → making age → ageing/aging (возможны оба варианта)
Если односложный глагол оканчивается на согласную с предшествующей гласной, согласная удваивается run → running, sit → sitting
Для двусложных глаголов согласная удваивается, если ударение падает на последний слог begin → beginning, prefer → preferring
Если глагол оканчивается на -l в британском английском, -l удваивается travel → travelling В американском английском: traveling (без удвоения)
Если глагол оканчивается на -ie, то -ie меняется на -y перед добавлением -ing lie → lying, die → dying

Артем Войцеховский, корпоративный преподаватель английского языка

Недавно ко мне на курс пришла группа сотрудников IT-компании. Их проблема была типичной — они могли обсуждать технические вопросы на английском, но когда дело доходило до повседневного общения с иностранными коллегами, они терялись в выборе времен и построении предложений.

Я использовал подход, который назвал "формула + триггер". Мы разбирали типичные рабочие ситуации и выделяли триггеры для использования Present Continuous: "Что ты делаешь?" — "I'm debugging the code" (Я отлаживаю код), "I can't talk now" — "I'm having a meeting" (У меня сейчас совещание).

Через месяц занятий один из студентов, Дмитрий, рассказал, как впервые свободно общался с британским партнером по Zoom. Когда тот спросил "What are you working on right now?", Дмитрий без запинки ответил полным предложением в Present Continuous, чем заметно impressed собеседника. "Он даже спросил, где я так хорошо выучил английский", — с гордостью поделился Дмитрий.

50 фраз в Present Continuous для повседневного общения

Предлагаю вам 50 полезных фраз с использованием Present Continuous, которые можно сразу применить в разговорной речи. Они разделены на тематические группы для удобства изучения и запоминания. 🗣️

Повседневные действия:

  1. I am reading a fascinating book. — Я читаю увлекательную книгу.
  2. She is cooking dinner for her family. — Она готовит ужин для своей семьи.
  3. They are watching a new series on Netflix. — Они смотрят новый сериал на Netflix.
  4. He is taking a shower. — Он принимает душ.
  5. We are having breakfast. — Мы завтракаем.
  6. The baby is sleeping peacefully. — Ребенок спит спокойно.
  7. My brother is playing video games. — Мой брат играет в видеоигры.
  8. I am wearing my favorite dress today. — Сегодня я в своем любимом платье.
  9. The children are doing their homework. — Дети делают домашнюю работу.
  10. She is walking her dog in the park. — Она гуляет со своей собакой в парке.

Работа и учеба:

  1. I am working on a new project. — Я работаю над новым проектом.
  2. She is preparing for an important presentation. — Она готовится к важной презентации.
  3. They are developing a mobile application. — Они разрабатывают мобильное приложение.
  4. He is studying for his exams. — Он готовится к экзаменам.
  5. We are conducting research on climate change. — Мы проводим исследование по изменению климата.
  6. My colleagues are attending a training session. — Мои коллеги посещают тренинг.
  7. The company is expanding into new markets. — Компания расширяется на новые рынки.
  8. I am learning Spanish this semester. — В этом семестре я изучаю испанский язык.
  9. She is taking online courses to improve her skills. — Она проходит онлайн-курсы, чтобы улучшить свои навыки.
  10. The students are participating in a group discussion. — Студенты участвуют в групповой дискуссии.

Планы на ближайшее будущее:

  1. I am meeting John at the airport tomorrow. — Завтра я встречаю Джона в аэропорту.
  2. We are going to the concert this weekend. — В эти выходные мы идем на концерт.
  3. She is flying to Paris next week. — На следующей неделе она летит в Париж.
  4. They are moving to a new apartment next month. — В следующем месяце они переезжают в новую квартиру.
  5. He is starting a new job on Monday. — В понедельник он начинает новую работу.
  6. I am having dinner with my parents tonight. — Сегодня вечером я ужинаю с родителями.
  7. We are celebrating our anniversary this Friday. — В эту пятницу мы празднуем нашу годовщину.
  8. She is giving a speech at the conference tomorrow. — Завтра она выступает с речью на конференции.
  9. They are launching their product next quarter. — В следующем квартале они запускают свой продукт.
  10. I am taking my driving test on Thursday. — В четверг я сдаю экзамен по вождению.

Изменения и тенденции:

  1. The climate is changing rapidly. — Климат быстро меняется.
  2. More people are working remotely these days. — В наши дни все больше людей работают удаленно.
  3. Technology is evolving at an unprecedented pace. — Технологии развиваются с беспрецедентной скоростью.
  4. The company is growing steadily. — Компания стабильно растет.
  5. The situation is improving gradually. — Ситуация постепенно улучшается.
  6. Our team is becoming more efficient. — Наша команда становится более эффективной.
  7. The economy is recovering slowly. — Экономика восстанавливается медленно.
  8. The population is aging in many developed countries. — Население стареет во многих развитых странах.
  9. More students are choosing online education. — Все больше студентов выбирают онлайн-образование.
  10. Consumer behavior is shifting towards sustainability. — Потребительское поведение смещается в сторону устойчивого развития.

Выражения с always/constantly (для описания раздражающих действий):

  1. He is always coming late to meetings. — Он постоянно опаздывает на встречи.
  2. She is constantly checking her phone. — Она постоянно проверяет свой телефон.
  3. They are always complaining about the weather. — Они постоянно жалуются на погоду.
  4. My roommate is constantly leaving dirty dishes in the sink. — Мой сосед по комнате постоянно оставляет грязную посуду в раковине.
  5. You are always forgetting your keys. — Ты постоянно забываешь свои ключи.
  6. He is constantly interrupting me when I'm speaking. — Он постоянно перебивает меня, когда я говорю.
  7. The children are always making noise when I'm on calls. — Дети постоянно шумят, когда я на звонках.
  8. She is constantly changing her mind about what she wants. — Она постоянно меняет свое мнение о том, чего хочет.
  9. My boss is always asking for last-minute changes. — Мой босс постоянно просит о внесении изменений в последнюю минуту.
  10. They are always trying to sell me something I don't need. — Они постоянно пытаются продать мне что-то, что мне не нужно.

Present Continuous в вопросах и отрицаниях с переводом

Для полноценного владения временем Present Continuous необходимо уметь формировать не только утвердительные предложения, но и вопросительные и отрицательные формы. ❓❌

Структура вопросительных предложений:

Am/Is/Are + подлежащее + глагол с окончанием -ing + остальная часть предложения?

Примеры общих вопросов:

  • Are you working today? — Ты сегодня работаешь?
  • Is she cooking dinner? — Она готовит ужин?
  • Am I disturbing you? — Я тебя беспокою?
  • Are they waiting for us? — Они ждут нас?
  • Is it raining outside? — На улице идет дождь?

Примеры специальных вопросов:

  • What are you doing? — Что ты делаешь?
  • Where is she going? — Куда она идет?
  • Why is he crying? — Почему он плачет?
  • How are they traveling to Paris? — Как они едут в Париж?
  • When are we meeting tomorrow? — Когда мы встречаемся завтра?
  • Who is coming to the party? — Кто придет на вечеринку?
  • Which book are you reading? — Какую книгу ты читаешь?

Структура отрицательных предложений:

Подлежащее + am/is/are + not + глагол с окончанием -ing + остальная часть предложения

Сокращенные формы: I'm not, you're not (you aren't), he's not (he isn't), she's not (she isn't), it's not (it isn't), we're not (we aren't), they're not (they aren't)

Примеры отрицательных предложений:

  • I am not working tomorrow. — Я не работаю завтра.
  • He is not studying right now. — Он не учится прямо сейчас.
  • They are not coming to the meeting. — Они не придут на встречу.
  • We aren't having lunch together. — Мы не обедаем вместе.
  • She isn't listening to what you're saying. — Она не слушает, что ты говоришь.
  • The children aren't sleeping yet. — Дети еще не спят.
  • I'm not feeling well today. — Сегодня я не очень хорошо себя чувствую.

Вопросы с краткими ответами:

  • Are you studying English? — Yes, I am. / No, I'm not. (Ты изучаешь английский? — Да. / Нет.)
  • Is she working late tonight? — Yes, she is. / No, she isn't. (Она работает допоздна сегодня? — Да. / Нет.)
  • Are they moving to London? — Yes, they are. / No, they aren't. (Они переезжают в Лондон? — Да. / Нет.)
  • Am I disturbing you? — Yes, you are. / No, you aren't. (Я тебя беспокою? — Да. / Нет.)
  • Is it snowing outside? — Yes, it is. / No, it isn't. (На улице идет снег? — Да. / Нет.)

При образовании вопросов и отрицаний важно помнить о правильном использовании вспомогательных глаголов am/is/are в зависимости от лица и числа подлежащего. Это тот случай, когда строгая формула работает без исключений, что упрощает освоение этого грамматического времени даже для начинающих. 👍

Полезные упражнения для закрепления Present Continuous

Для уверенного владения Present Continuous недостаточно только теоретических знаний — необходима практика. Предлагаю ряд эффективных упражнений, которые помогут закрепить материал и довести использование этого времени до автоматизма. 💪

Упражнение 1: Заполнение пропусков Вставьте глаголы в скобках в форме Present Continuous.

  1. Look! It __ (rain) heavily.
  2. They __ (build) a new shopping center in our city.
  3. I __ (not/work) today because I'm on vacation.
  4. What __ you __ (do) this weekend?
  5. She __ (learn) Japanese for her new job.

Ответы: 1. is raining; 2. are building; 3. am not working; 4. are doing; 5. is learning

Упражнение 2: Преобразование предложений Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные:

  1. She is writing an email. → __ (отрицание) → __ (вопрос)
  2. They are having dinner. → __ (отрицание) → __ (вопрос)
  3. I am waiting for the bus. → __ (отрицание) → __ (вопрос)
  4. He is fixing his car. → __ (отрицание) → __ (вопрос)
  5. We are planning our vacation. → __ (отрицание) → __ (вопрос)

Ответы:

  1. She is not writing an email. / She isn't writing an email. → Is she writing an email?
  2. They are not having dinner. / They aren't having dinner. → Are they having dinner?
  3. I am not waiting for the bus. / I'm not waiting for the bus. → Am I waiting for the bus?
  4. He is not fixing his car. / He isn't fixing his car. → Is he fixing his car?
  5. We are not planning our vacation. / We aren't planning our vacation. → Are we planning our vacation?

Упражнение 3: Исправление ошибок Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

  1. He are reading a book now.
  2. They is not studying at the moment.
  3. What she is doing?
  4. I not watching TV right now.
  5. We is going to the cinema tonight.

Правильные варианты:

  1. He is reading a book now.
  2. They are not studying at the moment. / They aren't studying at the moment.
  3. What is she doing?
  4. I am not watching TV right now. / I'm not watching TV right now.
  5. We are going to the cinema tonight.

Упражнение 4: Описание изображений Выберите картинку с людьми, занятыми различными действиями, и опишите, что они делают, используя Present Continuous. Например:

  • The woman is riding a bicycle.
  • The children are playing in the park.
  • The man is walking his dog.
  • Two friends are having coffee together.
  • The teacher is explaining something to the students.

Упражнение 5: Составление диалога Составьте диалог между двумя людьми, используя Present Continuous. Включите вопросы, отрицания и утверждения. Примерные темы для диалога:

  • Телефонный разговор (What are you doing right now?)
  • Встреча друзей после долгого перерыва (How is your new job going?)
  • Обсуждение планов на выходные (Are you doing anything special this weekend?)
  • Разговор коллег о текущих проектах (Which project are you working on?)

Упражнение 6: Present Continuous vs. Present Simple Выберите правильное время глагола (Present Continuous или Present Simple):

  1. I usually __ (go) to work by bus, but today I __ (walk).
  2. She __ (not/work) on Sundays, but she __ (work) this Sunday because of a deadline.
  3. He __ (play) tennis every Saturday, but he __ (not/play) today because it's raining.
  4. __ they usually __ (eat) dinner at this restaurant? No, but they __ (try) it today.
  5. I __ (think) this movie is great! What __ you __ (think) about it?

Ответы:

  1. go, am walking
  2. doesn't work, is working
  3. plays, isn't playing
  4. Do, eat, are trying
  5. think, do, think

Регулярная практика этих упражнений поможет вам уверенно использовать Present Continuous в речи и письме. Начните с более простых заданий и постепенно переходите к более сложным. Старайтесь применять полученные знания в реальном общении — составляйте предложения о том, что происходит вокруг вас прямо сейчас, используйте Present Continuous при обсуждении планов на ближайшее будущее и т.д. 🚀

Освоение Present Continuous открывает новые горизонты в изучении английского языка. Разобрав 50 практических примеров, мы увидели, как это грамматическое время помогает точно описывать происходящее вокруг нас, планировать ближайшее будущее и даже выражать эмоциональное отношение к повторяющимся действиям. Практика через разнообразные упражнения — ключ к успеху. Применяйте новые знания в повседневном общении, замечайте использование Present Continuous в фильмах, песнях и книгах, и вы почувствуете, как ваша речь становится более естественной и грамматически правильной. Владение Present Continuous — это не просто грамматический навык, а инструмент, который делает ваше общение на английском живым и аутентичным.

