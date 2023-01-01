Present Continuous: 50 примеров для живого английского общения

Для кого эта статья:

Учащиеся английского языка на начальном и среднем уровне

Преподаватели английского языка, ищущие методы преподавания грамматики

Подготовка к международным экзаменам, таким как IELTS и TOEFL Изучение английского языка без понимания Present Continuous — все равно что пытаться описать происходящее вокруг с завязанными глазами. Это грамматическое время — ключ к выражению действий, происходящих прямо сейчас, планов на ближайшее будущее и даже раздражающих привычек других людей. Владение Present Continuous мгновенно поднимает уровень речи от начального до уверенного среднего. Давайте разберем 50 практических примеров с переводом, которые можно сразу же применить в реальном общении или использовать для подготовки к экзаменам IELTS и TOEFL. 🔍

Что такое Present Continuous и когда его использовать

Present Continuous (или Present Progressive) — это время в английском языке, которое используется для описания действий, происходящих в момент речи или около него. В отличие от Present Simple, которое описывает регулярные, повторяющиеся действия, Present Continuous фокусируется на процессе, происходящем здесь и сейчас. 🕒

Рассмотрим основные случаи использования Present Continuous:

Действия, происходящие прямо сейчас: "I am reading a book" (Я читаю книгу [прямо сейчас]) Временные ситуации: "She is living with her parents until she finds an apartment" (Она живет с родителями, пока не найдет квартиру) Запланированные действия в ближайшем будущем: "We are meeting Tom at 6 pm" (Мы встречаемся с Томом в 6 вечера) Развивающиеся ситуации и тенденции: "The climate is changing rapidly" (Климат быстро меняется) Повторяющиеся действия, которые раздражают говорящего: "He is always losing his keys" (Он постоянно теряет ключи)

Елена Максимова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, студенты часто путали Present Continuous с Present Simple. Помню одного ученика, Сергея, который упорно говорил "I go to the cinema now" вместо правильного "I am going to the cinema now". Чтобы помочь ему и другим учащимся, я разработала простую визуализацию: Present Simple — это фотография регулярного действия, а Present Continuous — видеозапись происходящего прямо сейчас. На следующем уроке я принесла две карточки: на одной было написано "Every day I drink coffee" с изображением календаря, а на другой — "I am drinking coffee right now" с изображением секундомера. После этого урока Сергей больше никогда не путал эти времена и через полгода сдал международный экзамен на отличный балл.

Есть глаголы, которые обычно не используются в Present Continuous. Их называют глаголами состояния (state verbs):

Категория Примеры глаголов Пример употребления Мыслительные процессы think, know, understand, believe, remember I think (NOT: I am thinking) she is right. Чувства и эмоции love, hate, like, want, prefer She loves (NOT: is loving) chocolate. Восприятие see, hear, smell, taste I see (NOT: I am seeing) a bird in the tree. Обладание have, own, belong, possess They have (NOT: are having) a beautiful house.

Однако важно помнить, что некоторые из этих глаголов могут использоваться в Present Continuous, когда они обозначают действия, а не состояния: "I am having lunch" (Я обедаю) — здесь "have" означает действие "принимать пищу", а не обладание.

Структура построения предложений в Present Continuous

Present Continuous формируется по четкой формуле, которая работает без исключений. Понимание этой структуры — фундамент для правильного использования времени в речи и письме. 📝

Формула построения утвердительных предложений:

Подлежащее + am/is/are + глагол с окончанием -ing + остальная часть предложения

I am working. (Я работаю.)

You/We/They are studying. (Ты/Мы/Они учатся.)

He/She/It is sleeping. (Он/Она/Оно спит.)

Важно правильно образовывать форму глагола с окончанием -ing. Существуют определенные правила добавления этого окончания:

Правило Пример Исключения Для большинства глаголов просто добавляется -ing work → working, play → playing – Если глагол оканчивается на -e, то -e опускается перед -ing write → writing, make → making age → ageing/aging (возможны оба варианта) Если односложный глагол оканчивается на согласную с предшествующей гласной, согласная удваивается run → running, sit → sitting – Для двусложных глаголов согласная удваивается, если ударение падает на последний слог begin → beginning, prefer → preferring – Если глагол оканчивается на -l в британском английском, -l удваивается travel → travelling В американском английском: traveling (без удвоения) Если глагол оканчивается на -ie, то -ie меняется на -y перед добавлением -ing lie → lying, die → dying –

Артем Войцеховский, корпоративный преподаватель английского языка Недавно ко мне на курс пришла группа сотрудников IT-компании. Их проблема была типичной — они могли обсуждать технические вопросы на английском, но когда дело доходило до повседневного общения с иностранными коллегами, они терялись в выборе времен и построении предложений. Я использовал подход, который назвал "формула + триггер". Мы разбирали типичные рабочие ситуации и выделяли триггеры для использования Present Continuous: "Что ты делаешь?" — "I'm debugging the code" (Я отлаживаю код), "I can't talk now" — "I'm having a meeting" (У меня сейчас совещание). Через месяц занятий один из студентов, Дмитрий, рассказал, как впервые свободно общался с британским партнером по Zoom. Когда тот спросил "What are you working on right now?", Дмитрий без запинки ответил полным предложением в Present Continuous, чем заметно impressed собеседника. "Он даже спросил, где я так хорошо выучил английский", — с гордостью поделился Дмитрий.

50 фраз в Present Continuous для повседневного общения

Предлагаю вам 50 полезных фраз с использованием Present Continuous, которые можно сразу применить в разговорной речи. Они разделены на тематические группы для удобства изучения и запоминания. 🗣️

Повседневные действия:

I am reading a fascinating book. — Я читаю увлекательную книгу. She is cooking dinner for her family. — Она готовит ужин для своей семьи. They are watching a new series on Netflix. — Они смотрят новый сериал на Netflix. He is taking a shower. — Он принимает душ. We are having breakfast. — Мы завтракаем. The baby is sleeping peacefully. — Ребенок спит спокойно. My brother is playing video games. — Мой брат играет в видеоигры. I am wearing my favorite dress today. — Сегодня я в своем любимом платье. The children are doing their homework. — Дети делают домашнюю работу. She is walking her dog in the park. — Она гуляет со своей собакой в парке.

Работа и учеба:

I am working on a new project. — Я работаю над новым проектом. She is preparing for an important presentation. — Она готовится к важной презентации. They are developing a mobile application. — Они разрабатывают мобильное приложение. He is studying for his exams. — Он готовится к экзаменам. We are conducting research on climate change. — Мы проводим исследование по изменению климата. My colleagues are attending a training session. — Мои коллеги посещают тренинг. The company is expanding into new markets. — Компания расширяется на новые рынки. I am learning Spanish this semester. — В этом семестре я изучаю испанский язык. She is taking online courses to improve her skills. — Она проходит онлайн-курсы, чтобы улучшить свои навыки. The students are participating in a group discussion. — Студенты участвуют в групповой дискуссии.

Планы на ближайшее будущее:

I am meeting John at the airport tomorrow. — Завтра я встречаю Джона в аэропорту. We are going to the concert this weekend. — В эти выходные мы идем на концерт. She is flying to Paris next week. — На следующей неделе она летит в Париж. They are moving to a new apartment next month. — В следующем месяце они переезжают в новую квартиру. He is starting a new job on Monday. — В понедельник он начинает новую работу. I am having dinner with my parents tonight. — Сегодня вечером я ужинаю с родителями. We are celebrating our anniversary this Friday. — В эту пятницу мы празднуем нашу годовщину. She is giving a speech at the conference tomorrow. — Завтра она выступает с речью на конференции. They are launching their product next quarter. — В следующем квартале они запускают свой продукт. I am taking my driving test on Thursday. — В четверг я сдаю экзамен по вождению.

Изменения и тенденции:

The climate is changing rapidly. — Климат быстро меняется. More people are working remotely these days. — В наши дни все больше людей работают удаленно. Technology is evolving at an unprecedented pace. — Технологии развиваются с беспрецедентной скоростью. The company is growing steadily. — Компания стабильно растет. The situation is improving gradually. — Ситуация постепенно улучшается. Our team is becoming more efficient. — Наша команда становится более эффективной. The economy is recovering slowly. — Экономика восстанавливается медленно. The population is aging in many developed countries. — Население стареет во многих развитых странах. More students are choosing online education. — Все больше студентов выбирают онлайн-образование. Consumer behavior is shifting towards sustainability. — Потребительское поведение смещается в сторону устойчивого развития.

Выражения с always/constantly (для описания раздражающих действий):

He is always coming late to meetings. — Он постоянно опаздывает на встречи. She is constantly checking her phone. — Она постоянно проверяет свой телефон. They are always complaining about the weather. — Они постоянно жалуются на погоду. My roommate is constantly leaving dirty dishes in the sink. — Мой сосед по комнате постоянно оставляет грязную посуду в раковине. You are always forgetting your keys. — Ты постоянно забываешь свои ключи. He is constantly interrupting me when I'm speaking. — Он постоянно перебивает меня, когда я говорю. The children are always making noise when I'm on calls. — Дети постоянно шумят, когда я на звонках. She is constantly changing her mind about what she wants. — Она постоянно меняет свое мнение о том, чего хочет. My boss is always asking for last-minute changes. — Мой босс постоянно просит о внесении изменений в последнюю минуту. They are always trying to sell me something I don't need. — Они постоянно пытаются продать мне что-то, что мне не нужно.

Present Continuous в вопросах и отрицаниях с переводом

Для полноценного владения временем Present Continuous необходимо уметь формировать не только утвердительные предложения, но и вопросительные и отрицательные формы. ❓❌

Структура вопросительных предложений:

Am/Is/Are + подлежащее + глагол с окончанием -ing + остальная часть предложения?

Примеры общих вопросов:

Are you working today? — Ты сегодня работаешь?

Is she cooking dinner? — Она готовит ужин?

Am I disturbing you? — Я тебя беспокою?

Are they waiting for us? — Они ждут нас?

Is it raining outside? — На улице идет дождь?

Примеры специальных вопросов:

What are you doing? — Что ты делаешь?

Where is she going? — Куда она идет?

Why is he crying? — Почему он плачет?

How are they traveling to Paris? — Как они едут в Париж?

When are we meeting tomorrow? — Когда мы встречаемся завтра?

Who is coming to the party? — Кто придет на вечеринку?

Which book are you reading? — Какую книгу ты читаешь?

Структура отрицательных предложений:

Подлежащее + am/is/are + not + глагол с окончанием -ing + остальная часть предложения

Сокращенные формы: I'm not, you're not (you aren't), he's not (he isn't), she's not (she isn't), it's not (it isn't), we're not (we aren't), they're not (they aren't)

Примеры отрицательных предложений:

I am not working tomorrow. — Я не работаю завтра.

He is not studying right now. — Он не учится прямо сейчас.

They are not coming to the meeting. — Они не придут на встречу.

We aren't having lunch together. — Мы не обедаем вместе.

She isn't listening to what you're saying. — Она не слушает, что ты говоришь.

The children aren't sleeping yet. — Дети еще не спят.

I'm not feeling well today. — Сегодня я не очень хорошо себя чувствую.

Вопросы с краткими ответами:

Are you studying English? — Yes, I am. / No, I'm not. (Ты изучаешь английский? — Да. / Нет.)

Is she working late tonight? — Yes, she is. / No, she isn't. (Она работает допоздна сегодня? — Да. / Нет.)

Are they moving to London? — Yes, they are. / No, they aren't. (Они переезжают в Лондон? — Да. / Нет.)

Am I disturbing you? — Yes, you are. / No, you aren't. (Я тебя беспокою? — Да. / Нет.)

Is it snowing outside? — Yes, it is. / No, it isn't. (На улице идет снег? — Да. / Нет.)

При образовании вопросов и отрицаний важно помнить о правильном использовании вспомогательных глаголов am/is/are в зависимости от лица и числа подлежащего. Это тот случай, когда строгая формула работает без исключений, что упрощает освоение этого грамматического времени даже для начинающих. 👍

Полезные упражнения для закрепления Present Continuous

Для уверенного владения Present Continuous недостаточно только теоретических знаний — необходима практика. Предлагаю ряд эффективных упражнений, которые помогут закрепить материал и довести использование этого времени до автоматизма. 💪

Упражнение 1: Заполнение пропусков Вставьте глаголы в скобках в форме Present Continuous.

Look! It __ (rain) heavily. They __ (build) a new shopping center in our city. I __ (not/work) today because I'm on vacation. What __ you __ (do) this weekend? She __ (learn) Japanese for her new job.

Ответы: 1. is raining; 2. are building; 3. am not working; 4. are doing; 5. is learning

Упражнение 2: Преобразование предложений Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные:

She is writing an email. → __ (отрицание) → __ (вопрос) They are having dinner. → __ (отрицание) → __ (вопрос) I am waiting for the bus. → __ (отрицание) → __ (вопрос) He is fixing his car. → __ (отрицание) → __ (вопрос) We are planning our vacation. → __ (отрицание) → __ (вопрос)

Ответы:

She is not writing an email. / She isn't writing an email. → Is she writing an email? They are not having dinner. / They aren't having dinner. → Are they having dinner? I am not waiting for the bus. / I'm not waiting for the bus. → Am I waiting for the bus? He is not fixing his car. / He isn't fixing his car. → Is he fixing his car? We are not planning our vacation. / We aren't planning our vacation. → Are we planning our vacation?

Упражнение 3: Исправление ошибок Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

He are reading a book now. They is not studying at the moment. What she is doing? I not watching TV right now. We is going to the cinema tonight.

Правильные варианты:

He is reading a book now. They are not studying at the moment. / They aren't studying at the moment. What is she doing? I am not watching TV right now. / I'm not watching TV right now. We are going to the cinema tonight.

Упражнение 4: Описание изображений Выберите картинку с людьми, занятыми различными действиями, и опишите, что они делают, используя Present Continuous. Например:

The woman is riding a bicycle.

The children are playing in the park.

The man is walking his dog.

Two friends are having coffee together.

The teacher is explaining something to the students.

Упражнение 5: Составление диалога Составьте диалог между двумя людьми, используя Present Continuous. Включите вопросы, отрицания и утверждения. Примерные темы для диалога:

Телефонный разговор (What are you doing right now?)

Встреча друзей после долгого перерыва (How is your new job going?)

Обсуждение планов на выходные (Are you doing anything special this weekend?)

Разговор коллег о текущих проектах (Which project are you working on?)

Упражнение 6: Present Continuous vs. Present Simple Выберите правильное время глагола (Present Continuous или Present Simple):

I usually __ (go) to work by bus, but today I __ (walk). She __ (not/work) on Sundays, but she __ (work) this Sunday because of a deadline. He __ (play) tennis every Saturday, but he __ (not/play) today because it's raining. __ they usually __ (eat) dinner at this restaurant? No, but they __ (try) it today. I __ (think) this movie is great! What __ you __ (think) about it?

Ответы:

go, am walking doesn't work, is working plays, isn't playing Do, eat, are trying think, do, think

Регулярная практика этих упражнений поможет вам уверенно использовать Present Continuous в речи и письме. Начните с более простых заданий и постепенно переходите к более сложным. Старайтесь применять полученные знания в реальном общении — составляйте предложения о том, что происходит вокруг вас прямо сейчас, используйте Present Continuous при обсуждении планов на ближайшее будущее и т.д. 🚀