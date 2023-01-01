Present Continuous: 50 примеров для живого английского общения#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Учащиеся английского языка на начальном и среднем уровне
- Преподаватели английского языка, ищущие методы преподавания грамматики
Подготовка к международным экзаменам, таким как IELTS и TOEFL
Изучение английского языка без понимания Present Continuous — все равно что пытаться описать происходящее вокруг с завязанными глазами. Это грамматическое время — ключ к выражению действий, происходящих прямо сейчас, планов на ближайшее будущее и даже раздражающих привычек других людей. Владение Present Continuous мгновенно поднимает уровень речи от начального до уверенного среднего. Давайте разберем 50 практических примеров с переводом, которые можно сразу же применить в реальном общении или использовать для подготовки к экзаменам IELTS и TOEFL. 🔍
Что такое Present Continuous и когда его использовать
Present Continuous (или Present Progressive) — это время в английском языке, которое используется для описания действий, происходящих в момент речи или около него. В отличие от Present Simple, которое описывает регулярные, повторяющиеся действия, Present Continuous фокусируется на процессе, происходящем здесь и сейчас. 🕒
Рассмотрим основные случаи использования Present Continuous:
- Действия, происходящие прямо сейчас: "I am reading a book" (Я читаю книгу [прямо сейчас])
- Временные ситуации: "She is living with her parents until she finds an apartment" (Она живет с родителями, пока не найдет квартиру)
- Запланированные действия в ближайшем будущем: "We are meeting Tom at 6 pm" (Мы встречаемся с Томом в 6 вечера)
- Развивающиеся ситуации и тенденции: "The climate is changing rapidly" (Климат быстро меняется)
- Повторяющиеся действия, которые раздражают говорящего: "He is always losing his keys" (Он постоянно теряет ключи)
Елена Максимова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Когда я только начинала преподавать, студенты часто путали Present Continuous с Present Simple. Помню одного ученика, Сергея, который упорно говорил "I go to the cinema now" вместо правильного "I am going to the cinema now". Чтобы помочь ему и другим учащимся, я разработала простую визуализацию: Present Simple — это фотография регулярного действия, а Present Continuous — видеозапись происходящего прямо сейчас.
На следующем уроке я принесла две карточки: на одной было написано "Every day I drink coffee" с изображением календаря, а на другой — "I am drinking coffee right now" с изображением секундомера. После этого урока Сергей больше никогда не путал эти времена и через полгода сдал международный экзамен на отличный балл.
Есть глаголы, которые обычно не используются в Present Continuous. Их называют глаголами состояния (state verbs):
|Категория
|Примеры глаголов
|Пример употребления
|Мыслительные процессы
|think, know, understand, believe, remember
|I think (NOT: I am thinking) she is right.
|Чувства и эмоции
|love, hate, like, want, prefer
|She loves (NOT: is loving) chocolate.
|Восприятие
|see, hear, smell, taste
|I see (NOT: I am seeing) a bird in the tree.
|Обладание
|have, own, belong, possess
|They have (NOT: are having) a beautiful house.
Однако важно помнить, что некоторые из этих глаголов могут использоваться в Present Continuous, когда они обозначают действия, а не состояния: "I am having lunch" (Я обедаю) — здесь "have" означает действие "принимать пищу", а не обладание.
Структура построения предложений в Present Continuous
Present Continuous формируется по четкой формуле, которая работает без исключений. Понимание этой структуры — фундамент для правильного использования времени в речи и письме. 📝
Формула построения утвердительных предложений:
Подлежащее + am/is/are + глагол с окончанием -ing + остальная часть предложения
- I am working. (Я работаю.)
- You/We/They are studying. (Ты/Мы/Они учатся.)
- He/She/It is sleeping. (Он/Она/Оно спит.)
Важно правильно образовывать форму глагола с окончанием -ing. Существуют определенные правила добавления этого окончания:
|Правило
|Пример
|Исключения
|Для большинства глаголов просто добавляется -ing
|work → working, play → playing
|–
|Если глагол оканчивается на -e, то -e опускается перед -ing
|write → writing, make → making
|age → ageing/aging (возможны оба варианта)
|Если односложный глагол оканчивается на согласную с предшествующей гласной, согласная удваивается
|run → running, sit → sitting
|–
|Для двусложных глаголов согласная удваивается, если ударение падает на последний слог
|begin → beginning, prefer → preferring
|–
|Если глагол оканчивается на -l в британском английском, -l удваивается
|travel → travelling
|В американском английском: traveling (без удвоения)
|Если глагол оканчивается на -ie, то -ie меняется на -y перед добавлением -ing
|lie → lying, die → dying
|–
Артем Войцеховский, корпоративный преподаватель английского языка
Недавно ко мне на курс пришла группа сотрудников IT-компании. Их проблема была типичной — они могли обсуждать технические вопросы на английском, но когда дело доходило до повседневного общения с иностранными коллегами, они терялись в выборе времен и построении предложений.
Я использовал подход, который назвал "формула + триггер". Мы разбирали типичные рабочие ситуации и выделяли триггеры для использования Present Continuous: "Что ты делаешь?" — "I'm debugging the code" (Я отлаживаю код), "I can't talk now" — "I'm having a meeting" (У меня сейчас совещание).
Через месяц занятий один из студентов, Дмитрий, рассказал, как впервые свободно общался с британским партнером по Zoom. Когда тот спросил "What are you working on right now?", Дмитрий без запинки ответил полным предложением в Present Continuous, чем заметно impressed собеседника. "Он даже спросил, где я так хорошо выучил английский", — с гордостью поделился Дмитрий.
50 фраз в Present Continuous для повседневного общения
Предлагаю вам 50 полезных фраз с использованием Present Continuous, которые можно сразу применить в разговорной речи. Они разделены на тематические группы для удобства изучения и запоминания. 🗣️
Повседневные действия:
- I am reading a fascinating book. — Я читаю увлекательную книгу.
- She is cooking dinner for her family. — Она готовит ужин для своей семьи.
- They are watching a new series on Netflix. — Они смотрят новый сериал на Netflix.
- He is taking a shower. — Он принимает душ.
- We are having breakfast. — Мы завтракаем.
- The baby is sleeping peacefully. — Ребенок спит спокойно.
- My brother is playing video games. — Мой брат играет в видеоигры.
- I am wearing my favorite dress today. — Сегодня я в своем любимом платье.
- The children are doing their homework. — Дети делают домашнюю работу.
- She is walking her dog in the park. — Она гуляет со своей собакой в парке.
Работа и учеба:
- I am working on a new project. — Я работаю над новым проектом.
- She is preparing for an important presentation. — Она готовится к важной презентации.
- They are developing a mobile application. — Они разрабатывают мобильное приложение.
- He is studying for his exams. — Он готовится к экзаменам.
- We are conducting research on climate change. — Мы проводим исследование по изменению климата.
- My colleagues are attending a training session. — Мои коллеги посещают тренинг.
- The company is expanding into new markets. — Компания расширяется на новые рынки.
- I am learning Spanish this semester. — В этом семестре я изучаю испанский язык.
- She is taking online courses to improve her skills. — Она проходит онлайн-курсы, чтобы улучшить свои навыки.
- The students are participating in a group discussion. — Студенты участвуют в групповой дискуссии.
Планы на ближайшее будущее:
- I am meeting John at the airport tomorrow. — Завтра я встречаю Джона в аэропорту.
- We are going to the concert this weekend. — В эти выходные мы идем на концерт.
- She is flying to Paris next week. — На следующей неделе она летит в Париж.
- They are moving to a new apartment next month. — В следующем месяце они переезжают в новую квартиру.
- He is starting a new job on Monday. — В понедельник он начинает новую работу.
- I am having dinner with my parents tonight. — Сегодня вечером я ужинаю с родителями.
- We are celebrating our anniversary this Friday. — В эту пятницу мы празднуем нашу годовщину.
- She is giving a speech at the conference tomorrow. — Завтра она выступает с речью на конференции.
- They are launching their product next quarter. — В следующем квартале они запускают свой продукт.
- I am taking my driving test on Thursday. — В четверг я сдаю экзамен по вождению.
Изменения и тенденции:
- The climate is changing rapidly. — Климат быстро меняется.
- More people are working remotely these days. — В наши дни все больше людей работают удаленно.
- Technology is evolving at an unprecedented pace. — Технологии развиваются с беспрецедентной скоростью.
- The company is growing steadily. — Компания стабильно растет.
- The situation is improving gradually. — Ситуация постепенно улучшается.
- Our team is becoming more efficient. — Наша команда становится более эффективной.
- The economy is recovering slowly. — Экономика восстанавливается медленно.
- The population is aging in many developed countries. — Население стареет во многих развитых странах.
- More students are choosing online education. — Все больше студентов выбирают онлайн-образование.
- Consumer behavior is shifting towards sustainability. — Потребительское поведение смещается в сторону устойчивого развития.
Выражения с always/constantly (для описания раздражающих действий):
- He is always coming late to meetings. — Он постоянно опаздывает на встречи.
- She is constantly checking her phone. — Она постоянно проверяет свой телефон.
- They are always complaining about the weather. — Они постоянно жалуются на погоду.
- My roommate is constantly leaving dirty dishes in the sink. — Мой сосед по комнате постоянно оставляет грязную посуду в раковине.
- You are always forgetting your keys. — Ты постоянно забываешь свои ключи.
- He is constantly interrupting me when I'm speaking. — Он постоянно перебивает меня, когда я говорю.
- The children are always making noise when I'm on calls. — Дети постоянно шумят, когда я на звонках.
- She is constantly changing her mind about what she wants. — Она постоянно меняет свое мнение о том, чего хочет.
- My boss is always asking for last-minute changes. — Мой босс постоянно просит о внесении изменений в последнюю минуту.
- They are always trying to sell me something I don't need. — Они постоянно пытаются продать мне что-то, что мне не нужно.
Present Continuous в вопросах и отрицаниях с переводом
Для полноценного владения временем Present Continuous необходимо уметь формировать не только утвердительные предложения, но и вопросительные и отрицательные формы. ❓❌
Структура вопросительных предложений:
Am/Is/Are + подлежащее + глагол с окончанием -ing + остальная часть предложения?
Примеры общих вопросов:
- Are you working today? — Ты сегодня работаешь?
- Is she cooking dinner? — Она готовит ужин?
- Am I disturbing you? — Я тебя беспокою?
- Are they waiting for us? — Они ждут нас?
- Is it raining outside? — На улице идет дождь?
Примеры специальных вопросов:
- What are you doing? — Что ты делаешь?
- Where is she going? — Куда она идет?
- Why is he crying? — Почему он плачет?
- How are they traveling to Paris? — Как они едут в Париж?
- When are we meeting tomorrow? — Когда мы встречаемся завтра?
- Who is coming to the party? — Кто придет на вечеринку?
- Which book are you reading? — Какую книгу ты читаешь?
Структура отрицательных предложений:
Подлежащее + am/is/are + not + глагол с окончанием -ing + остальная часть предложения
Сокращенные формы: I'm not, you're not (you aren't), he's not (he isn't), she's not (she isn't), it's not (it isn't), we're not (we aren't), they're not (they aren't)
Примеры отрицательных предложений:
- I am not working tomorrow. — Я не работаю завтра.
- He is not studying right now. — Он не учится прямо сейчас.
- They are not coming to the meeting. — Они не придут на встречу.
- We aren't having lunch together. — Мы не обедаем вместе.
- She isn't listening to what you're saying. — Она не слушает, что ты говоришь.
- The children aren't sleeping yet. — Дети еще не спят.
- I'm not feeling well today. — Сегодня я не очень хорошо себя чувствую.
Вопросы с краткими ответами:
- Are you studying English? — Yes, I am. / No, I'm not. (Ты изучаешь английский? — Да. / Нет.)
- Is she working late tonight? — Yes, she is. / No, she isn't. (Она работает допоздна сегодня? — Да. / Нет.)
- Are they moving to London? — Yes, they are. / No, they aren't. (Они переезжают в Лондон? — Да. / Нет.)
- Am I disturbing you? — Yes, you are. / No, you aren't. (Я тебя беспокою? — Да. / Нет.)
- Is it snowing outside? — Yes, it is. / No, it isn't. (На улице идет снег? — Да. / Нет.)
При образовании вопросов и отрицаний важно помнить о правильном использовании вспомогательных глаголов am/is/are в зависимости от лица и числа подлежащего. Это тот случай, когда строгая формула работает без исключений, что упрощает освоение этого грамматического времени даже для начинающих. 👍
Полезные упражнения для закрепления Present Continuous
Для уверенного владения Present Continuous недостаточно только теоретических знаний — необходима практика. Предлагаю ряд эффективных упражнений, которые помогут закрепить материал и довести использование этого времени до автоматизма. 💪
Упражнение 1: Заполнение пропусков Вставьте глаголы в скобках в форме Present Continuous.
- Look! It __ (rain) heavily.
- They __ (build) a new shopping center in our city.
- I __ (not/work) today because I'm on vacation.
- What __ you __ (do) this weekend?
- She __ (learn) Japanese for her new job.
Ответы: 1. is raining; 2. are building; 3. am not working; 4. are doing; 5. is learning
Упражнение 2: Преобразование предложений Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные:
- She is writing an email. → __ (отрицание) → __ (вопрос)
- They are having dinner. → __ (отрицание) → __ (вопрос)
- I am waiting for the bus. → __ (отрицание) → __ (вопрос)
- He is fixing his car. → __ (отрицание) → __ (вопрос)
- We are planning our vacation. → __ (отрицание) → __ (вопрос)
Ответы:
- She is not writing an email. / She isn't writing an email. → Is she writing an email?
- They are not having dinner. / They aren't having dinner. → Are they having dinner?
- I am not waiting for the bus. / I'm not waiting for the bus. → Am I waiting for the bus?
- He is not fixing his car. / He isn't fixing his car. → Is he fixing his car?
- We are not planning our vacation. / We aren't planning our vacation. → Are we planning our vacation?
Упражнение 3: Исправление ошибок Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:
- He are reading a book now.
- They is not studying at the moment.
- What she is doing?
- I not watching TV right now.
- We is going to the cinema tonight.
Правильные варианты:
- He is reading a book now.
- They are not studying at the moment. / They aren't studying at the moment.
- What is she doing?
- I am not watching TV right now. / I'm not watching TV right now.
- We are going to the cinema tonight.
Упражнение 4: Описание изображений Выберите картинку с людьми, занятыми различными действиями, и опишите, что они делают, используя Present Continuous. Например:
- The woman is riding a bicycle.
- The children are playing in the park.
- The man is walking his dog.
- Two friends are having coffee together.
- The teacher is explaining something to the students.
Упражнение 5: Составление диалога Составьте диалог между двумя людьми, используя Present Continuous. Включите вопросы, отрицания и утверждения. Примерные темы для диалога:
- Телефонный разговор (What are you doing right now?)
- Встреча друзей после долгого перерыва (How is your new job going?)
- Обсуждение планов на выходные (Are you doing anything special this weekend?)
- Разговор коллег о текущих проектах (Which project are you working on?)
Упражнение 6: Present Continuous vs. Present Simple Выберите правильное время глагола (Present Continuous или Present Simple):
- I usually __ (go) to work by bus, but today I __ (walk).
- She __ (not/work) on Sundays, but she __ (work) this Sunday because of a deadline.
- He __ (play) tennis every Saturday, but he __ (not/play) today because it's raining.
- __ they usually __ (eat) dinner at this restaurant? No, but they __ (try) it today.
- I __ (think) this movie is great! What __ you __ (think) about it?
Ответы:
- go, am walking
- doesn't work, is working
- plays, isn't playing
- Do, eat, are trying
- think, do, think
Регулярная практика этих упражнений поможет вам уверенно использовать Present Continuous в речи и письме. Начните с более простых заданий и постепенно переходите к более сложным. Старайтесь применять полученные знания в реальном общении — составляйте предложения о том, что происходит вокруг вас прямо сейчас, используйте Present Continuous при обсуждении планов на ближайшее будущее и т.д. 🚀
Освоение Present Continuous открывает новые горизонты в изучении английского языка. Разобрав 50 практических примеров, мы увидели, как это грамматическое время помогает точно описывать происходящее вокруг нас, планировать ближайшее будущее и даже выражать эмоциональное отношение к повторяющимся действиям. Практика через разнообразные упражнения — ключ к успеху. Применяйте новые знания в повседневном общении, замечайте использование Present Continuous в фильмах, песнях и книгах, и вы почувствуете, как ваша речь становится более естественной и грамматически правильной. Владение Present Continuous — это не просто грамматический навык, а инструмент, который делает ваше общение на английском живым и аутентичным.