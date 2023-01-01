120+ английских терминов для волос: общение в салоне за рубежом#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Специалисты в области красоты и парикмахерского искусства
- Студенты и практиканты, стремящиеся работать за границей
Переводчики, работающие с текстами в индустрии красоты
Представьте: вы заходите в лондонский салон красоты и не можете объяснить, чего хотите, потому что не знаете, как по-английски называется "пробор" или "мелирование". Или вы переводчик, застрявший на тексте о новых техниках укладки из-за незнания специализированной терминологии. Знакомо? Владение английской лексикой о волосах открывает двери к профессиональной коммуникации, качественному обслуживанию за рубежом и созданию экспертного контента. Наш словарь из 120+ ключевых слов охватывает всё: от структуры волоса до последних трендов в окрашивании — ваш незаменимый помощник в англоязычном мире красоты и стиля. 🌍💇♀️
Основные термины о волосах на английском: анатомия и типы
Понимание анатомии волос и различных типов на английском языке — фундамент для любого профессионального разговора о hair care. Знание этих базовых терминов позволяет точно описать состояние волос, их характеристики и потребности.
Начнем с анатомических терминов:
- Hair follicle — волосяной фолликул
- Hair shaft — стержень волоса
- Hair root — корень волоса
- Hair bulb — волосяная луковица
- Cuticle — кутикула (внешний защитный слой волоса)
- Cortex — кортекс (средний слой, определяющий прочность)
- Medulla — медулла (внутренний слой волоса)
- Scalp — кожа головы
- Hairline — линия роста волос
Типы волос по структуре:
|Английский термин
|Перевод
|Характеристики
|Straight hair
|Прямые волосы
|Гладкие, без завитков, тип 1
|Wavy hair
|Волнистые волосы
|S-образные волны, тип 2
|Curly hair
|Кудрявые волосы
|Спиральные локоны, тип 3
|Coily/Kinky hair
|Очень кудрявые/афро волосы
|Плотные спирали, тип 4
По состоянию и текстуре волос:
- Fine hair — тонкие волосы
- Medium hair — волосы средней толщины
- Thick/coarse hair — толстые/жесткие волосы
- Virgin hair — натуральные/необработанные волосы
- Processed hair — обработанные/поврежденные волосы
- Dry hair — сухие волосы
- Oily/greasy hair — жирные волосы
- Combination hair — комбинированные волосы
- Damaged hair — поврежденные волосы
- Brittle hair — ломкие волосы
- Porous hair — пористые волосы
- Frizzy hair — пушащиеся волосы
По длине волос:
- Buzz cut — ультракороткие волосы
- Short hair — короткие волосы
- Medium-length hair — волосы средней длины
- Long hair — длинные волосы
- Extra-long hair — очень длинные волосы
Анна Петрова, преподаватель английского для индустрии красоты
Однажды ко мне обратилась студентка Мария, талантливый стилист, получившая приглашение на стажировку в лондонском салоне. Она отлично знала свое дело, но паниковала из-за языкового барьера. Мы начали с основных терминов анатомии волос. Когда на первой практике британский ментор спросил её о состоянии cuticle клиента, Мария уверенно объяснила проблему поврежденной кутикулы и предложила соответствующий уход. Ментор был впечатлен. "Знание анатомических терминов стало моим спасением, — признавалась Мария позже. — Я могла говорить о структуре волос так же профессионально, как и работать с ними". Через три месяца ей предложили постоянную позицию, а сегодня она ведет мастер-классы на двух языках.
Английская лексика для ухода за волосами и косметики
Правильный уход за волосами требует использования специализированных средств, и знание их названий на английском открывает доступ к международным брендам и рекомендациям. 🧴 Рассмотрим ключевую лексику, связанную с продуктами для ухода и косметическими процедурами.
Основные средства для мытья и ухода:
- Shampoo — шампунь
- Conditioner — кондиционер
- Hair mask — маска для волос
- Leave-in conditioner — несмываемый кондиционер
- Deep conditioning treatment — интенсивное восстановление
- Clarifying shampoo — очищающий шампунь
- Dry shampoo — сухой шампунь
- Scalp scrub — скраб для кожи головы
- Pre-shampoo treatment — средство перед шампунем
- Hair oil — масло для волос
- Hair serum — сыворотка для волос
Средства для укладки:
- Hair spray — лак для волос
- Mousse — мусс для укладки
- Styling gel — гель для укладки
- Hair wax — воск для волос
- Pomade — помада для волос (средство для укладки)
- Heat protectant — термозащита
- Texturizing spray — текстурирующий спрей
- Sea salt spray — спрей с морской солью
- Volumizing spray — спрей для объема
- Root lifter — средство для прикорневого объема
- Anti-frizz serum — сыворотка против пушения
Процедуры для волос:
- Deep conditioning — глубокое кондиционирование
- Hot oil treatment — процедура с горячим маслом
- Hair detox — детоксикация волос
- Scalp massage — массаж кожи головы
- Keratin treatment — кератиновое выпрямление
- Brazilian blowout — бразильское выпрямление
- Hair botox — ботокс для волос
- Hair spa — спа для волос
- Protein treatment — протеиновое восстановление
- Scalp exfoliation — отшелушивание кожи головы
Проблемы волос и термины для их описания:
|Проблема
|Английский термин
|Рекомендуемое средство
|Перхоть
|Dandruff
|Anti-dandruff shampoo
|Секущиеся кончики
|Split ends
|Hair ends serum
|Выпадение волос
|Hair loss/shedding
|Anti-hair loss treatment
|Тусклые волосы
|Dull hair
|Glossing treatment
|Жирная кожа головы
|Oily scalp
|Balancing shampoo
Специализированные ингредиенты в средствах:
- Argan oil — аргановое масло
- Keratin — кератин
- Biotin — биотин
- Hyaluronic acid — гиалуроновая кислота
- Coconut oil — кокосовое масло
- Panthenol — пантенол
- Silk proteins — шелковые протеины
- Collagen — коллаген
- Tea tree oil — масло чайного дерева
- Aloe vera — алоэ вера
Причёски и укладки: профессиональные термины в салоне
Профессиональная терминология причесок и укладок — необходимость для специалистов и клиентов, желающих получить именно тот результат, который они представляют. Эти термины помогают точно коммуницировать стилистические идеи и технические аспекты работы с волосами. ✂️
Базовые стрижки и их варианты:
- Bob — боб (короткая стрижка с одной длиной)
- Pixie cut — пикси (очень короткая женская стрижка)
- Layered cut — многослойная стрижка
- Undercut — андеркат (выбритые виски/затылок)
- A-line bob — асимметричный боб (короче сзади, длиннее спереди)
- Lob (long bob) — удлиненный боб
- Shag — шэг (многослойная растрепанная стрижка)
- Blunt cut — прямой срез
- French bob — французский боб (короткий боб с челкой)
- Crew cut — короткая мужская стрижка
- Fade — фейд (плавный переход от короткой к более длинной длине)
- Mullet — маллет (коротко спереди, длиннее сзади)
Виды челок:
- Bangs/fringe — челка (общий термин)
- Side-swept bangs — косая челка
- Blunt bangs — прямая челка
- Curtain bangs — челка-шторка
- Baby bangs — ультракороткая челка
- Wispy bangs — рваная/филированная челка
Максим Соколов, стилист-парикмахер международного класса
Летом 2019 года я работал в поп-ап салоне на фестивале в Лондоне. Ко мне подсела американка Джессика. Её сложные объяснения на английском со специальными терминами поначалу ввели меня в ступор. Она просила "textured lob with face-framing layers and curtain bangs". Я слабо представлял, что такое "face-framing layers", но стеснялся переспросить. В итоге начал стричь, ориентируясь на общее представление о лобе. К счастью, клиентка заметила моё замешательство и показала фото. Оказалось, она хотела удлиненный боб с текстурой, слоями, обрамляющими лицо, и челкой-шторкой. Я справился, но это стало отличным уроком: даже если ты профессионал с 10-летним стажем, без знания английской терминологии в международной среде ты как новичок. После этого случая я выучил все термины укладок и стрижек на английском — теперь могу свободно общаться с клиентами со всего мира.
Техники стрижки:
- Point cutting — точечная стрижка (создает текстуру)
- Slide cutting — скользящая стрижка
- Razor cutting — стрижка бритвой
- Texturizing — текстурирование
- Thinning — прореживание
- Graduation — градуировка
- Layering — создание слоев
- Feathering — филировка
Виды укладок:
- Blow-out — укладка феном
- Straight style — прямая укладка
- Beach waves — пляжные волны
- Hollywood waves — голливудские волны
- Sleek ponytail — гладкий хвост
- Messy bun — небрежный пучок
- Top knot — высокий пучок
- Half-up, half-down — полураспущенные волосы
- Braided updo — прическа с косами
- Slicked back — гладко зачесанные назад
- Wet look — эффект мокрых волос
Инструменты для укладки:
- Blow dryer — фен
- Flat iron — утюжок для выпрямления
- Curling iron — плойка
- Curling wand — конусная плойка без зажима
- Round brush — круглая щетка
- Paddle brush — плоская щетка
- Teasing comb — расческа для начеса
- Diffuser — диффузор
- Hair rollers — бигуди
- Crimper — гофре
Окрашивание и колористика: цветовой словарь стилиста
Сфера окрашивания волос — пожалуй, одна из самых терминологически насыщенных областей парикмахерского искусства. Здесь важно с точностью до нюанса понимать, о каких техниках и оттенках идет речь. 🎨
Основные техники окрашивания:
- All-over color — однотонное окрашивание
- Highlights — мелирование (осветление отдельных прядей)
- Lowlights — колорирование темными оттенками
- Balayage — балаяж (свободная техника окрашивания)
- Ombre — омбре (плавный переход от темного к светлому)
- Sombre — сомбре (мягкий, тонкий вариант омбре)
- Color melting — плавное смешивание нескольких оттенков
- Foilyage — фольяж (балаяж с использованием фольги)
- Root smudge/shadow — затемнение корней
- Money piece — осветленные пряди у лица
- Babylights — бейбилайтс (очень тонкие мелированные пряди)
- Dip-dye — окрашивание кончиков
Цветовые направления и оттенки:
|Базовый цвет
|Оттенки и вариации
|Blonde
|Platinum blonde, Ash blonde, Golden blonde, Strawberry blonde, Honey blonde, Beige blonde, Dirty blonde, Butter blonde
|Brown
|Light brown, Medium brown, Dark brown, Chocolate brown, Caramel brown, Chestnut brown, Mocha brown, Espresso
|Red
|Copper red, Auburn, Burgundy, Cherry red, Fire red, Ginger, Mahogany
|Black
|Jet black, Blue-black, Soft black, Raven
|Fashion colors
|Pastel pink, Lavender, Silver, Rose gold, Turquoise, Emerald, Indigo, Smoky
Процессы и продукты для окрашивания:
- Permanent color — стойкая краска
- Semi-permanent color — полустойкая краска
- Demi-permanent color — краска средней стойкости
- Temporary color — временная краска
- Bleach — осветляющее средство
- Developer — проявитель/окислитель
- Toner — тонер (нейтрализует нежелательные оттенки)
- Gloss — глосс (придает блеск и легкий оттенок)
- Color remover — смывка для волос
- Color depositing shampoo/conditioner — оттеночный шампунь/кондиционер
Технические термины колористики:
- Level — уровень (глубины тона)
- Undertone — подтон
- Warm tones — теплые тона
- Cool tones — холодные тона
- Neutral tones — нейтральные тона
- Brassy — медный/желтый (нежелательный) оттенок
- Lifting — поднятие цвета (осветление)
- Processing time — время выдержки
- Saturation — насыщенность
- Base color — базовый цвет
- Virgin hair — неокрашенные волосы
- Color correction — коррекция цвета
Полезные фразы для общения в парикмахерской за рубежом
Знание специализированных терминов — это полдела. Чтобы уверенно коммуницировать в англоязычном салоне, необходимо владеть разговорными фразами и выражениями, которые помогут объяснить желаемый результат и понять рекомендации мастера. 💬
Запись на прием:
- "I'd like to make an appointment for a haircut" — Я хотел(а) бы записаться на стрижку
- "Do you have any availability this Friday?" — У вас есть свободное время в эту пятницу?
- "I need a color touch-up and a trim" — Мне нужно подкрасить корни и подравнять кончики
- "What is the price range for balayage?" — Какой ценовой диапазон для балаяжа?
- "How long does a full color service take?" — Сколько времени занимает полное окрашивание?
Объяснение желаемой стрижки:
- "I'd like to take off about two inches" — Я хотел(а) бы убрать примерно пять сантиметров
- "I want to keep the length but add some layers" — Я хочу сохранить длину, но добавить слои
- "I'm thinking of getting a bob with side-swept bangs" — Я думаю о боб-стрижке с косой челкой
- "I'd like to grow out my hair, just trim the ends please" — Я отращиваю волосы, просто подровняйте кончики, пожалуйста
- "Can you thin out my hair a bit? It's too thick" — Можете немного проредить мои волосы? Они слишком густые
Обсуждение окрашивания:
- "I want to go lighter, maybe a caramel blonde" — Я хочу стать светлее, возможно, карамельный блонд
- "Can we do some highlights to frame my face?" — Можем сделать мелирование, обрамляющее лицо?
- "I'm worried about damage. What's the gentlest way to lighten my hair?" — Я беспокоюсь о повреждениях. Какой самый щадящий способ осветлить мои волосы?
- "I'd like to cover my grays but keep a natural look" — Я хотел(а) бы закрасить седину, но сохранить естественный вид
- "Is this shade going to fade quickly?" — Этот оттенок быстро вымоется?
Уточняющие вопросы и обратная связь:
- "What kind of products would you recommend for my hair type?" — Какие средства вы бы посоветовали для моего типа волос?
- "It's a bit shorter than I expected. Can we fix it somehow?" — Это немного короче, чем я ожидал(а). Можем ли мы это как-то исправить?
- "I love the color but it's too intense. Can we tone it down?" — Мне нравится цвет, но он слишком интенсивный. Можем ли мы его приглушить?
- "How should I style this at home?" — Как мне укладывать это дома?
- "How often should I come back for a touch-up?" — Как часто мне нужно приходить на коррекцию?
Выражения для описания проблем с волосами:
- "My hair gets very frizzy in humidity" — Мои волосы сильно пушатся при влажности
- "I have a sensitive scalp, please use gentle products" — У меня чувствительная кожа головы, используйте, пожалуйста, мягкие средства
- "My ends are very damaged from heat styling" — Мои кончики сильно повреждены от горячей укладки
- "I've noticed some hair loss recently" — В последнее время я заметил(а) выпадение волос
- "My color fades very quickly" — Мой цвет очень быстро вымывается
Полезные фразы для завершения визита:
- "I love it, thank you!" — Мне нравится, спасибо!
- "Could I book my next appointment now?" — Могу я записаться на следующий прием сейчас?
- "Do you have a card with your name? I'd like to come back to you" — У вас есть визитка с вашим именем? Я хотел(а) бы вернуться именно к вам
- "Can I pay by credit card?" — Могу я заплатить кредитной картой?
- "Is tip included in the price?" — Чаевые включены в стоимость?
Владение специализированной лексикой о волосах — не просто академическое упражнение, а практический инструмент для профессиональной коммуникации и личного комфорта. Благодаря этому словарю из 120+ ключевых терминов вы можете уверенно объяснить свои желания стилисту в любой точке мира, грамотно перевести профессиональный текст или создать экспертный контент о волосах на английском языке. Помните, что язык красоты универсален, но его нюансы требуют точности — именно в этих деталях и раскрывается настоящий профессионализм.