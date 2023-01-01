120+ английских терминов для волос: общение в салоне за рубежом

Для кого эта статья:

Специалисты в области красоты и парикмахерского искусства

Студенты и практиканты, стремящиеся работать за границей

Переводчики, работающие с текстами в индустрии красоты Вот текст

Представьте: вы заходите в лондонский салон красоты и не можете объяснить, чего хотите, потому что не знаете, как по-английски называется "пробор" или "мелирование". Или вы переводчик, застрявший на тексте о новых техниках укладки из-за незнания специализированной терминологии. Знакомо? Владение английской лексикой о волосах открывает двери к профессиональной коммуникации, качественному обслуживанию за рубежом и созданию экспертного контента. Наш словарь из 120+ ключевых слов охватывает всё: от структуры волоса до последних трендов в окрашивании — ваш незаменимый помощник в англоязычном мире красоты и стиля. 🌍💇‍♀️

Основные термины о волосах на английском: анатомия и типы

Понимание анатомии волос и различных типов на английском языке — фундамент для любого профессионального разговора о hair care. Знание этих базовых терминов позволяет точно описать состояние волос, их характеристики и потребности.

Начнем с анатомических терминов:

Hair follicle — волосяной фолликул

— волосяной фолликул Hair shaft — стержень волоса

— стержень волоса Hair root — корень волоса

— корень волоса Hair bulb — волосяная луковица

— волосяная луковица Cuticle — кутикула (внешний защитный слой волоса)

— кутикула (внешний защитный слой волоса) Cortex — кортекс (средний слой, определяющий прочность)

— кортекс (средний слой, определяющий прочность) Medulla — медулла (внутренний слой волоса)

— медулла (внутренний слой волоса) Scalp — кожа головы

— кожа головы Hairline — линия роста волос

Типы волос по структуре:

Английский термин Перевод Характеристики Straight hair Прямые волосы Гладкие, без завитков, тип 1 Wavy hair Волнистые волосы S-образные волны, тип 2 Curly hair Кудрявые волосы Спиральные локоны, тип 3 Coily/Kinky hair Очень кудрявые/афро волосы Плотные спирали, тип 4

По состоянию и текстуре волос:

Fine hair — тонкие волосы

— тонкие волосы Medium hair — волосы средней толщины

— волосы средней толщины Thick/coarse hair — толстые/жесткие волосы

— толстые/жесткие волосы Virgin hair — натуральные/необработанные волосы

— натуральные/необработанные волосы Processed hair — обработанные/поврежденные волосы

— обработанные/поврежденные волосы Dry hair — сухие волосы

— сухие волосы Oily/greasy hair — жирные волосы

— жирные волосы Combination hair — комбинированные волосы

— комбинированные волосы Damaged hair — поврежденные волосы

— поврежденные волосы Brittle hair — ломкие волосы

— ломкие волосы Porous hair — пористые волосы

— пористые волосы Frizzy hair — пушащиеся волосы

По длине волос:

Buzz cut — ультракороткие волосы

— ультракороткие волосы Short hair — короткие волосы

— короткие волосы Medium-length hair — волосы средней длины

— волосы средней длины Long hair — длинные волосы

— длинные волосы Extra-long hair — очень длинные волосы

Анна Петрова, преподаватель английского для индустрии красоты Однажды ко мне обратилась студентка Мария, талантливый стилист, получившая приглашение на стажировку в лондонском салоне. Она отлично знала свое дело, но паниковала из-за языкового барьера. Мы начали с основных терминов анатомии волос. Когда на первой практике британский ментор спросил её о состоянии cuticle клиента, Мария уверенно объяснила проблему поврежденной кутикулы и предложила соответствующий уход. Ментор был впечатлен. "Знание анатомических терминов стало моим спасением, — признавалась Мария позже. — Я могла говорить о структуре волос так же профессионально, как и работать с ними". Через три месяца ей предложили постоянную позицию, а сегодня она ведет мастер-классы на двух языках.

Английская лексика для ухода за волосами и косметики

Правильный уход за волосами требует использования специализированных средств, и знание их названий на английском открывает доступ к международным брендам и рекомендациям. 🧴 Рассмотрим ключевую лексику, связанную с продуктами для ухода и косметическими процедурами.

Основные средства для мытья и ухода:

Shampoo — шампунь

— шампунь Conditioner — кондиционер

— кондиционер Hair mask — маска для волос

— маска для волос Leave-in conditioner — несмываемый кондиционер

— несмываемый кондиционер Deep conditioning treatment — интенсивное восстановление

— интенсивное восстановление Clarifying shampoo — очищающий шампунь

— очищающий шампунь Dry shampoo — сухой шампунь

— сухой шампунь Scalp scrub — скраб для кожи головы

— скраб для кожи головы Pre-shampoo treatment — средство перед шампунем

— средство перед шампунем Hair oil — масло для волос

— масло для волос Hair serum — сыворотка для волос

Средства для укладки:

Hair spray — лак для волос

— лак для волос Mousse — мусс для укладки

— мусс для укладки Styling gel — гель для укладки

— гель для укладки Hair wax — воск для волос

— воск для волос Pomade — помада для волос (средство для укладки)

— помада для волос (средство для укладки) Heat protectant — термозащита

— термозащита Texturizing spray — текстурирующий спрей

— текстурирующий спрей Sea salt spray — спрей с морской солью

— спрей с морской солью Volumizing spray — спрей для объема

— спрей для объема Root lifter — средство для прикорневого объема

— средство для прикорневого объема Anti-frizz serum — сыворотка против пушения

Процедуры для волос:

Deep conditioning — глубокое кондиционирование

— глубокое кондиционирование Hot oil treatment — процедура с горячим маслом

— процедура с горячим маслом Hair detox — детоксикация волос

— детоксикация волос Scalp massage — массаж кожи головы

— массаж кожи головы Keratin treatment — кератиновое выпрямление

— кератиновое выпрямление Brazilian blowout — бразильское выпрямление

— бразильское выпрямление Hair botox — ботокс для волос

— ботокс для волос Hair spa — спа для волос

— спа для волос Protein treatment — протеиновое восстановление

— протеиновое восстановление Scalp exfoliation — отшелушивание кожи головы

Проблемы волос и термины для их описания:

Проблема Английский термин Рекомендуемое средство Перхоть Dandruff Anti-dandruff shampoo Секущиеся кончики Split ends Hair ends serum Выпадение волос Hair loss/shedding Anti-hair loss treatment Тусклые волосы Dull hair Glossing treatment Жирная кожа головы Oily scalp Balancing shampoo

Специализированные ингредиенты в средствах:

Argan oil — аргановое масло

— аргановое масло Keratin — кератин

— кератин Biotin — биотин

— биотин Hyaluronic acid — гиалуроновая кислота

— гиалуроновая кислота Coconut oil — кокосовое масло

— кокосовое масло Panthenol — пантенол

— пантенол Silk proteins — шелковые протеины

— шелковые протеины Collagen — коллаген

— коллаген Tea tree oil — масло чайного дерева

— масло чайного дерева Aloe vera — алоэ вера

Причёски и укладки: профессиональные термины в салоне

Профессиональная терминология причесок и укладок — необходимость для специалистов и клиентов, желающих получить именно тот результат, который они представляют. Эти термины помогают точно коммуницировать стилистические идеи и технические аспекты работы с волосами. ✂️

Базовые стрижки и их варианты:

Bob — боб (короткая стрижка с одной длиной)

— боб (короткая стрижка с одной длиной) Pixie cut — пикси (очень короткая женская стрижка)

— пикси (очень короткая женская стрижка) Layered cut — многослойная стрижка

— многослойная стрижка Undercut — андеркат (выбритые виски/затылок)

— андеркат (выбритые виски/затылок) A-line bob — асимметричный боб (короче сзади, длиннее спереди)

— асимметричный боб (короче сзади, длиннее спереди) Lob (long bob) — удлиненный боб

— удлиненный боб Shag — шэг (многослойная растрепанная стрижка)

— шэг (многослойная растрепанная стрижка) Blunt cut — прямой срез

— прямой срез French bob — французский боб (короткий боб с челкой)

— французский боб (короткий боб с челкой) Crew cut — короткая мужская стрижка

— короткая мужская стрижка Fade — фейд (плавный переход от короткой к более длинной длине)

— фейд (плавный переход от короткой к более длинной длине) Mullet — маллет (коротко спереди, длиннее сзади)

Виды челок:

Bangs/fringe — челка (общий термин)

— челка (общий термин) Side-swept bangs — косая челка

— косая челка Blunt bangs — прямая челка

— прямая челка Curtain bangs — челка-шторка

— челка-шторка Baby bangs — ультракороткая челка

— ультракороткая челка Wispy bangs — рваная/филированная челка

Максим Соколов, стилист-парикмахер международного класса Летом 2019 года я работал в поп-ап салоне на фестивале в Лондоне. Ко мне подсела американка Джессика. Её сложные объяснения на английском со специальными терминами поначалу ввели меня в ступор. Она просила "textured lob with face-framing layers and curtain bangs". Я слабо представлял, что такое "face-framing layers", но стеснялся переспросить. В итоге начал стричь, ориентируясь на общее представление о лобе. К счастью, клиентка заметила моё замешательство и показала фото. Оказалось, она хотела удлиненный боб с текстурой, слоями, обрамляющими лицо, и челкой-шторкой. Я справился, но это стало отличным уроком: даже если ты профессионал с 10-летним стажем, без знания английской терминологии в международной среде ты как новичок. После этого случая я выучил все термины укладок и стрижек на английском — теперь могу свободно общаться с клиентами со всего мира.

Техники стрижки:

Point cutting — точечная стрижка (создает текстуру)

— точечная стрижка (создает текстуру) Slide cutting — скользящая стрижка

— скользящая стрижка Razor cutting — стрижка бритвой

— стрижка бритвой Texturizing — текстурирование

— текстурирование Thinning — прореживание

— прореживание Graduation — градуировка

— градуировка Layering — создание слоев

— создание слоев Feathering — филировка

Виды укладок:

Blow-out — укладка феном

— укладка феном Straight style — прямая укладка

— прямая укладка Beach waves — пляжные волны

— пляжные волны Hollywood waves — голливудские волны

— голливудские волны Sleek ponytail — гладкий хвост

— гладкий хвост Messy bun — небрежный пучок

— небрежный пучок Top knot — высокий пучок

— высокий пучок Half-up, half-down — полураспущенные волосы

— полураспущенные волосы Braided updo — прическа с косами

— прическа с косами Slicked back — гладко зачесанные назад

— гладко зачесанные назад Wet look — эффект мокрых волос

Инструменты для укладки:

Blow dryer — фен

— фен Flat iron — утюжок для выпрямления

— утюжок для выпрямления Curling iron — плойка

— плойка Curling wand — конусная плойка без зажима

— конусная плойка без зажима Round brush — круглая щетка

— круглая щетка Paddle brush — плоская щетка

— плоская щетка Teasing comb — расческа для начеса

— расческа для начеса Diffuser — диффузор

— диффузор Hair rollers — бигуди

— бигуди Crimper — гофре

Окрашивание и колористика: цветовой словарь стилиста

Сфера окрашивания волос — пожалуй, одна из самых терминологически насыщенных областей парикмахерского искусства. Здесь важно с точностью до нюанса понимать, о каких техниках и оттенках идет речь. 🎨

Основные техники окрашивания:

All-over color — однотонное окрашивание

— однотонное окрашивание Highlights — мелирование (осветление отдельных прядей)

— мелирование (осветление отдельных прядей) Lowlights — колорирование темными оттенками

— колорирование темными оттенками Balayage — балаяж (свободная техника окрашивания)

— балаяж (свободная техника окрашивания) Ombre — омбре (плавный переход от темного к светлому)

— омбре (плавный переход от темного к светлому) Sombre — сомбре (мягкий, тонкий вариант омбре)

— сомбре (мягкий, тонкий вариант омбре) Color melting — плавное смешивание нескольких оттенков

— плавное смешивание нескольких оттенков Foilyage — фольяж (балаяж с использованием фольги)

— фольяж (балаяж с использованием фольги) Root smudge/shadow — затемнение корней

— затемнение корней Money piece — осветленные пряди у лица

— осветленные пряди у лица Babylights — бейбилайтс (очень тонкие мелированные пряди)

— бейбилайтс (очень тонкие мелированные пряди) Dip-dye — окрашивание кончиков

Цветовые направления и оттенки:

Базовый цвет Оттенки и вариации Blonde Platinum blonde, Ash blonde, Golden blonde, Strawberry blonde, Honey blonde, Beige blonde, Dirty blonde, Butter blonde Brown Light brown, Medium brown, Dark brown, Chocolate brown, Caramel brown, Chestnut brown, Mocha brown, Espresso Red Copper red, Auburn, Burgundy, Cherry red, Fire red, Ginger, Mahogany Black Jet black, Blue-black, Soft black, Raven Fashion colors Pastel pink, Lavender, Silver, Rose gold, Turquoise, Emerald, Indigo, Smoky

Процессы и продукты для окрашивания:

Permanent color — стойкая краска

— стойкая краска Semi-permanent color — полустойкая краска

— полустойкая краска Demi-permanent color — краска средней стойкости

— краска средней стойкости Temporary color — временная краска

— временная краска Bleach — осветляющее средство

— осветляющее средство Developer — проявитель/окислитель

— проявитель/окислитель Toner — тонер (нейтрализует нежелательные оттенки)

— тонер (нейтрализует нежелательные оттенки) Gloss — глосс (придает блеск и легкий оттенок)

— глосс (придает блеск и легкий оттенок) Color remover — смывка для волос

— смывка для волос Color depositing shampoo/conditioner — оттеночный шампунь/кондиционер

Технические термины колористики:

Level — уровень (глубины тона)

— уровень (глубины тона) Undertone — подтон

— подтон Warm tones — теплые тона

— теплые тона Cool tones — холодные тона

— холодные тона Neutral tones — нейтральные тона

— нейтральные тона Brassy — медный/желтый (нежелательный) оттенок

— медный/желтый (нежелательный) оттенок Lifting — поднятие цвета (осветление)

— поднятие цвета (осветление) Processing time — время выдержки

— время выдержки Saturation — насыщенность

— насыщенность Base color — базовый цвет

— базовый цвет Virgin hair — неокрашенные волосы

— неокрашенные волосы Color correction — коррекция цвета

Полезные фразы для общения в парикмахерской за рубежом

Знание специализированных терминов — это полдела. Чтобы уверенно коммуницировать в англоязычном салоне, необходимо владеть разговорными фразами и выражениями, которые помогут объяснить желаемый результат и понять рекомендации мастера. 💬

Запись на прием:

"I'd like to make an appointment for a haircut" — Я хотел(а) бы записаться на стрижку

"Do you have any availability this Friday?" — У вас есть свободное время в эту пятницу?

"I need a color touch-up and a trim" — Мне нужно подкрасить корни и подравнять кончики

"What is the price range for balayage?" — Какой ценовой диапазон для балаяжа?

"How long does a full color service take?" — Сколько времени занимает полное окрашивание?

Объяснение желаемой стрижки:

"I'd like to take off about two inches" — Я хотел(а) бы убрать примерно пять сантиметров

"I want to keep the length but add some layers" — Я хочу сохранить длину, но добавить слои

"I'm thinking of getting a bob with side-swept bangs" — Я думаю о боб-стрижке с косой челкой

"I'd like to grow out my hair, just trim the ends please" — Я отращиваю волосы, просто подровняйте кончики, пожалуйста

"Can you thin out my hair a bit? It's too thick" — Можете немного проредить мои волосы? Они слишком густые

Обсуждение окрашивания:

"I want to go lighter, maybe a caramel blonde" — Я хочу стать светлее, возможно, карамельный блонд

"Can we do some highlights to frame my face?" — Можем сделать мелирование, обрамляющее лицо?

"I'm worried about damage. What's the gentlest way to lighten my hair?" — Я беспокоюсь о повреждениях. Какой самый щадящий способ осветлить мои волосы?

"I'd like to cover my grays but keep a natural look" — Я хотел(а) бы закрасить седину, но сохранить естественный вид

"Is this shade going to fade quickly?" — Этот оттенок быстро вымоется?

Уточняющие вопросы и обратная связь:

"What kind of products would you recommend for my hair type?" — Какие средства вы бы посоветовали для моего типа волос?

"It's a bit shorter than I expected. Can we fix it somehow?" — Это немного короче, чем я ожидал(а). Можем ли мы это как-то исправить?

"I love the color but it's too intense. Can we tone it down?" — Мне нравится цвет, но он слишком интенсивный. Можем ли мы его приглушить?

"How should I style this at home?" — Как мне укладывать это дома?

"How often should I come back for a touch-up?" — Как часто мне нужно приходить на коррекцию?

Выражения для описания проблем с волосами:

"My hair gets very frizzy in humidity" — Мои волосы сильно пушатся при влажности

"I have a sensitive scalp, please use gentle products" — У меня чувствительная кожа головы, используйте, пожалуйста, мягкие средства

"My ends are very damaged from heat styling" — Мои кончики сильно повреждены от горячей укладки

"I've noticed some hair loss recently" — В последнее время я заметил(а) выпадение волос

"My color fades very quickly" — Мой цвет очень быстро вымывается

Полезные фразы для завершения визита:

"I love it, thank you!" — Мне нравится, спасибо!

"Could I book my next appointment now?" — Могу я записаться на следующий прием сейчас?

"Do you have a card with your name? I'd like to come back to you" — У вас есть визитка с вашим именем? Я хотел(а) бы вернуться именно к вам

"Can I pay by credit card?" — Могу я заплатить кредитной картой?

"Is tip included in the price?" — Чаевые включены в стоимость?