110+ английских названий одежды: от базовых вещей до аксессуаров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для студентов и обучающихся английскому языку

Для туристов, планирующих поездки в англоязычные страны

Для профессионалов, работающих в международной среде или модной индустрии Знание английских названий одежды открывает двери не только к свободному шоппингу за границей, но и к уверенной коммуникации в деловой среде, туризме и повседневной жизни. Независимо от того, планируете ли вы поездку в англоязычную страну, готовитесь к экзамену или просто расширяете словарный запас — владение этой лексикой существенно упрощает жизнь. В этой статье вы найдёте исчерпывающий список названий предметов гардероба с транскрипцией и переводом, структурированный по категориям для удобного изучения и быстрого запоминания. 👚👔👞

Названия одежды на английском: базовый словарь

Начнём с фундаментальной лексики, которая составляет основу словарного запаса по теме "Одежда". Эти слова используются ежедневно и являются отправной точкой для дальнейшего расширения вашего лексикона.

Английское слово Транскрипция Перевод clothes [kləʊðz] одежда clothing [ˈkləʊðɪŋ] одежда (собирательное) outfit [ˈaʊtfɪt] наряд, комплект одежды garment [ˈɡɑːmənt] предмет одежды wear [weə(r)] носить, одежда attire [əˈtaɪə(r)] наряд, одеяние (формальное)

Для эффективного пополнения словарного запаса полезно изучать не только отдельные слова, но и целые категории одежды:

Casual wear [ˈkæʒuəl weə(r)] — повседневная одежда

[ˈkæʒuəl weə(r)] — повседневная одежда Formal wear [ˈfɔːml weə(r)] — официальная одежда

[ˈfɔːml weə(r)] — официальная одежда Sportswear [ˈspɔːtsweə(r)] — спортивная одежда

[ˈspɔːtsweə(r)] — спортивная одежда Sleepwear [ˈsliːpweə(r)] — одежда для сна

[ˈsliːpweə(r)] — одежда для сна Underwear [ˈʌndəweə(r)] — нижнее бельё

[ˈʌndəweə(r)] — нижнее бельё Outerwear [ˈaʊtəweə(r)] — верхняя одежда

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я только начинала преподавать, одна из моих студенток, Марина, собиралась на собеседование в международную компанию. Она прекрасно владела деловой лексикой, но совершенно запуталась, описывая свой гардероб на английском. На собеседовании её попросили описать дресс-код предыдущего места работы. Марина начала нервничать и использовала слово "costume" вместо "suit", что вызвало лёгкое недоумение интервьюера — ведь "costume" обычно означает карнавальный костюм. После этого случая мы с Мариной систематизировали базовую лексику одежды, и я разработала специальную методику запоминания слов через ассоциации и контекст. Сегодня Марина — HR-директор той самой компании и часто проводит собеседования с иностранными кандидатами, безупречно используя модную лексику.

При изучении лексики важно понимать разницу между британским и американским вариантами английского. Например:

Trousers (брит.) = Pants (амер.)

(брит.) = (амер.) Waistcoat (брит.) = Vest (амер.)

(брит.) = (амер.) Jumper (брит.) = Sweater (амер.)

Повседневная одежда на английском с транскрипцией

Повседневная одежда составляет основу гардероба любого человека. Владение этой лексикой необходимо для комфортного общения на бытовые темы с носителями языка.

Верхняя часть тела:

T-shirt [ˈtiː ʃɜːt] — футболка

[ˈtiː ʃɜːt] — футболка Shirt [ʃɜːt] — рубашка

[ʃɜːt] — рубашка Blouse [blaʊz] — блузка

[blaʊz] — блузка Top [tɒp] — топ

[tɒp] — топ Sweater [ˈswetə(r)] — свитер

[ˈswetə(r)] — свитер Hoodie [ˈhʊdi] — толстовка с капюшоном

[ˈhʊdi] — толстовка с капюшоном Cardigan [ˈkɑːdɪɡən] — кардиган

[ˈkɑːdɪɡən] — кардиган Vest [vest] — жилет (амер.), майка (брит.)

[vest] — жилет (амер.), майка (брит.) Turtleneck [ˈtɜːtlnek] — водолазка

Нижняя часть тела:

Jeans [dʒiːnz] — джинсы

[dʒiːnz] — джинсы Trousers [ˈtraʊzəz] — брюки

[ˈtraʊzəz] — брюки Pants [pænts] — брюки (амер.), трусы (брит.)

[pænts] — брюки (амер.), трусы (брит.) Shorts [ʃɔːts] — шорты

[ʃɔːts] — шорты Skirt [skɜːt] — юбка

[skɜːt] — юбка Leggings [ˈleɡɪŋz] — леггинсы

[ˈleɡɪŋz] — леггинсы Sweatpants [ˈswet pænts] — спортивные штаны

Цельная одежда:

Dress [dres] — платье

[dres] — платье Jumpsuit [ˈdʒʌmpsuːt] — комбинезон

[ˈdʒʌmpsuːt] — комбинезон Overalls [ˈəʊvərɔːlz] — рабочий комбинезон

[ˈəʊvərɔːlz] — рабочий комбинезон Romper [ˈrɒmpə(r)] — комбинезон (обычно летний)

Для более точного описания повседневной одежды полезно знать прилагательные, характеризующие ткани, размеры и стили:

Cotton [ˈkɒtn] — хлопковый

[ˈkɒtn] — хлопковый Denim [ˈdenɪm] — джинсовый

[ˈdenɪm] — джинсовый Loose [luːs] — свободный

[luːs] — свободный Tight [taɪt] — облегающий

[taɪt] — облегающий Casual [ˈkæʒuəl] — повседневный

[ˈkæʒuəl] — повседневный Baggy [ˈbæɡi] — мешковатый

[ˈbæɡi] — мешковатый Fitted [ˈfɪtɪd] — приталенный

Практикуйте использование этих слов в контексте. Например: "I'm wearing a loose cotton T-shirt and fitted jeans today." (Сегодня я в свободной хлопковой футболке и облегающих джинсах).

Верхняя одежда и сезонные вещи: английские термины

Верхняя одежда и сезонные вещи особенно важны для тех, кто планирует поездки в регионы с разным климатом или готовится к языковым экзаменам, где часто встречаются тексты о погоде и сезонных мероприятиях.

Зимняя одежда:

Coat [kəʊt] — пальто

[kəʊt] — пальто Down jacket [daʊn ˈdʒækɪt] — пуховик

[daʊn ˈdʒækɪt] — пуховик Fur coat [fɜː(r) kəʊt] — шуба

[fɜː(r) kəʊt] — шуба Parka [ˈpɑːkə] — парка

[ˈpɑːkə] — парка Duffle coat [ˈdʌfl kəʊt] — дафлкот

[ˈdʌfl kəʊt] — дафлкот Anorak [ˈænəræk] — анорак

[ˈænəræk] — анорак Beanie [ˈbiːni] — шапка

[ˈbiːni] — шапка Scarf [skɑːf] — шарф

[skɑːf] — шарф Mittens [ˈmɪtnz] — варежки

[ˈmɪtnz] — варежки Gloves [ɡlʌvz] — перчатки

Демисезонная одежда:

Jacket [ˈdʒækɪt] — куртка

[ˈdʒækɪt] — куртка Raincoat [ˈreɪnkəʊt] — плащ

[ˈreɪnkəʊt] — плащ Trench coat [trentʃ kəʊt] — тренч

[trentʃ kəʊt] — тренч Windbreaker [ˈwɪndbreɪkə(r)] — ветровка

[ˈwɪndbreɪkə(r)] — ветровка Blazer [ˈbleɪzə(r)] — блейзер

[ˈbleɪzə(r)] — блейзер Cape [keɪp] — накидка

[keɪp] — накидка Poncho [ˈpɒntʃəʊ] — пончо

Михаил Андреев, переводчик международных бизнес-конференций: В 2019 году я работал на международной выставке модной индустрии в Милане. Российская делегация представляла коллекцию верхней одежды, и мне предстояло не просто переводить, а доносить тонкости дизайна и конструкции моделей. Я был уверен в своих знаниях английского, но на практике столкнулся с проблемой — мой словарный запас не включал специфических терминов верхней одежды. Когда дизайнер начал рассказывать о "стёганой куртке с воротником-стойкой", я замешкался, переводя как "jacket with high collar", что вызвало недопонимание у британских байеров. После этого случая я составил детальный глоссарий модных терминов. Например, я узнал, что стёганая куртка — это "quilted jacket", а воротник-стойка — "stand-up collar". На следующей выставке мой перевод был настолько точным, что российский бренд заключил контракт с крупным лондонским универмагом. С тех пор я всегда подчеркиваю важность специализированной лексики для профессионального общения.

Климатические особенности Рекомендуемая одежда (английский) Русский перевод Холодный и снежный Puffer jacket, thermal underwear Пуховик, термобельё Холодный и ветреный Windproof coat, fleece layers Ветрозащитное пальто, флисовые слои Холодный и влажный Waterproof insulated jacket Водонепроницаемая утеплённая куртка Умеренный и дождливый Trench coat, umbrella Тренч, зонт Жаркий и сухой Linen clothing, sun hat Льняная одежда, солнечная шляпа Жаркий и влажный Breathable fabrics, light colors Дышащие ткани, светлые цвета

Полезно также знать фразы, описывающие функциональность верхней одежды:

Waterproof [ˈwɔːtəpruːf] — водонепроницаемый

[ˈwɔːtəpruːf] — водонепроницаемый Windproof [ˈwɪndpruːf] — ветрозащитный

[ˈwɪndpruːf] — ветрозащитный Insulated [ˈɪnsjuleɪtɪd] — утеплённый

[ˈɪnsjuleɪtɪd] — утеплённый Quilted [ˈkwɪltɪd] — стёганый

[ˈkwɪltɪd] — стёганый Hooded [ˈhʊdɪd] — с капюшоном

[ˈhʊdɪd] — с капюшоном Lined [laɪnd] — с подкладкой

[laɪnd] — с подкладкой Double-breasted [ˌdʌbl ˈbrestɪd] — двубортный

Обувь и аксессуары: английский словарь с переводом

Знание названий обуви и аксессуаров на английском языке позволяет точно описать свой образ и найти необходимые вещи во время шоппинга за границей.

Обувь:

Shoes [ʃuːz] — туфли, обувь (общее)

[ʃuːz] — туфли, обувь (общее) Sneakers [ˈsniːkəz] — кроссовки

[ˈsniːkəz] — кроссовки Trainers [ˈtreɪnəz] — кроссовки (брит.)

[ˈtreɪnəz] — кроссовки (брит.) Boots [buːts] — ботинки

[buːts] — ботинки High heels [haɪ hiːlz] — туфли на высоком каблуке

[haɪ hiːlz] — туфли на высоком каблуке Flats [flæts] — туфли без каблука

[flæts] — туфли без каблука Sandals [ˈsændlz] — сандалии

[ˈsændlz] — сандалии Flip-flops [ˈflɪp flɒps] — шлёпанцы

[ˈflɪp flɒps] — шлёпанцы Loafers [ˈləʊfəz] — лоферы

[ˈləʊfəz] — лоферы Oxford shoes [ˈɒksfəd ʃuːz] — оксфорды

[ˈɒksfəd ʃuːz] — оксфорды Chelsea boots [ˈtʃelsi buːts] — челси

[ˈtʃelsi buːts] — челси Ankle boots [ˈæŋkl buːts] — ботильоны

[ˈæŋkl buːts] — ботильоны Wellington boots [ˈwelɪŋtən buːts] — резиновые сапоги

[ˈwelɪŋtən buːts] — резиновые сапоги Slippers [ˈslɪpəz] — тапочки

[ˈslɪpəz] — тапочки Moccasins [ˈmɒkəsɪnz] — мокасины

Аксессуары:

Hat [hæt] — шляпа

[hæt] — шляпа Cap [kæp] — кепка

[kæp] — кепка Belt [belt] — ремень

[belt] — ремень Tie [taɪ] — галстук

[taɪ] — галстук Bow tie [bəʊ taɪ] — бабочка

[bəʊ taɪ] — бабочка Handbag [ˈhændbæɡ] — дамская сумочка

[ˈhændbæɡ] — дамская сумочка Backpack [ˈbækpæk] — рюкзак

[ˈbækpæk] — рюкзак Wallet [ˈwɒlɪt] — бумажник

[ˈwɒlɪt] — бумажник Purse [pɜːs] — кошелёк

[pɜːs] — кошелёк Sunglasses [ˈsʌnɡlɑːsɪz] — солнцезащитные очки

[ˈsʌnɡlɑːsɪz] — солнцезащитные очки Watch [wɒtʃ] — наручные часы

[wɒtʃ] — наручные часы Jewelry [ˈdʒuːəlri] — ювелирные изделия

[ˈdʒuːəlri] — ювелирные изделия Necklace [ˈnekləs] — ожерелье

[ˈnekləs] — ожерелье Bracelet [ˈbreɪslət] — браслет

[ˈbreɪslət] — браслет Earrings [ˈɪərɪŋz] — серьги

[ˈɪərɪŋz] — серьги Ring [rɪŋ] — кольцо

При описании обуви и аксессуаров важно использовать правильные прилагательные:

Leather [ˈleðə(r)] — кожаный

[ˈleðə(r)] — кожаный Suede [sweɪd] — замшевый

[sweɪd] — замшевый Canvas [ˈkænvəs] — из парусины

[ˈkænvəs] — из парусины Flat [flæt] — плоский

[flæt] — плоский Chunky [ˈtʃʌŋki] — массивный

[ˈtʃʌŋki] — массивный Stylish [ˈstaɪlɪʃ] — стильный

[ˈstaɪlɪʃ] — стильный Elegant [ˈelɪɡənt] — элегантный

Примеры использования в речи: "I'm looking for a pair of leather ankle boots with a low heel" (Я ищу кожаные ботильоны на низком каблуке) или "Could you show me that elegant silk tie, please?" (Не могли бы вы показать мне тот элегантный шёлковый галстук, пожалуйста?).

Удобные фразы для шоппинга на английском языке

Знание специальных фраз для шоппинга поможет вам уверенно общаться в магазинах одежды за границей и получать именно то, что вы ищете. 🛍️

Базовые вопросы и фразы:

"Do you have this in a different size?" — У вас есть это в другом размере?

"Do you have this in black/red/blue?" — У вас есть это в чёрном/красном/синем цвете?

"Where can I find men's/women's clothes?" — Где я могу найти мужскую/женскую одежду?

"I'm looking for a..." — Я ищу...

"Could you help me, please?" — Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста?

"How much is it?" — Сколько это стоит?

"Is there a sale/discount?" — Есть ли распродажа/скидка?

Размеры и примерка:

"What size do you wear?" — Какой размер вы носите?

"I wear size... in..." — Я ношу размер... в...

"Can I try this on?" — Могу я это примерить?

"Where is the fitting room?" — Где находится примерочная?

"This is too small/big for me." — Это слишком мало/велико для меня.

"Do you have a larger/smaller size?" — У вас есть размер побольше/поменьше?

Оплата и завершение покупки:

"I'll take it." — Я возьму это.

"Can I pay by card/cash?" — Могу я заплатить картой/наличными?

"Do you accept credit cards?" — Вы принимаете кредитные карты?

"Can I have a receipt, please?" — Можно мне чек, пожалуйста?

"Is there a warranty?" — Есть ли гарантия?

"Can I return this if it doesn't fit?" — Могу ли я вернуть это, если оно не подойдёт?

"What is your return policy?" — Какова ваша политика возврата?

Когда речь идёт о размерах одежды, важно помнить о различиях между странами. Например:

Россия Европа (EU) Великобритания (UK) США (US) 40 34 8 6 42 36 10 8 44 38 12 10 46 40 14 12 48 42 16 14 50 44 18 16

Полезно также знать фразы для описания качества одежды:

"The material feels nice." — Материал приятный на ощупь.

"The stitching is coming apart." — Шов расходится.

"This fabric wrinkles easily." — Эта ткань легко мнётся.

"It's made of 100% cotton." — Это сделано из 100% хлопка.

"Is it machine washable?" — Это можно стирать в машине?

"Does it shrink when washed?" — Оно садится при стирке?

И, наконец, несколько полезных фраз для выражения своего мнения о предметах одежды:

"This really suits you!" — Это действительно тебе идёт!

"It fits perfectly." — Это идеально подходит по размеру.

"The color complements your skin tone." — Цвет дополняет тон вашей кожи.

"This looks trendy/elegant/professional." — Это выглядит модно/элегантно/профессионально.

"I think it's a bit too formal/casual for the occasion." — Я думаю, это немного слишком формально/неформально для случая.