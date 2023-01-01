Present Simple для учеников 5 класса: правила и игровые упражнения

Для кого эта статья:

учителя английского языка, работающие с пятиклассниками

родители, желающие помочь детям с изучением английского языка

учителя английского языка, работающие с пятиклассниками

родители, желающие помочь детям с изучением английского языка

студенты, изучающие методы преподавания иностранного языка Изучение Present Simple — ключевой момент для пятиклассников, который определяет их дальнейший успех в английском языке. Это время становится фундаментом грамматики, на котором строится понимание более сложных конструкций. Многие педагоги отмечают: если ребенок не освоил Present Simple в 5 классе, в будущем его ждут серьезные трудности с временами. К счастью, даже самые сложные правила можно объяснить просто, если знать правильный подход. Давайте разберемся, как помочь детям полюбить английскую грамматику! 🌟

Что такое Present Simple: базовые правила для детей

Present Simple — это грамматическое время, которое используется для описания действий, происходящих регулярно или постоянно. Для пятиклассников важно понять главное: это время рассказывает о том, что происходит обычно, а не прямо сейчас.

Основные случаи использования Present Simple:

Регулярные или повторяющиеся действия: I play football every Sunday. (Я играю в футбол каждое воскресенье.)

Факты и общие истины: The Sun rises in the east. (Солнце встает на востоке.)

Расписания и постоянные ситуации: The lesson starts at 9 o'clock. (Урок начинается в 9 часов.)

Привычки: She brushes her teeth twice a day. (Она чистит зубы два раза в день.)

Для образования утвердительных предложений в Present Simple используется базовая форма глагола (инфинитив без частицы "to"). Единственное исключение — 3-е лицо единственного числа (he, she, it), где к глаголу добавляется окончание -s/-es.

Лицо Форма глагола Пример I базовая форма I play You базовая форма You play He/She/It базовая форма + -s/-es He plays We базовая форма We play They базовая форма They play

Слова-маркеры помогают детям определить, что в предложении нужно использовать именно Present Simple:

always (всегда)

usually (обычно)

often (часто)

sometimes (иногда)

rarely/seldom (редко)

never (никогда)

every day/week/month/year (каждый день/неделю/месяц/год)

Анна Викторовна, методист начальной школы

Когда я объясняла Present Simple своим пятиклассникам, решила использовать метафору поезда. «Представьте, что Present Simple — это поезд, который ходит по расписанию, каждый день по одному и тому же маршруту. Он не опаздывает и не спешит — просто следует своему графику». Я нарисовала на доске железную дорогу с остановками: «Понедельник», «Вторник» и так далее. Мы обсудили, какие действия ребята выполняют по расписанию каждый день. К моему удивлению, дети моментально ухватили суть! Теперь, когда я спрашиваю: «В каком времени нужно составить предложение о том, что ты делаешь каждое утро?», они хором отвечают: «В поезде Present Simple!» 🚂

Формирование предложений в Present Simple для школьников

Для школьников 5 класса важно четко понять, как формировать разные типы предложений в Present Simple. Разберем каждый тип с простыми примерами. 📝

1. Утвердительные предложения

Схема: Подлежащее + глагол (+ окончание -s/-es для 3-го лица ед. числа) + дополнение

I watch cartoons. (Я смотрю мультфильмы.)

You read books. (Ты читаешь книги.)

He plays computer games. (Он играет в компьютерные игры.)

She goes to school. (Она ходит в школу.)

It rains in autumn. (Осенью идет дождь.)

We do homework. (Мы делаем домашнюю работу.)

They swim in the pool. (Они плавают в бассейне.)

2. Отрицательные предложения

Для образования отрицаний используется вспомогательный глагол do/does и частица not:

Схема: Подлежащее + don't/doesn't + глагол в базовой форме + дополнение

I don't watch horror films. (Я не смотрю фильмы ужасов.)

You don't read newspapers. (Ты не читаешь газеты.)

He doesn't play tennis. (Он не играет в теннис.)

She doesn't go to bed late. (Она не ложится спать поздно.)

It doesn't snow in summer. (Летом не идет снег.)

We don't eat meat. (Мы не едим мясо.)

They don't speak French. (Они не говорят по-французски.)

3. Вопросительные предложения

Общие вопросы (ответ да/нет):

Схема: Do/Does + подлежащее + глагол в базовой форме + дополнение + ?

Do I speak English well? (Я хорошо говорю по-английски?)

Do you like ice cream? (Тебе нравится мороженое?)

Does he visit his grandparents? (Он навещает своих бабушку и дедушку?)

Does she dance ballet? (Она танцует балет?)

Does it work? (Это работает?)

Do we have lessons on Saturday? (У нас есть уроки в субботу?)

Do they live in Moscow? (Они живут в Москве?)

4. Специальные вопросы (начинаются с вопросительного слова)

Схема: Вопросительное слово + do/does + подлежащее + глагол в базовой форме + ... ?

What do I usually eat for breakfast? (Что я обычно ем на завтрак?)

Where do you go after school? (Куда ты идешь после школы?)

When does he do his homework? (Когда он делает домашнюю работу?)

Why does she learn English? (Почему она учит английский?)

How do we solve this problem? (Как мы решаем эту проблему?)

Who do they invite to the party? (Кого они приглашают на вечеринку?)

Особые случаи употребления Present Simple в 5 классе

Изучая Present Simple, пятиклассники сталкиваются с несколькими особыми случаями, которые требуют дополнительного внимания. Рассмотрим наиболее важные из них. 🔍

1. Правила добавления окончания -s/-es в 3-м лице единственного числа

Обычно добавляется -s: play → plays, run → runs, eat → eats

Если глагол оканчивается на -s, -sh, -ch, -x, -o, добавляется -es: wash → washes, catch → catches, fix → fixes, go → goes

Если глагол оканчивается на согласную + y, то y меняется на i + es: study → studies, fly → flies

Но если глагол оканчивается на гласную + y, то просто добавляется -s: play → plays, say → says

2. Особые формы глагола to be в Present Simple

Глагол to be (быть) имеет особые формы в Present Simple:

Лицо Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I I am I am not (I'm not) Am I? You You are You are not (You're not/You aren't) Are you? He/She/It He/She/It is He/She/It is not (He's not/He isn't) Is he/she/it? We We are We are not (We're not/We aren't) Are we? They They are They are not (They're not/They aren't) Are they?

3. Глагол to have и его особенности

В британском английском часто используется форма has got/have got:

I have got a dog. = I have a dog. (У меня есть собака.)

She has got a new bike. = She has a new bike. (У нее есть новый велосипед.)

4. Позиция наречий частотности в предложении

Наречия частотности (always, usually, often, sometimes, rarely, never) обычно ставятся:

Перед основным глаголом: She always drinks tea in the morning.

После глагола to be: He is usually late for school.

5. Использование Present Simple для выражения будущих запланированных действий

В некоторых случаях Present Simple используется для выражения будущего времени, особенно когда речь идет о расписаниях:

The train leaves at 5 p.m. tomorrow. (Поезд отправляется завтра в 5 часов вечера.)

School starts next Monday. (Школа начинается в следующий понедельник.)

Дмитрий Сергеевич, учитель английского языка

Однажды на уроке я заметил, что мои пятиклассники никак не могли запомнить, когда добавлять -s, а когда -es к глаголам в третьем лице. Тогда я придумал игру «Шипящий змей». Мы разделили глаголы на две группы: обычные и «шипящие» (заканчивающиеся на -s, -sh, -ch, -x). Для «шипящих» глаголов мы добавляли не просто -es, а воображаемого змея, который шипит: «esssss». Дети изображали змею руками и шипели. Смеху было много, но правило запомнили все! Теперь когда я спрашиваю, как будет «она моет» (she washes), дети делают змеиное движение руками и произносят с шипением «washesssss». Работает безотказно! 🐍

Практические упражнения Present Simple с ответами

Для закрепления знаний о Present Simple предлагаю набор практических упражнений с ответами. Их можно использовать как на уроке, так и для домашней работы. 📚

Упражнение 1. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму Present Simple.

My brother __ (like) playing computer games. We __ (not/go) to school on Sunday. __ (you/watch) TV every evening? My mom __ (cook) breakfast every morning. They __ (not/speak) English at home. __ (he/do) his homework after school? The dog __ (sleep) in the garden. I __ (not/drink) coffee. __ (the lesson/start) at 8:30? She __ (wash) her hands before eating.

Ответы: 1. likes 2. don't go 3. Do you watch 4. cooks 5. don't speak 6. Does he do 7. sleeps 8. don't drink 9. Does the lesson start 10. washes

Упражнение 2. Составьте отрицательные и вопросительные предложения.

I live in a big city. (−, ?) They play football on Saturdays. (−, ?) She reads books before sleeping. (−, ?) We go to the park every weekend. (−, ?) He helps his mother. (−, ?)

Ответы:

I don't live in a big city. Do I live in a big city? They don't play football on Saturdays. Do they play football on Saturdays? She doesn't read books before sleeping. Does she read books before sleeping? We don't go to the park every weekend. Do we go to the park every weekend? He doesn't help his mother. Does he help his mother?

Упражнение 3. Выберите правильную форму глагола.

My father (work/works) in a hospital. I (don't/doesn't) like spicy food. She (study/studies) English twice a week. (Do/Does) they live near school? We (don't/doesn't) watch TV in the morning. The cat (sleep/sleeps) on the sofa. (Do/Does) your sister play the piano? The children (go/goes) to bed at 9 p.m. He (don't/doesn't) eat meat. I (brush/brushes) my teeth twice a day.

Ответы: 1. works 2. don't 3. studies 4. Do 5. don't 6. sleeps 7. Does 8. go 9. doesn't 10. brush

Упражнение 4. Составьте специальные вопросы, используя данные слова.

where / you / live / ? what time / the film / start / ? how often / she / visit / her grandparents / ? why / they / learn / English / ? when / he / do / his homework / ?

Ответы:

Where do you live? What time does the film start? How often does she visit her grandparents? Why do they learn English? When does he do his homework?

Упражнение 5. Исправьте ошибки в предложениях.

He don't like pizza. She play tennis every Saturday. Does they go to school by bus? We doesn't watch TV in the evening. The dog barks when he sees a cat. I goes to bed at 10 p.m. Do she have a brother? They doesn't eat breakfast. He always wear jeans. When do the lesson finishes?

Ответы:

He doesn't like pizza. She plays tennis every Saturday. Do they go to school by bus? We don't watch TV in the evening. Правильно I go to bed at 10 p.m. Does she have a brother? They don't eat breakfast. He always wears jeans. When does the lesson finish?

Полезные игры для закрепления Present Simple

Игровой формат — идеальный способ закрепить грамматические правила Present Simple для учеников 5 класса. Предлагаю набор увлекательных игр, которые помогут детям усвоить материал и полюбить английскую грамматику. 🎮

1. «Грамматическая эстафета»

Что понадобится: карточки с глаголами в базовой форме, два набора карточек с местоимениями (I, you, he, she, it, we, they).

Ход игры: Класс делится на две команды. Каждая команда выстраивается в линию. Первый участник берет карточку с местоимением и карточку с глаголом, составляет правильное предложение в Present Simple и передает эстафету следующему. За каждое правильное предложение команда получает очко. Можно усложнить игру, добавив карточки для отрицательных и вопросительных предложений.

2. «Круг истины»

Что понадобится: мячик.

Ход игры: Ученики становятся в круг. Учитель бросает мяч ученику и называет подлежащее и глагол (например, "He, play"). Ученик, поймавший мяч, должен составить утвердительное предложение ("He plays football"). Затем этот ученик бросает мяч другому и называет новую пару слов. Если ученик ошибается, он выбывает из круга. Можно усложнить игру, добавив задание составлять отрицательные или вопросительные предложения.

3. «Найди ошибку»

Что понадобится: карточки с предложениями, содержащими ошибки.

Ход игры: Ученики работают в парах. Каждая пара получает набор карточек с предложениями, содержащими ошибки в употреблении Present Simple. Задача — найти ошибки и исправить их. За каждую правильно найденную и исправленную ошибку пара получает очко.

Примеры предложений с ошибками:

He play football every day.

Does they like pizza?

She don't go to school on Sunday.

The sun shine in the sky.

I goes to bed at 10 p.m.

4. «Частотное лото»

Что понадобится: карточки с наречиями частотности (always, usually, often, sometimes, rarely, never), карточки с простыми действиями.

Ход игры: Каждый ученик получает карточку с наречием частотности и несколько карточек с действиями. По очереди дети составляют предложения, используя свое наречие и одно из действий, рассказывая о своих привычках. Например: "I always brush my teeth in the morning", "I never eat ice cream for breakfast".

5. «Грамматическое домино»

Что понадобится: самодельные карточки домино, где вместо точек — начало и конец предложений в Present Simple.

Ход игры: Карточки раздаются поровну между игроками (3-4 человека). Игроки по очереди выкладывают карточки, соединяя начало и конец предложений так, чтобы они грамматически соответствовали друг другу. Выигрывает тот, кто первым избавится от всех своих карточек.

6. «Да-Нет-Иногда»

Что понадобится: три карточки разного цвета для каждого ученика с надписями "Yes, always", "No, never", "Sometimes".

Ход игры: Учитель зачитывает общие вопросы в Present Simple, например: "Do you eat breakfast every morning?", "Do you watch TV before school?". Ученики поднимают соответствующую карточку в зависимости от своего ответа. Затем несколько учеников должны составить полные ответы, используя Present Simple: "Yes, I always eat breakfast", "No, I never watch TV before school", "I sometimes watch TV before school".

7. «Цепочка действий»

Ход игры: Первый ученик называет действие, которое он регулярно выполняет, используя Present Simple: "I read books". Следующий ученик должен повторить это предложение и добавить своё: "He reads books and I play football". Третий повторяет предыдущие два и добавляет своё, и так далее. Тот, кто ошибается или не может вспомнить предыдущие действия, выбывает.

8. «Интервью»

Что понадобится: список вопросов в Present Simple.

Ход игры: Ученики работают в парах. Один выступает в роли журналиста, другой — в роли знаменитости. «Журналист» задает вопросы в Present Simple о привычках и предпочтениях «знаменитости»: "Do you like pizza?", "What time do you go to bed?", "How often do you play sports?". «Знаменитость» отвечает, используя полные предложения в Present Simple. Затем ученики меняются ролями.