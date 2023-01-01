To be и to have: фундамент английской грамматики для начинающих
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Лица, интересующиеся грамматикой и структурой английской речи
Представьте, что вы впервые столкнулись с английским языком и пытаетесь построить даже самое простое предложение. "Я учитель", "У меня есть кот" — без глаголов to be и to have эти базовые фразы просто не существовали бы. Эти два глагола — настоящий фундамент английской грамматики, без которого невозможно построить ни одно осмысленное высказывание. Они участвуют в формировании времен, используются как вспомогательные и смысловые глаголы, создают идиоматические выражения. Разберемся детально, как работают эти ключевые элементы языка и почему их освоение — первый шаг к свободному владению английским. 🔑
Глаголы to be и to have — это не просто слова, а настоящие столпы английской грамматики. Без них невозможно построить практически ни одно предложение или грамматическую конструкцию. Эти глаголы уникальны тем, что они выполняют сразу несколько функций в языке.
Глагол to be (быть, существовать, находиться) используется:
- Как смысловой глагол для выражения существования: "I am a student" (Я студент)
- Как вспомогательный глагол для образования времен группы Continuous: "I am writing" (Я пишу)
- Для образования пассивного залога: "The letter was written" (Письмо было написано)
- В модальных конструкциях: "You are to finish this by Monday" (Ты должен закончить это к понедельнику)
Глагол to have (иметь, обладать) также многофункционален:
- Как смысловой глагол для выражения обладания: "I have a car" (У меня есть машина)
- Как вспомогательный глагол для образования времен группы Perfect: "I have finished" (Я закончил)
- В модальной конструкции "have to": "I have to go" (Я должен идти)
- В многочисленных устойчивых выражениях: "have lunch" (обедать), "have a shower" (принимать душ)
Именно из-за этой многофункциональности эти глаголы требуют особого внимания при изучении английского языка. 🧩
Алексей Петров, преподаватель английского языка
Часто мои новые ученики приходят с убеждением, что английский — это сложно. Я всегда начинаю с простого упражнения: предлагаю им на протяжении дня записывать все случаи, когда они используют глаголы "быть" и "иметь" в родном языке. К следующему уроку у них набирается впечатляющий список. Тогда я говорю: "Всё это в английском делается с помощью to be и to have. Освоите их — и уже сможете выразить огромное количество повседневных мыслей". После этого страх перед языком значительно уменьшается, и студенты с энтузиазмом берутся за изучение этих ключевых глаголов.
Особенности спряжения глагола to be в разных временах
Глагол to be — один из немногих глаголов в английском, который меняет свою форму в зависимости от лица и числа. Это делает его уникальным и требует особого внимания при изучении. Рассмотрим его спряжение в основных временах. 🕒
|Лицо
|Present Simple
|Past Simple
|Future Simple
|I
|am
|was
|will be
|You
|are
|were
|will be
|He/She/It
|is
|was
|will be
|We
|are
|were
|will be
|You (множ.)
|are
|were
|will be
|They
|are
|were
|will be
В Present Simple to be имеет три формы: am, is, are. Это единственный глагол в английском с таким количеством форм в настоящем времени.
Примеры использования в Present Simple:
- I am a teacher. (Я учитель.)
- She is happy. (Она счастлива.)
- They are at home. (Они дома.)
В Past Simple to be имеет две формы: was для единственного числа и were для множественного (плюс you в единственном числе).
Примеры использования в Past Simple:
- I was busy yesterday. (Я был занят вчера.)
- We were at the cinema last week. (Мы были в кино на прошлой неделе.)
В Future Simple и других будущих временах to be не меняется по лицам и числам, используется конструкция will be.
Примеры использования в Future Simple:
- I will be careful. (Я буду осторожен.)
- They will be doctors. (Они будут врачами.)
Важной особенностью to be является его использование в вопросительных и отрицательных предложениях. В отличие от других глаголов, to be не требует вспомогательных глаголов для образования вопросов и отрицаний:
- Are you a student? (Ты студент?)
- She is not (isn't) happy. (Она не счастлива.)
В более сложных временах to be может выступать как вспомогательный глагол, например, в Continuous и Passive Voice:
- I am working now. (Я работаю сейчас.) – Present Continuous
- The book was written in 1990. (Книга была написана в 1990 году.) – Past Simple Passive
Освоение всех форм глагола to be и понимание его функций в различных временах — ключевой шаг в изучении английской грамматики. 📚
Как правильно использовать глагол to have в предложениях
Глагол to have, так же как и to be, является одним из самых употребляемых в английском языке. Он используется для выражения обладания, а также служит вспомогательным глаголом для образования времен группы Perfect. Разберемся с его правильным использованием в разных контекстах. 📝
Спряжение to have в основных временах:
|Лицо
|Present Simple
|Past Simple
|Future Simple
|I
|have
|had
|will have
|You
|have
|had
|will have
|He/She/It
|has
|had
|will have
|We
|have
|had
|will have
|You (множ.)
|have
|had
|will have
|They
|have
|had
|will have
Основные способы использования to have:
- Для выражения обладания чем-либо:
- I have a car. (У меня есть машина.)
- She has two brothers. (У нее есть два брата.)
- Как вспомогательный глагол в Perfect Tenses:
- I have finished my work. (Я закончил свою работу.) – Present Perfect
- They had left before we arrived. (Они ушли до того, как мы прибыли.) – Past Perfect
- В устойчивых выражениях, обозначающих действия:
- Let's have lunch. (Давай пообедаем.)
- I usually have a shower in the morning. (Я обычно принимаю душ утром.)
- В модальной конструкции have to для выражения необходимости:
- I have to study tonight. (Я должен заниматься сегодня вечером.)
- She has to call her mom. (Ей нужно позвонить маме.)
Особенности употребления to have в вопросительных и отрицательных предложениях зависят от диалекта английского и контекста использования:
Британский вариант (без вспомогательного глагола do):
- Have you any money? (У тебя есть деньги?)
- I haven't a clue. (Я понятия не имею.)
Американский вариант и современный британский (с вспомогательным глаголом do):
- Do you have any money? (У тебя есть деньги?)
- I don't have a clue. (Я понятия не имею.)
Для выражения обладания в прошлом всегда используется had, а вопросы и отрицания обычно строятся с помощью did:
- I had a dog when I was a child. (У меня была собака, когда я был ребенком.)
- Did you have time to finish? (У тебя было время закончить?)
- They didn't have tickets for the concert. (У них не было билетов на концерт.)
Когда to have используется как вспомогательный глагол в Perfect Tenses, он не требует дополнительных вспомогательных глаголов для образования вопросов и отрицаний:
- Have you seen this movie? (Ты видел этот фильм?)
- She hasn't completed her task yet. (Она еще не завершила свое задание.)
Понимание различных функций глагола to have и правил его использования в разных контекстах значительно расширяет возможности выражения мыслей на английском языке. 🎯
Разница между to be и to have: когда какой глагол выбрать
Для начинающих изучать английский язык может быть сложно определить, когда использовать глагол to be, а когда to have. Особенно эта путаница возникает потому, что в русском языке некоторые конструкции выражаются иначе, чем в английском. Рассмотрим основные различия и правила выбора между этими двумя фундаментальными глаголами. 🤔
Когда использовать to be:
- Для обозначения профессии, национальности, идентичности:
- I am a doctor. (Я врач.)
- She is French. (Она француженка.)
- Для указания на местоположение:
- The book is on the table. (Книга на столе.)
- We are at home. (Мы дома.)
- Для описания состояния или характеристики:
- I am happy. (Я счастлив.)
- The water is cold. (Вода холодная.)
- Для обозначения возраста:
- I am 25 years old. (Мне 25 лет.)
Когда использовать to have:
- Для выражения принадлежности или обладания:
- I have a car. (У меня есть машина.)
- She has three cats. (У нее три кота.)
- Для описания родственных связей:
- I have a brother. (У меня есть брат.)
- They have many relatives. (У них много родственников.)
- Для описания характеристик, которые "принадлежат" человеку:
- She has blue eyes. (У нее голубые глаза.)
- He has a deep voice. (У него глубокий голос.)
- Для выражения состояний здоровья, ощущений:
- I have a headache. (У меня болит голова.)
- They have a cold. (Они простудились.)
Мария Соколова, методист языковых программ
Недавно я занималась с группой взрослых начинающих. Одна студентка постоянно путала "I am cold" и "I have cold". Я решила провести небольшой эксперимент. Принесла на урок лед и попросила каждого потрогать его. "Что вы чувствуете?" — спросила я. "Холод!" — ответили все. "Правильно, ice IS cold. Лед сам по себе холодный — это его характеристика". Затем я спросила: "А что происходит с вашей рукой после прикосновения к льду?" — "Она становится холодной". — "Верно, и теперь YOU ARE cold, потому что холод стал вашей временной характеристикой". Наконец, я спросила: "А если вы чувствуете, что заболеваете, что у вас?" — "Простуда!" — "Именно! YOU HAVE a cold, потому что простуда — это то, чем вы обладаете, что у вас есть". После этой наглядной демонстрации путаница в использовании to be и to have заметно уменьшилась.
Важно помнить, что в некоторых случаях выбор между to be и to have обусловлен не логикой, а языковыми конвенциями. Например:
- В английском говорят "I am hungry" (Я голоден), используя to be, в то время как в русском мы говорим "у меня голод", что больше соответствует конструкции с to have.
- С другой стороны, в английском используют "I have a question" (У меня есть вопрос), а в русском можно сказать "Я вопросительно настроен", что ближе к конструкции с to be.
Такие нюансы лучше запоминать в контексте, постепенно развивая языковое чутье через практику и погружение в язык. Помните, что для многих устойчивых выражений и идиом выбор глагола является фиксированным и его нужно просто запомнить. 🧠
Практика применения to be и to have в повседневной речи
Теоретическое знание глаголов to be и to have — лишь полдела. Настоящее мастерство приходит с практикой их использования в реальных жизненных ситуациях. Рассмотрим, как эти глаголы применяются в повседневном общении и какие типичные ошибки следует избегать. 🗣️
Основные ситуации использования to be:
- Знакомство и представление:
- Hi, I am Alex. I am from Russia. (Привет, я Алекс. Я из России.)
- This is my friend Kate. She is a designer. (Это моя подруга Кейт. Она дизайнер.)
- Описание внешности и характера:
- He is tall and athletic. (Он высокий и атлетичный.)
- They are very friendly and helpful. (Они очень дружелюбны и готовы помочь.)
- Разговор о погоде:
- It is sunny today. (Сегодня солнечно.)
- It was cold yesterday. (Вчера было холодно.)
- Выражение эмоций и состояний:
- I am so excited about the concert! (Я так взволнован насчет концерта!)
- She is disappointed with the results. (Она разочарована результатами.)
Основные ситуации использования to have:
- Разговор о собственности:
- I have a new phone. (У меня новый телефон.)
- Do you have a car? (У тебя есть машина?)
- Обсуждение планов и расписания:
- I have a meeting at 3 pm. (У меня встреча в 3 часа дня.)
- We have plans for the weekend. (У нас планы на выходные.)
- Разговор о еде:
- Let's have breakfast. (Давайте позавтракаем.)
- I had a delicious dinner yesterday. (Вчера у меня был вкусный ужин.)
- Обсуждение здоровья:
- I have a toothache. (У меня болит зуб.)
- She has allergies in spring. (У нее аллергия весной.)
Типичные ошибки, которых следует избегать:
- ❌ I have 30 years old. ✅ I am 30 years old. (В английском возраст выражается с помощью to be.)
- ❌ I am a car. ✅ I have a car. (Обладание выражается с помощью to have.)
- ❌ She have three children. ✅ She has three children. (Не забывайте про окончание -s в 3-м лице ед. числа.)
- ❌ They not are students. ✅ They are not students. (В отрицательных предложениях с to be отрицание ставится после глагола.)
- ❌ Have you a pen? (устаревшая форма в большинстве контекстов) ✅ Do you have a pen? (Современная форма вопроса с to have.)
Практические упражнения для закрепления:
- Составьте 5 предложений о себе, используя to be (о вашей профессии, национальности, характере, возрасте и т.д.).
- Составьте 5 предложений о своих вещах, используя to have (о том, что у вас есть).
- Трансформируйте утвердительные предложения в вопросительные и отрицательные:
- I am a student. → Am I a student? I am not a student.
- You have a dog. → Do you have a dog? You don't have a dog.
- Переведите с русского на английский:
- Мне 25 лет, я инженер.
- У меня есть сестра, ей 20 лет.
- У них нет времени сегодня.
- Ты голоден? Давай пообедаем.
Регулярная практика использования глаголов to be и to have в различных контекстах — ключ к их естественному и правильному применению в речи. Начинайте с простых предложений и постепенно усложняйте структуры, добавляя новые грамматические элементы. 💪
Глаголы to be и to have — истинные строительные блоки английского языка. Освоив их во всех формах и функциях, вы получаете мощный инструментарий для выражения огромного спектра мыслей и идей. Помните, что даже самые сложные грамматические конструкции в английском начинаются с этих базовых элементов. Практикуйте их использование каждый день — в простых диалогах, при описании повседневных ситуаций, при составлении планов. Постепенно эти глаголы станут вашими надежными помощниками на пути к свободному владению английским языком.