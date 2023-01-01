To be и to have: фундамент английской грамматики для начинающих

Лица, интересующиеся грамматикой и структурой английской речи Представьте, что вы впервые столкнулись с английским языком и пытаетесь построить даже самое простое предложение. "Я учитель", "У меня есть кот" — без глаголов to be и to have эти базовые фразы просто не существовали бы. Эти два глагола — настоящий фундамент английской грамматики, без которого невозможно построить ни одно осмысленное высказывание. Они участвуют в формировании времен, используются как вспомогательные и смысловые глаголы, создают идиоматические выражения. Разберемся детально, как работают эти ключевые элементы языка и почему их освоение — первый шаг к свободному владению английским. 🔑

Глаголы to be и to have — это не просто слова, а настоящие столпы английской грамматики. Без них невозможно построить практически ни одно предложение или грамматическую конструкцию. Эти глаголы уникальны тем, что они выполняют сразу несколько функций в языке.

Глагол to be (быть, существовать, находиться) используется:

Как смысловой глагол для выражения существования: "I am a student" (Я студент)

Как вспомогательный глагол для образования времен группы Continuous: "I am writing" (Я пишу)

Для образования пассивного залога: "The letter was written" (Письмо было написано)

В модальных конструкциях: "You are to finish this by Monday" (Ты должен закончить это к понедельнику)

Глагол to have (иметь, обладать) также многофункционален:

Как смысловой глагол для выражения обладания: "I have a car" (У меня есть машина)

Как вспомогательный глагол для образования времен группы Perfect: "I have finished" (Я закончил)

В модальной конструкции "have to": "I have to go" (Я должен идти)

В многочисленных устойчивых выражениях: "have lunch" (обедать), "have a shower" (принимать душ)

Именно из-за этой многофункциональности эти глаголы требуют особого внимания при изучении английского языка. 🧩

Алексей Петров, преподаватель английского языка Часто мои новые ученики приходят с убеждением, что английский — это сложно. Я всегда начинаю с простого упражнения: предлагаю им на протяжении дня записывать все случаи, когда они используют глаголы "быть" и "иметь" в родном языке. К следующему уроку у них набирается впечатляющий список. Тогда я говорю: "Всё это в английском делается с помощью to be и to have. Освоите их — и уже сможете выразить огромное количество повседневных мыслей". После этого страх перед языком значительно уменьшается, и студенты с энтузиазмом берутся за изучение этих ключевых глаголов.

Особенности спряжения глагола to be в разных временах

Глагол to be — один из немногих глаголов в английском, который меняет свою форму в зависимости от лица и числа. Это делает его уникальным и требует особого внимания при изучении. Рассмотрим его спряжение в основных временах. 🕒

Лицо Present Simple Past Simple Future Simple I am was will be You are were will be He/She/It is was will be We are were will be You (множ.) are were will be They are were will be

В Present Simple to be имеет три формы: am, is, are. Это единственный глагол в английском с таким количеством форм в настоящем времени.

Примеры использования в Present Simple:

I am a teacher. (Я учитель.)

She is happy. (Она счастлива.)

They are at home. (Они дома.)

В Past Simple to be имеет две формы: was для единственного числа и were для множественного (плюс you в единственном числе).

Примеры использования в Past Simple:

I was busy yesterday. (Я был занят вчера.)

We were at the cinema last week. (Мы были в кино на прошлой неделе.)

В Future Simple и других будущих временах to be не меняется по лицам и числам, используется конструкция will be.

Примеры использования в Future Simple:

I will be careful. (Я буду осторожен.)

They will be doctors. (Они будут врачами.)

Важной особенностью to be является его использование в вопросительных и отрицательных предложениях. В отличие от других глаголов, to be не требует вспомогательных глаголов для образования вопросов и отрицаний:

Are you a student? (Ты студент?)

She is not (isn't) happy. (Она не счастлива.)

В более сложных временах to be может выступать как вспомогательный глагол, например, в Continuous и Passive Voice:

I am working now. (Я работаю сейчас.) – Present Continuous

The book was written in 1990. (Книга была написана в 1990 году.) – Past Simple Passive

Освоение всех форм глагола to be и понимание его функций в различных временах — ключевой шаг в изучении английской грамматики. 📚

Как правильно использовать глагол to have в предложениях

Глагол to have, так же как и to be, является одним из самых употребляемых в английском языке. Он используется для выражения обладания, а также служит вспомогательным глаголом для образования времен группы Perfect. Разберемся с его правильным использованием в разных контекстах. 📝

Спряжение to have в основных временах:

Лицо Present Simple Past Simple Future Simple I have had will have You have had will have He/She/It has had will have We have had will have You (множ.) have had will have They have had will have

Основные способы использования to have:

Для выражения обладания чем-либо: I have a car. (У меня есть машина.)

She has two brothers. (У нее есть два брата.) Как вспомогательный глагол в Perfect Tenses: I have finished my work. (Я закончил свою работу.) – Present Perfect

They had left before we arrived. (Они ушли до того, как мы прибыли.) – Past Perfect В устойчивых выражениях, обозначающих действия: Let's have lunch. (Давай пообедаем.)

I usually have a shower in the morning. (Я обычно принимаю душ утром.) В модальной конструкции have to для выражения необходимости: I have to study tonight. (Я должен заниматься сегодня вечером.)

She has to call her mom. (Ей нужно позвонить маме.)

Особенности употребления to have в вопросительных и отрицательных предложениях зависят от диалекта английского и контекста использования:

Британский вариант (без вспомогательного глагола do):

Have you any money? (У тебя есть деньги?)

I haven't a clue. (Я понятия не имею.)

Американский вариант и современный британский (с вспомогательным глаголом do):

Do you have any money? (У тебя есть деньги?)

I don't have a clue. (Я понятия не имею.)

Для выражения обладания в прошлом всегда используется had, а вопросы и отрицания обычно строятся с помощью did:

I had a dog when I was a child. (У меня была собака, когда я был ребенком.)

Did you have time to finish? (У тебя было время закончить?)

They didn't have tickets for the concert. (У них не было билетов на концерт.)

Когда to have используется как вспомогательный глагол в Perfect Tenses, он не требует дополнительных вспомогательных глаголов для образования вопросов и отрицаний:

Have you seen this movie? (Ты видел этот фильм?)

She hasn't completed her task yet. (Она еще не завершила свое задание.)

Понимание различных функций глагола to have и правил его использования в разных контекстах значительно расширяет возможности выражения мыслей на английском языке. 🎯

Разница между to be и to have: когда какой глагол выбрать

Для начинающих изучать английский язык может быть сложно определить, когда использовать глагол to be, а когда to have. Особенно эта путаница возникает потому, что в русском языке некоторые конструкции выражаются иначе, чем в английском. Рассмотрим основные различия и правила выбора между этими двумя фундаментальными глаголами. 🤔

Когда использовать to be:

Для обозначения профессии, национальности, идентичности: I am a doctor. (Я врач.)

She is French. (Она француженка.) Для указания на местоположение: The book is on the table. (Книга на столе.)

We are at home. (Мы дома.) Для описания состояния или характеристики: I am happy. (Я счастлив.)

The water is cold. (Вода холодная.) Для обозначения возраста: I am 25 years old. (Мне 25 лет.)

Когда использовать to have:

Для выражения принадлежности или обладания: I have a car. (У меня есть машина.)

She has three cats. (У нее три кота.) Для описания родственных связей: I have a brother. (У меня есть брат.)

They have many relatives. (У них много родственников.) Для описания характеристик, которые "принадлежат" человеку: She has blue eyes. (У нее голубые глаза.)

He has a deep voice. (У него глубокий голос.) Для выражения состояний здоровья, ощущений: I have a headache. (У меня болит голова.)

They have a cold. (Они простудились.)

Мария Соколова, методист языковых программ Недавно я занималась с группой взрослых начинающих. Одна студентка постоянно путала "I am cold" и "I have cold". Я решила провести небольшой эксперимент. Принесла на урок лед и попросила каждого потрогать его. "Что вы чувствуете?" — спросила я. "Холод!" — ответили все. "Правильно, ice IS cold. Лед сам по себе холодный — это его характеристика". Затем я спросила: "А что происходит с вашей рукой после прикосновения к льду?" — "Она становится холодной". — "Верно, и теперь YOU ARE cold, потому что холод стал вашей временной характеристикой". Наконец, я спросила: "А если вы чувствуете, что заболеваете, что у вас?" — "Простуда!" — "Именно! YOU HAVE a cold, потому что простуда — это то, чем вы обладаете, что у вас есть". После этой наглядной демонстрации путаница в использовании to be и to have заметно уменьшилась.

Важно помнить, что в некоторых случаях выбор между to be и to have обусловлен не логикой, а языковыми конвенциями. Например:

В английском говорят "I am hungry" (Я голоден), используя to be , в то время как в русском мы говорим "у меня голод", что больше соответствует конструкции с to have .

, в то время как в русском мы говорим "у меня голод", что больше соответствует конструкции с . С другой стороны, в английском используют "I have a question" (У меня есть вопрос), а в русском можно сказать "Я вопросительно настроен", что ближе к конструкции с to be.

Такие нюансы лучше запоминать в контексте, постепенно развивая языковое чутье через практику и погружение в язык. Помните, что для многих устойчивых выражений и идиом выбор глагола является фиксированным и его нужно просто запомнить. 🧠

Практика применения to be и to have в повседневной речи

Теоретическое знание глаголов to be и to have — лишь полдела. Настоящее мастерство приходит с практикой их использования в реальных жизненных ситуациях. Рассмотрим, как эти глаголы применяются в повседневном общении и какие типичные ошибки следует избегать. 🗣️

Основные ситуации использования to be:

Знакомство и представление: Hi, I am Alex. I am from Russia. (Привет, я Алекс. Я из России.)

This is my friend Kate. She is a designer. (Это моя подруга Кейт. Она дизайнер.) Описание внешности и характера: He is tall and athletic. (Он высокий и атлетичный.)

They are very friendly and helpful. (Они очень дружелюбны и готовы помочь.) Разговор о погоде: It is sunny today. (Сегодня солнечно.)

It was cold yesterday. (Вчера было холодно.) Выражение эмоций и состояний: I am so excited about the concert! (Я так взволнован насчет концерта!)

She is disappointed with the results. (Она разочарована результатами.)

Основные ситуации использования to have:

Разговор о собственности: I have a new phone. (У меня новый телефон.)

Do you have a car? (У тебя есть машина?) Обсуждение планов и расписания: I have a meeting at 3 pm. (У меня встреча в 3 часа дня.)

We have plans for the weekend. (У нас планы на выходные.) Разговор о еде: Let's have breakfast. (Давайте позавтракаем.)

I had a delicious dinner yesterday. (Вчера у меня был вкусный ужин.) Обсуждение здоровья: I have a toothache. (У меня болит зуб.)

She has allergies in spring. (У нее аллергия весной.)

Типичные ошибки, которых следует избегать:

❌ I have 30 years old. ✅ I am 30 years old. (В английском возраст выражается с помощью to be .)

.) ❌ I am a car. ✅ I have a car. (Обладание выражается с помощью to have .)

.) ❌ She have three children. ✅ She has three children. (Не забывайте про окончание -s в 3-м лице ед. числа.)

❌ They not are students. ✅ They are not students. (В отрицательных предложениях с to be отрицание ставится после глагола.)

отрицание ставится после глагола.) ❌ Have you a pen? (устаревшая форма в большинстве контекстов) ✅ Do you have a pen? (Современная форма вопроса с to have.)

Практические упражнения для закрепления:

Составьте 5 предложений о себе, используя to be (о вашей профессии, национальности, характере, возрасте и т.д.). Составьте 5 предложений о своих вещах, используя to have (о том, что у вас есть). Трансформируйте утвердительные предложения в вопросительные и отрицательные: I am a student. → Am I a student? I am not a student.

You have a dog. → Do you have a dog? You don't have a dog. Переведите с русского на английский: Мне 25 лет, я инженер.

У меня есть сестра, ей 20 лет.

У них нет времени сегодня.

Ты голоден? Давай пообедаем.

Регулярная практика использования глаголов to be и to have в различных контекстах — ключ к их естественному и правильному применению в речи. Начинайте с простых предложений и постепенно усложняйте структуры, добавляя новые грамматические элементы. 💪