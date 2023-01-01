They're, Their, There: как различать омофоны в английском языке

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Носители русского языка, имеющие проблемы с грамматикой английского

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки написания на английском языке Одна маленькая апострофа способна перевернуть смысл предложения и выдать вас с головой как неуверенного пользователя английского языка. They're, their или there? Эта троица слов-омофонов регулярно становится причиной грамматических ошибок даже среди носителей языка. Путаница между ними — один из главных маркеров низкого уровня языковой грамотности в письменной речи. Разберём самое неочевидное из них — сокращение they're, чтобы вы больше никогда не попадали в эту распространённую ловушку английской грамматики. 📝

Что такое they're: происхождение и значение сокращения

They're — это сокращённая форма фразы "they are", где апостроф заменяет букву "a" из глагола "are". Такая контракция появилась в английском языке для экономии времени и пространства при письме, а также для имитации естественной устной речи, где многие слова произносятся слитно.

Сокращения с апострофом — характерная черта английского языка, позволяющая сделать письменную речь более близкой к разговорной. Первые случаи использования подобных контракций датируются еще 16-17 веками, когда английский язык активно трансформировался в свою современную форму.

Анна Крылова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я начинала преподавать английский, я заметила одну закономерность: почти 80% моих студентов путались с сокращениями. Особенно they're вызывало сложности у русскоговорящих учеников. Один из моих студентов, готовясь к IELTS, писал деловое письмо и использовал "their coming to the meeting tomorrow" вместо "they're coming to the meeting tomorrow". На собеседовании его спросили, почему он так уверен, что встреча состоится, если в письме указано только прибытие неких объектов, принадлежащих кому-то ("their coming"). Это недоразумение стоило ему баллов. С тех пор я всегда начинаю объяснение сокращений с простой аналогии: "they're" — это как мы в разговорной речи говорим "они тут", вместо "они находятся тут". Это помогает студентам мгновенно уловить суть.

В лингвистической классификации they're относится к категории контрактных форм, которые широко распространены в неформальной письменной речи и повсеместно используются в разговорном английском.

Полная форма Сокращение Произношение they are they're /ðeər/ they have they've /ðeɪv/ they will they'll /ðeɪl/ they had they'd /ðeɪd/

Важно отметить, что they're является исключительно сокращением от "they are" и не может использоваться в других контекстах, что часто становится источником ошибок среди изучающих английский язык.

Правильное употребление they're в английской грамматике

Сокращение they're используется исключительно в тех случаях, когда можно употребить полную форму they are. Это важнейшее правило, которое помогает избежать большинства ошибок.

Основные случаи использования they're:

В настоящем продолженном времени (Present Continuous) : They're watching a movie. (Они смотрят фильм.)

: They're watching a movie. (Они смотрят фильм.) В настоящем простом времени для описания состояния : They're happy about the news. (Они рады новостям.)

: They're happy about the news. (Они рады новостям.) В пассивных конструкциях : They're invited to the ceremony. (Они приглашены на церемонию.)

: They're invited to the ceremony. (Они приглашены на церемонию.) В конструкциях "going to" для выражения планов : They're going to visit Paris next summer. (Они собираются посетить Париж следующим летом.)

: They're going to visit Paris next summer. (Они собираются посетить Париж следующим летом.) В составном именном сказуемом: They're the best team in the league. (Они лучшая команда в лиге.)

В формальных текстах, академических работах и деловой переписке предпочтительнее использовать полную форму "they are" вместо сокращения. Однако в неформальной письменной коммуникации, художественной литературе и повседневном общении сокращение they're абсолютно уместно и широко распространено.

Сокращение they're нельзя использовать в следующих случаях:

В конце предложения без продолжения (неправильно: I don't know where they're.)

Когда "are" несёт основную смысловую нагрузку и должен быть выделен интонацией

В формальных юридических документах, где требуется полная форма слов

Проверить правильность использования they're достаточно просто: мысленно замените сокращение на полную форму they are. Если предложение остается грамматически и логически корректным, значит, выбор сокращения уместен. 🔍

They're, their, there: в чем разница между похожими словами

Три слова — they're, their, there — звучат одинаково (омофоны), но имеют совершенно разные значения и функции в предложении. Эта путаница — одна из самых распространенных ошибок и в письменной, и в устной речи.

Слово Что означает Часть речи Пример использования they're сокращение от "they are" местоимение + глагол They're going to be late. their притяжательная форма "они" притяжательное местоимение This is their house. there указание на место или факт существования наречие/вводное слово Put it there. / There are five apples.

Для наглядной демонстрации различий можно использовать одно предложение, включающее все три слова:

They're putting their luggage over there. (Они кладут свой багаж вон там.)

Анализ каждого слова в этом контексте:

They're = they are — действие, совершаемое группой людей (кто-то что-то делает)

= they are — действие, совершаемое группой людей (кто-то что-то делает) Their — притяжательное местоимение, указывающее на принадлежность багажа (чей багаж?)

— притяжательное местоимение, указывающее на принадлежность багажа (чей багаж?) There — наречие места, указывающее локацию (где именно?)

Михаил Соколов, лингвист-переводчик Недавно мне довелось редактировать важную презентацию для международной конференции. Автор, талантливый специалист в своей области, допустил классическую ошибку в слайдах: "Their going to demonstrate new technology". Такая мелочь могла серьезно подорвать авторитет докладчика перед аудиторией технических экспертов. Когда я указал на ошибку, он признался, что всегда путается с этими словами. Я предложил ему простой метод: "their" всегда связано с принадлежностью и отвечает на вопрос "чей?", а "they're" можно проверить, попытавшись развернуть в "they are". Если это возможно — используйте сокращение, если нет — скорее всего, вам нужно "their". А для "there" у меня есть хитрость: в этом слове есть "here" (здесь) — это помогает запомнить, что оно связано с местоположением. После этого объяснения ошибки в его презентациях больше не повторялись.

Один из эффективных способов запомнить различие — обратить внимание на состав слов:

they're — содержит апостроф, указывающий на сокращение

their — содержит "i", как и другие притяжательные местоимения (his, its)

there — содержит "here" (здесь), что связывает его с понятием места

Регулярная практика и внимательность постепенно сформируют у вас устойчивый навык правильного выбора между этими тремя омофонами. 🎯

Распространенные ошибки при использовании сокращения they're

Несмотря на кажущуюся простоту правила, ошибки с использованием they're встречаются регулярно даже у продвинутых пользователей английского языка. Рассмотрим наиболее распространенные из них:

Замена их местами: Самая распространенная ошибка — использование "their" вместо "they're" и наоборот. ❌ Their coming to the party tonight. (Неверно)

✅ They're coming to the party tonight. (Верно) Использование they're в притяжательном контексте: ❌ They're books are on the table. (Неверно)

✅ Their books are on the table. (Верно) Использование they're для указания на место: ❌ Put the box over they're. (Неверно)

✅ Put the box over there. (Верно) Использование they're в конце предложения: ❌ I don't know where they're. (Неверно)

✅ I don't know where they are. (Верно) Орфографические ошибки в написании: ❌ The'yre going home now. (Неверно)

❌ Theyre going home now. (Неверно — пропущен апостроф)

✅ They're going home now. (Верно)

Факторы, способствующие появлению ошибок:

Идентичное произношение всех трех слов (they're, their, there)

всех трех слов (they're, their, there) Автоматические системы проверки не всегда распознают контекстуальные ошибки

не всегда распознают контекстуальные ошибки Спешка при письме , особенно в неформальной коммуникации

, особенно в неформальной коммуникации Интерференция родного языка , в котором может отсутствовать подобное разграничение

, в котором может отсутствовать подобное разграничение Недостаточная практика в использовании этих слов в различных контекстах

Для предотвращения ошибок полезно выработать привычку мысленно заменять сокращение they're на полную форму they are, прежде чем использовать его в письме. Если такая замена не имеет смысла, значит, требуется одно из других слов — their или there. 🧠

Практические примеры использования they're в живой речи

Чтобы закрепить понимание правильного использования they're, рассмотрим ряд примеров из различных контекстов повседневной коммуникации.

В повседневных разговорах:

"They're on their way." (Они в пути.)

"I think they're busy right now." (Я думаю, они сейчас заняты.)

"They're not answering their phones." (Они не отвечают на свои телефоны.)

В рабочей среде:

"They're planning to launch the product next month." (Они планируют запустить продукт в следующем месяце.)

"They're working on the project together." (Они работают над проектом вместе.)

"They're responsible for the marketing campaign." (Они отвечают за маркетинговую кампанию.)

В описании людей:

"They're very talented musicians." (Они очень талантливые музыканты.)

"They're much older than they look." (Они намного старше, чем выглядят.)

"I heard they're getting married next year." (Я слышал, они женятся в следующем году.)

В эмоциональных высказываниях:

"They're absolutely furious about what happened." (Они в ярости из-за того, что произошло.)

"They're so excited about the trip." (Они так взволнованы предстоящей поездкой.)

"I can't believe they're still arguing about it." (Не могу поверить, что они всё ещё спорят об этом.)

Обратите внимание, что во всех этих примерах they're может быть заменено на they are без изменения смысла предложения.

Практические упражнения для закрепления:

Попробуйте составить предложения, использующие все три омофона (they're, their, there). При чтении англоязычных текстов обращайте особое внимание на употребление этих слов. Практикуйтесь в написании коротких абзацев, где требуется использование всех трёх слов. Проверяйте себя, мысленно раскрывая сокращение they're в they are.

Регулярное использование этих слов в правильном контексте позволит сформировать устойчивый навык, и со временем выбор верного варианта станет автоматическим. 💪