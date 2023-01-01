70+ английских слов о семье: полный словарь семейной лексики

Преподаватели английского языка, ищущие материалы для уроков Разговор о семье — одна из самых универсальных тем в любой культуре. Когда вы встречаете новых людей, особенно за границей, обсуждение семейных связей часто становится идеальным ледоколом. Но что делать, если вы не знаете, как сказать "свекровь" или "двоюродный брат" на английском? Эта статья предлагает полный арсенал из более чем 70 английских слов и выражений для описания семьи и родственных отношений, которые помогут вам уверенно поддержать беседу, успешно сдать экзамен или преодолеть языковой барьер в англоязычной среде. От базовых терминов до нюансов современных семейных конструкций — здесь есть всё для уверенного общения! 🌟

Базовая лексика о семье: основные термины с переводом

Давайте начнем с фундаментальных терминов, которые формируют основу любого разговора о семье на английском языке. Эти слова должны быть в активном словарном запасе каждого изучающего английский язык.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом

Однажды ко мне пришла студентка Марина, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Она владела техническими терминами, но испытывала панику при разговоре на личные темы. "Все интервью проходят хорошо, пока не начинают спрашивать о семье — тут я теряюсь," — призналась она. Мы составили для нее базовый набор семейной лексики и отработали простые конструкции. Через месяц она позвонила с радостной новостью — не только успешно прошла собеседование, но и смогла непринужденно поболтать с иностранными коллегами за обедом, рассказывая о своих детях. Самые простые слова часто оказываются самыми нужными.

Вот список базовых терминов, обозначающих ближайших родственников:

Английский термин Перевод Пример использования Family Семья I have a big family. Mother / Mom / Mum Мать / Мама My mother works as a doctor. Father / Dad / Daddy Отец / Папа My father likes fishing. Parents Родители My parents live in Moscow. Son Сын Their son is 10 years old. Daughter Дочь Her daughter studies art. Children / Kids Дети They have three children. Brother Брат My brother is older than me. Sister Сестра My sister lives abroad. Siblings Братья и сестры I have two siblings.

Важно отметить несколько особенностей английской семейной лексики:

Siblings — это собирательный термин для братьев и сестер, не имеющий прямого аналога в русском языке.

— это собирательный термин для братьев и сестер, не имеющий прямого аналога в русском языке. Разговорные формы — англоговорящие часто используют неформальные версии слов: "mom/mum" вместо "mother", "dad" вместо "father", "kids" вместо "children".

— англоговорящие часто используют неформальные версии слов: "mom/mum" вместо "mother", "dad" вместо "father", "kids" вместо "children". Единственное и множественное число — обратите внимание, что "child" меняется на "children" во множественном числе (неправильное множественное число).

Также важно знать термины для обозначения супружеских отношений:

Husband — муж

— муж Wife — жена

— жена Spouse — супруг/супруга (гендерно-нейтральный термин)

— супруг/супруга (гендерно-нейтральный термин) Partner — партнер (часто используется для гражданских браков или современных форм отношений)

— партнер (часто используется для гражданских браков или современных форм отношений) Fiancé — жених (используется после помолвки)

— жених (используется после помолвки) Fiancée — невеста (используется после помолвки)

Эти базовые термины составляют фундамент для дальнейшего расширения вашего словарного запаса по теме "Семья". 👨‍👩‍👧‍👦

Расширенные термины родства на английском языке

Когда вы освоите базовую лексику, пора переходить к более сложным терминам родства. В английском языке существует множество специфических слов для обозначения различных степеней родства. Владение этими терминами существенно обогатит ваш словарный запас и позволит точнее выражать мысли о семейных связях.

Начнем с терминов, обозначающих старшие поколения:

Grandparents — бабушка и дедушка (собирательно)

— бабушка и дедушка (собирательно) Grandfather / Grandpa — дедушка

— дедушка Grandmother / Grandma — бабушка

— бабушка Great-grandparents — прабабушка и прадедушка

— прабабушка и прадедушка Great-grandfather — прадедушка

— прадедушка Great-grandmother — прабабушка

— прабабушка Ancestors — предки

Термины для обозначения родственников со стороны супруга/супруги:

Father-in-law — свёкор/тесть (отец супруга/супруги)

— свёкор/тесть (отец супруга/супруги) Mother-in-law — свекровь/тёща (мать супруга/супруги)

— свекровь/тёща (мать супруга/супруги) Parents-in-law — родители супруга/супруги

— родители супруга/супруги Brother-in-law — шурин/деверь/зять (брат супруги, брат мужа или муж сестры)

— шурин/деверь/зять (брат супруги, брат мужа или муж сестры) Sister-in-law — золовка/невестка/свояченица (сестра мужа, жена брата или сестра жены)

— золовка/невестка/свояченица (сестра мужа, жена брата или сестра жены) Son-in-law — зять (муж дочери)

— зять (муж дочери) Daughter-in-law — невестка (жена сына)

Обратите внимание: в английском языке не всегда есть отдельные термины для разных типов родства, которые существуют в русском. Например, слово "brother-in-law" может означать как "шурин", так и "деверь" или "зять" — контекст поможет определить точное значение.

Термины для обозначения двоюродных и дальних родственников:

Английский термин Русский перевод Степень родства Uncle Дядя Брат родителя или муж тети Aunt Тетя Сестра родителя или жена дяди Cousin Двоюродный брат/сестра Ребенок дяди или тети Nephew Племянник Сын брата/сестры Niece Племянница Дочь брата/сестры Second cousin Троюродный брат/сестра Ребенок двоюродного дяди/тети First cousin once removed Двоюродный племянник/племянница Ребенок двоюродного брата/сестры Godfather Крестный отец Духовный родитель (мужчина) Godmother Крестная мать Духовный родитель (женщина) Godchild Крестник/крестница Духовное дитя

Современное общество создало новые семейные структуры, которые также получили свои термины:

Stepfather — отчим (новый муж матери)

— отчим (новый муж матери) Stepmother — мачеха (новая жена отца)

— мачеха (новая жена отца) Stepson — пасынок (сын супруга/супруги от предыдущего брака)

— пасынок (сын супруга/супруги от предыдущего брака) Stepdaughter — падчерица (дочь супруга/супруги от предыдущего брака)

— падчерица (дочь супруга/супруги от предыдущего брака) Stepbrother — сводный брат

— сводный брат Stepsister — сводная сестра

— сводная сестра Half-brother — единокровный/единоутробный брат (имеет только одного общего родителя)

— единокровный/единоутробный брат (имеет только одного общего родителя) Half-sister — единокровная/единоутробная сестра (имеет только одного общего родителя)

— единокровная/единоутробная сестра (имеет только одного общего родителя) Adoptive parents — приемные родители

— приемные родители Foster parents — временные опекуны

— временные опекуны Adopted child — усыновленный/удочеренный ребенок

Владение этими терминами значительно расширит ваши возможности в описании семейных связей на английском языке. 👨‍👩‍👧

Семейные отношения: полезные слова и выражения

Помимо терминов родства, для полноценного разговора о семье необходимо владеть словами и выражениями, описывающими семейные отношения и статусы. Эта лексика поможет вам не просто называть родственников, но и рассказывать о взаимоотношениях между ними.

Начнем с основных слов, описывающих семейные статусы:

Single — холостой/незамужняя

— холостой/незамужняя Married — женатый/замужняя

— женатый/замужняя Divorced — разведенный/разведенная

— разведенный/разведенная Separated — живущие раздельно (юридически не разведены)

— живущие раздельно (юридически не разведены) Widowed — овдовевший/овдовевшая

— овдовевший/овдовевшая Engaged — обрученный/обрученная (помолвлен)

— обрученный/обрученная (помолвлен) Dating — встречающийся с кем-то

— встречающийся с кем-то In a relationship — в отношениях

— в отношениях Cohabiting/Living together — сожительствующие (живущие вместе без брака)

Слова для описания отношений внутри семьи:

Close-knit family — дружная, сплоченная семья

— дружная, сплоченная семья Extended family — большая семья (включая дальних родственников)

— большая семья (включая дальних родственников) Nuclear family — нуклеарная семья (родители и дети)

— нуклеарная семья (родители и дети) Immediate family — ближайшие родственники

— ближайшие родственники Blended family — смешанная семья (с детьми от предыдущих браков)

— смешанная семья (с детьми от предыдущих браков) Single-parent family — семья с одним родителем

— семья с одним родителем Adoptive family — семья с приемными детьми

— семья с приемными детьми Foster family — семья, временно принимающая детей на воспитание

— семья, временно принимающая детей на воспитание Family ties — семейные узы

— семейные узы Family values — семейные ценности

— семейные ценности Family traditions — семейные традиции

Максим Соколов, координатор образовательных программ по английскому языку

Работая с группой топ-менеджеров, готовящихся к международным переговорам, я столкнулся с интересной проблемой. Алексей, руководитель отдела продаж, уверенно вел деловые беседы, но терялся в неформальном общении с партнерами. На одном из ужинов британский коллега спросил его о семейной жизни, и Алексей смог сказать только "I have wife and son" (У меня есть жена и сын), упустив возможность для более глубокого контакта. Мы разработали для него словарь эмоционально окрашенных выражений о семье: "I'm blessed with two wonderful children", "My wife and I have been happily married for 12 years", "We're quite a close-knit family". На следующей встрече Алексей не только поддержал разговор о семье, но и вызвал искренний интерес у партнеров. Это привело к более теплым деловым отношениям и, в конечном итоге, к успешному контракту. Эмоциональная глубина языка оказалась не менее важной, чем деловая лексика.

Глаголы и выражения, связанные с семейной жизнью:

To get married — жениться/выходить замуж

— жениться/выходить замуж To propose — делать предложение

— делать предложение To tie the knot — пожениться (идиома)

— пожениться (идиома) To start a family — заводить семью

— заводить семью To bring up/raise children — воспитывать детей

— воспитывать детей To adopt a child — усыновить/удочерить ребенка

— усыновить/удочерить ребенка To inherit — наследовать

— наследовать To resemble — быть похожим

— быть похожим To take after — пойти в кого-то (унаследовать черты)

— пойти в кого-то (унаследовать черты) To look up to — равняться на кого-то, уважать

— равняться на кого-то, уважать To care for — заботиться о ком-то

— заботиться о ком-то To get divorced — разводиться

— разводиться To separate — разъезжаться, расставаться

— разъезжаться, расставаться To split up — расстаться, разорвать отношения

— расстаться, разорвать отношения To reconcile — примириться

Прилагательные для описания семейных отношений:

Loving — любящий

— любящий Caring — заботливый

— заботливый Supportive — оказывающий поддержку

— оказывающий поддержку Close — близкий (о взаимоотношениях)

— близкий (о взаимоотношениях) Distant — отдаленный, неблизкий

— отдаленный, неблизкий Estranged — отчужденный

— отчужденный Tight-knit — сплоченный

— сплоченный Dysfunctional — неблагополучный, дисфункциональный

— неблагополучный, дисфункциональный Harmonious — гармоничный

— гармоничный Devoted — преданный

Овладение этими словами и выражениями позволит вам более детально и эмоционально рассказывать о своей семье и отношениях на английском языке. 💝

Разговорные фразы о семье для повседневного общения

Теперь, когда вы ознакомились с основными терминами и словами для описания семейных отношений, давайте рассмотрим готовые фразы, которые можно использовать в повседневных разговорах. Эти выражения помогут вам легко поддерживать беседу на тему семьи с носителями языка.

Представление семьи и рассказ о ней:

"Let me tell you about my family." — Позвольте рассказать вам о моей семье.

"I come from a large/small family." — Я из большой/маленькой семьи.

"I have two siblings – an older brother and a younger sister." — У меня двое братьев и сестер – старший брат и младшая сестра.

"My parents have been married for 25 years." — Мои родители женаты уже 25 лет.

"I take after my father." — Я пошел в отца/похож на отца.

"My sister and I are very close." — Мы с сестрой очень близки.

"I'm the only child in my family." — Я единственный ребенок в семье.

"We're a close-knit/tight-knit family." — Мы очень дружная семья.

Вопросы о семье, которые часто задают в разговоре:

"Do you have any siblings?" — У тебя есть братья или сестры?

"Are you married/single?" — Ты женат(замужем)/холост(незамужем)?

"Do you have children?" — У тебя есть дети?

"How long have you been married?" — Сколько вы женаты?

"What does your spouse do for a living?" — Чем занимается твой супруг/супруга?

"How old are your kids?" — Сколько лет твоим детям?

"Where does your family live?" — Где живет твоя семья?

"Do you live with your parents?" — Ты живешь с родителями?

"Who do you take after in your family?" — На кого в семье ты похож?

"How often do you see your extended family?" — Как часто ты видишься с дальними родственниками?

Ответы на вопросы о семье:

"Yes, I have a brother and a sister." — Да, у меня есть брат и сестра.

"I've been married for five years." — Я женат/замужем пять лет.

"We have two children, a boy and a girl." — У нас двое детей, мальчик и девочка.

"My husband works as an engineer." — Мой муж работает инженером.

"My wife is a doctor." — Моя жена — врач.

"My son is seven and my daughter is four." — Моему сыну семь лет, а дочери четыре.

"I'm not married yet, but I'm engaged." — Я еще не женат/не замужем, но помолвлен(а).

"I'm divorced and have a daughter from my previous marriage." — Я разведен(а) и у меня есть дочь от предыдущего брака.

"I don't have any children yet." — У меня пока нет детей.

"I live with my parents to save money for my own apartment." — Я живу с родителями, чтобы накопить на собственную квартиру.

Фразы для описания семейных событий:

"We're having a family reunion next month." — В следующем месяце у нас семейная встреча.

"My sister is expecting a baby in November." — Моя сестра ждет ребенка в ноябре.

"My brother got engaged last weekend." — Мой брат обручился в прошлые выходные.

"We're celebrating my parents' 30th wedding anniversary." — Мы отмечаем 30-летие свадьбы моих родителей.

"My cousin is getting married this summer." — Мой двоюродный брат/сестра женится/выходит замуж этим летом.

"We've just moved into a new family home." — Мы только что переехали в новый семейный дом.

"My nephew is starting school this year." — Мой племянник идет в школу в этом году.

Идиомы и устойчивые выражения о семье:

"Blood is thicker than water." — Кровь не вода. (О силе семейных уз)

"Like father, like son." — Яблоко от яблони недалеко падает.

"The black sheep of the family." — Паршивая овца в семье (о человеке, отличающемся от остальных членов семьи).

"Family comes first." — Семья превыше всего.

"To run in the family." — Передаваться по наследству, быть семейной чертой.

"To keep it in the family." — Оставлять что-то внутри семьи (не выносить сор из избы).

Все эти фразы и выражения помогут вам свободнее общаться на тему семьи в различных ситуациях — от светской беседы до более личных разговоров. Попробуйте использовать их в своей речи! 🗣️

Как запомнить и применить семейную лексику в речи

Запоминание большого объема новой лексики может быть сложной задачей, но существуют эффективные методы, которые помогут вам не только запомнить слова и выражения о семье, но и уверенно использовать их в речи.

Прежде всего, давайте рассмотрим наиболее эффективные стратегии запоминания:

Создайте семейное древо на английском языке — визуальное представление поможет лучше усвоить термины родства. Нарисуйте схему своей семьи и подпишите все связи на английском.

— визуальное представление поможет лучше усвоить термины родства. Нарисуйте схему своей семьи и подпишите все связи на английском. Используйте ассоциации — связывайте новые слова с яркими образами или историями. Например, слово "nephew" (племянник) можно ассоциировать с "new" (новый) + "few" (несколько) — новые немногочисленные родственники.

— связывайте новые слова с яркими образами или историями. Например, слово "nephew" (племянник) можно ассоциировать с "new" (новый) + "few" (несколько) — новые немногочисленные родственники. Группируйте слова по категориям — распределите термины по логическим группам: прямые родственники, родственники по браку, термины для разных поколений и т.д.

— распределите термины по логическим группам: прямые родственники, родственники по браку, термины для разных поколений и т.д. Применяйте метод карточек — напишите термин на английском на одной стороне и перевод на другой. Регулярно просматривайте карточки, особенно те, которые вызывают затруднения.

— напишите термин на английском на одной стороне и перевод на другой. Регулярно просматривайте карточки, особенно те, которые вызывают затруднения. Используйте мобильные приложения — такие как Anki, Quizlet или Memrise для создания персонализированных наборов слов для заучивания.

— такие как Anki, Quizlet или Memrise для создания персонализированных наборов слов для заучивания. Составляйте мини-истории — придумывайте короткие рассказы о семье, используя новые слова в контексте.

Для эффективного применения изученной лексики в речи:

Метод Преимущества Применение на практике Составление диалогов Отработка в контексте, развитие навыков говорения Придумывайте и проговаривайте диалоги о семье, играя роли разных собеседников Описание фотографий Связь слов с визуальными образами, практика речи Описывайте семейные фотографии (свои или из интернета) на английском Просмотр сериалов о семье Погружение в язык, знакомство с естественными речевыми оборотами Смотрите семейные сериалы на английском с субтитрами, выписывайте полезные выражения Ведение дневника Регулярная практика, развитие письменной речи Ведите дневник на английском, описывая события из жизни своей семьи Языковой обмен Практика с носителями языка, получение обратной связи Найдите партнера для языкового обмена и обсуждайте темы, связанные с семьей Запись голосовых сообщений Развитие произношения, самоанализ Записывайте рассказы о своей семье и анализируйте свою речь

Практические упражнения для закрепления семейной лексики:

Описание семейных фотографий — выберите несколько семейных фотографий и опишите, кто на них изображен, используя максимальное количество изученных терминов. Составление рассказа о своей семье — подготовьте 2-3 минутный рассказ о своей семье, затем запишите его и прослушайте, обращая внимание на правильность использования терминов. "Family Tree Challenge" — попробуйте описать как можно более сложные родственные связи, например: "My mother's sister's husband's brother is my..." Ролевые игры — представьте, что вы знакомите своего англоязычного друга с членами своей семьи или отвечаете на вопросы о семье во время собеседования. Сравнение культур — подготовьте небольшой рассказ о том, чем отличаются семейные традиции в вашей стране и англоязычных странах.

Важные советы для эффективного запоминания и применения:

Регулярность — уделяйте хотя бы 10-15 минут ежедневно для повторения и практики.

— уделяйте хотя бы 10-15 минут ежедневно для повторения и практики. Контекст — всегда учите слова в контексте, а не изолированно.

— всегда учите слова в контексте, а не изолированно. Эмоциональная связь — связывайте новые слова с личными историями и эмоциями.

— связывайте новые слова с личными историями и эмоциями. Разнообразие источников — используйте различные ресурсы: учебники, видео, подкасты, фильмы.

— используйте различные ресурсы: учебники, видео, подкасты, фильмы. Повторение — возвращайтесь к изученному материалу через определенные интервалы времени (например, через день, через неделю, через месяц).

— возвращайтесь к изученному материалу через определенные интервалы времени (например, через день, через неделю, через месяц). Практика — ищите возможности применять выученные слова в реальном общении.

Помните, что владение семейной лексикой — это не просто запоминание слов, а умение свободно использовать их в живом общении. Чем больше вы будете практиковаться, тем естественнее будет звучать ваша речь! 🎯