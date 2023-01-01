Lie vs Lay в английском: разбор правил употребления и ing-форм

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессиональные переводчики и редакторы Глаголы "lie" и "lay" регулярно оказываются в топе самых запутанных элементов английской грамматики. Неудивительно, что даже носители языка спотыкаются о них, путая формы и правила употребления. Когда сказать "I was lying"? Почему нельзя "I was laying on the beach"? И почему вчера я "lay down", а книгу "laid down"? Сегодня разберем этот грамматический лабиринт, научимся безошибочно формировать ing-формы и использовать правильные временные формы для каждого из этих коварных глаголов. 📚 Погрузимся в мир английских неправильных глаголов, которые даже профессиональные переводчики иногда проверяют по справочнику.

Двойное лицо "lie": значения и основные формы

Глагол "lie" в английском обладает двумя основными значениями, и у каждого свой набор форм. Это первый камень преткновения, о который спотыкаются изучающие язык.

Значение 1: "лежать, находиться в горизонтальном положении" — неправильный глагол:

Infinitive: to lie

Present Simple: lie/lies

Past Simple: lay

Past Participle: lain

Present Participle (-ing form): lying

Значение 2: "лгать, говорить неправду" — правильный глагол:

Infinitive: to lie

Present Simple: lie/lies

Past Simple: lied

Past Participle: lied

Present Participle (-ing form): lying

Путаница возникает потому, что оба значения имеют одинаковую форму в настоящем времени и одинаковую ing-форму, но абсолютно разные формы в прошедшем времени.

Алексей, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды на продвинутом уровне студентка рассказывала о своём отпуске: "I was laying on the beach for hours." Я деликатно исправил: "I was lying on the beach." Она возмутилась: "Но мы же учили, что прошедшее время от lie — lay!" Это стало отличной возможностью разобрать весь комплекс форм. Я нарисовал таблицу и объяснил: "Lay" — это действительно прошедшее время от lie в значении "лежать", но только в Past Simple. Для продолженного времени (Past Continuous) мы используем ing-форму "lying". Эта история демонстрирует, как важно рассматривать глагол в контексте конкретного грамматического времени, а не просто запоминать "lay — это прошедшее время от lie".

Чтобы окончательно прояснить формы глаголов, обратимся к таблице:

Форма глагола Lie (лежать) Lie (лгать) Lay (класть) Present Simple lie/lies lie/lies lay/lays Past Simple lay lied laid Past Participle lain lied laid Present Participle lying lying laying

Ключевое различие: "lie" в значении "лежать" — непереходный глагол (не требует прямого дополнения), а "lie" в значении "лгать" и "lay" в значении "класть" — переходные (требуют прямого дополнения).

Lie vs lay: разбор различий и типичных ошибок

Принципиальная разница между глаголами "lie" и "lay" заключается в их переходности. Этот грамматический аспект определяет правильное употребление в предложениях.

— непереходный глагол. Не требует прямого дополнения: "I lie on the bed" (Я лежу на кровати). Lay (класть) — переходный глагол. Требует прямого дополнения: "I lay the book on the table" (Я кладу книгу на стол).

Типичные ошибки связаны с неправильным использованием одного глагола вместо другого или с неверным образованием форм прошедшего времени. Рассмотрим самые распространённые:

Ошибка Правильный вариант Объяснение I'm going to lay down for a nap. I'm going to lie down for a nap. Здесь нет прямого дополнения, поэтому используем "lie". He laid on the beach all day. He lay on the beach all day. Правильная форма Past Simple от глагола "lie" (лежать) — "lay". She was laying in bed when I called. She was lying in bed when I called. В Progressive используется "lying" от глагола "lie" (лежать). The documents were lain on the desk. The documents were laid on the desk. "Lain" — форма от "lie"; для "lay" правильно — "laid".

Простое правило для запоминания: Если объект сам ложится — используйте "lie"; если кто-то кладёт объект — используйте "lay". 🧠

Вот несколько примеров правильного употребления:

I lie down when I'm tired. (Я ложусь, когда устаю.)

The dog is lying under the table. (Собака лежит под столом.)

Please lay your cards on the table. (Пожалуйста, положите ваши карты на стол.)

She is laying out her clothes for tomorrow. (Она раскладывает одежду на завтра.)

Ing-форма глагола lie: особенности образования

Образование ing-формы от глагола "lie" подчиняется стандартному правилу для глаголов, оканчивающихся на -ie: буквы ie меняются на y перед добавлением окончания -ing.

Поэтому:

lie + ing = lying (а не liing ✖️)

Это правило действует одинаково для обоих значений глагола lie:

He is lying on the sofa. (Он лежит на диване.) — от "lie" в значении "лежать"

He is lying about his age. (Он лжёт о своём возрасте.) — от "lie" в значении "лгать"

Интересно, что форма "lying" чаще всего встречается в Continuous Tenses:

Present Continuous: I am lying

Past Continuous: I was lying

Future Continuous: I will be lying

Present Perfect Continuous: I have been lying

Также "lying" может использоваться как причастие или герундий:

Причастие: The person lying on the beach is my brother. (Человек, лежащий на пляже — мой брат.)

Герундий: Lying in the sun can be dangerous. (Лежать на солнце может быть опасно.)

Марина, редактор переводной литературы Работая над переводом романа, я столкнулась с предложением: "The papers lying on the desk contained confidential information." Переводчик предложил вариант: "Бумаги, лежащие на столе, содержали конфиденциальную информацию." Однако через несколько строк был ещё один похожий фрагмент: "The papers that he had laid on the desk earlier..." Здесь уже речь шла о действии "положить", а не о состоянии "лежать". Мы внимательно проверили все формы, чтобы не запутать читателя. Именно в таких нюансах и проявляется мастерство перевода — передать тонкую грань между "лежащими бумагами" (lying papers) и "положенными бумагами" (laid papers). Это показывает, насколько важно понимать разницу между ing-формами разных, но похожих глаголов.

Примечательно, что ing-форма от глагола "lay" (класть) образуется стандартно — laying. Сравните:

The hen is laying eggs. (Курица несёт яйца.) — от глагола "lay"

She is lying down for a rest. (Она ложится отдохнуть.) — от глагола "lie"

Умение правильно образовывать и использовать ing-формы этих глаголов значительно повышает грамматическую точность речи. 💪

Прошедшие времена lie и lay: сложные случаи

Прошедшие формы глаголов "lie" и "lay" — настоящий кошмар для изучающих английский. Основная сложность в том, что прошедшая форма одного глагола совпадает с инфинитивом другого.

Разберём подробно:

lie (лежать) → lay (Past Simple) → lain (Past Participle)

lay (класть) → laid (Past Simple) → laid (Past Participle)

Особенно запутанными становятся случаи использования прошедших времён. Рассмотрим наиболее проблемные ситуации:

1. Past Simple vs Past Continuous:

Yesterday, I lay on the beach for hours. (Past Simple от "lie")

Yesterday, I was lying on the beach when it started to rain. (Past Continuous от "lie")

Yesterday, I laid the book on the table. (Past Simple от "lay")

Yesterday, I was laying the foundations for my new house. (Past Continuous от "lay")

2. Перфектные формы:

I have lain here since morning. (Present Perfect от "lie")

I had lain there before you arrived. (Past Perfect от "lie")

I have laid the table for dinner. (Present Perfect от "lay")

I had laid the plan before the meeting. (Past Perfect от "lay")

3. Пассивный залог:

The book was laid on the table by John. (Passive Voice от "lay")

Примечательно, что "lie" в значении "лежать" как непереходный глагол не может использоваться в пассивном залоге.

Важно отметить, что "lain" — форма причастия от "lie" (лежать) — в современном английском используется редко, особенно в разговорной речи. Многие носители языка заменяют её на неправильную, но более распространённую форму "laid", что ещё больше способствует путанице. 😵

Однако в формальной письменной речи и академических текстах правильная форма "lain" всё ещё имеет значение и показывает высокий уровень владения языком.

Практическое применение lie, lying и laid в речи

Понимание теории — это только полдела. Настоящее мастерство приходит с практическим применением. Рассмотрим контексты, где правильное использование форм глаголов "lie" и "lay" особенно важно.

Повседневные ситуации:

I think I'll lie down for a while. (Я думаю, я прилягу ненадолго.)

She has been lying in the hospital for a week. (Она лежит в больнице уже неделю.)

Please lay your ID on the counter. (Пожалуйста, положите ваше удостоверение на стойку.)

He laid his hand on my shoulder reassuringly. (Он ободряюще положил руку мне на плечо.)

Профессиональные контексты:

The responsibility lies with the management team. (Ответственность лежит на команде руководителей.)

The future success of the company lies in innovation. (Будущий успех компании заключается в инновациях.)

They are laying the groundwork for the new project. (Они закладывают основу для нового проекта.)

The committee has laid down strict guidelines. (Комитет установил строгие правила.)

Идиомы и устойчивые выражения:

Let sleeping dogs lie. (Не буди лихо, пока оно тихо.)

To lay the cards on the table. (Выложить карты на стол, быть откровенным.)

To lay down the law. (Устанавливать правила.)

To lie low. (Затаиться, не привлекать внимания.)

Для закрепления материала предлагаю практические задания:

Заполните пропуски правильной формой глагола: She has been _ (lie) on the beach since noon.

(lie) on the beach since noon. He _ (lay) his keys on the table yesterday.

(lay) his keys on the table yesterday. The problem _ (lie) not in the plan but in its execution.

(lie) not in the plan but in its execution. They were _ (lay) the carpet when I arrived. Исправьте ошибки в следующих предложениях: I was laying in bed when the phone rang.

She has laid there for hours.

He lied the book on the shelf.

The solution is laying in plain sight.

Правильные ответы: 1) lying, laid, lies, laying; 2) I was lying in bed...; She has lain there...; He laid the book...; The solution is lying in plain sight.

Регулярная практика и внимание к контексту — лучший способ овладеть этими сложными глаголами. Помните о переходности глагола "lay" (требует прямого дополнения) и непереходности "lie" (не требует дополнения). 🎯