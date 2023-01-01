Lie vs Lay в английском: разбор правил употребления и ing-форм#Изучение английского
Глаголы "lie" и "lay" регулярно оказываются в топе самых запутанных элементов английской грамматики. Неудивительно, что даже носители языка спотыкаются о них, путая формы и правила употребления. Когда сказать "I was lying"? Почему нельзя "I was laying on the beach"? И почему вчера я "lay down", а книгу "laid down"? Сегодня разберем этот грамматический лабиринт, научимся безошибочно формировать ing-формы и использовать правильные временные формы для каждого из этих коварных глаголов. 📚 Погрузимся в мир английских неправильных глаголов, которые даже профессиональные переводчики иногда проверяют по справочнику.
Двойное лицо "lie": значения и основные формы
Глагол "lie" в английском обладает двумя основными значениями, и у каждого свой набор форм. Это первый камень преткновения, о который спотыкаются изучающие язык.
Значение 1: "лежать, находиться в горизонтальном положении" — неправильный глагол:
- Infinitive: to lie
- Present Simple: lie/lies
- Past Simple: lay
- Past Participle: lain
- Present Participle (-ing form): lying
Значение 2: "лгать, говорить неправду" — правильный глагол:
- Infinitive: to lie
- Present Simple: lie/lies
- Past Simple: lied
- Past Participle: lied
- Present Participle (-ing form): lying
Путаница возникает потому, что оба значения имеют одинаковую форму в настоящем времени и одинаковую ing-форму, но абсолютно разные формы в прошедшем времени.
Алексей, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Однажды на продвинутом уровне студентка рассказывала о своём отпуске: "I was laying on the beach for hours." Я деликатно исправил: "I was lying on the beach." Она возмутилась: "Но мы же учили, что прошедшее время от lie — lay!" Это стало отличной возможностью разобрать весь комплекс форм. Я нарисовал таблицу и объяснил: "Lay" — это действительно прошедшее время от lie в значении "лежать", но только в Past Simple. Для продолженного времени (Past Continuous) мы используем ing-форму "lying". Эта история демонстрирует, как важно рассматривать глагол в контексте конкретного грамматического времени, а не просто запоминать "lay — это прошедшее время от lie".
Чтобы окончательно прояснить формы глаголов, обратимся к таблице:
|Форма глагола
|Lie (лежать)
|Lie (лгать)
|Lay (класть)
|Present Simple
|lie/lies
|lie/lies
|lay/lays
|Past Simple
|lay
|lied
|laid
|Past Participle
|lain
|lied
|laid
|Present Participle
|lying
|lying
|laying
Ключевое различие: "lie" в значении "лежать" — непереходный глагол (не требует прямого дополнения), а "lie" в значении "лгать" и "lay" в значении "класть" — переходные (требуют прямого дополнения).
Lie vs lay: разбор различий и типичных ошибок
Принципиальная разница между глаголами "lie" и "lay" заключается в их переходности. Этот грамматический аспект определяет правильное употребление в предложениях.
- Lie (лежать) — непереходный глагол. Не требует прямого дополнения: "I lie on the bed" (Я лежу на кровати).
- Lay (класть) — переходный глагол. Требует прямого дополнения: "I lay the book on the table" (Я кладу книгу на стол).
Типичные ошибки связаны с неправильным использованием одного глагола вместо другого или с неверным образованием форм прошедшего времени. Рассмотрим самые распространённые:
|Ошибка
|Правильный вариант
|Объяснение
|I'm going to lay down for a nap.
|I'm going to lie down for a nap.
|Здесь нет прямого дополнения, поэтому используем "lie".
|He laid on the beach all day.
|He lay on the beach all day.
|Правильная форма Past Simple от глагола "lie" (лежать) — "lay".
|She was laying in bed when I called.
|She was lying in bed when I called.
|В Progressive используется "lying" от глагола "lie" (лежать).
|The documents were lain on the desk.
|The documents were laid on the desk.
|"Lain" — форма от "lie"; для "lay" правильно — "laid".
Простое правило для запоминания: Если объект сам ложится — используйте "lie"; если кто-то кладёт объект — используйте "lay". 🧠
Вот несколько примеров правильного употребления:
- I lie down when I'm tired. (Я ложусь, когда устаю.)
- The dog is lying under the table. (Собака лежит под столом.)
- Please lay your cards on the table. (Пожалуйста, положите ваши карты на стол.)
- She is laying out her clothes for tomorrow. (Она раскладывает одежду на завтра.)
Ing-форма глагола lie: особенности образования
Образование ing-формы от глагола "lie" подчиняется стандартному правилу для глаголов, оканчивающихся на -ie: буквы ie меняются на y перед добавлением окончания -ing.
Поэтому:
- lie + ing = lying (а не liing ✖️)
Это правило действует одинаково для обоих значений глагола lie:
- He is lying on the sofa. (Он лежит на диване.) — от "lie" в значении "лежать"
- He is lying about his age. (Он лжёт о своём возрасте.) — от "lie" в значении "лгать"
Интересно, что форма "lying" чаще всего встречается в Continuous Tenses:
- Present Continuous: I am lying
- Past Continuous: I was lying
- Future Continuous: I will be lying
- Present Perfect Continuous: I have been lying
Также "lying" может использоваться как причастие или герундий:
- Причастие: The person lying on the beach is my brother. (Человек, лежащий на пляже — мой брат.)
- Герундий: Lying in the sun can be dangerous. (Лежать на солнце может быть опасно.)
Марина, редактор переводной литературы
Работая над переводом романа, я столкнулась с предложением: "The papers lying on the desk contained confidential information." Переводчик предложил вариант: "Бумаги, лежащие на столе, содержали конфиденциальную информацию." Однако через несколько строк был ещё один похожий фрагмент: "The papers that he had laid on the desk earlier..." Здесь уже речь шла о действии "положить", а не о состоянии "лежать". Мы внимательно проверили все формы, чтобы не запутать читателя. Именно в таких нюансах и проявляется мастерство перевода — передать тонкую грань между "лежащими бумагами" (lying papers) и "положенными бумагами" (laid papers). Это показывает, насколько важно понимать разницу между ing-формами разных, но похожих глаголов.
Примечательно, что ing-форма от глагола "lay" (класть) образуется стандартно — laying. Сравните:
- The hen is laying eggs. (Курица несёт яйца.) — от глагола "lay"
- She is lying down for a rest. (Она ложится отдохнуть.) — от глагола "lie"
Умение правильно образовывать и использовать ing-формы этих глаголов значительно повышает грамматическую точность речи. 💪
Прошедшие времена lie и lay: сложные случаи
Прошедшие формы глаголов "lie" и "lay" — настоящий кошмар для изучающих английский. Основная сложность в том, что прошедшая форма одного глагола совпадает с инфинитивом другого.
Разберём подробно:
- lie (лежать) → lay (Past Simple) → lain (Past Participle)
- lay (класть) → laid (Past Simple) → laid (Past Participle)
Особенно запутанными становятся случаи использования прошедших времён. Рассмотрим наиболее проблемные ситуации:
1. Past Simple vs Past Continuous:
- Yesterday, I lay on the beach for hours. (Past Simple от "lie")
- Yesterday, I was lying on the beach when it started to rain. (Past Continuous от "lie")
- Yesterday, I laid the book on the table. (Past Simple от "lay")
- Yesterday, I was laying the foundations for my new house. (Past Continuous от "lay")
2. Перфектные формы:
- I have lain here since morning. (Present Perfect от "lie")
- I had lain there before you arrived. (Past Perfect от "lie")
- I have laid the table for dinner. (Present Perfect от "lay")
- I had laid the plan before the meeting. (Past Perfect от "lay")
3. Пассивный залог:
- The book was laid on the table by John. (Passive Voice от "lay")
Примечательно, что "lie" в значении "лежать" как непереходный глагол не может использоваться в пассивном залоге.
Важно отметить, что "lain" — форма причастия от "lie" (лежать) — в современном английском используется редко, особенно в разговорной речи. Многие носители языка заменяют её на неправильную, но более распространённую форму "laid", что ещё больше способствует путанице. 😵
Однако в формальной письменной речи и академических текстах правильная форма "lain" всё ещё имеет значение и показывает высокий уровень владения языком.
Практическое применение lie, lying и laid в речи
Понимание теории — это только полдела. Настоящее мастерство приходит с практическим применением. Рассмотрим контексты, где правильное использование форм глаголов "lie" и "lay" особенно важно.
Повседневные ситуации:
- I think I'll lie down for a while. (Я думаю, я прилягу ненадолго.)
- She has been lying in the hospital for a week. (Она лежит в больнице уже неделю.)
- Please lay your ID on the counter. (Пожалуйста, положите ваше удостоверение на стойку.)
- He laid his hand on my shoulder reassuringly. (Он ободряюще положил руку мне на плечо.)
Профессиональные контексты:
- The responsibility lies with the management team. (Ответственность лежит на команде руководителей.)
- The future success of the company lies in innovation. (Будущий успех компании заключается в инновациях.)
- They are laying the groundwork for the new project. (Они закладывают основу для нового проекта.)
- The committee has laid down strict guidelines. (Комитет установил строгие правила.)
Идиомы и устойчивые выражения:
- Let sleeping dogs lie. (Не буди лихо, пока оно тихо.)
- To lay the cards on the table. (Выложить карты на стол, быть откровенным.)
- To lay down the law. (Устанавливать правила.)
- To lie low. (Затаиться, не привлекать внимания.)
Для закрепления материала предлагаю практические задания:
Заполните пропуски правильной формой глагола:
- She has been _ (lie) on the beach since noon.
- He _ (lay) his keys on the table yesterday.
- The problem _ (lie) not in the plan but in its execution.
- They were _ (lay) the carpet when I arrived.
Исправьте ошибки в следующих предложениях:
- I was laying in bed when the phone rang.
- She has laid there for hours.
- He lied the book on the shelf.
- The solution is laying in plain sight.
Правильные ответы: 1) lying, laid, lies, laying; 2) I was lying in bed...; She has lain there...; He laid the book...; The solution is lying in plain sight.
Регулярная практика и внимание к контексту — лучший способ овладеть этими сложными глаголами. Помните о переходности глагола "lay" (требует прямого дополнения) и непереходности "lie" (не требует дополнения). 🎯
Глаголы "lie" и "lay" с их многочисленными формами представляют собой уникальный грамматический феномен, требующий особого внимания. Овладев правилами их употребления, вы поднимаете свой английский на новый уровень. Помните главный принцип: если что-то само находится в положении лёжа — используйте "lie"; если кто-то помещает что-то в такое положение — используйте "lay". Этот навык не просто технический аспект грамматики — это показатель вашего языкового мастерства, который выделит вас среди многих говорящих на английском.