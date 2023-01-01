Английские названия растений: полный справочник для ботаников

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и преподаватели биологических специальностей

Профессиональные садоводы и флористы

Энтузиасты ботаники и растительного мира Знание английских названий растений — это не просто удобный лингвистический навык, но и ключ к пониманию международной научной литературы, свободному общению в ботанических садах мира и расширению профессиональных горизонтов. Независимо от того, являетесь ли вы студентом биологического факультета, преподавателем, переводчиком или просто энтузиастом растительного мира — владение ботаническим лексиконом на английском значительно обогатит ваш интеллектуальный арсенал. Предлагаю вашему вниманию тщательно отобранный список из 100 наиболее важных и распространенных растений с их английскими названиями, систематизированный по категориям для эффективного запоминания. 🌿

Английские названия деревьев: от Oak до Maple

Деревья формируют основу любого ботанического словаря, и знание их названий на английском языке критически важно для профессионального общения. Начнем наше путешествие по миру древесных растений с самых распространенных и знаковых видов.

Изучение английских названий деревьев имеет практическую ценность не только для биологов и лингвистов, но и для путешественников, садоводов, и всех, кто интересуется природным миром. Многие английские названия деревьев имеют германские корни и звучат похоже на русские эквиваленты, что облегчает их запоминание.

Александр Петров, преподаватель ботаники и английского языка Мой студент Михаил собирался на стажировку в Королевские ботанические сады Кью в Лондоне. Его английский был на среднем уровне, но ботаническая терминология вызывала настоящую панику. Мы составили карточки с 20 основными деревьями и их характеристиками на английском. Каждое утро он тренировался описывать по 2-3 дерева вслух. Через месяц Михаил не только уверенно идентифицировал все основные виды, но и мог рассказать о них коллегам-англичанам. Во время стажировки его часто принимали за носителя языка именно благодаря точности ботанической терминологии. Секрет был прост: мы связывали каждое название с визуальным образом и характерной особенностью дерева, создавая прочные ассоциативные связи.

Список ключевых деревьев на английском языке:

Oak [əʊk] — Дуб

Pine [paɪn] — Сосна

Maple [ˈmeɪpl] — Клён

Birch [bɜːtʃ] — Берёза

Spruce [spruːs] — Ель

Aspen [ˈæspən] — Осина

Willow [ˈwɪləʊ] — Ива

Ash [æʃ] — Ясень

Cedar [ˈsiːdə] — Кедр

Linden/Lime [ˈlɪndən/laɪm] — Липа

Beech [biːtʃ] — Бук

Hornbeam [ˈhɔːnbiːm] — Граб

Larch [lɑːtʃ] — Лиственница

Alder [ˈɔːldə] — Ольха

Elm [elm] — Вяз

Следует отметить, что многие английские названия деревьев имеют древнегерманские корни и используются в повседневной речи. Например, слово "oak" (дуб) происходит от древнеанглийского "ac" и является одним из базовых слов английского лексикона.

Английское название Научное название Особенности идентификации Распространение Oak (Дуб) Quercus Лопастные листья, желуди Северное полушарие Maple (Клён) Acer Пальчато-лопастные листья, крылатки Азия, Европа, Северная Америка Birch (Берёза) Betula Белая кора, ромбовидные листья Северное полушарие Pine (Сосна) Pinus Иголки в пучках, шишки Северное полушарие Cherry (Вишня) Prunus Белые цветы, красные плоды Умеренная зона

При изучении названий деревьев полезно группировать их по семействам или экологическим особенностям. Например, хвойные деревья (conifers) включают сосну (pine), ель (spruce), пихту (fir), кедр (cedar) и другие вечнозеленые виды с игольчатыми листьями. 🌲

Цветы на английском: популярные виды с транскрипцией

Цветы не только радуют глаз своей красотой, но и составляют значительную часть ботанической лексики. Знание английских названий цветов особенно ценно для флористов, садоводов и всех, кто интересуется ботаникой.

Многие английские названия цветов имеют латинские или греческие корни, что делает их узнаваемыми во многих языках. Однако существуют и исконно английские названия, которые могут вызвать затруднения у изучающих язык.

Rose [rəʊz] — Роза

Tulip [ˈtjuːlɪp] — Тюльпан

Sunflower [ˈsʌnflaʊə] — Подсолнух

Lily [ˈlɪli] — Лилия

Daisy [ˈdeɪzi] — Маргаритка

Dandelion [ˈdændɪlaɪən] — Одуванчик

Orchid [ˈɔːkɪd] — Орхидея

Peony [ˈpiːəni] — Пион

Violet [ˈvaɪələt] — Фиалка

Cornflower [ˈkɔːnflaʊə] — Василёк

Poppy [ˈpɒpi] — Мак

Chamomile [ˈkæməmaɪl] — Ромашка

Carnation [kɑːˈneɪʃn] — Гвоздика

Dahlia [ˈdeɪliə] — Георгина

Chrysanthemum [krɪˈsænθəməm] — Хризантема

Narcissus [nɑːˈsɪsəs] — Нарцисс

Gladiolus [ˌɡlædɪˈəʊləs] — Гладиолус

Daffodil [ˈdæfədɪl] — Нарцисс (обычный жёлтый)

Iris [ˈaɪrɪs] — Ирис

Buttercup [ˈbʌtəkʌp] — Лютик

Елена Соколова, ботаник-переводчик Когда я начала работать над переводом английского справочника по садоводству, столкнулась с проблемой: многие названия цветов переводились неоднозначно. Например, английское "marigold" могло означать как календулу, так и бархатцы в зависимости от контекста. Решение пришло неожиданно: я создала мини-словарь с карточками, где каждое растение было представлено с фотографией, научным названием и всеми возможными английскими эквивалентами. Особенно сложными оказались народные названия – "love-in-a-mist" (нигелла), "bleeding heart" (дицентра) или "baby's breath" (гипсофила). Сейчас этим словарем пользуются десятки специалистов, и многие признаются, что он спас их от серьезных ошибок в переводах и международной коммуникации.

Интересно отметить, что некоторые цветы имеют несколько английских названий. Например, "bluebell" может относиться к разным видам в Великобритании и США, а "daisy" часто используется как общее название для нескольких видов сложноцветных растений. 🌸

При изучении названий цветов полезно группировать их по сезонам цветения:

Сезон Английское название Русское название Период цветения Весна Snowdrop [ˈsnəʊdrɒp] Подснежник Февраль-март Весна Crocus [ˈkrəʊkəs] Крокус Март-апрель Весна Tulip [ˈtjuːlɪp] Тюльпан Апрель-май Лето Rose [rəʊz] Роза Июнь-сентябрь Лето Sunflower [ˈsʌnflaʊə] Подсолнух Июль-сентябрь Осень Chrysanthemum [krɪˈsænθəməm] Хризантема Сентябрь-ноябрь Зима Hellebore [ˈhelɪbɔː] Морозник Декабрь-март

Садовые и комнатные растения в английской терминологии

Садовые и комнатные растения занимают особое место в ботаническом лексиконе, поскольку с ними мы сталкиваемся в повседневной жизни наиболее часто. Знание их английских названий необходимо не только для профессионального общения, но и для чтения специализированной литературы и инструкций по уходу.

Садовые растения (garden plants) часто классифицируются по их функции в ландшафтном дизайне: почвопокровные (ground cover), живые изгороди (hedges), вьющиеся (climbers), и декоративные (ornamental plants). Комнатные растения (houseplants или indoor plants) обычно группируются по требованиям к условиям содержания.

Fern [fɜːn] — Папоротник

Ivy [ˈaɪvi] — Плющ

Cactus [ˈkæktəs] — Кактус

Succulent [ˈsʌkjʊlənt] — Суккулент

Begonia [bɪˈɡəʊniə] — Бегония

Geranium [dʒəˈreɪniəm] — Герань

Hydrangea [haɪˈdreɪndʒə] — Гортензия

Lavender [ˈlævəndə] — Лаванда

Aloe Vera [ˈæləʊ ˈvɪərə] — Алоэ вера

Ficus [ˈfaɪkəs] — Фикус

Spider Plant [ˈspaɪdə plɑːnt] — Хлорофитум

Snake Plant [sneɪk plɑːnt] — Сансевиерия

Peace Lily [piːs ˈlɪli] — Спатифиллум

Monstera [mɒnˈstɛrə] — Монстера

Philodendron [ˌfɪləˈdendrən] — Филодендрон

Rubber Plant [ˈrʌbə plɑːnt] — Фикус эластика

Azalea [əˈzeɪliə] — Азалия

Rhododendron [ˌrəʊdəˈdendrən] — Рододендрон

Boxwood [ˈbɒkswʊd] — Самшит

Hosta [ˈhɒstə] — Хоста

Знание особенностей ухода за растениями на английском языке особенно важно для понимания международных инструкций. Такие термины как "watering" (полив), "pruning" (обрезка), "fertilizing" (удобрение), "repotting" (пересадка) составляют базовый словарь любого садовода. 🪴

Некоторые растения имеют характерные названия, отражающие их внешний вид или свойства:

Prayer Plant (Maranta) — "Молящееся растение" складывает листья на ночь

Money Plant (Pilea) — "Денежное растение" с круглыми листьями, похожими на монеты

Swiss Cheese Plant (Monstera) — "Растение швейцарский сыр" из-за дырок в листьях

Zebra Plant (Calathea zebrina) — "Растение зебра" из-за полосатого рисунка на листьях

Mother-in-law's Tongue (Sansevieria) — "Язык тещи" из-за острых, вытянутых листьев

При выборе комнатных растений важно учитывать условия их содержания, которые часто описываются в английской литературе следующими терминами:

Low-light plants — Растения для слабого освещения

Sun-loving plants — Светолюбивые растения

Drought-tolerant — Засухоустойчивые

Humidity-loving — Влаголюбивые

Fast-growing — Быстрорастущие

Травы, кустарники и лианы: ботанический словарь

Травянистые растения, кустарники и лианы представляют собой огромное разнообразие видов, многие из которых имеют важное экологическое, культурное или экономическое значение. Знание их английских названий особенно важно для студентов биологических специальностей, экологов и ландшафтных дизайнеров.

Травянистые растения (herbaceous plants) подразделяются на однолетние (annuals), двулетние (biennials) и многолетние (perennials). Кустарники (shrubs) отличаются одревесневшими стеблями, но меньшими размерами, чем деревья. Лианы (vines или climbers) — это вьющиеся или цепляющиеся растения, использующие другие растения или конструкции для поддержки.

Rosemary [ˈrəʊzməri] — Розмарин

Thyme [taɪm] — Тимьян

Mint [mɪnt] — Мята

Basil [ˈbæzl] — Базилик

Sage [seɪdʒ] — Шалфей

Parsley [ˈpɑːsli] — Петрушка

Dill [dɪl] — Укроп

Nettle [ˈnetl] — Крапива

Thistle [ˈθɪsl] — Чертополох

Clover [ˈkləʊvə] — Клевер

Raspberry [ˈrɑːzbəri] — Малина (кустарник)

Blackberry [ˈblækbəri] — Ежевика

Currant [ˈkʌrənt] — Смородина

Honeysuckle [ˈhʌnisʌkl] — Жимолость

Lilac [ˈlaɪlək] — Сирень

Jasmine [ˈdʒæzmɪn] — Жасмин

Wisteria [wɪˈstɪəriə] — Глициния

Ivy [ˈaɪvi] — Плющ

Grapevine [ˈɡreɪpvaɪn] — Виноградная лоза

Clematis [ˈklemətɪs] — Клематис

Многие травы и кустарники имеют не только декоративное, но и практическое применение. Например, кулинарные травы (culinary herbs) используются для приготовления пищи, лекарственные растения (medicinal herbs) — в народной и традиционной медицине.

Особую категорию составляют дикорастущие травы и сорняки (weeds), знание которых важно для садоводов и фермеров:

Dandelion [ˈdændɪlaɪən] — Одуванчик

Bindweed [ˈbaɪndwiːd] — Вьюнок

Ragweed [ˈræɡwiːd] — Амброзия

Plantain [ˈplæntɪn] — Подорожник

Chickweed [ˈtʃɪkwiːd] — Звездчатка

Dock [dɒk] — Щавель

При изучении трав и кустарников полезно группировать их по семействам или функциональному назначению:

Ароматические травы (aromatic herbs) : розмарин (rosemary), тимьян (thyme), мята (mint)

: розмарин (rosemary), тимьян (thyme), мята (mint) Ягодные кустарники (berry bushes) : малина (raspberry), ежевика (blackberry), смородина (currant)

: малина (raspberry), ежевика (blackberry), смородина (currant) Декоративные кустарники (ornamental shrubs) : сирень (lilac), форзиция (forsythia), гортензия (hydrangea)

: сирень (lilac), форзиция (forsythia), гортензия (hydrangea) Вьющиеся растения (climbing plants): плющ (ivy), клематис (clematis), глициния (wisteria)

Полезные растения: фрукты, овощи и злаки по-английски

Знание английских названий продовольственных культур особенно важно для специалистов в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, диетологии и кулинарии. Эта категория растений имеет прямое отношение к повседневной жизни каждого человека.

Полезные растения можно разделить на несколько основных категорий: фрукты (fruits), овощи (vegetables), злаки (cereals или grains), бобовые (legumes), орехи (nuts), ягоды (berries) и пряные травы (herbs and spices).

Apple [ˈæpl] — Яблоко

Pear [peə] — Груша

Plum [plʌm] — Слива

Cherry [ˈtʃeri] — Вишня/Черешня

Peach [piːtʃ] — Персик

Apricot [ˈeɪprɪkɒt] — Абрикос

Banana [bəˈnɑːnə] — Банан

Orange [ˈɒrɪndʒ] — Апельсин

Lemon [ˈlemən] — Лимон

Grapefruit [ˈɡreɪpfruːt] — Грейпфрут

Tomato [təˈmɑːtəʊ] — Помидор

Cucumber [ˈkjuːkʌmbə] — Огурец

Carrot [ˈkærət] — Морковь

Potato [pəˈteɪtəʊ] — Картофель

Cabbage [ˈkæbɪdʒ] — Капуста

Wheat [wiːt] — Пшеница

Rye [raɪ] — Рожь

Barley [ˈbɑːli] — Ячмень

Oats [əʊts] — Овёс

Rice [raɪs] — Рис

Интересно отметить, что в английском языке существуют некоторые расхождения между ботаническими и кулинарными классификациями. Например, томаты (tomatoes) ботанически являются фруктами, но в кулинарии считаются овощами. 🍅

Категория Английское название Русское название Ботаническая особенность Корнеплоды (Root vegetables) Carrot [ˈkærət] Морковь Съедобный корень Корнеплоды (Root vegetables) Beetroot [ˈbiːtruːt] Свёкла Съедобный корень Листовые овощи (Leafy greens) Spinach [ˈspɪnɪtʃ] Шпинат Съедобные листья Листовые овощи (Leafy greens) Lettuce [ˈletɪs] Салат Съедобные листья Плодовые овощи (Fruiting vegetables) Tomato [təˈmɑːtəʊ] Помидор Ботанически — ягода Плодовые овощи (Fruiting vegetables) Bell pepper [bel ˈpepə] Болгарский перец Ботанически — ягода Зерновые (Cereals) Wheat [wiːt] Пшеница Злаковое растение Зерновые (Cereals) Rice [raɪs] Рис Злаковое растение

В английском языке также существуют отдельные термины для обозначения растений на разных стадиях развития. Например:

Seedling [ˈsiːdlɪŋ] — Рассада, проросток

Sapling [ˈsæplɪŋ] — Молодое дерево

Sprout [spraʊt] — Росток, побег

При изучении названий полезных растений важно обращать внимание на различия между британским и американским английским. Например, то что в Великобритании называют "courgette", в США называют "zucchini" (кабачок), а британское "aubergine" соответствует американскому "eggplant" (баклажан).