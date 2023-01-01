Am, is, are: формы глагола to be – основа английской грамматики

Для кого эта статья:

Новички в изучении английского языка

Студенты, испытывающие трудности с грамматикой

Помните, как на первом занятии по английскому учитель задал простой вопрос "What is your name?", а вы растерялись, не понимая, что такое "is"? Это не просто слово — это одна из форм глагола to be, фундамента английской грамматики. Без am, is, are невозможно составить даже элементарное предложение или представиться. И хотя многие новички путаются в этих трёх коротких словах, после прочтения этого руководства вы будете использовать их так же естественно, как дышать. Давайте раз и навсегда разберёмся с этими маленькими, но такими важными словами! 🌟

Что такое am, is, are: основы глагола to be

Am, is и are — это три формы глагола to be в настоящем времени (Present Simple). В русском языке аналогом является глагол "быть" или связка "есть", которую мы часто опускаем. Например, когда мы говорим "я студент", в английском обязательно нужно сказать "I am a student".

Глагол to be имеет особое значение в английской грамматике, поскольку выполняет несколько важных функций:

Связывает подлежащее с именной частью сказуемого: I am happy (Я счастлив)

(Я счастлив) Образует длительные времена: She is working (Она работает)

(Она работает) Используется в пассивном залоге: The book is written (Книга написана)

(Книга написана) Формирует конструкции "there is/are": There are five students (Там пять студентов)

В отличие от большинства английских глаголов, которые изменяются только в третьем лице единственного числа, глагол to be имеет три разные формы в Present Simple:

Форма глагола Лицо и число Перевод на русский am 1-е лицо ед. числа (I) есть, являюсь is 3-е лицо ед. числа (he, she, it) есть, является are 2-е лицо ед. и мн. числа (you), 1-е и 3-е лицо мн. числа (we, they) есть, являются

Эти три формы могут показаться простыми, но многие студенты сталкиваются с трудностями при их использовании. Чтобы избежать ошибок, нужно точно понимать, как согласовывать эти формы с разными подлежащими. 📚

Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Вспоминаю свою ученицу Марину, которая каждый раз останавливалась перед предложениями с глаголом to be. "Я просто не чувствую, когда использовать 'am', а когда 'is' или 'are'", — жаловалась она. Мы решили провести эксперимент: неделю она носила с собой карточку с тремя колонками — I am, He/She/It is, We/You/They are. Каждый раз, составляя предложение, Марина сначала определяла подлежащее, затем смотрела на карточку и выбирала нужную форму. Через две недели она уже не заглядывала в шпаргалку, а через месяц призналась: "Теперь я даже не думаю, какую форму выбрать — она сама приходит в голову". Это показывает, что для освоения базовой грамматики иногда нужна простая система и немного практики.

Правила согласования am, is, are с подлежащими

Правильное использование am, is, are напрямую зависит от подлежащего в предложении. Запомните следующие правила согласования, и вы избежите 90% ошибок! 👍

1. Используйте am только с местоимением I (я):

I am a doctor. — Я врач.

I am from Russia. — Я из России.

I am 25 years old. — Мне 25 лет.

2. Используйте is с третьим лицом единственного числа:

He is my brother. — Он мой брат. (местоимение he)

She is beautiful. — Она красивая. (местоимение she)

It is a cat. — Это кошка. (местоимение it)

Tom is a student. — Том студент. (имя собственное)

The book is interesting. — Книга интересная. (существительное в ед. числе)

This is my pen. — Это моя ручка. (указательное местоимение this)

3. Используйте are в следующих случаях:

We are friends. — Мы друзья. (местоимение we)

You are smart. — Ты умный/Вы умные. (местоимение you — и для ед., и для мн. числа)

They are late. — Они опаздывают. (местоимение they)

The students are in class. — Студенты на занятии. (существительное во мн. числе)

Those are my books. — Это мои книги. (указательное местоимение those)

Особые случаи согласования, которые часто вызывают затруднения:

Тип подлежащего Форма глагола Пример Собирательные существительные (family, team, group) is (в американском английском)<br>are (часто в британском английском) My family is large.<br>The team are playing well. Существительные, оканчивающиеся на -s, но являющиеся единственным числом (news, physics) is The news is good today. There с существительными в ед. числе is There is a book on the table. There с существительными во мн. числе are There are books on the table.

Важно помнить, что в английском языке подлежащее должно согласовываться с глаголом to be по числу. Это значит, что если подлежащее стоит в единственном числе, то мы используем am или is, а если во множественном — are. Часто ошибки происходят из-за того, что студенты не определяют правильно число подлежащего. 🧐

Утвердительные предложения с формами глагола to be

Утвердительные предложения с am, is, are имеют простую структуру, которую легко запомнить: Подлежащее + am/is/are + остальная часть предложения. Давайте рассмотрим, как использовать каждую форму глагола в различных контекстах.

Утвердительные предложения с am (I am):

I am an engineer. — Я инженер. (профессия)

I am at home. — Я дома. (местоположение)

I am tired. — Я устал. (состояние)

I am twenty years old. — Мне двадцать лет. (возраст)

Утвердительные предложения с is (he is, she is, it is):

He is my father. — Он мой отец. (родственные отношения)

She is from Canada. — Она из Канады. (происхождение)

It is expensive. — Это дорого. (характеристика)

The weather is nice today. — Погода сегодня хорошая. (описание)

Утвердительные предложения с are (we are, you are, they are):

We are students. — Мы студенты. (множественное число)

You are right. — Ты прав/Вы правы. (согласие)

They are in the garden. — Они в саду. (местоположение группы)

The books are on the shelf. — Книги на полке. (расположение предметов)

Часто в разговорной речи мы используем сокращенные формы, которые звучат более естественно:

I am → I'm

He is → He's

She is → She's

It is → It's

We are → We're

You are → You're

They are → They're

Сравните два предложения:

I am happy to see you. (формальный стиль) I'm happy to see you. (разговорный стиль)

Обе формы грамматически правильны, но сокращенная версия более распространена в повседневном общении. 💬

Михаил Петров, тренер по языковым навыкам Недавно я работал с группой инженеров, которым предстояла командировка в Лондон. Большинство из них могли читать техническую документацию, но затруднялись с базовыми конструкциями в разговоре. Особенно запомнился случай с Алексеем, который постоянно забывал использовать глагол to be в предложениях. Он говорил "I programmer" вместо "I am a programmer", "She beautiful" вместо "She is beautiful". Мы придумали игру: каждый раз, когда кто-то в группе забывал am/is/are, он должен был сказать три предложения с правильной формой. Через неделю Алексей заметил: "Теперь я слышу, когда предложение звучит неправильно — как будто в нем дыра". Это отличный пример того, как работает языковое чутье — сначала мы осознанно применяем правило, а затем оно становится интуитивным.

Отрицательные конструкции с am, is, are

Чтобы превратить утвердительное предложение с глаголом to be в отрицательное, достаточно добавить частицу not после формы глагола. Это одно из самых простых правил английской грамматики! 🙌

Схема построения отрицательных предложений: Подлежащее + am/is/are + not + остальная часть предложения.

Отрицательные предложения с am not:

I am not a teacher. — Я не учитель.

I am not hungry. — Я не голоден.

I am not at school now. — Я сейчас не в школе.

Отрицательные предложения с is not:

He is not my brother. — Он не мой брат.

She is not ready. — Она не готова.

It is not difficult. — Это не сложно.

The museum is not open today. — Музей сегодня не открыт.

Отрицательные предложения с are not:

We are not friends. — Мы не друзья.

You are not late. — Ты не опаздываешь/Вы не опаздываете.

They are not from England. — Они не из Англии.

The children are not at home. — Дети не дома.

В разговорной речи отрицательные формы часто сокращаются:

I am not → I'm not (обратите внимание, что amn't не используется)

He is not → He isn't или He's not

She is not → She isn't или She's not

It is not → It isn't или It's not

We are not → We aren't или We're not

You are not → You aren't или You're not

They are not → They aren't или They're not

Обе формы сокращения (isn't/aren't и 's not/'re not) одинаково правильны и распространены. Выбор зависит от личных предпочтений говорящего и региональных особенностей английского языка.

Сравните произношение полных и сокращенных форм:

He is not happy. → He isn't happy. / He's not happy. They are not ready. → They aren't ready. / They're not ready.

Важно отметить, что в формальном письменном английском (например, в академических работах, официальных документах) предпочтительно использовать полные, несокращенные формы. 📝

Вопросительные формы с глаголом to be

Построение вопросов с глаголом to be — одно из самых простых правил в английской грамматике. В отличие от других глаголов, здесь не требуется вспомогательный глагол. Просто поменяйте местами подлежащее и форму глагола to be! 🔄

Схема построения общих вопросов: Am/Is/Are + подлежащее + остальная часть предложения?

Вопросительные предложения с am:

Am I right? — Я прав?

Am I late? — Я опаздываю?

Am I in your way? — Я мешаю тебе?

Вопросительные предложения с is:

Is he your brother? — Он твой брат?

Is she a doctor? — Она врач?

Is it expensive? — Это дорого?

Is the restaurant open? — Ресторан открыт?

Вопросительные предложения с are:

Are we late? — Мы опаздываем?

Are you tired? — Ты устал/Вы устали?

Are they students? — Они студенты?

Are the shops closed? — Магазины закрыты?

Краткие ответы на вопросы с глаголом to be имеют следующую структуру:

Положительный ответ: Yes, подлежащее + am/is/are.

Отрицательный ответ: No, подлежащее + am not/is not/are not.

Примеры кратких ответов:

Вопрос Положительный ответ Отрицательный ответ Am I late? Yes, you are. No, you aren't./No, you're not. Is he from Spain? Yes, he is. No, he isn't./No, he's not. Are they ready? Yes, they are. No, they aren't./No, they're not.

Обратите внимание на интересную особенность: если вопрос задан с местоимением I (Am I...?), то в ответе используется местоимение you (Yes, you are./No, you aren't.).

Специальные вопросы с глаголом to be начинаются с вопросительного слова (what, where, when, why, how), за которым следует форма глагола to be, затем подлежащее и остальная часть предложения:

Схема: Вопросительное слово + am/is/are + подлежащее + остальная часть предложения?

What am I doing wrong? — Что я делаю неправильно?

Where is the nearest bank? — Где ближайший банк?

Why are you sad? — Почему ты грустный?

How old is your sister? — Сколько лет твоей сестре?

When are they coming? — Когда они придут?

При построении вопросов с глаголом to be помните о правильной интонации — в общих вопросах голос обычно повышается к концу предложения, а в специальных вопросах, напротив, понижается. Это поможет вашей речи звучать более естественно и понятно для носителей языка. 🎵