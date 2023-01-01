Am, is, are: формы глагола to be – основа английской грамматики#Изучение английского
Помните, как на первом занятии по английскому учитель задал простой вопрос "What is your name?", а вы растерялись, не понимая, что такое "is"? Это не просто слово — это одна из форм глагола to be, фундамента английской грамматики. Без am, is, are невозможно составить даже элементарное предложение или представиться. И хотя многие новички путаются в этих трёх коротких словах, после прочтения этого руководства вы будете использовать их так же естественно, как дышать. Давайте раз и навсегда разберёмся с этими маленькими, но такими важными словами! 🌟
Что такое am, is, are: основы глагола to be
Am, is и are — это три формы глагола to be в настоящем времени (Present Simple). В русском языке аналогом является глагол "быть" или связка "есть", которую мы часто опускаем. Например, когда мы говорим "я студент", в английском обязательно нужно сказать "I am a student".
Глагол to be имеет особое значение в английской грамматике, поскольку выполняет несколько важных функций:
- Связывает подлежащее с именной частью сказуемого: I am happy (Я счастлив)
- Образует длительные времена: She is working (Она работает)
- Используется в пассивном залоге: The book is written (Книга написана)
- Формирует конструкции "there is/are": There are five students (Там пять студентов)
В отличие от большинства английских глаголов, которые изменяются только в третьем лице единственного числа, глагол to be имеет три разные формы в Present Simple:
|Форма глагола
|Лицо и число
|Перевод на русский
|am
|1-е лицо ед. числа (I)
|есть, являюсь
|is
|3-е лицо ед. числа (he, she, it)
|есть, является
|are
|2-е лицо ед. и мн. числа (you), 1-е и 3-е лицо мн. числа (we, they)
|есть, являются
Эти три формы могут показаться простыми, но многие студенты сталкиваются с трудностями при их использовании. Чтобы избежать ошибок, нужно точно понимать, как согласовывать эти формы с разными подлежащими. 📚
Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Вспоминаю свою ученицу Марину, которая каждый раз останавливалась перед предложениями с глаголом to be. "Я просто не чувствую, когда использовать 'am', а когда 'is' или 'are'", — жаловалась она. Мы решили провести эксперимент: неделю она носила с собой карточку с тремя колонками — I am, He/She/It is, We/You/They are. Каждый раз, составляя предложение, Марина сначала определяла подлежащее, затем смотрела на карточку и выбирала нужную форму. Через две недели она уже не заглядывала в шпаргалку, а через месяц призналась: "Теперь я даже не думаю, какую форму выбрать — она сама приходит в голову". Это показывает, что для освоения базовой грамматики иногда нужна простая система и немного практики.
Правила согласования am, is, are с подлежащими
Правильное использование am, is, are напрямую зависит от подлежащего в предложении. Запомните следующие правила согласования, и вы избежите 90% ошибок! 👍
1. Используйте am только с местоимением I (я):
- I am a doctor. — Я врач.
- I am from Russia. — Я из России.
- I am 25 years old. — Мне 25 лет.
2. Используйте is с третьим лицом единственного числа:
- He is my brother. — Он мой брат. (местоимение he)
- She is beautiful. — Она красивая. (местоимение she)
- It is a cat. — Это кошка. (местоимение it)
- Tom is a student. — Том студент. (имя собственное)
- The book is interesting. — Книга интересная. (существительное в ед. числе)
- This is my pen. — Это моя ручка. (указательное местоимение this)
3. Используйте are в следующих случаях:
- We are friends. — Мы друзья. (местоимение we)
- You are smart. — Ты умный/Вы умные. (местоимение you — и для ед., и для мн. числа)
- They are late. — Они опаздывают. (местоимение they)
- The students are in class. — Студенты на занятии. (существительное во мн. числе)
- Those are my books. — Это мои книги. (указательное местоимение those)
Особые случаи согласования, которые часто вызывают затруднения:
|Тип подлежащего
|Форма глагола
|Пример
|Собирательные существительные (family, team, group)
|is (в американском английском)<br>are (часто в британском английском)
|My family is large.<br>The team are playing well.
|Существительные, оканчивающиеся на -s, но являющиеся единственным числом (news, physics)
|is
|The news is good today.
|There с существительными в ед. числе
|is
|There is a book on the table.
|There с существительными во мн. числе
|are
|There are books on the table.
Важно помнить, что в английском языке подлежащее должно согласовываться с глаголом to be по числу. Это значит, что если подлежащее стоит в единственном числе, то мы используем am или is, а если во множественном — are. Часто ошибки происходят из-за того, что студенты не определяют правильно число подлежащего. 🧐
Утвердительные предложения с формами глагола to be
Утвердительные предложения с am, is, are имеют простую структуру, которую легко запомнить: Подлежащее + am/is/are + остальная часть предложения. Давайте рассмотрим, как использовать каждую форму глагола в различных контекстах.
Утвердительные предложения с am (I am):
- I am an engineer. — Я инженер. (профессия)
- I am at home. — Я дома. (местоположение)
- I am tired. — Я устал. (состояние)
- I am twenty years old. — Мне двадцать лет. (возраст)
Утвердительные предложения с is (he is, she is, it is):
- He is my father. — Он мой отец. (родственные отношения)
- She is from Canada. — Она из Канады. (происхождение)
- It is expensive. — Это дорого. (характеристика)
- The weather is nice today. — Погода сегодня хорошая. (описание)
Утвердительные предложения с are (we are, you are, they are):
- We are students. — Мы студенты. (множественное число)
- You are right. — Ты прав/Вы правы. (согласие)
- They are in the garden. — Они в саду. (местоположение группы)
- The books are on the shelf. — Книги на полке. (расположение предметов)
Часто в разговорной речи мы используем сокращенные формы, которые звучат более естественно:
- I am → I'm
- He is → He's
- She is → She's
- It is → It's
- We are → We're
- You are → You're
- They are → They're
Сравните два предложения:
I am happy to see you. (формальный стиль)
I'm happy to see you. (разговорный стиль)
Обе формы грамматически правильны, но сокращенная версия более распространена в повседневном общении. 💬
Михаил Петров, тренер по языковым навыкам Недавно я работал с группой инженеров, которым предстояла командировка в Лондон. Большинство из них могли читать техническую документацию, но затруднялись с базовыми конструкциями в разговоре. Особенно запомнился случай с Алексеем, который постоянно забывал использовать глагол to be в предложениях. Он говорил "I programmer" вместо "I am a programmer", "She beautiful" вместо "She is beautiful". Мы придумали игру: каждый раз, когда кто-то в группе забывал am/is/are, он должен был сказать три предложения с правильной формой. Через неделю Алексей заметил: "Теперь я слышу, когда предложение звучит неправильно — как будто в нем дыра". Это отличный пример того, как работает языковое чутье — сначала мы осознанно применяем правило, а затем оно становится интуитивным.
Отрицательные конструкции с am, is, are
Чтобы превратить утвердительное предложение с глаголом to be в отрицательное, достаточно добавить частицу not после формы глагола. Это одно из самых простых правил английской грамматики! 🙌
Схема построения отрицательных предложений: Подлежащее + am/is/are + not + остальная часть предложения.
Отрицательные предложения с am not:
- I am not a teacher. — Я не учитель.
- I am not hungry. — Я не голоден.
- I am not at school now. — Я сейчас не в школе.
Отрицательные предложения с is not:
- He is not my brother. — Он не мой брат.
- She is not ready. — Она не готова.
- It is not difficult. — Это не сложно.
- The museum is not open today. — Музей сегодня не открыт.
Отрицательные предложения с are not:
- We are not friends. — Мы не друзья.
- You are not late. — Ты не опаздываешь/Вы не опаздываете.
- They are not from England. — Они не из Англии.
- The children are not at home. — Дети не дома.
В разговорной речи отрицательные формы часто сокращаются:
- I am not → I'm not (обратите внимание, что amn't не используется)
- He is not → He isn't или He's not
- She is not → She isn't или She's not
- It is not → It isn't или It's not
- We are not → We aren't или We're not
- You are not → You aren't или You're not
- They are not → They aren't или They're not
Обе формы сокращения (isn't/aren't и 's not/'re not) одинаково правильны и распространены. Выбор зависит от личных предпочтений говорящего и региональных особенностей английского языка.
Сравните произношение полных и сокращенных форм:
He is not happy. → He isn't happy. / He's not happy.
They are not ready. → They aren't ready. / They're not ready.
Важно отметить, что в формальном письменном английском (например, в академических работах, официальных документах) предпочтительно использовать полные, несокращенные формы. 📝
Вопросительные формы с глаголом to be
Построение вопросов с глаголом to be — одно из самых простых правил в английской грамматике. В отличие от других глаголов, здесь не требуется вспомогательный глагол. Просто поменяйте местами подлежащее и форму глагола to be! 🔄
Схема построения общих вопросов: Am/Is/Are + подлежащее + остальная часть предложения?
Вопросительные предложения с am:
- Am I right? — Я прав?
- Am I late? — Я опаздываю?
- Am I in your way? — Я мешаю тебе?
Вопросительные предложения с is:
- Is he your brother? — Он твой брат?
- Is she a doctor? — Она врач?
- Is it expensive? — Это дорого?
- Is the restaurant open? — Ресторан открыт?
Вопросительные предложения с are:
- Are we late? — Мы опаздываем?
- Are you tired? — Ты устал/Вы устали?
- Are they students? — Они студенты?
- Are the shops closed? — Магазины закрыты?
Краткие ответы на вопросы с глаголом to be имеют следующую структуру:
- Положительный ответ: Yes, подлежащее + am/is/are.
- Отрицательный ответ: No, подлежащее + am not/is not/are not.
Примеры кратких ответов:
|Вопрос
|Положительный ответ
|Отрицательный ответ
|Am I late?
|Yes, you are.
|No, you aren't./No, you're not.
|Is he from Spain?
|Yes, he is.
|No, he isn't./No, he's not.
|Are they ready?
|Yes, they are.
|No, they aren't./No, they're not.
Обратите внимание на интересную особенность: если вопрос задан с местоимением I (Am I...?), то в ответе используется местоимение you (Yes, you are./No, you aren't.).
Специальные вопросы с глаголом to be начинаются с вопросительного слова (what, where, when, why, how), за которым следует форма глагола to be, затем подлежащее и остальная часть предложения:
Схема: Вопросительное слово + am/is/are + подлежащее + остальная часть предложения?
- What am I doing wrong? — Что я делаю неправильно?
- Where is the nearest bank? — Где ближайший банк?
- Why are you sad? — Почему ты грустный?
- How old is your sister? — Сколько лет твоей сестре?
- When are they coming? — Когда они придут?
При построении вопросов с глаголом to be помните о правильной интонации — в общих вопросах голос обычно повышается к концу предложения, а в специальных вопросах, напротив, понижается. Это поможет вашей речи звучать более естественно и понятно для носителей языка. 🎵
Глагол to be с его формами am, is, are — это основа основ английской грамматики. Освоив правила его использования, вы сделаете огромный шаг в изучении языка. Помните главное: I am, he/she/it is, we/you/they are. Практикуйтесь ежедневно, составляя простые предложения и постепенно усложняя их. Вскоре вы заметите, что правильные формы приходят в голову автоматически, без необходимости каждый раз вспоминать правила. А значит, вы на верном пути к свободному владению английским языком!