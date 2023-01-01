Past Participle: как освоить третью форму глаголов в английском

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки грамматики и разговорной речи в английском Третья форма английских глаголов — то, с чем сталкивался каждый изучающий язык и на чём многие спотыкаются. Ученики часто называют эти формы «таинственными окончаниями», а преподаватели тратят десятки часов на их объяснение. Знание Past Participle позволяет свободно общаться в совершенных временах, строить пассивные конструкции и грамотно употреблять сложные глагольные формы. Эта статья проведёт вас через все особенности и закономерности третьих форм глаголов, избавив от необходимости просто зазубривать длинные списки. 🔍 Готовы разобраться с "done", "seen", "written" и десятками других форм раз и навсегда?

Что такое третья форма глаголов и где она применяется

Третья форма глагола в английском языке, также известная как Past Participle (причастие прошедшего времени), — это специальная неличная форма глагола, которая используется для образования совершенных времён и пассивного залога. Фактически, это строительный блок, без которого невозможно построить значительную часть английской грамматики.

Past Participle можно считать одной из трёх основных форм глагола:

1-я форма — инфинитив (to work, to see) 2-я форма — Past Simple (worked, saw) 3-я форма — Past Participle (worked, seen)

Где используется третья форма глаголов? Основные случаи:

Грамматическая конструкция Пример Перевод Perfect Tenses I have already written the letter. Я уже написал письмо. Passive Voice The house was built last year. Дом был построен в прошлом году. Как прилагательное The broken window needs repair. Разбитое окно нуждается в ремонте. Perfect Infinitive I am happy to have met you. Я рад, что встретил тебя.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем: Однажды ко мне на курсы пришла Мария, которая уже несколько лет изучала английский, но постоянно путалась в формах неправильных глаголов. "Я никогда не смогу запомнить все эти 'seen', 'gone', 'taken'!", — жаловалась она. Я предложила ей игру: разделить все глаголы по типам изменения. Вместо того чтобы зубрить список из 200 глаголов, мы сгруппировали их. Например, "sing-sang-sung", "ring-rang-rung" и "drink-drank-drunk" следуют одному паттерну. Через месяц Мария уже уверенно использовала третьи формы в речи и письме, причём не только заученные, но и те, с которыми раньше не сталкивалась, просто применяя понимание закономерностей. Системный подход всегда эффективнее механического запоминания!

Правила образования Past Participle правильных глаголов

С правильными глаголами всё достаточно просто — их третья форма совпадает со второй (Past Simple). Для образования Past Participle к основе глагола добавляется окончание -ed.

Основные правила добавления окончания -ed:

Базовое правило : просто добавляем -ed (work → worked, play → played)

: просто добавляем -ed (work → worked, play → played) Если глагол оканчивается на -e : добавляем только -d (live → lived, hope → hoped)

: добавляем только -d (live → lived, hope → hoped) Если глагол оканчивается на согласную + y : меняем y на i и добавляем -ed (study → studied, try → tried)

: меняем y на i и добавляем -ed (study → studied, try → tried) Если глагол оканчивается на гласную + y : просто добавляем -ed (play → played, enjoy → enjoyed)

: просто добавляем -ed (play → played, enjoy → enjoyed) Если глагол оканчивается на одну согласную, перед которой стоит краткая гласная, и ударение падает на последний слог: удваиваем последнюю согласную и добавляем -ed (stop → stopped, plan → planned)

Произношение окончания -ed подчиняется следующим правилам:

[t] после глухих согласных: looked [lʊkt], helped [helpt], missed [mɪst]

[d] после звонких согласных и гласных: played [pleɪd], cleaned [kliːnd], showed [ʃəʊd]

[ɪd] после t и d: wanted [ˈwɒntɪd], needed [ˈniːdɪd], decided [dɪˈsaɪdɪd]

Рассмотрим примеры использования третьих форм правильных глаголов:

I have finished my work. (Perfect Tense) — Я закончил свою работу.

my work. (Perfect Tense) — Я закончил свою работу. The film was directed by Steven Spielberg. (Passive Voice) — Фильм был снят Стивеном Спилбергом.

by Steven Spielberg. (Passive Voice) — Фильм был снят Стивеном Спилбергом. The locked door prevented us from entering. (Adjective) — Запертая дверь помешала нам войти.

Несмотря на кажущуюся простоту, даже с правильными глаголами могут возникать трудности, особенно с произношением окончаний и удвоением согласных. Однако это всё же значительно проще, чем запоминание неправильных форм. 📝

Неправильные глаголы: группы и особенности изменения

Неправильные глаголы — настоящее испытание для изучающих английский. Их третьи формы не подчиняются общему правилу добавления -ed и требуют индивидуального запоминания. Однако существуют определённые закономерности, которые значительно облегчают этот процесс.

Основные группы неправильных глаголов по типу образования Past Participle:

Тип изменения Примеры Особенность Все три формы одинаковые put-put-put, cut-cut-cut, cost-cost-cost Не меняются вообще 2-я и 3-я формы совпадают bring-brought-brought, buy-bought-bought, think-thought-thought Изменяется только инфинитив Все три формы различные go-went-gone, see-saw-seen, take-took-taken Каждая форма уникальна Окончание -en/-n в 3-й форме write-wrote-written, speak-spoke-spoken, break-broke-broken Характерное окончание третьей формы

Одна из наиболее распространённых групп неправильных глаголов — с окончанием -en/-n в третьей форме:

break → broken (разбивать → разбитый)

choose → chosen (выбирать → выбранный)

speak → spoken (говорить → сказанный)

write → written (писать → написанный)

take → taken (брать → взятый)

see → seen (видеть → увиденный)

Есть также глаголы, которые вообще не меняются по формам:

cut → cut → cut (резать)

put → put → put (класть)

hit → hit → hit (ударять)

cost → cost → cost (стоить)

Интересная группа глаголов — те, у которых вторая и третья формы совпадают:

build → built → built (строить)

spend → spent → spent (тратить)

send → sent → sent (отправлять)

have → had → had (иметь)

И наконец, глаголы с полностью разными формами:

go → went → gone (идти)

do → did → done (делать)

be → was/were → been (быть)

Сергей Никитин, методист по английскому языку: Работая со студентами старших классов, я заметил закономерность: те, кто использует ассоциативные техники, запоминают неправильные глаголы в 2-3 раза быстрее. Один из моих учеников, Артём, никак не мог запомнить формы глаголов break-broke-broken, speak-spoke-spoken, freeze-froze-frozen. Я предложил ему представить, что все эти глаголы "сломаны" (broken), поэтому меняются не по правилам. А чтобы запомнить последовательность гласных, мы придумали историю: "Когда я пытаюсь ГОВОРИТЬ (spEAk) по-английски, я ЛОМАЮСЬ (brEAk) от волнения, а потом ЗАМЕРЗАЮ (frEEze) от страха. Но после практики я ЗАГОВОРИЛ (spOke), СЛОМАЛ (brOke) языковой барьер и больше не ЗАМЕРЗАЮ (frOze)." Этот приём помог не только Артёму, но и всему классу. Сейчас, спустя годы, мои бывшие ученики признаются, что до сих пор помнят эту и другие подобные истории, которые помогли им освоить английский. 🧠

Таблица наиболее употребительных третьих форм глаголов

Приведённая ниже таблица содержит 30 наиболее часто используемых неправильных глаголов с их третьими формами. Рекомендую начать именно с них, так как они составляют около 80% всех случаев использования неправильных глаголов в повседневной речи и текстах. 📊

Инфинитив Past Simple Past Participle Перевод Пример использования be was/were been быть I have been to Paris. have had had иметь He has had this car for years. do did done делать The work has been done. say said said говорить Everything has been said. get got got/gotten получать She has got a new job. make made made делать This cake was made by my grandmother. go went gone идти They have gone to the beach. know knew known знать It is known to everyone. take took taken брать My wallet has been taken. see saw seen видеть Have you seen my keys? come came come приходить Winter has come. think thought thought думать It was thought to be impossible. give gave given давать I have given him a chance. find found found находить The lost dog has been found. tell told told рассказывать You've been told many times. become became become становиться She has become a doctor. show showed shown показывать I've been shown how to do it. leave left left оставлять He has left a message for you. feel felt felt чувствовать I've never felt so happy. bring brought brought приносить Who has brought this package?

Для эффективного запоминания третьих форм глаголов рекомендую следующие стратегии:

Группировка по типу изменения : объединяйте глаголы со схожим образованием форм

: объединяйте глаголы со схожим образованием форм Ассоциативные связи : создавайте ассоциации между формами и их значениями

: создавайте ассоциации между формами и их значениями Регулярное повторение : используйте интервальное повторение для закрепления материала

: используйте интервальное повторение для закрепления материала Контекстное запоминание : запоминайте глаголы в контексте предложений

: запоминайте глаголы в контексте предложений Активное использование: применяйте выученные формы в письменной и устной речи

Помните, что даже носители языка иногда ошибаются в формах неправильных глаголов, особенно в редко используемых. Не расстраивайтесь, если запоминание идёт не так быстро, как хотелось бы — это нормальный процесс освоения языка. 👍

Как использовать Past Participle в разных типах предложений

Понимать, как образуется третья форма глагола, — это лишь половина дела. Не менее важно знать, как правильно применять её в различных типах предложений. Рассмотрим основные варианты использования Past Participle.

1. В Perfect Tenses (совершенных временах)

Past Participle — обязательный компонент всех совершенных времён. Он используется с вспомогательным глаголом have в соответствующей форме:

Present Perfect: I have written a letter. — Я написал письмо (действие завершено к настоящему моменту)

a letter. — Я написал письмо (действие завершено к настоящему моменту) Past Perfect: She had left before I arrived. — Она ушла до того, как я пришёл (действие, завершённое до определённого момента в прошлом)

before I arrived. — Она ушла до того, как я пришёл (действие, завершённое до определённого момента в прошлом) Future Perfect: They will have completed the project by next month. — Они завершат проект к следующему месяцу (действие, которое будет завершено к определённому моменту в будущем)

2. В Passive Voice (пассивном залоге)

Пассивный залог образуется с помощью глагола be в нужной форме и Past Participle смыслового глагола:

Present Simple Passive: This house is built of brick. — Этот дом построен из кирпича

of brick. — Этот дом построен из кирпича Past Simple Passive: The letter was written yesterday. — Письмо было написано вчера

yesterday. — Письмо было написано вчера Future Simple Passive: The problem will be solved soon. — Проблема будет скоро решена

soon. — Проблема будет скоро решена Present Perfect Passive: The work has been done. — Работа была сделана

3. В качестве прилагательного

Past Participle часто выступает в роли определения, характеризуя существительное:

The broken window needs to be fixed. — Разбитое окно нужно починить

window needs to be fixed. — Разбитое окно нужно починить She looked at the written instructions. — Она посмотрела на написанные инструкции

instructions. — Она посмотрела на написанные инструкции The stolen money was never found. — Украденные деньги так и не нашли

4. В сокращённых придаточных предложениях

Past Participle может использоваться для сокращения придаточных предложений, особенно определительных:

The man [who was] injured in the accident was taken to hospital. — Человек, пострадавший в аварии, был доставлен в больницу

in the accident was taken to hospital. — Человек, пострадавший в аварии, был доставлен в больницу All products [that were] made in Italy cost more. — Все товары, произведённые в Италии, стоят дороже

5. В составе сложных времён с модальными глаголами

Past Participle используется с модальными глаголами для выражения предположений о прошлом:

He must have forgotten about the meeting. — Должно быть, он забыл о встрече

about the meeting. — Должно быть, он забыл о встрече She might have seen the movie before. — Возможно, она видела этот фильм раньше

the movie before. — Возможно, она видела этот фильм раньше They can't have finished the work yet. — Они не могли уже закончить работу

Важно помнить, что в отличие от Present Participle (формы на -ing), которая обычно выражает активное действие, Past Participle часто имеет пассивное значение или указывает на завершённость действия.

Нюансы использования Past Participle в разных контекстах:

После глаголов восприятия (see, hear, feel): I saw him defeated in the final match. — Я видел, как он был побеждён в финальном матче

in the final match. — Я видел, как он был побеждён в финальном матче В абсолютных конструкциях: Given the circumstances, we decided to postpone the trip. — Учитывая обстоятельства, мы решили отложить поездку

the circumstances, we decided to postpone the trip. — Учитывая обстоятельства, мы решили отложить поездку В сочетании с наречиями: She stood there, shocked beyond words. — Она стояла там, потрясённая до глубины души

Со временем и практикой использование Past Participle станет естественной частью вашей речи. Ключ к успеху — не просто запоминать формы, но и активно применять их в разговорной речи и письме. 🗣️