Past Participle: как освоить третью форму глаголов в английском#Изучение английского
Третья форма английских глаголов — то, с чем сталкивался каждый изучающий язык и на чём многие спотыкаются. Ученики часто называют эти формы «таинственными окончаниями», а преподаватели тратят десятки часов на их объяснение. Знание Past Participle позволяет свободно общаться в совершенных временах, строить пассивные конструкции и грамотно употреблять сложные глагольные формы. Эта статья проведёт вас через все особенности и закономерности третьих форм глаголов, избавив от необходимости просто зазубривать длинные списки. 🔍 Готовы разобраться с "done", "seen", "written" и десятками других форм раз и навсегда?
Что такое третья форма глаголов и где она применяется
Третья форма глагола в английском языке, также известная как Past Participle (причастие прошедшего времени), — это специальная неличная форма глагола, которая используется для образования совершенных времён и пассивного залога. Фактически, это строительный блок, без которого невозможно построить значительную часть английской грамматики.
Past Participle можно считать одной из трёх основных форм глагола:
- 1-я форма — инфинитив (to work, to see)
- 2-я форма — Past Simple (worked, saw)
- 3-я форма — Past Participle (worked, seen)
Где используется третья форма глаголов? Основные случаи:
|Грамматическая конструкция
|Пример
|Перевод
|Perfect Tenses
|I have already written the letter.
|Я уже написал письмо.
|Passive Voice
|The house was built last year.
|Дом был построен в прошлом году.
|Как прилагательное
|The broken window needs repair.
|Разбитое окно нуждается в ремонте.
|Perfect Infinitive
|I am happy to have met you.
|Я рад, что встретил тебя.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем:
Однажды ко мне на курсы пришла Мария, которая уже несколько лет изучала английский, но постоянно путалась в формах неправильных глаголов. "Я никогда не смогу запомнить все эти 'seen', 'gone', 'taken'!", — жаловалась она. Я предложила ей игру: разделить все глаголы по типам изменения. Вместо того чтобы зубрить список из 200 глаголов, мы сгруппировали их. Например, "sing-sang-sung", "ring-rang-rung" и "drink-drank-drunk" следуют одному паттерну. Через месяц Мария уже уверенно использовала третьи формы в речи и письме, причём не только заученные, но и те, с которыми раньше не сталкивалась, просто применяя понимание закономерностей. Системный подход всегда эффективнее механического запоминания!
Правила образования Past Participle правильных глаголов
С правильными глаголами всё достаточно просто — их третья форма совпадает со второй (Past Simple). Для образования Past Participle к основе глагола добавляется окончание -ed.
Основные правила добавления окончания -ed:
- Базовое правило: просто добавляем -ed (work → worked, play → played)
- Если глагол оканчивается на -e: добавляем только -d (live → lived, hope → hoped)
- Если глагол оканчивается на согласную + y: меняем y на i и добавляем -ed (study → studied, try → tried)
- Если глагол оканчивается на гласную + y: просто добавляем -ed (play → played, enjoy → enjoyed)
- Если глагол оканчивается на одну согласную, перед которой стоит краткая гласная, и ударение падает на последний слог: удваиваем последнюю согласную и добавляем -ed (stop → stopped, plan → planned)
Произношение окончания -ed подчиняется следующим правилам:
- [t] после глухих согласных: looked [lʊkt], helped [helpt], missed [mɪst]
- [d] после звонких согласных и гласных: played [pleɪd], cleaned [kliːnd], showed [ʃəʊd]
- [ɪd] после t и d: wanted [ˈwɒntɪd], needed [ˈniːdɪd], decided [dɪˈsaɪdɪd]
Рассмотрим примеры использования третьих форм правильных глаголов:
- I have finished my work. (Perfect Tense) — Я закончил свою работу.
- The film was directed by Steven Spielberg. (Passive Voice) — Фильм был снят Стивеном Спилбергом.
- The locked door prevented us from entering. (Adjective) — Запертая дверь помешала нам войти.
Несмотря на кажущуюся простоту, даже с правильными глаголами могут возникать трудности, особенно с произношением окончаний и удвоением согласных. Однако это всё же значительно проще, чем запоминание неправильных форм. 📝
Неправильные глаголы: группы и особенности изменения
Неправильные глаголы — настоящее испытание для изучающих английский. Их третьи формы не подчиняются общему правилу добавления -ed и требуют индивидуального запоминания. Однако существуют определённые закономерности, которые значительно облегчают этот процесс.
Основные группы неправильных глаголов по типу образования Past Participle:
|Тип изменения
|Примеры
|Особенность
|Все три формы одинаковые
|put-put-put, cut-cut-cut, cost-cost-cost
|Не меняются вообще
|2-я и 3-я формы совпадают
|bring-brought-brought, buy-bought-bought, think-thought-thought
|Изменяется только инфинитив
|Все три формы различные
|go-went-gone, see-saw-seen, take-took-taken
|Каждая форма уникальна
|Окончание -en/-n в 3-й форме
|write-wrote-written, speak-spoke-spoken, break-broke-broken
|Характерное окончание третьей формы
Одна из наиболее распространённых групп неправильных глаголов — с окончанием -en/-n в третьей форме:
- break → broken (разбивать → разбитый)
- choose → chosen (выбирать → выбранный)
- speak → spoken (говорить → сказанный)
- write → written (писать → написанный)
- take → taken (брать → взятый)
- see → seen (видеть → увиденный)
Есть также глаголы, которые вообще не меняются по формам:
- cut → cut → cut (резать)
- put → put → put (класть)
- hit → hit → hit (ударять)
- cost → cost → cost (стоить)
Интересная группа глаголов — те, у которых вторая и третья формы совпадают:
- build → built → built (строить)
- spend → spent → spent (тратить)
- send → sent → sent (отправлять)
- have → had → had (иметь)
И наконец, глаголы с полностью разными формами:
- go → went → gone (идти)
- do → did → done (делать)
- be → was/were → been (быть)
Сергей Никитин, методист по английскому языку:
Работая со студентами старших классов, я заметил закономерность: те, кто использует ассоциативные техники, запоминают неправильные глаголы в 2-3 раза быстрее. Один из моих учеников, Артём, никак не мог запомнить формы глаголов break-broke-broken, speak-spoke-spoken, freeze-froze-frozen. Я предложил ему представить, что все эти глаголы "сломаны" (broken), поэтому меняются не по правилам. А чтобы запомнить последовательность гласных, мы придумали историю: "Когда я пытаюсь ГОВОРИТЬ (spEAk) по-английски, я ЛОМАЮСЬ (brEAk) от волнения, а потом ЗАМЕРЗАЮ (frEEze) от страха. Но после практики я ЗАГОВОРИЛ (spOke), СЛОМАЛ (brOke) языковой барьер и больше не ЗАМЕРЗАЮ (frOze)." Этот приём помог не только Артёму, но и всему классу. Сейчас, спустя годы, мои бывшие ученики признаются, что до сих пор помнят эту и другие подобные истории, которые помогли им освоить английский. 🧠
Таблица наиболее употребительных третьих форм глаголов
Приведённая ниже таблица содержит 30 наиболее часто используемых неправильных глаголов с их третьими формами. Рекомендую начать именно с них, так как они составляют около 80% всех случаев использования неправильных глаголов в повседневной речи и текстах. 📊
|Инфинитив
|Past Simple
|Past Participle
|Перевод
|Пример использования
|be
|was/were
|been
|быть
|I have been to Paris.
|have
|had
|had
|иметь
|He has had this car for years.
|do
|did
|done
|делать
|The work has been done.
|say
|said
|said
|говорить
|Everything has been said.
|get
|got
|got/gotten
|получать
|She has got a new job.
|make
|made
|made
|делать
|This cake was made by my grandmother.
|go
|went
|gone
|идти
|They have gone to the beach.
|know
|knew
|known
|знать
|It is known to everyone.
|take
|took
|taken
|брать
|My wallet has been taken.
|see
|saw
|seen
|видеть
|Have you seen my keys?
|come
|came
|come
|приходить
|Winter has come.
|think
|thought
|thought
|думать
|It was thought to be impossible.
|give
|gave
|given
|давать
|I have given him a chance.
|find
|found
|found
|находить
|The lost dog has been found.
|tell
|told
|told
|рассказывать
|You've been told many times.
|become
|became
|become
|становиться
|She has become a doctor.
|show
|showed
|shown
|показывать
|I've been shown how to do it.
|leave
|left
|left
|оставлять
|He has left a message for you.
|feel
|felt
|felt
|чувствовать
|I've never felt so happy.
|bring
|brought
|brought
|приносить
|Who has brought this package?
Для эффективного запоминания третьих форм глаголов рекомендую следующие стратегии:
- Группировка по типу изменения: объединяйте глаголы со схожим образованием форм
- Ассоциативные связи: создавайте ассоциации между формами и их значениями
- Регулярное повторение: используйте интервальное повторение для закрепления материала
- Контекстное запоминание: запоминайте глаголы в контексте предложений
- Активное использование: применяйте выученные формы в письменной и устной речи
Помните, что даже носители языка иногда ошибаются в формах неправильных глаголов, особенно в редко используемых. Не расстраивайтесь, если запоминание идёт не так быстро, как хотелось бы — это нормальный процесс освоения языка. 👍
Как использовать Past Participle в разных типах предложений
Понимать, как образуется третья форма глагола, — это лишь половина дела. Не менее важно знать, как правильно применять её в различных типах предложений. Рассмотрим основные варианты использования Past Participle.
1. В Perfect Tenses (совершенных временах)
Past Participle — обязательный компонент всех совершенных времён. Он используется с вспомогательным глаголом have в соответствующей форме:
- Present Perfect: I have written a letter. — Я написал письмо (действие завершено к настоящему моменту)
- Past Perfect: She had left before I arrived. — Она ушла до того, как я пришёл (действие, завершённое до определённого момента в прошлом)
- Future Perfect: They will have completed the project by next month. — Они завершат проект к следующему месяцу (действие, которое будет завершено к определённому моменту в будущем)
2. В Passive Voice (пассивном залоге)
Пассивный залог образуется с помощью глагола be в нужной форме и Past Participle смыслового глагола:
- Present Simple Passive: This house is built of brick. — Этот дом построен из кирпича
- Past Simple Passive: The letter was written yesterday. — Письмо было написано вчера
- Future Simple Passive: The problem will be solved soon. — Проблема будет скоро решена
- Present Perfect Passive: The work has been done. — Работа была сделана
3. В качестве прилагательного
Past Participle часто выступает в роли определения, характеризуя существительное:
- The broken window needs to be fixed. — Разбитое окно нужно починить
- She looked at the written instructions. — Она посмотрела на написанные инструкции
- The stolen money was never found. — Украденные деньги так и не нашли
4. В сокращённых придаточных предложениях
Past Participle может использоваться для сокращения придаточных предложений, особенно определительных:
- The man [who was] injured in the accident was taken to hospital. — Человек, пострадавший в аварии, был доставлен в больницу
- All products [that were] made in Italy cost more. — Все товары, произведённые в Италии, стоят дороже
5. В составе сложных времён с модальными глаголами
Past Participle используется с модальными глаголами для выражения предположений о прошлом:
- He must have forgotten about the meeting. — Должно быть, он забыл о встрече
- She might have seen the movie before. — Возможно, она видела этот фильм раньше
- They can't have finished the work yet. — Они не могли уже закончить работу
Важно помнить, что в отличие от Present Participle (формы на -ing), которая обычно выражает активное действие, Past Participle часто имеет пассивное значение или указывает на завершённость действия.
Нюансы использования Past Participle в разных контекстах:
- После глаголов восприятия (see, hear, feel): I saw him defeated in the final match. — Я видел, как он был побеждён в финальном матче
- В абсолютных конструкциях: Given the circumstances, we decided to postpone the trip. — Учитывая обстоятельства, мы решили отложить поездку
- В сочетании с наречиями: She stood there, shocked beyond words. — Она стояла там, потрясённая до глубины души
Со временем и практикой использование Past Participle станет естественной частью вашей речи. Ключ к успеху — не просто запоминать формы, но и активно применять их в разговорной речи и письме. 🗣️
Третья форма глаголов — это не просто грамматическая конструкция, а мощный инструмент, который открывает перед вами новые горизонты в английском языке. Овладев правилами образования и использования Past Participle, вы сможете выражать сложные временные отношения, строить пассивные конструкции и существенно обогатить свою речь. Помните, что даже самые сложные неправильные глаголы поддаются систематизации, а регулярная практика превращает теоретические знания в практический навык. Используйте предложенные в статье таблицы, стратегии запоминания и примеры как надёжную опору на пути к свободному владению английским языком.