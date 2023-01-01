Stative Verbs в английском: полный список и исключения из правил

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях.

Преподаватели английского языка, которые хотят улучшить свои навыки объяснения грамматики.

Люди, готовящиеся к тестам, таким как IELTS, и стремящиеся избежать распространённых грамматических ошибок. Застряли с фразой "I am loving it" в рекламе McDonald's? Или может быть вас смутило выражение "I am seeing what you mean"? Английская грамматика часто преподносит сюрпризы даже опытным студентам, особенно когда речь заходит о глаголах состояния. Эти коварные слова следуют собственным правилам и чаще всего избегают формы Continuous. Давайте разберёмся с полным списком таких глаголов и научимся безошибочно определять, когда глагол нельзя ставить в Progressive, а когда — можно. Это знание поможет вам звучать естественнее и избежать типичных ошибок, которые мгновенно выдают иностранца. 🎯

Что такое stative verbs и почему они особенные

Stative verbs (глаголы состояния) — это особая категория глаголов в английском языке, которые описывают состояние, а не действие. Они выражают мысли, чувства, восприятие, отношения и другие статические ситуации, которые не являются активными процессами. Именно поэтому их обычно не используют во временах группы Continuous, включая Present Continuous.

Когда мы говорим о действии в процессе (например, "I am writing a letter"), мы используем форму Continuous. Но состояние — это нечто, что просто существует, а не происходит активно. Нельзя быть "в процессе обладания" чем-то или "в процессе знания" — вы либо знаете что-то, либо нет.

Сравните эти два предложения:

I play tennis every Sunday (общий факт, регулярное действие — Present Simple)

I am playing tennis now (действие в процессе прямо сейчас — Present Continuous)

А теперь попробуйте понять, почему следующее предложение звучит неестественно:

❌ I am knowing the answer (неверно — глагол "know" выражает состояние)

✅ I know the answer (верно — Present Simple для состояния)

Анна Петрова, преподаватель английской грамматики высшего уровня Помню случай с моей студенткой Марией, которая готовилась к IELTS. Она была в панике после пробного теста, где потеряла баллы за грамматику. "Я постоянно путаюсь с этими глаголами состояния!" — жаловалась она. Мы начали с простого упражнения: я просила её ответить на вопрос "Что ты делаешь прямо сейчас?" используя разные глаголы. "Я пишу сообщение" — правильно. "Я люблю шоколад" — она запнулась и попыталась сказать "I am loving chocolate". В этот момент я объяснила ей ключевой принцип: если вы можете представить действие в виде фотографии процесса — используйте Continuous. Для состояний, которые невозможно "сфотографировать" в процессе — всегда Simple. Через месяц занятий Мария сдала IELTS на 7.5 баллов, безошибочно используя stative verbs.

Категории глаголов состояния с подробным списком

Для удобства запоминания все глаголы состояния можно разделить на логические категории. Давайте рассмотрим каждую из них с полными списками. 📋

Категория Описание Примеры глаголов Умственная деятельность Глаголы, связанные с мыслительными процессами, мнениями, знаниями know, understand, believe, doubt, recognize, remember, forget, realize, suppose, mean, agree, disagree Эмоции и чувства Глаголы, выражающие эмоциональные состояния love, like, hate, dislike, want, wish, need, prefer, mind, care Восприятие Глаголы, описывающие органы чувств и восприятие see, hear, smell, taste, feel, notice, seem, appear, sound, look (= seem) Обладание Глаголы, выражающие принадлежность have, own, possess, belong Измерения и отношения Глаголы, описывающие меры, соотношения, стоимость be, contain, include, consist, depend, involve, matter, cost, weigh, measure, equal

Рассмотрим некоторые примеры употребления этих глаголов:

✅ I know the answer (не "I am knowing")

✅ She loves chocolate (не "She is loving")

✅ This soup tastes wonderful (не "is tasting")

✅ I have a car (не "I am having a car")

✅ This box contains old photos (не "is containing")

Существуют также менее очевидные глаголы состояния, которые студенты часто ставят в Continuous по ошибке:

deserve (заслуживать)

resemble (быть похожим)

lack (испытывать недостаток)

owe (быть должным)

fit (подходить по размеру)

concern (касаться, иметь отношение)

Исключения: когда stative verbs можно использовать в Continuous

Английский язык славится своими исключениями, и stative verbs не стали исключением из этого правила. 😉 Существуют ситуации, когда глаголы состояния можно и даже нужно использовать в форме Continuous. Это происходит, когда глагол приобретает значение действия вместо состояния.

Вот основные случаи, когда stative verbs могут использоваться в Continuous:

Глагол В Simple (состояние) В Continuous (действие) Разница в значении have I have a car. (владею) I'm having lunch. (принимаю пищу) Обладание vs активное действие think I think he's right. (считаю) I'm thinking about the solution. (размышляю) Мнение vs процесс размышления see I see the house. (вижу) I'm seeing a doctor tomorrow. (встречаюсь с) Восприятие vs встреча taste The cake tastes good. (на вкус) The chef is tasting the soup. (пробует) Качество vs действие дегустации look She looks happy. (выглядит) She is looking at the picture. (смотрит на) Внешность vs действие разглядывания be He is quiet. (характеристика) He is being quiet. (временное поведение) Постоянное качество vs временное поведение

Обратите внимание на глагол "be". В форме Continuous он приобретает значение временного, часто намеренного поведения:

He is stupid. (Он глупый — постоянная характеристика)

He is being stupid. (Он ведёт себя глупо — временное поведение)

Ещё несколько примеров глаголов с изменением значения:

feel (чувствовать) → feeling (ощупывать): She is feeling the fabric to check its quality.

weigh (весить) → weighing (взвешивать): He is weighing the package.

appear (казаться) → appearing (появляться): She is appearing in a new TV show tonight.

Михаил Соколов, методист языковых курсов Один из моих студентов, работающий в международной компании, был озадачен после делового звонка с британскими коллегами. "Почему они сказали 'we are having a problem with delivery'? Разве 'have' не глагол состояния?" — спросил он меня. Это был идеальный момент для объяснения двойственной природы некоторых глаголов. Мы составили таблицу всех случаев использования "have" в разных значениях: have a car (владеть) — всегда Simple, have lunch (принимать пищу) — можно в Continuous, have a problem (испытывать трудности) — в бизнес-английском часто используется в Continuous для подчеркивания временного характера проблемы. После этого разговора студент стал замечать подобные нюансы в речи носителей и быстро освоил правильное употребление. Через полгода он провел презентацию для международных партнеров, и один из них спросил: "Where did you learn such natural English?"

Частые ошибки при употреблении глаголов состояния

Даже продвинутые студенты часто допускают ошибки с глаголами состояния. Давайте рассмотрим самые распространённые заблуждения и способы их избежать. 🚫

Влияние родного языка Во многих языках аналогичные глаголы могут использоваться в продолженном времени. Например, в русском можно сказать "я сейчас понимаю", но в английском "I am understanding" будет ошибкой. Неправильная интерпретация рекламных слоганов Знаменитый слоган "I'm loving it" — это намеренное нарушение правила для создания эмоционального эффекта. Не используйте рекламные фразы как образец грамматически правильной речи. Путаница с глаголами двойного значения Некоторые студенты заучивают "have" как глагол состояния, не понимая, что в значении "принимать пищу" он становится глаголом действия.

Вот список распространённых ошибочных выражений и их правильных версий:

❌ I am needing your help → ✅ I need your help

❌ She is owning three cars → ✅ She owns three cars

❌ They are preferring coffee → ✅ They prefer coffee

❌ I am wanting to go home → ✅ I want to go home

❌ We are having a nice house → ✅ We have a nice house

Отдельно стоит отметить коварные случаи с глаголом "see", который часто используется неправильно:

❌ I am seeing what you mean (попытка выразить "Я понимаю, что вы имеете в виду")

✅ I see what you mean

Но при этом:

✅ I am seeing the dentist tomorrow (в значении "встречаюсь с")

✅ I am seeing someone (в значении "встречаюсь с кем-то романтически")

Чтобы избежать ошибок, задайте себе простой вопрос: "Могу ли я видеть фотографию этого процесса?" Если ответ отрицательный (например, нельзя "сфотографировать" процесс знания или предпочтения), то используйте Simple.

Практические упражнения для закрепления правил

Теория хороша, но практика незаменима! Предлагаю несколько упражнений для закрепления материала. Попробуйте выполнить их самостоятельно, а затем проверьте ответы. 💪

Упражнение 1. Определите, какой глагол является глаголом состояния:

run / understand / speak drive / own / cook seem / watch / work believe / study / play teach / cost / read

Упражнение 2. Выберите правильную форму глагола:

I _ (think/am thinking) this movie is excellent. She _ (tastes/is tasting) the soup to check if it needs more salt. This perfume _ (smells/is smelling) wonderful. They _ (have/are having) lunch at the moment. I _ (see/am seeing) your point. We _ (weigh/are weighing) the luggage before check-in. She _ (appears/is appearing) in a new play next week. This jacket _ (fits/is fitting) me perfectly. He _ (is/is being) very rude today, which is unusual for him. I _ (consider/am considering) your proposal carefully.

Упражнение 3. Исправьте ошибки в следующих предложениях:

She is loving chocolate ice cream. I am believing in you. They are having a big house in the countryside. He is knowing the answer to this question. The soup is tasting delicious.

Упражнение 4. Определите, в каких предложениях употребление Continuous оправдано:

She is having a great time at the party. I am seeing stars after hitting my head. They are being extremely patient with us. He is thinking about changing his job. The roses are smelling lovely in the garden.

Ответы:

Упражнение 1: understand, own, seem, believe, cost Упражнение 2: 1. think 2. is tasting 3. smells 4. are having 5. see 6. are weighing 7. is appearing 8. fits 9. is being 10. am considering Упражнение 3:

She loves chocolate ice cream. I believe in you. They have a big house in the countryside. He knows the answer to this question. The soup tastes delicious. Упражнение 4: Правильно использовано Continuous в предложениях 1, 3, 4

Практикуйтесь регулярно и постепенно употребление глаголов состояния станет вашей второй натурой. Обращайте внимание на речь носителей языка и замечайте, как они используют эти глаголы в разных контекстах.