Английские предлоги: как правильно использовать on, in, by, under

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, использующие английский в работе Английские предлоги часто становятся настоящей головоломкой для изучающих язык. Что может быть сложного в крошечных словах вроде on, in, by и under? Однако именно эти незаметные частицы речи способны либо превратить ваше предложение в образец грамотности, либо мгновенно выдать в вас иностранца. 🧩 Как опытный преподаватель английского, могу сказать: даже продвинутые студенты регулярно путают, когда нужно сказать "in the morning", а когда "on Monday". Давайте разберёмся с этими коварными предлогами раз и навсегда, вооружившись чёткими правилами и запоминающимися примерами.

Предлоги в английском языке: роль и значение

Предлоги в английском языке выполняют критически важную функцию — они устанавливают связи между словами в предложении, указывая на пространственные, временные, причинные и другие отношения. Без правильного использования предлогов невозможно построить грамматически корректное предложение, передающее точный смысл высказывания.

В отличие от русского языка, где падежная система часто компенсирует отсутствие предлогов, английский язык полагается именно на предлоги для передачи значений, которые в русском выражаются окончаниями существительных. Например, фраза "письмо другу" в английском обязательно требует предлога: "a letter to a friend".

Екатерина Соколова, методист по английскому языку

Когда я только начинала преподавать, у меня была группа инженеров, готовящихся к международной конференции. Один из них, Михаил, блестящий специалист в своей области, постоянно допускал ошибки с предлогами в презентациях. "Я приеду в понедельник в утро" (I will arrive in Monday in morning) — говорил он вместо правильного "on Monday in the morning". После двух недель интенсивной работы с визуализацией (мы буквально рисовали, как предметы находятся "on" поверхности и "in" замкнутом пространстве) произошёл прорыв. На финальной практике перед конференцией Михаил не допустил ни одной ошибки с предлогами. "Я наконец-то вижу эти отношения в пространстве," — признался он. Его доклад имел огромный успех, и никто из международных коллег не догадался, что ещё месяц назад он путался в элементарных предлогах.

Основные функции предлогов в английском языке можно представить в виде следующей таблицы:

Функция Описание Примеры предлогов Пространственные отношения Указывают на положение предмета в пространстве in, on, under, above, below, between Временные отношения Указывают на время действия at, in, on, during, before, after Причина и цель Выражают причинно-следственные связи for, because of, due to, in order to Способ действия Показывают, как совершается действие by, with, without, through

Предлоги on, in, by и under относятся к базовым, наиболее частотным предлогам, которые необходимо освоить на ранних стадиях изучения языка. Они используются как в прямом значении (для обозначения физического положения), так и в переносном (для временных и абстрактных отношений). Именно из-за этой многозначности они часто вызывают затруднения у изучающих английский язык.

Важно понимать, что предлоги нельзя переводить буквально с одного языка на другой. Например, английское выражение "in the picture" переводится как "на картине", а не "в картине", как могло бы показаться при дословном переводе. Это одна из причин, почему механическое заучивание правил недостаточно — необходимо развивать языковое чутьё через постоянную практику и погружение в язык. 🔍

Правила использования предлога "on" в разных контекстах

Предлог "on" один из самых многогранных в английском языке. Его основное пространственное значение — указание на контакт с поверхностью. Однако сфера его применения значительно шире.

Рассмотрим основные случаи использования предлога "on":

Положение на поверхности: The book is on the table. (Книга на столе.)

The book is on the table. (Книга на столе.) Дни недели, даты, особые дни: I was born on May 12. On Monday we have a meeting. (Я родился 12 мая. В понедельник у нас встреча.)

I was born on May 12. On Monday we have a meeting. (Я родился 12 мая. В понедельник у нас встреча.) Улицы: He lives on Oxford Street. (Он живёт на Оксфорд-стрит.)

He lives on Oxford Street. (Он живёт на Оксфорд-стрит.) Транспортные средства открытого типа или с платформой: on a bike, on a motorcycle, on a skateboard (на велосипеде, на мотоцикле, на скейтборде)

on a bike, on a motorcycle, on a skateboard (на велосипеде, на мотоцикле, на скейтборде) Электронные устройства и приборы (включенные): The kettle is on. (Чайник включен.)

The kettle is on. (Чайник включен.) Регулярные события и праздники: on Christmas Day, on your birthday (в Рождество, в твой день рождения)

on Christmas Day, on your birthday (в Рождество, в твой день рождения) СМИ и публичные платформы: I saw it on TV. He posted it on Twitter. (Я видел это по телевизору. Он опубликовал это в Твиттере.)

Обратите внимание на контраст между "on" и другими предлогами при указании местоположения:

The cat is on the roof. (Кошка на крыше. — поверхность)

the roof. (Кошка на крыше. — поверхность) The bird is in the nest. (Птица в гнезде. — внутри объекта)

the nest. (Птица в гнезде. — внутри объекта) The dog is under the table. (Собака под столом. — ниже объекта)

При указании времени "on" используется с конкретными днями и датами. Сравните:

On Tuesday (Во вторник) — конкретный день

In the morning (Утром) — часть дня

At 5 o'clock (В 5 часов) — точное время

Одна из распространённых ошибок — использование "in" вместо "on" для дней недели: ❌ "in Monday" вместо ✅ "on Monday".

Предлог "on" также встречается во многих устойчивых выражениях:

On purpose (намеренно)

On time (вовремя)

On business (по делам)

On holiday (в отпуске)

On fire (в огне)

On sale (в продаже)

В современной разговорной речи, особенно в контексте технологий, сфера использования "on" расширяется: on a website, on a platform, on a call (на вебсайте, на платформе, на звонке). Это отражает тенденцию английского языка воспринимать цифровые пространства как поверхности, на которых размещается информация. 📱

Когда и как правильно применять предлог "in"

Предлог "in" имеет ключевое пространственное значение — нахождение внутри чего-либо, в замкнутом или ограниченном пространстве. Как и другие базовые предлоги, он расширил своё значение на временные и абстрактные отношения.

Александр Петров, переводчик технической документации

Работая над локализацией программного обеспечения для крупного международного проекта, я столкнулся с серьезной проблемой: десятки интерфейсных текстов содержали ошибки в предлогах, особенно путаницу между "in" и "on". Например, в документации мобильного приложения англоязычный интерфейс предлагал пользователям "Tap on the button", но российские разработчики перевели эту инструкцию дословно с русского: "Tap in the button" (что звучит так, будто нужно нажать внутрь кнопки). Я разработал глоссарий с визуальными подсказками для команды: "in" всегда изображался как объект внутри контейнера, а "on" — как объект на поверхности. После внедрения этого простого инструмента количество ошибок снизилось на 87%. Клиент был настолько впечатлён качеством локализации, что продлил контракт на три дополнительных проекта.

Основные случаи использования предлога "in":

Нахождение внутри замкнутого пространства: in a box, in a room, in a car (в коробке, в комнате, в машине)

in a box, in a room, in a car (в коробке, в комнате, в машине) Расположение внутри географической области: in Russia, in Moscow, in Europe (в России, в Москве, в Европе)

in Russia, in Moscow, in Europe (в России, в Москве, в Европе) Месяцы, годы, сезоны, части дня: in January, in 2023, in summer, in the morning (в январе, в 2023 году, летом, утром)

in January, in 2023, in summer, in the morning (в январе, в 2023 году, летом, утром) Период времени: I'll finish it in three days. (Я закончу это через три дня.)

I'll finish it in three days. (Я закончу это через три дня.) Вовлеченность в деятельность: She's in business. He's in politics. (Она в бизнесе. Он в политике.)

She's in business. He's in politics. (Она в бизнесе. Он в политике.) Материал, из которого сделан предмет: a chair in wood, a sculpture in marble (стул из дерева, скульптура из мрамора)

a chair in wood, a sculpture in marble (стул из дерева, скульптура из мрамора) Состояние или положение: in love, in trouble, in danger (влюблён, в беде, в опасности)

Сравнение использования "in" с другими предлогами во временном контексте:

Предлог Используется с Примеры in Месяцы, годы, сезоны, века, периоды дня in May, in 2023, in winter, in the 21st century, in the afternoon on Дни недели, даты, особые дни on Monday, on June 5, on Christmas Day at Точное время, праздники без слова "day" at 3 o'clock, at noon, at Christmas

Распространённые ошибки при использовании "in":

❌ "She arrived in 5 o'clock" вместо ✅ "She arrived at 5 o'clock"

❌ "He works in Monday" вместо ✅ "He works on Monday"

❌ "I saw it in TV" вместо ✅ "I saw it on TV"

Предлог "in" также часто встречается в устойчивых выражениях:

in advance (заранее)

in a hurry (в спешке)

in case (в случае)

in charge (ответственный)

in control (под контролем)

in detail (в деталях)

in doubt (в сомнении)

Важно отметить, что в сочетаниях с некоторыми словами логика выбора предлога может казаться неочевидной для русскоговорящих. Например, мы говорим "in a photo/picture" (на фотографии/картине), хотя в русском используется предлог "на". Подобные случаи требуют запоминания, а не логического вывода из правил. 🖼️

Особенности употребления предлога "by" в предложениях

Предлог "by" обладает широким спектром значений, не имеющих прямых аналогов в русском языке, что делает его особенно сложным для русскоговорящих. Понимание различных контекстов его использования критически важно для грамотной английской речи.

Основные случаи использования предлога "by":

Указание на исполнителя действия в пассивных конструкциях: The book was written by Mark Twain. (Книга была написана Марком Твеном.)

The book was written by Mark Twain. (Книга была написана Марком Твеном.) Способ или средство совершения действия: I sent the documents by email. We traveled by train. (Я отправил документы по электронной почте. Мы путешествовали на поезде.)

I sent the documents by email. We traveled by train. (Я отправил документы по электронной почте. Мы путешествовали на поезде.) Местоположение рядом с чем-либо: The restaurant is by the river. (Ресторан находится у реки.)

The restaurant is by the river. (Ресторан находится у реки.) Срок или крайний срок: Please finish the project by Friday. (Пожалуйста, закончите проект к пятнице.)

Please finish the project by Friday. (Пожалуйста, закончите проект к пятнице.) Размер или масштаб изменения: The temperature increased by ten degrees. (Температура повысилась на десять градусов.)

The temperature increased by ten degrees. (Температура повысилась на десять градусов.) Кратное число: This number is divisible by two. (Это число делится на два.)

This number is divisible by two. (Это число делится на два.) Последовательные действия: Step by step. (Шаг за шагом.)

Одна из ключевых функций "by" — указание на создателя произведения или исполнителя действия:

a painting by Picasso (картина Пикассо)

a song by The Beatles (песня The Beatles)

murdered by an unknown assailant (убит неизвестным нападавшим)

При указании на транспорт "by" используется без артикля для обозначения способа передвижения, а не конкретного транспортного средства:

by car (на машине) — но: in the car (в [конкретной] машине)

by train (поездом) — но: on the train (в [конкретном] поезде)

by air (по воздуху) — но: on the plane (на [конкретном] самолёте)

Важно различать "by" и "until" при указании на крайний срок:

"by 5 p.m." — к 17:00 (не позднее этого времени)

"until 5 p.m." — до 17:00 (на протяжении всего времени до указанного момента)

Предлог "by" часто встречается в устойчивых выражениях:

by accident (случайно)

by chance (случайно, по воле случая)

by heart (наизусть)

by mistake (по ошибке)

by hand (вручную)

by the way (кстати)

by nature (по природе)

by all means (непременно, обязательно)

Современные особенности использования предлога "by" в технологическом контексте:

Powered by [technology] (Работает на [технологии])

Login by fingerprint (Вход по отпечатку пальца)

Connect by Wi-Fi (Подключение через Wi-Fi)

Created by AI (Создано с помощью искусственного интеллекта)

Типичные ошибки русскоговорящих при использовании "by":

❌ "I read the book from Shakespeare" вместо ✅ "I read the book by Shakespeare"

❌ "I will arrive until Monday" вместо ✅ "I will arrive by Monday"

❌ "I traveled on train" вместо ✅ "I traveled by train"

Понимание различных нюансов использования предлога "by" значительно повышает естественность и грамотность английской речи. Для многих значений этого предлога нет прямых соответствий в русском языке, поэтому рекомендуется уделить особое внимание его изучению и запоминанию устойчивых выражений с ним. 🚀

Предлог "under": основные случаи и типичные ошибки

Предлог "under" на первый взгляд кажется одним из самых простых среди рассматриваемых, поскольку его основное значение интуитивно понятно — "под чем-либо". Однако его использование выходит далеко за пределы этого прямого пространственного значения.

Основные значения предлога "under":

Физическое расположение ниже чего-либо: The cat is under the table. (Кошка под столом.)

The cat is under the table. (Кошка под столом.) Меньше определённого количества: Children under 12 get in free. (Дети до 12 лет проходят бесплатно.)

Children under 12 get in free. (Дети до 12 лет проходят бесплатно.) В процессе чего-либо: The building is under construction. (Здание находится в процессе строительства.)

The building is under construction. (Здание находится в процессе строительства.) Подчинение авторитету или власти: Under the leadership of the new CEO. (Под руководством нового генерального директора.)

Under the leadership of the new CEO. (Под руководством нового генерального директора.) Воздействие состояния или условия: Under pressure, under stress (под давлением, в состоянии стресса)

Under pressure, under stress (под давлением, в состоянии стресса) Согласно правилу или системе: Under the law, under these circumstances (по закону, при таких обстоятельствах)

Сравнение "under" с другими предлогами пространственного положения:

Предлог Пространственное значение Пример under Ниже объекта, с покрытием сверху The dog is sleeping under the bed. below Ниже объекта, без обязательного покрытия The temperature is below freezing. beneath Прямо под чем-то (более формальное) The treasure was buried beneath the oak tree. underneath Подчеркивает положение прямо под чем-то She hid the presents underneath the blanket.

Важные устойчивые выражения с предлогом "under":

under arrest (под арестом)

under control (под контролем)

under discussion (в процессе обсуждения)

under examination (в процессе изучения)

under oath (под присягой)

under the influence (под влиянием)

under way (в процессе, на ходу)

under cover (под прикрытием)

Распространённые ошибки русскоговорящих при использовании "under":

❌ "The book is below the table" вместо ✅ "The book is under the table" (когда книга лежит под столом)

❌ "Under my opinion" вместо ✅ "In my opinion" (по моему мнению)

❌ "Under this conditions" вместо ✅ "Under these conditions" (в этих условиях)

Важно отметить тонкие различия между "under" и "below", которые особенно часто путают:

"under" обычно подразумевает покрытие сверху или защиту: under an umbrella (под зонтом)

"below" чаще указывает просто на более низкое положение: The village is below the mountain. (Деревня находится ниже горы.)

В деловом и юридическом контексте "under" часто используется для указания на правила, условия или соглашения:

under the terms of the contract (в соответствии с условиями договора)

under section 5 of the law (в соответствии с разделом 5 закона)

under penalty of perjury (под страхом наказания за лжесвидетельство)

В современном английском языке наблюдается тенденция использования "under" в новых контекстах, особенно в технологической сфере:

under development (в разработке)

under moderation (на модерации)

under verification (в процессе проверки)

Для правильного употребления предлога "under" рекомендуется не просто заучивать правила, но и обращать внимание на его использование в живой речи носителей языка. Это позволит уловить нюансы значения, которые сложно передать формальными правилами. 🔍