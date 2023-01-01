Английские предлоги: как правильно использовать on, in, by, under#Изучение английского
Английские предлоги часто становятся настоящей головоломкой для изучающих язык. Что может быть сложного в крошечных словах вроде on, in, by и under? Однако именно эти незаметные частицы речи способны либо превратить ваше предложение в образец грамотности, либо мгновенно выдать в вас иностранца. 🧩 Как опытный преподаватель английского, могу сказать: даже продвинутые студенты регулярно путают, когда нужно сказать "in the morning", а когда "on Monday". Давайте разберёмся с этими коварными предлогами раз и навсегда, вооружившись чёткими правилами и запоминающимися примерами.
Предлоги в английском языке: роль и значение
Предлоги в английском языке выполняют критически важную функцию — они устанавливают связи между словами в предложении, указывая на пространственные, временные, причинные и другие отношения. Без правильного использования предлогов невозможно построить грамматически корректное предложение, передающее точный смысл высказывания.
В отличие от русского языка, где падежная система часто компенсирует отсутствие предлогов, английский язык полагается именно на предлоги для передачи значений, которые в русском выражаются окончаниями существительных. Например, фраза "письмо другу" в английском обязательно требует предлога: "a letter to a friend".
Екатерина Соколова, методист по английскому языку
Когда я только начинала преподавать, у меня была группа инженеров, готовящихся к международной конференции. Один из них, Михаил, блестящий специалист в своей области, постоянно допускал ошибки с предлогами в презентациях. "Я приеду в понедельник в утро" (I will arrive in Monday in morning) — говорил он вместо правильного "on Monday in the morning".
После двух недель интенсивной работы с визуализацией (мы буквально рисовали, как предметы находятся "on" поверхности и "in" замкнутом пространстве) произошёл прорыв. На финальной практике перед конференцией Михаил не допустил ни одной ошибки с предлогами. "Я наконец-то вижу эти отношения в пространстве," — признался он. Его доклад имел огромный успех, и никто из международных коллег не догадался, что ещё месяц назад он путался в элементарных предлогах.
Основные функции предлогов в английском языке можно представить в виде следующей таблицы:
|Функция
|Описание
|Примеры предлогов
|Пространственные отношения
|Указывают на положение предмета в пространстве
|in, on, under, above, below, between
|Временные отношения
|Указывают на время действия
|at, in, on, during, before, after
|Причина и цель
|Выражают причинно-следственные связи
|for, because of, due to, in order to
|Способ действия
|Показывают, как совершается действие
|by, with, without, through
Предлоги on, in, by и under относятся к базовым, наиболее частотным предлогам, которые необходимо освоить на ранних стадиях изучения языка. Они используются как в прямом значении (для обозначения физического положения), так и в переносном (для временных и абстрактных отношений). Именно из-за этой многозначности они часто вызывают затруднения у изучающих английский язык.
Важно понимать, что предлоги нельзя переводить буквально с одного языка на другой. Например, английское выражение "in the picture" переводится как "на картине", а не "в картине", как могло бы показаться при дословном переводе. Это одна из причин, почему механическое заучивание правил недостаточно — необходимо развивать языковое чутьё через постоянную практику и погружение в язык. 🔍
Правила использования предлога "on" в разных контекстах
Предлог "on" один из самых многогранных в английском языке. Его основное пространственное значение — указание на контакт с поверхностью. Однако сфера его применения значительно шире.
Рассмотрим основные случаи использования предлога "on":
- Положение на поверхности: The book is on the table. (Книга на столе.)
- Дни недели, даты, особые дни: I was born on May 12. On Monday we have a meeting. (Я родился 12 мая. В понедельник у нас встреча.)
- Улицы: He lives on Oxford Street. (Он живёт на Оксфорд-стрит.)
- Транспортные средства открытого типа или с платформой: on a bike, on a motorcycle, on a skateboard (на велосипеде, на мотоцикле, на скейтборде)
- Электронные устройства и приборы (включенные): The kettle is on. (Чайник включен.)
- Регулярные события и праздники: on Christmas Day, on your birthday (в Рождество, в твой день рождения)
- СМИ и публичные платформы: I saw it on TV. He posted it on Twitter. (Я видел это по телевизору. Он опубликовал это в Твиттере.)
Обратите внимание на контраст между "on" и другими предлогами при указании местоположения:
- The cat is on the roof. (Кошка на крыше. — поверхность)
- The bird is in the nest. (Птица в гнезде. — внутри объекта)
- The dog is under the table. (Собака под столом. — ниже объекта)
При указании времени "on" используется с конкретными днями и датами. Сравните:
- On Tuesday (Во вторник) — конкретный день
- In the morning (Утром) — часть дня
- At 5 o'clock (В 5 часов) — точное время
Одна из распространённых ошибок — использование "in" вместо "on" для дней недели: ❌ "in Monday" вместо ✅ "on Monday".
Предлог "on" также встречается во многих устойчивых выражениях:
- On purpose (намеренно)
- On time (вовремя)
- On business (по делам)
- On holiday (в отпуске)
- On fire (в огне)
- On sale (в продаже)
В современной разговорной речи, особенно в контексте технологий, сфера использования "on" расширяется: on a website, on a platform, on a call (на вебсайте, на платформе, на звонке). Это отражает тенденцию английского языка воспринимать цифровые пространства как поверхности, на которых размещается информация. 📱
Когда и как правильно применять предлог "in"
Предлог "in" имеет ключевое пространственное значение — нахождение внутри чего-либо, в замкнутом или ограниченном пространстве. Как и другие базовые предлоги, он расширил своё значение на временные и абстрактные отношения.
Александр Петров, переводчик технической документации
Работая над локализацией программного обеспечения для крупного международного проекта, я столкнулся с серьезной проблемой: десятки интерфейсных текстов содержали ошибки в предлогах, особенно путаницу между "in" и "on".
Например, в документации мобильного приложения англоязычный интерфейс предлагал пользователям "Tap on the button", но российские разработчики перевели эту инструкцию дословно с русского: "Tap in the button" (что звучит так, будто нужно нажать внутрь кнопки).
Я разработал глоссарий с визуальными подсказками для команды: "in" всегда изображался как объект внутри контейнера, а "on" — как объект на поверхности. После внедрения этого простого инструмента количество ошибок снизилось на 87%. Клиент был настолько впечатлён качеством локализации, что продлил контракт на три дополнительных проекта.
Основные случаи использования предлога "in":
- Нахождение внутри замкнутого пространства: in a box, in a room, in a car (в коробке, в комнате, в машине)
- Расположение внутри географической области: in Russia, in Moscow, in Europe (в России, в Москве, в Европе)
- Месяцы, годы, сезоны, части дня: in January, in 2023, in summer, in the morning (в январе, в 2023 году, летом, утром)
- Период времени: I'll finish it in three days. (Я закончу это через три дня.)
- Вовлеченность в деятельность: She's in business. He's in politics. (Она в бизнесе. Он в политике.)
- Материал, из которого сделан предмет: a chair in wood, a sculpture in marble (стул из дерева, скульптура из мрамора)
- Состояние или положение: in love, in trouble, in danger (влюблён, в беде, в опасности)
Сравнение использования "in" с другими предлогами во временном контексте:
|Предлог
|Используется с
|Примеры
|in
|Месяцы, годы, сезоны, века, периоды дня
|in May, in 2023, in winter, in the 21st century, in the afternoon
|on
|Дни недели, даты, особые дни
|on Monday, on June 5, on Christmas Day
|at
|Точное время, праздники без слова "day"
|at 3 o'clock, at noon, at Christmas
Распространённые ошибки при использовании "in":
- ❌ "She arrived in 5 o'clock" вместо ✅ "She arrived at 5 o'clock"
- ❌ "He works in Monday" вместо ✅ "He works on Monday"
- ❌ "I saw it in TV" вместо ✅ "I saw it on TV"
Предлог "in" также часто встречается в устойчивых выражениях:
- in advance (заранее)
- in a hurry (в спешке)
- in case (в случае)
- in charge (ответственный)
- in control (под контролем)
- in detail (в деталях)
- in doubt (в сомнении)
Важно отметить, что в сочетаниях с некоторыми словами логика выбора предлога может казаться неочевидной для русскоговорящих. Например, мы говорим "in a photo/picture" (на фотографии/картине), хотя в русском используется предлог "на". Подобные случаи требуют запоминания, а не логического вывода из правил. 🖼️
Особенности употребления предлога "by" в предложениях
Предлог "by" обладает широким спектром значений, не имеющих прямых аналогов в русском языке, что делает его особенно сложным для русскоговорящих. Понимание различных контекстов его использования критически важно для грамотной английской речи.
Основные случаи использования предлога "by":
- Указание на исполнителя действия в пассивных конструкциях: The book was written by Mark Twain. (Книга была написана Марком Твеном.)
- Способ или средство совершения действия: I sent the documents by email. We traveled by train. (Я отправил документы по электронной почте. Мы путешествовали на поезде.)
- Местоположение рядом с чем-либо: The restaurant is by the river. (Ресторан находится у реки.)
- Срок или крайний срок: Please finish the project by Friday. (Пожалуйста, закончите проект к пятнице.)
- Размер или масштаб изменения: The temperature increased by ten degrees. (Температура повысилась на десять градусов.)
- Кратное число: This number is divisible by two. (Это число делится на два.)
- Последовательные действия: Step by step. (Шаг за шагом.)
Одна из ключевых функций "by" — указание на создателя произведения или исполнителя действия:
- a painting by Picasso (картина Пикассо)
- a song by The Beatles (песня The Beatles)
- murdered by an unknown assailant (убит неизвестным нападавшим)
При указании на транспорт "by" используется без артикля для обозначения способа передвижения, а не конкретного транспортного средства:
- by car (на машине) — но: in the car (в [конкретной] машине)
- by train (поездом) — но: on the train (в [конкретном] поезде)
- by air (по воздуху) — но: on the plane (на [конкретном] самолёте)
Важно различать "by" и "until" при указании на крайний срок:
- "by 5 p.m." — к 17:00 (не позднее этого времени)
- "until 5 p.m." — до 17:00 (на протяжении всего времени до указанного момента)
Предлог "by" часто встречается в устойчивых выражениях:
- by accident (случайно)
- by chance (случайно, по воле случая)
- by heart (наизусть)
- by mistake (по ошибке)
- by hand (вручную)
- by the way (кстати)
- by nature (по природе)
- by all means (непременно, обязательно)
Современные особенности использования предлога "by" в технологическом контексте:
- Powered by [technology] (Работает на [технологии])
- Login by fingerprint (Вход по отпечатку пальца)
- Connect by Wi-Fi (Подключение через Wi-Fi)
- Created by AI (Создано с помощью искусственного интеллекта)
Типичные ошибки русскоговорящих при использовании "by":
- ❌ "I read the book from Shakespeare" вместо ✅ "I read the book by Shakespeare"
- ❌ "I will arrive until Monday" вместо ✅ "I will arrive by Monday"
- ❌ "I traveled on train" вместо ✅ "I traveled by train"
Понимание различных нюансов использования предлога "by" значительно повышает естественность и грамотность английской речи. Для многих значений этого предлога нет прямых соответствий в русском языке, поэтому рекомендуется уделить особое внимание его изучению и запоминанию устойчивых выражений с ним. 🚀
Предлог "under": основные случаи и типичные ошибки
Предлог "under" на первый взгляд кажется одним из самых простых среди рассматриваемых, поскольку его основное значение интуитивно понятно — "под чем-либо". Однако его использование выходит далеко за пределы этого прямого пространственного значения.
Основные значения предлога "under":
- Физическое расположение ниже чего-либо: The cat is under the table. (Кошка под столом.)
- Меньше определённого количества: Children under 12 get in free. (Дети до 12 лет проходят бесплатно.)
- В процессе чего-либо: The building is under construction. (Здание находится в процессе строительства.)
- Подчинение авторитету или власти: Under the leadership of the new CEO. (Под руководством нового генерального директора.)
- Воздействие состояния или условия: Under pressure, under stress (под давлением, в состоянии стресса)
- Согласно правилу или системе: Under the law, under these circumstances (по закону, при таких обстоятельствах)
Сравнение "under" с другими предлогами пространственного положения:
|Предлог
|Пространственное значение
|Пример
|under
|Ниже объекта, с покрытием сверху
|The dog is sleeping under the bed.
|below
|Ниже объекта, без обязательного покрытия
|The temperature is below freezing.
|beneath
|Прямо под чем-то (более формальное)
|The treasure was buried beneath the oak tree.
|underneath
|Подчеркивает положение прямо под чем-то
|She hid the presents underneath the blanket.
Важные устойчивые выражения с предлогом "under":
- under arrest (под арестом)
- under control (под контролем)
- under discussion (в процессе обсуждения)
- under examination (в процессе изучения)
- under oath (под присягой)
- under the influence (под влиянием)
- under way (в процессе, на ходу)
- under cover (под прикрытием)
Распространённые ошибки русскоговорящих при использовании "under":
- ❌ "The book is below the table" вместо ✅ "The book is under the table" (когда книга лежит под столом)
- ❌ "Under my opinion" вместо ✅ "In my opinion" (по моему мнению)
- ❌ "Under this conditions" вместо ✅ "Under these conditions" (в этих условиях)
Важно отметить тонкие различия между "under" и "below", которые особенно часто путают:
- "under" обычно подразумевает покрытие сверху или защиту: under an umbrella (под зонтом)
- "below" чаще указывает просто на более низкое положение: The village is below the mountain. (Деревня находится ниже горы.)
В деловом и юридическом контексте "under" часто используется для указания на правила, условия или соглашения:
- under the terms of the contract (в соответствии с условиями договора)
- under section 5 of the law (в соответствии с разделом 5 закона)
- under penalty of perjury (под страхом наказания за лжесвидетельство)
В современном английском языке наблюдается тенденция использования "under" в новых контекстах, особенно в технологической сфере:
- under development (в разработке)
- under moderation (на модерации)
- under verification (в процессе проверки)
Для правильного употребления предлога "under" рекомендуется не просто заучивать правила, но и обращать внимание на его использование в живой речи носителей языка. Это позволит уловить нюансы значения, которые сложно передать формальными правилами. 🔍
Предлоги в английском языке — это не просто механические элементы грамматики, а ключи к точному выражению мысли. Как мы убедились, предлоги on, in, by и under имеют свои уникальные сферы применения и оттенки значений. Овладение этими предлогами открывает путь к по-настоящему идиоматичной английской речи. Главный секрет успеха: воспринимайте предлоги не как изолированные правила, а как естественные связи между объектами и понятиями в языковой картине мира англоговорящих людей. Только тогда вы перестанете переводить предлоги с русского и начнёте мыслить английскими категориями.